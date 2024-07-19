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Михаил и Александр Герасимовы: как сложилась судьба первых псковских фотографов

Каждый, кто хоть раз видел фотографии дореволюционного Пскова, наверняка замечал и фамилию автора, указанную внизу снимка. В большинстве случаев авторство, конечно, принадлежало Михаилу Герасимову. О нем я упоминал в первом выпуске «Ретроспективы», вышедшем здесь в блоге, на прошлой неделе. А теперь пришло время рассказать об этом удивительном человеке, о его семье. И о его трагической судьбе. И о том, какой страшной бывает порой жизнь.

Михаил Герасимов с супругой Александрой

Михаил Иванович Герасимов и его брат Александр были одними из первых фотографов губернского Пскова и его уездов. Их видовые фотоснимки издавались на открытых письмах еще в начале XX века. Сейчас эти открытки представляют коллекционную ценность и продаются на многих аукционах. Репринты дореволюционных фотографий до сих пор можно найти в книжных и сувенирных магазинах.

Главная заслуга Михаила Герасимова в том, что он успел запечатлеть город таким, каким тот был в начале прошлого столетия. Благодаря чему дал возможность потомкам заглянуть в дореволюционный Псков, реставраторам - уникальный шанс исследовать фотографии восстанавливаемых ныне объектов, а историкам - досконально изучить расположение навсегда утраченных памятников архитектуры.

Александр Герасимов был родным братом Михаила. Однако больше известен как фотограф уездных городов. С неменьшим успехом он практиковал фотографию в Опочке. Уникальность представляют видовые фотоснимки городища Воронич с церковью Георгия Победоносца, которую в 1913 году уничтожил пожар от внезапно попавшей молнии. А также Успенского собора Святогорского монастыря и усадебных снимков, несущих в себе ценную информацию для современных исследователей Пушкинского заповедника.

Михаил Герасимов родился 14 (26) октября 1868 года в Новоржеве. Его отец, Иван Васильевич, держал там чайную, но вскоре после рождения старшего сына - Михаила - разорился и переехал с семьей в Псков. Здесь отец будущих фотографов устроился сторожем-звонарем в церкви Нового Вознесения. Сын Михаил рос в здании сторожки, примыкающей к северной части храма. Помимо старшего Михаила и Александра, в семье было ещё двое детей: Татьяна и Николай. Их мама, Евдокия Николаевна Герасимова, была дочерью опочецкого купца Николая Барышникова.

Семья начала жить в Пскове. Но это продолжалось до смерти главы семейства. После кончины мужа Евдокия Николаевна Герасимова вернулась с детьми на родину в Опочку. Позднее один из родственников отвез Михаила в Санкт-Петербург и пристроил работать в Гостиный двор к купцу. В Псков Михаил Герасимов вернулся вновь лишь в начале 90-х годов позапрошлого столетия.

Именно тогда происходит судьбоносное событие: он открывает в Пскове свой фотосалон (светописную изобразительную комнату). Это произошло уже в сентябре 1894 года. До него в Пскове работали сезонно лишь заезжие фотографы-немцы: Карл Кампрад, Август Гейц, Макс Шольц, Отто Парли.

Первоначально фотосалон принадлежала островскому купцу Сергею Ивановичу Судоплатову. Но затем единоличным хозяином стал Герасимов. А Сергей Судоплатов через год возвратился на родину в Остров, где также продолжил заниматься фотографией.

Сын Михаила Герасимова - Николай - вспоминал, что фотосалон находился в глубине двора, выходившего воротами на бывшую Сергиевскую улицу против гостиницы «Петербург» и расположенного по соседству с двором церкви Михаила Архангела. На том же дворе находилось небольшое одноэтажное здание, выходившее фронтоном на улицу, рядом с воротами.

Михаил Герасимов женился на швее Александре Николаевне Варфаламеевой, дочери объездчика, уроженца деревни Катышково Гдовского уезда Николая Варфоломевича. Помимо сына Николая, у Михаила Герасимова и его супруги Александры Николаевны было еще двое детей: дочь Зинаида и сын Василий.

Иногда они помогали отцу в его работе фотографа. Так, когда старший сын Николай немного подрос, отец нередко брал его на съемку, и детская фигурка Коли Герасимова «оживляла» виды Кутузовского, Ботанического, Летнего садов, Иоанно-Предтеченского монастыря, крыльца Солодёжни, часовни «Владычный крест».

Но фотография - не единственное, чем занимался Михаил Герасимов. У семьи Михаила Герасимова был свой магазин дамских и детских нарядов, а также магазин детских игрушек в Острове. Любопытно, что согласно архивным документам за 1909–1914 годы, наименьший доход приносила семье именно фотография, имевшая годовой оборот в 3 тысячи рублей, из которого за аренду двух комнат надо было платить 264 рубля, да трем работникам 300 рублей. В то же время оборот его магазина игрушек доходил до 12 тысяч рублей.

