Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
творог правда и мифы
шоу каскадеров
карта отдыха и туризма
экзотика агротуризм
достижения фермеров
вкусное Пушкиногорье
Оплатить ЖКХ через Госуслуги
Кабельный потенциал
новый взгляд на бизнес
«Банщикам» закон не писан?
модульный отдых
Господин Рейтингомер
ENERGY кешбэк-игра
вакансий хоть отбавляй
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
Александр Елисеев Публикаций: 6
19.07.2024 10:001 Михаил и Александр Герасимовы: как сложилась судьба первых псковских фотографов 11.07.2024 10:002 Ретроспектива: как поменялся Псков за последние сто лет 05.07.2024 16:110 Дураки и дороги, тропинки и дурочки 27.10.2023 13:071 Радость от ума 12.04.2023 17:042 Подземные грабли Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 18.07.2024 03:190 Погибшие в ДТП с «Ласточкой» за две недели проехали 3600 километров 15.07.2024 07:411 Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб 17.07.2024 21:030 Момент столкновения поезда «Ласточка» и автомобиля сняли на видео в Ленобласти 17.07.2024 16:221 Двое детей и двое взрослых погибли в результате столкновения «Ласточки» с автомобилем в Ленобласти - очевидцы 17.07.2024 13:2510 Кадры решают уйти
Блоги / Александр Елисеев

Михаил и Александр Герасимовы: как сложилась судьба первых псковских фотографов

19.07.2024 10:00|ПсковКомментариев: 1

Каждый, кто хоть раз видел фотографии дореволюционного Пскова, наверняка замечал и фамилию автора, указанную внизу снимка. В большинстве случаев авторство, конечно, принадлежало Михаилу Герасимову. О нем я упоминал в первом выпуске «Ретроспективы», вышедшем здесь в блоге, на прошлой неделе. А теперь пришло время рассказать об этом удивительном человеке, о его семье. И о его трагической судьбе. И о том, какой страшной бывает порой жизнь.

 

Михаил Герасимов с супругой Александрой 

Михаил Иванович Герасимов и его брат Александр были одними из первых фотографов губернского Пскова и его уездов. Их видовые фотоснимки издавались на открытых письмах еще в начале XX века. Сейчас эти открытки представляют коллекционную ценность и продаются на многих аукционах. Репринты дореволюционных фотографий до сих пор можно найти в книжных и сувенирных магазинах.

Главная заслуга Михаила Герасимова в том, что он успел запечатлеть город таким, каким тот был в начале прошлого столетия. Благодаря чему дал возможность потомкам заглянуть в дореволюционный Псков, реставраторам - уникальный шанс исследовать фотографии восстанавливаемых ныне объектов, а историкам - досконально изучить расположение навсегда утраченных памятников архитектуры.

Александр Герасимов был родным братом Михаила. Однако больше известен как фотограф уездных городов. С неменьшим успехом он практиковал фотографию в Опочке. Уникальность представляют видовые фотоснимки городища Воронич с церковью Георгия Победоносца, которую в 1913 году уничтожил пожар от внезапно попавшей молнии. А также Успенского собора Святогорского монастыря и усадебных снимков, несущих в себе ценную информацию для современных исследователей Пушкинского заповедника.

Михаил Герасимов родился 14 (26) октября 1868 года в Новоржеве. Его отец, Иван Васильевич, держал там чайную, но вскоре после рождения старшего сына - Михаила - разорился и переехал с семьей в Псков. Здесь отец будущих фотографов устроился сторожем-звонарем в церкви Нового Вознесения. Сын Михаил рос в здании сторожки, примыкающей к северной части храма. Помимо старшего Михаила и Александра, в семье было ещё двое детей: Татьяна и Николай. Их мама, Евдокия Николаевна Герасимова, была дочерью опочецкого купца Николая Барышникова.

Семья начала жить в Пскове. Но это продолжалось до смерти главы семейства. После кончины мужа Евдокия Николаевна Герасимова вернулась с детьми на родину в Опочку. Позднее один из родственников отвез Михаила в Санкт-Петербург и пристроил работать в Гостиный двор к купцу. В Псков Михаил Герасимов вернулся вновь лишь в начале 90-х годов позапрошлого столетия.

Именно тогда происходит судьбоносное событие: он открывает в Пскове свой фотосалон (светописную изобразительную комнату). Это произошло уже в сентябре 1894 года. До него в Пскове работали сезонно лишь заезжие фотографы-немцы: Карл Кампрад, Август Гейц, Макс Шольц, Отто Парли.

Первоначально фотосалон принадлежала островскому купцу Сергею Ивановичу Судоплатову. Но затем единоличным хозяином стал Герасимов. А Сергей Судоплатов через год возвратился на родину в Остров, где также продолжил заниматься фотографией.

