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Русские пути «псковского американца»

В истории Пскова немало увлекательных страниц. Жизнь города подобна книге с интересным сюжетом, в которой наблюдаешь за главными героями и их судьбами. В прошлый раз мы с вами стали свидетелями трагедии братьев Герасимовых, одних из первых фотографов дореволюционного Пскова. Сегодня предлагаю вспомнить про, как сейчас бы сказали, олигарха, развернувшего в городе и за его пределами кипучую деятельность на рубеже веков.

Возможно, некоторые догадались, что речь пойдет о купце первой гильдии Георге Францевиче Викенгейзере. Наш сегодняшний герой родился в 1843 году в селении Эльзенц германской земли Баден-Вюртенберг. Неподалеку от своего родного города обучился ремеслу колбасника, затем женился. В возрасте около 20 лет он переехал в Псков.

Здесь он начал заниматься колбасным производством и мясной торговлей. На этом смог заработать свой первый капитал. Уже в 1871 году Викенгейзер приобрел земельный участок в центре города. Он находился на пересечении Сергиевской и Архангельской улиц.

Через пару лет на этом месте появляется деревянный одноэтажный дом. В 1880 году вместо деревянного построен каменный трехэтажный дом с двухэтажными каменными боковыми флигелями. Здание играло важную роль в культурной жизни Пскова, поскольку два его верхних этажа строились с высокими потолками - под театральный зал и клубные помещения. После соединенного клуба их арендовало Общество любителей музыкально-драматического искусства для своих любительских спектаклей и вечеров, а также для приглашения на гастроли профессиональных артистов.

От колбас - к воде

На улице Архангельской Викенгейзер построил еще один дом. Ему суждено было стать первым в городе водопроводом. Два верхних этажа занимали резервуары с водой. Они появились для отпуска колодезной воды за плату, а также на случай пожара. Это шестиэтажное здание называли первым псковским небоскребом.

Водокачку с паровыми котлами, двумя насосами и большой трубой построили на самом берегу Великой, на Плоской улице, перед крепостной стеной. Первые 14 заказчиков воды получили ее из кранов в конце 1881 года. Расширение водопроводной сети шло постепенно, и в 1887 году по ходатайству городской думы Викенгейзера наградили золотой медалью «За усердие» на Станиславской ленте.

Открытие водопровода было лишь началом пути Викенгейзера. Затем он купил пароход у Общества легкого пароходства и с 12 мая 1887 года наладил рейсы в Корытово и Череху. Его задумку понять несложно. В тех районах проживало достаточно много состоятельных людей. Это и вызвало необходимость доставки пассажиров. Для их притока Викенгейзер арендовал на тенистом полуострове у архиерейского домоуправления более двух десятин земли, строил и сдавал в аренду новые дачи. В 1890 году от удобной пристани он уложил полторы версты рельсового пути для конки до центра образовавшегося поселка: там был сооружен большой павильон с рестораном, буфетом, устроен курзал со сценой, нанимался оркестр и приглашались артисты. С другой стороны, где вблизи пассажирские поезда Петербурго-Варшавской железной дороги полвека проходили без остановок, он за свой счет построил платформу. С 1896 года на полустанке Череха стала делаться минутная остановка.

«Позвони мне, позвони!»

В конце XIX века подавляющее большинство телефонных линий в России были правительственными - свыше 5 тысяч. При этом частных было в несколько раз меньше, всего 850. Одна из них появилась в Пскове. Осенью 1896 года ее проложил именно Викенгейзер. Она протянулась от Архангельской улицы до Черехи. Использовалась она для личного пользования. Затем его примеру последовали и другие купцы.

Следующее направление деятельности снова оказалось транспортным. В 1906 году от вокзала к Торговой площади и на Запсковье по Нарвской улице пролегли рельсовые пути, но средств на закупку трамвайных вагонов не хватило. За свой счет семья Викенгейзеров закупила вагоны, лошадей, обязалась оплачивать труд рабочих и вносить в казну ежемесячную арендную плату. Первого ноября 1909 года шесть вагонов на конной тяге двинулись от Торговой площади до вокзала и Рижского моста. Так в городе появилась конка, предвестница трамваев. Позже начали эксплуатироваться рельсовые пути, проложенные на Запсковье. Более состоятельная публика размещалась внутри вагона, менее - на его крыше, окупая неудобства дешевизной проезда.

Владелец заводов

Разумеется, не обошлось и без строительства заводов. Так в Промежицах усилиями Викенгейзера появился кирпичный завод с подъездной веткой железной дороги. Началась торговля кирпичом. Здесь были две круглые печи, для приведения которых в движение требовалось много лошадей, поэтому луга на берегу Великой были превращены в пастбища. Большая часть производимых кирпичей отгружалась в столицу. Для этого от завода была проложена железнодорожная ветка, насыпь которой видна и сейчас перед началом поселка Лопатино.

Потребность в лесоматериалах обеспечивалась заготовкой древесины на лесистых землях, приобретенных в Псковском и Новоржевском уездах. На этом дело не остановилось. Спустя время собственный лесопильный завод Викенгейзера был построен на правом берегу Великой, севернее кирпичного. На нем работали четыре паровые пилорамы. Чтобы не покупать в чужих магазинах трубы, детали для водопровода, скобяные изделия и прочие мелочи, Викенгейзер арендовал в Гостином дворе помещение для собственного магазина. в здании на улице Архангельской держал склад велосипедов.

Викенгейзер был и крупным подрядчиком. Здание казенного винного очистного склада, построенного по заказу акцизного ведомства на Кохановском бульваре, он сдал к 1898 году, и это отмечалось тогда как большое событие. Чуть дальше, у бывшей Староновгородской дороги, цело кирпичное здание для проживания служащих склада. Для Шестой губернской сельскохозяйственной выставки 1909 года подрядчики Викенгейзер и Ильяшев построили центральный павильон в Кутузовском саду, спроектированный местным архитектором в русском стиле.

Конец прекрасной эпохи

За такую обширную предпринимательскую деятельность он получил прозвище «псковский американец». Своеобразный комплимент от горожан для этнического немца.

Георг Фрацевич Викенгейзер скончался 1 февраля 1914 года в возрасте восьмидесяти лет. За годы жизни в Пскове он так и не принял российского гражданства. На чрезвычайном заседании думы 10 февраля городской глава Андрей Агапов сказал: «Ушел от нас до редкости самобытный деятель. Эта самобытность была причиной иногда несколько враждебных к нему отношений. Теперь не время его судить». И предложил почтить память его вставанием. Одна из самых популярных газет того времени «Псковская жизнь» не сочла нужным поместить на свои страницы некролог. Его сыновья Карл и Иван, унаследовавшие фирму «Г. Ф. Викенгейзер», в годы гражданской войны эмигрировали из Пскова.

Подготовлено по материалам Натана Феликсовича Левина («Псковский американец» Георг Францевич Викенгейзер // Предпринимательство в Псковской губернии XIX-XX вв.: Очерки истории), портала pskoviana Псковской областной универсальной научной библиотеки им. В. Я. Курбатова и городского сообщества «Псковщина»

Александр Елисеев