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Блоги / Александр Елисеев

«Декольтированная лошадь» по-псковски

20.09.2024 16:30|ПсковКомментариев: 0

Представьте себе лошадь, изображающую старую англичанку. В дамской шляпке, с цветами и перьями, в розовом платье, с короткими рукавами и с розовым рюшем вокруг гигантского вороного декольтэ, она ходит на задних ногах, нелепо вытягивая бесконечную шею и скаля желтые зубы.
Владислав Ходасевич

Такую лошадь я увидел на Рижском проспекте в августе 2021 года. Вероятно, я вскоре забыл бы ее, если бы несколько дней спустя не увидел такую же на центральных улицах города. А лошадью этой была велодорожка, нарисованная краской на тротуаре. Это было ее первое появление в городском пространстве, или одно из первых. С тех пор лошадиной поступью прошли они по псковским улочкам.

 

Так в свое время Владислав Ходасевич написал про Владимира Маяковского. Все, кто знаком с творчеством Ходасевича, знают, что он недолюбливал Маяковского и, возможно, даже завидовал ему. Во мне, надеюсь, нет ни злобы, ни зависти. Да и Ходасевича с Маяковским люблю в равной степени, просто каждого по-своему. Но сейчас речь пойдет не о них. Речь пойдет о велодорожках, нарисованных на тротуарах. Недавно к ним добавилась еще одна - на улице Яна Фабрициуса. Перед тем, как посмотреть и обсудить новинку, предлагаю еще раз поднять с антресолей пыльную историю псковских велодорожек.

Силлабическое движение

Псков никогда не был избалован велодорожками. Раньше они считались чем-то из мира буржуазии. Местные активисты любили рассказывать, что лет десять назад их вместе со своими велодорожками отправляли в Ригу: «Вот там и катайтесь!» Но все меняется. Даже консервативная часть общества заговорила о них как о чем-то реальном и осязаемом. И они даже стали появляться! Но нельзя просто так взять и достигнуть совершенства сразу. Это нормально. Должен быть пройден путь проб и ошибок. Именно по этой причине первые в городе велодорожки напоминали первобытные орудия. Использовать можно, но не столь практичны. Одним из примеров может стать велодорожка на улице Калинина. Но и у нее, кстати, есть свои плюсы.

Также в первобытность многие, в том числе чиновники, считали, что велосипеды - это что-то для развлечения. Поэтому если велодорожки и должны быть, то где-то в парках или скверах. Чтобы приехать туда на автомобиле, припарковаться, достать велосипед и немножко поездить в тени дубов, рассекая между утками, дремлющими у берега условной Псковы. Думаю, мало кто тогда воспринимал велосипедиста как участника движения, который куда-то добирается по делам. Даже, как ни странно бы это звучало, на работу.

Слом эпохи произошел на стыке десятых и двадцатых годов нашего века. А в 2021 году улицах и вовсе начали массово появляться свежие велодорожки с блестящими синими знаками. Более того, пару лет назад даже был объявлен конкурс на проектирование связанной велосипедной инфраструктуры в Пскове. На многие годы вперед. Километры новых велодорожек должны были соединить самые разные маршруты в городских районах. Да, вы все правильно поняли. Получается, что при комфортных условиях велосипед с годами должен перестать стать роскошью для отдыха и стать полноценным средством передвижения. Перелистнем страницу.

Я рисую на асфальте белой краской слово...

Если сильно упростить, то в Пскове имеется три группы участников дорожного движения: пешеходы, велосипедисты, автомобилисты (про общественный транспорт в виде автобусов мы деликатно умолчим, потому что они выделенных полос на проезжей части в обозримом будущем дождутся вряд ли). С пешеходами и автомобилистами понятно. Одни должны передвигаться по пешеходным дорожкам, тротуарам. Другие должны ездить по дороге и в идеале не заезжать на что-то из списка выше. Что с велосипедистами? Согласно правилам движения они должны ездить по велосипедной или велопешеходной дорожке, при их отсутствии по правому краю проезжей части. В случае невозможности, например, если край проезжей части запаркован, можно двигаться по тротуару. На практике было все проще: кто боялся - ездил по тротуару, кто нет - по проезжей части. И везде велосипедисты были персонами нон грата. На тротуарах они мешали пешеходам, на проезжей части - автомобилистам. И, казалось бы, вот выход. Потенциальные велодорожки должны были решить многие проблемы.