Сын Михаила Герасимова - Николай - вспоминал, что фотосалон находился в глубине двора, выходившего воротами на бывшую Сергиевскую улицу против гостиницы «Петербург» и расположенного по соседству с двором церкви Михаила Архангела. На том же дворе находилось небольшое одноэтажное здание, выходившее фронтоном на улицу, рядом с воротами.

Михаил Герасимов женился на швее Александре Николаевне Варфаламеевой, дочери объездчика, уроженца деревни Катышково Гдовского уезда Николая Варфоломевича. Помимо сына Николая, у Михаила Герасимова и его супруги Александры Николаевны было еще двое детей: дочь Зинаида и сын Василий.

Иногда они помогали отцу в его работе фотографа. Так, когда старший сын Николай немного подрос, отец нередко брал его на съемку, и детская фигурка Коли Герасимова «оживляла» виды Кутузовского, Ботанического, Летнего садов, Иоанно-Предтеченского монастыря, крыльца Солодёжни, часовни «Владычный крест».

Но фотография - не единственное, чем занимался Михаил Герасимов. У семьи Михаила Герасимова был свой магазин дамских и детских нарядов, а также магазин детских игрушек в Острове. Любопытно, что согласно архивным документам за 1909–1914 годы, наименьший доход приносила семье именно фотография, имевшая годовой оборот в 3 тысячи рублей, из которого за аренду двух комнат надо было платить 264 рубля, да трем работникам 300 рублей. В то же время оборот его магазина игрушек доходил до 12 тысяч рублей.

Псковский краевед и музейный работник, Почетный гражданин города Пскова Иван Ларионов еще подростком одно время работал фотографом-ретушером у Герасимова. И вспоминал, что Михаил Иванович любил живопись.

Желая придать своим фотографиям еще больше художественности в 1914 году по его просьбе молодой художник Владимир Николаевич Гагенмейстер, ставший преподавателем Художественно-промышленной школы и поселившийся по соседству, сделал по снимкам Герасимова увеличенные акварельные рисунки. Затем их фотографии были изданы в Стокгольме в виде открыток стандартного размера с указанием: «Акварель В. Гагенмейстер».

У Герасимова гостили и расквартировывались на лето многие известные столичные художники, включая Исаака Бродского, Константина Юона, Николая Протопопова, Владимира Мешкова. Он приглашал к себе не только маститых, но и молодых художников, окружал их русским гостеприимством, радушием и создавал им все условия для отдыха и творческой работы. Многие месяцами гостили у него и, конечно, никто из них не покидал гостеприимного хозяина, не оставив хоть одно из своих произведений - «на добрую память». Среди побывавших в магазине Герасимова и заинтересовавшихся его фотоработами, был и Николай Рерих, побывавший на Псковской земле в начале прошлого столетия.

Михаил Иванович Герасимов также имел свой антикварный магазин. Он коллекционировал старинные бытовые вещи. Путешествуя по губернии, интересовался русской культурой, историей, старался найти, выкупить и сохранить предметы, представляющие антикварную ценность. По воспоминаниям сына Михаила Ивановича Николая, разъезжая при фотографировании по провинции, он всюду искал старинные вещи, расспрашивал о них жителей, рылся в сундуках у старух, в хламе старьевщиков и привозил домой старинные «ленты», кокошники, душегрейки, сарафаны, дубовые, окованные железом расписные ларцы и сундуки с диковинными замками. Деревянные ковши-братины в виде гусей-лебедей, древние иконы, полуистлевшие книги в кожаных переплётах, кубки, лампадки. Одним словом, собирал себе домашний музей.

В январе 1906 года Псковское археологическое сообщество приняло Михаила Герасимова в члены-соревнователи общества. На следующий год он подарил обществу 500 открыток с видами Пскова.

Брат Михаила Александр в 1910 году открыл фотографический салон в Опочке на Великорецкой улице. Многие опочане хранят светописные изображения своих прабабушек и прадедушек, оставленные на фотобумаге его фотоателье. Они отличаются высоким качеством светотеневого рисунка. Их можно рассматривать через линзу увеличения без ущерба на качество изображения. Выполненные фотографии закреплены на твердой картонной основе с оттиском фотоателье, на обороте – фирменный знак в тоне сепия: палитра с кистями и веточками, атрибутирующий фотографа и художника-ретушера.

По заказу Опочецкой городской Думы в 1912 году Александром Герасимовым были выполнены видовые фотоснимки уездного города Опочки и близлежащих селений. В соавторстве с Леонидом Ивановичем Софийским в свет вышла книга «Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем. (1414 -1914 гг.)». Многие фотографии горячо свидетельствуют о былой красоте и великолепии этого городка.