Псковский краевед и музейный работник, Почетный гражданин города Пскова Иван Ларионов еще подростком одно время работал фотографом-ретушером у Герасимова. И вспоминал, что Михаил Иванович любил живопись.

Желая придать своим фотографиям еще больше художественности в 1914 году по его просьбе молодой художник Владимир Николаевич Гагенмейстер, ставший преподавателем Художественно-промышленной школы и поселившийся по соседству, сделал по снимкам Герасимова увеличенные акварельные рисунки. Затем их фотографии были изданы в Стокгольме в виде открыток стандартного размера с указанием: «Акварель В. Гагенмейстер».

У Герасимова гостили и расквартировывались на лето многие известные столичные художники, включая Исаака Бродского, Константина Юона, Николая Протопопова, Владимира Мешкова. Он приглашал к себе не только маститых, но и молодых художников, окружал их русским гостеприимством, радушием и создавал им все условия для отдыха и творческой работы. Многие месяцами гостили у него и, конечно, никто из них не покидал гостеприимного хозяина, не оставив хоть одно из своих произведений - «на добрую память». Среди побывавших в магазине Герасимова и заинтересовавшихся его фотоработами, был и Николай Рерих, побывавший на Псковской земле в начале прошлого столетия.

Михаил Иванович Герасимов также имел свой антикварный магазин. Он коллекционировал старинные бытовые вещи. Путешествуя по губернии, интересовался русской культурой, историей, старался найти, выкупить и сохранить предметы, представляющие антикварную ценность. По воспоминаниям сына Михаила Ивановича Николая, разъезжая при фотографировании по провинции, он всюду искал старинные вещи, расспрашивал о них жителей, рылся в сундуках у старух, в хламе старьевщиков и привозил домой старинные «ленты», кокошники, душегрейки, сарафаны, дубовые, окованные железом расписные ларцы и сундуки с диковинными замками. Деревянные ковши-братины в виде гусей-лебедей, древние иконы, полуистлевшие книги в кожаных переплётах, кубки, лампадки. Одним словом, собирал себе домашний музей.

В январе 1906 года Псковское археологическое сообщество приняло Михаила Герасимова в члены-соревнователи общества. На следующий год он подарил обществу 500 открыток с видами Пскова.

Брат Михаила Александр в 1910 году открыл фотографический салон в Опочке на Великорецкой улице. Многие опочане хранят светописные изображения своих прабабушек и прадедушек, оставленные на фотобумаге его фотоателье. Они отличаются высоким качеством светотеневого рисунка. Их можно рассматривать через линзу увеличения без ущерба на качество изображения. Выполненные фотографии закреплены на твердой картонной основе с оттиском фотоателье, на обороте – фирменный знак в тоне сепия: палитра с кистями и веточками, атрибутирующий фотографа и художника-ретушера.

По заказу Опочецкой городской Думы в 1912 году Александром Герасимовым были выполнены видовые фотоснимки уездного города Опочки и близлежащих селений. В соавторстве с Леонидом Ивановичем Софийским в свет вышла книга «Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем. (1414 -1914 гг.)». Многие фотографии горячо свидетельствуют о былой красоте и великолепии этого городка.

Судьба братьев Герасимовых сложилась трагически.

После Февральской революции, когда к Пскову приближались германские войска, доходы от магазинов и фотографии резко сократились, и семья Михаила Герасимова была вынуждена уехать в Нижний Новгород.

Из-за голода в Поволжье его супруга Александра Николаевна поехала узнавать о возможности вернуться в Псков, но по дороге заболела тифом и скончалась на станции Дно. Сам Михаил Иванович в 1920 году, пережив с семьей страшный голод и нужду, тяжело заболел. В 1923 году он покончил с собой.

Брат Михаила Александр был арестован и репрессирован в 1933 году. Он умер в лагерях спустя 2 месяца того же года.

Старший сын Михаила Герасимова Николай в 1917–1918 годах служил в армии Юденича, а позднее обосновался в Таллине. По окончании Таллинского политехникума в 1928 году он получил диплом инженера-химика, в 1948 году защитил диссертацию в Ленинградском технологическом институте имени Ленсовета, стал кандидатом наук, профессором, преподавал в Таллине, где и скончался 20 апреля 1978 года.

Текст подготовлен по материалам псковского краеведа, Почетного гражданина города Пскова Натана Феликсовича Левина, портала Псковиана и городского сообщества Псковщина.

Александр Елисеев