Но оказалось, что из цепочки выше выпали лишь автомобилисты. Проезжую часть оставили в покое (за исключением улицы Герцена, где нарисованная велодорожка быстро превратилась в зону бесплатной парковки), а вот пешеходную зону при помощи банки с краской просто поделили на две части. Одну из них оставили пешеходам, другую «подарили» велосипедистам. Дешево и сердито. Согласно документации той самой концепции развития новые велодорожки должны были начать появляться как на тротуарах, так и материализоваться отдельно и от тротуара, и от проезжей части. Но пока что преобладают те самые, что появляются на тротуарах. Недавно они появились на улице Яна Фабрициуса, которая открылась после масштабной реконструкции.

Четырехстопный ямб

От улиц, которые подвергаются реконструкции, обычно ждешь положительных изменений. Например, как раз тех самых обособленных велодорожек. Вы спросите, зачем их вообще как-то там обособлять? Нарисовали и хорошо! Отвечу. Чтобы никто никому не мешал. Согласились бы вы на то, чтобы на той же самой улице Яна Фабрициуса велосипедная полоса заменила на редкость широкую сплошную, которая там сейчас обосновалась? Вряд ли. Наверняка многие бы заговорили о безопасности, удобстве и обо всем остальном. Вот и я о том же.

В целом тенденция урезания пешеходов выглядит сомнительной. Сначала пострадал мост имени 50-летия Октября, где пешеходам оставили настолько тоненькую тропинку, что пришлось ставить знак запрета проезда велосипедистов (они там просто не поместятся), затем похожая ситуация на Троицком мосту. Теперь велодорожки на тротуаре. Поэтому ничуть не удивился, когда зашел в местные паблики и прочитал вот такие комментарии к новости об их появлении на все той же улице Фабрициуса:

«А толку-то? Как перлись пешеходы по ним, так и прутся. Еще и гундят, когда замечание делаешь...»

Как по мне - прекрасный комментарий. Или вот, еще один:

«Это не велодорожки, а оттяпанный кусок пешеходной дорожки!!!» (орфография сохранена - прим.).

Эти и другие комментарии, более персонифицированные, вы без проблем сможете найти и сами. А может быть, вы их уже и так видели.

Ситуация, вроде бы, слегка комичная, но на самом деле - это большая проблема, которая еще может дать о себе знать. Дело здесь не в ширине тротуара. При таком соседстве даже самый аккуратный велосипедист может случайно сбить не самого аккуратного пешехода. Даже самые вежливые люди могут поссориться между собой. Чем больше подобных велодорожек - тем больше конфликтных точек. И все будут винить друг друга. Еще один вариант с негативными последствиями. Водители привыкнут, что в любой непонятной ситуации ущемлять принято пешеходов и максимально расслабятся: «Если тротуар для всех, почему бы мне не встать здесь на пять минут? Если здесь убрали переход, почему бы не разогнать скорость?» В итоге получим еще больше колоритных аварий, фотографии которых разлетятся по новостным сайтам.

Оптимальным вариантом мне видится создание именно обособленной инфраструктуры для велосипедистов. В таком случае они не будут мешать ни пешеходам, ни водителям. И, самое главное, это будет удобно для самих велосипедистов. Конечно, это намного, даже так, НАМНОГО затратнее. Но, если изначально закладывать их в проекты хотя бы на тех улицах, которые ожидают реконструкцию, это уже облегчит задачу. А там, глядишь, и другие возможности найдутся. Без должного внимания все останется так, как есть. Либо со временем краска сотрется, а ее обновление окажется затратным и нецелесообразным. И все снова вернется на круги своя.

Хочется верить, что концепция, о которой так много говорили пару лет назад, действительно станет толчком для развития городской велоинфраструктуры. И, что самое главное, она окажется удобной и безопасной для всех участников дорожного движения.

Александр Елисеев

Теги: #псков #велодорожки
Источник: Псковская Лента Новостей
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