Судьба братьев Герасимовых сложилась трагически.

После Февральской революции, когда к Пскову приближались германские войска, доходы от магазинов и фотографии резко сократились, и семья Михаила Герасимова была вынуждена уехать в Нижний Новгород.

Из-за голода в Поволжье его супруга Александра Николаевна поехала узнавать о возможности вернуться в Псков, но по дороге заболела тифом и скончалась на станции Дно. Сам Михаил Иванович в 1920 году, пережив с семьей страшный голод и нужду, тяжело заболел. В 1923 году он покончил с собой.

Брат Михаила Александр был арестован и репрессирован в 1933 году. Он умер в лагерях спустя 2 месяца того же года.

Старший сын Михаила Герасимова Николай в 1917–1918 годах служил в армии Юденича, а позднее обосновался в Таллине. По окончании Таллинского политехникума в 1928 году он получил диплом инженера-химика, в 1948 году защитил диссертацию в Ленинградском технологическом институте имени Ленсовета, стал кандидатом наук, профессором, преподавал в Таллине, где и скончался 20 апреля 1978 года.

Текст подготовлен по материалам псковского краеведа, Почетного гражданина города Пскова Натана Феликсовича Левина, портала Псковиана и городского сообщества Псковщина.

Александр Елисеев

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы реагируете на звонки телефонных мошенников?
В опросе приняло участие 240 человек
19.07.2024, 11:150 Военно-исторический фестиваль пройдет в Островском районе 21 июля 19.07.2024, 11:090 Прием заявок на конкурс «Многодетная семья года» начался в Псковской области 19.07.2024, 10:580 Россияне копят деньги на непредвиденные ситуации, отпуск и ремонт — опрос 19.07.2024, 10:490 Фестиваль «Наше море» в Гдовском районе пройдет в первые выходные августа
19.07.2024, 10:430 Порядка 1 200 ипотечных кредитов взяли псковичи в Сбере за полгода 19.07.2024, 10:400 46-летний мужчина пропал в Куньинском районе 19.07.2024, 10:340 Псковская рыболовная организация заплатит своим кредиторам более 45 млн рублей 19.07.2024, 10:200 «Прессинг»: Журналист без человеческого лица. Удаленка. Нейросети
19.07.2024, 10:110 Жителя Палкинского района могут лишить свободы за кражу металла у соседа 19.07.2024, 10:001 Михаил и Александр Герасимовы: как сложилась судьба первых псковских фотографов 19.07.2024, 09:530 Завершилось выдвижение кандидатов на пост главы Гдовского района 19.07.2024, 09:500 Зарегистрировать автомобиль и проверить наличие штрафов можно онлайн
19.07.2024, 09:430 Большинство работающих псковичей обращаются к своему руководителю на «вы» — опрос 19.07.2024, 09:220 ЕГЭ в 2025 году пройдет по старым правилам, заявили в Рособрнадзоре 19.07.2024, 09:050 Рост инвалидизации от болезней зрения зафиксировали в России 19.07.2024, 09:000 Печерянина лишили свободы за государственную измену
19.07.2024, 08:400 Число пользователей онлайн-кинотеатров выросло в 1,5 раза 19.07.2024, 08:200 Россия впервые заняла более четверти мирового экспорта пшеницы 19.07.2024, 08:001 Большинство экспертов ожидает повышение ключевой ставки до 18% 19.07.2024, 07:420 В России по федеральному проекту закупили 35 тысяч единиц медоборудования
19.07.2024, 07:200 Реставрация церкви Николы со Усохи продолжается в Пскове 19.07.2024, 07:000 Врач назвала продукты, которые опасно есть на ночь 18.07.2024, 22:430 Подсветку тестируют на новом колесе обозрения в Пскове. ФОТО 18.07.2024, 22:313 Опубликовано видео смертельной аварии в Ленобласти глазами машиниста «Ласточки»
18.07.2024, 22:020 С семью погибшими на СВО военнослужащими простились в Псковской области 18.07.2024, 22:000 Обязаны ли россияне впускать в квартиру полицейских, ответил юрист 18.07.2024, 21:550 В Пскове водитель BMW при движении на перекрестке задним ходом врезалась в другой автомобиль 18.07.2024, 21:432 Депутат Алексей Севастьянов снова снялся в кино
18.07.2024, 21:401 Ищущим работу псковичам с инвалидностью советуют обратиться в кадровый центр 18.07.2024, 21:270 Джазовый концерт проходит в музейном дворике Поганкиных палат. ФОТО 18.07.2024, 21:200 Продолжается розыск псковской дачницы, пропавшей летом 2018 года 18.07.2024, 21:150 Ужасы Михайловской башни: как бывший военнослужащий стал убийцей и насильником
