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Блоги / Александр Елисеев

Предпоследний декабрист

27.09.2024 14:14|ПсковКомментариев: 0

«Немного людей встречал я с такими качествами, талантом и прекрасным сердцем…»
Н. И. Лорер «Записки декабриста»

В истории Пскова немало людей с удивительной судьбой. Многие из них были на слуху долгие годы, но с течением времени их имена остались разве что на страницах исторических очерков. И оттого еще сильнее хочется рассказать о них. Сегодня речь пойдет о Михаиле Назимове, предпоследнем декабристе.

 

...Назимову не была уготована роль Пестеля, он не был знаменит как Рылеев или Муравьев-Апостол. Но благодаря своему уму, чувству сострадания, был уважаем как среди декабристов, так, в дальнейшем, и среди псковичей.

Он происходил из старинного дворянского служилого рода, один из предков Назимова участвовал в отражении нападения шведов на Псково-Печерский монастырь и удостоился чести быть погребенным в монастырских пещерах. Бабушка Михаила Назимова, Анна Лукинична Шишкова, на свои средства построила кирпичную церковь Успения с Полонища. Отец Михаила - Александр Борисович, был островским предводителем дворянства, а его мать, Марфа Степановна Шишкова, владела имениями в Псковском, Порховском и Холмском уездах.

В семье Назимовых было две дочери и пятеро сыновей. Михаил был самым младшим. По родовой традиции мальчиков с детства готовили к военной службе. Не обошла эта участь стороной и самого Михаила. Он окончил Санкт-Петербургский частный институт протоиерея М. