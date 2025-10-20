Блоги / Александр Елисеев

Ретроспектива: незнакомая площадь Ленина

Приветствую всех любителей старинных фотографий и дореволюционных открытых писем. На этой неделе решил немного изменить формат блога и начать с показа современных фото. Все для того, чтобы еще лучше увидеть те изменения, которые произошли за более чем вековую историю нашего города.

На первой фотографии современная площадь Ленина. Она знакома каждому псковичу. И при этом не раз успела поменяться даже за последние годы: появился островок безопасности, были высажены новые деревья взамен старых кустов сирени. Лишь главный корпус ПсковГУ остается практически без изменений и является доминантой этого места уже много лет.

Наверное, если спросить у стоящих на площади людей, как, по их мнению, выглядело это место до революции, не каждый сможет дать точный ответ. Можно попросить попытаться визуализировать измененное пространство в воображении. А затем показать фотографию и спросить: похоже на то, что вы представили?

На этой почтовой открытке сразу бросается в глаза подпись «Торговая площадь». Действительно, раньше здесь находился центр торговой жизни города.

Еще при Екатерине II, после образования Псковской губернии, на этом месте начали строить Гостиный двор. Он как раз расположился на левой стороне главной городской улицы. А вот Торговая площадь находилась напротив двухэтажных зданий двора.

Раз уж заговорили про торговлю, то имеет смысл рассказать о ней более подробно. Но перед этим давайте посмотрим на еще один современный снимок:

Перед нами дом, построенный после окончания Великой Отечественной войны. В народе он известен как «Дом семьи» или «Областной центр семьи». Хотя в нем достаточно много как других организаций, так и магазинов, кафе. Именно здесь, на третьем этаже, по воскресеньям собираются псковские коллекционеры. Рядом – городская парковка, слева – выезд для автомобилей.

В общем, какая-то преемственность сохраняется. И, если сейчас это место также известно всем и имеет свой привычный, устоявшийся вид, то прошлый пейзаж заметно отличается. Забегая вперед, скажу, что, если на дореволюционных фотографиях из прошлых выпусков без проблем можно было отыскать сохранившиеся детали, то в этом, за малым исключением – все же нет.

А теперь давайте смотреть.

Перед нами Железный ряд Гостиного двора. Что это такое? Давайте разбираться.

Как было сказано раньше, Торговая площадь являлась центром городской торговли. Это сейчас нужный магазин можно найти в пару кликов и в любой части Пскова, а раньше существовали специальные ряды, которые делились на сектора (примерно, как отделы в супермаркетах). И вот в них продавалась определенная продукция.

Так в Железном ряду можно было приобрести по большей части хозяйственные товары и различную мануфактуру. А, например, в Хрустальном – посуду и предметы домашнего обихода. Кроме того, действовала стихийная торговля прямо на земле. Что любопытно, многие продавали свои вещи как раз для того, чтобы позже закупиться здесь же, в лавках.

Что ж, идем дальше. И вот еще одна современная фотография.

Как было сказано в самом начале, это здание главного корпуса Псковского государственного университета. Его строительство началось в 1955 году и завершилось в 1960. По меркам псковских домиков – совсем юное.

И, как вы понимаете, раз оно стоит меньше половины века, значит, раньше здесь также все было иначе.

Если бы мы могли вернуться в прошлое, скажем так, в начало двадцатого века, то увидели бы, какая перспектива открывалась за нынешним корпусом университета.

Что ж, давайте знакомиться. Перед нами - Петропавловская улица. А в ее конце главная доминанта того времени – церковь Казанской Божьей Матери.

Улица начиналась как раз возле здания Гостиного двора. Здесь проживало много известных людей того времени. Среди них, например, купец и коллекционер предметов старины Федор Михайлович Плюшкин.

На первом этаже своего дома он также разместил магазин.

Церковь Казанской иконы Божией Матери была построена в 1810 году рядом с храмом Петра и Павла с Буя. У церкви была своя трехъярусная колокольня со шпилем. Но красивый открыточный вид недолго радовал псковичей.

В 1960 году было принято решение о закрытии и сносе храма. Считалось, что она мешает реконструкции и благоустройству, а также препятствует нормальному транспортному сообщению между улицами. Сейчас на месте храма находится церковная лавка.

А теперь вернемся в начало Петропавловской улицы и пройдем немного вправо, в сторону современной улицы Ленина.

Здесь мы видим университетский сквер. Он расположился сразу за главным корпусом университета, точнее, сбоку от него.

Сейчас здесь иногда проходят студенческие или городские праздники. Раньше же находилась церковно-приходская школа Петропавловского собора (ее ворота мы как раз видим на фото). Того самого, который сейчас расположен на улице Карла Маркса и рядом с которым находился ныне исчезнувший храм Казанской иконы Божией матери.

Давайте посмотрим, как выглядело это место:

Также сбоку можно разглядеть вывеску портного Рафельсона, который шил одежду для «военных и гражданских чинов». И сапожного мастера Яковлева.

Не зная точно, где находится это место, зацепиться по подсказкам на фото просто нереально. Разве что, если вы не родственник Рафельсона или Яковлева и знаете, где жили ваши предки.

А теперь в буквальном смысле оглянемся назад.

Привычный для нас храм Архангелов Михаила и Гавриила с Городца. Между прочим, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Рядом – парковка для «железных коней» горожан. Пожалуй, именно этот ракурс, последний в сегодняшнем выпуске Ретроспективы, поменялся не так сильно по сравнению с остальными.

Если взглянем на дореволюционное фото того времени, то главным отличием станет, разве что, сама парковка.

Тогда на ее месте стояли самые настоящие, не железные, кони. Ну и дорожное покрытие слегка поменялось. Вместо булыжной мостовой – ровный асфальт.

Таким получился очередной выпуск нашей «Ретроспективы». Любите свой город и сохраняйте в памяти важные детали его повседневного быта.

Александр Елисеев