18.07.2024, 21:000 Мошенники не могут завладеть недвижимостью через «Госуслуги», заявили в Минцифры 18.07.2024, 20:520 Одного из экс-руководителей ЛДПР Абельцева арестовали по делу о мошенничестве 18.07.2024, 20:520 Новая выставка открылась в Музее истории города Печоры 18.07.2024, 20:401 Средний размер ипотечного кредита в РФ достиг в июне исторического максимума
18.07.2024, 20:311 Армен Мнацаканян проконтролировал газификацию Пушкиногорского и Новоржевского районов 18.07.2024, 20:200 Выставка «Железная поступь стальных полков» откроется в Пскове 23 июля 18.07.2024, 20:000 Суд в Москве запретил продавать туалетную бумагу с изображением денежных купюр 18.07.2024, 19:400 Отказаться от офисного дресс-кода на время жары персоналу разрешили 72% псковских работодателей — опрос
18.07.2024, 19:270 Грозы и до +25 градусов прогнозируют в Псковской области днем 19 июля 18.07.2024, 19:200 Роскачество проведет вебинар для пищевых производств и предприятий общественного питания 18.07.2024, 19:140 Капитальный ремонт моста через реку Череха в Псковском районе ведется с опережением сроков 18.07.2024, 19:000 Собаки и кошка без нужных прививок не смогли пересечь госграницу РФ в Псковской области
18.07.2024, 18:560 Оксана Федорова рассказала, что ее прадед был начальником милиции Псковской области 18.07.2024, 18:450 Женщину в красных кроссовках разыскивают в Пскове 18.07.2024, 18:400 Лекцию о княгине Ольге проведут в Пскове 18.07.2024, 18:380 Большинство псковичей не игнорирует звонки от руководства вне рабочего времени — опрос
18.07.2024, 18:310 Научный семинар имени Леонида Творогова прошел в Псковском музее 18.07.2024, 18:230 Губернатор рекомендовал псковичам посетить выставку «Освобождение. Путь к Победе» 18.07.2024, 18:200 Присоединиться к онлайн-флешмобу «Цвета российского флага» предлагают псковичам 18.07.2024, 18:200 Вознаграждение за сдачу зарегистрированного оружия удвоили в Псковской области
18.07.2024, 18:180 Спектакль псковичей о войне признан лучшим на конкурсе «Море. Вдохновение. Театр» в Анапе 18.07.2024, 18:150 Екатерине I посвятили занятие в учебно-консультационном пункте псковского СИЗО-1 18.07.2024, 18:110 Псковский облсовпроф помог педагогу получить досрочную пенсию 18.07.2024, 18:070 Мошенники не смогли получить от псковички полмиллиона рублей благодаря сотрудникам банка
18.07.2024, 17:580 Лучших сотрудников и курсантов определили в Псковском филиале Университета ФСИН 18.07.2024, 17:532 Михаил Ведерников: Вывоз бытового мусора перешёл на плановый режим 18.07.2024, 17:450 Квест в честь Дня города пройдет в Псковском кремле 18.07.2024, 17:420 Количество тяжких преступлений снизилось в Псковской области
18.07.2024, 17:361 Тысячу порций бесплатного мороженого раздадут псковичам на день рождения «ПИК60» 18.07.2024, 17:310 Почти на 30% вырос объем производства сельхозпродукции в Псковской области 18.07.2024, 17:190 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 18 июля 18.07.2024, 17:170 Конституционный суд признал умерщвление бездомных животных исключительной мерой
18.07.2024, 17:070 Пушкинскую Россию представляют в музейных залах на московском Арбате 18.07.2024, 16:570 «Три мудреца»: Terra incognita — кадровый голод как якорь развития региона. ВИДЕО 18.07.2024, 16:490 Участок улицы Конной в Пскове закроют для транспорта до 18 августа 18.07.2024, 16:400 «Дневной дозор»: как псковские реготделения партий готовятся к наблюдению за выборами?
18.07.2024, 16:250 Кражу туи с площади Победы раскрыли в Пскове 18.07.2024, 16:222 Жизнь без льготной ипотеки 18.07.2024, 16:110 Псковская область вошла в число лидеров по росту аварийности на дорогах 18.07.2024, 15:590 Великолучанину ограничили свободу за поддельное водительское удостоверение
18.07.2024, 15:520 «ПсковАгроИнвест» выращивает пшеницу в деревне Соловьи на площади более двух тысяч га 18.07.2024, 15:412 В администрации Пскова разъяснили ситуацию с «разгоном» торговцев на Четырех углах 18.07.2024, 15:380 Скончалась художница Геля Писарева, чьи картины есть в Псковском музее 18.07.2024, 15:220 В «Михайловском» готовы угостить гостей поспевшей смородиной
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru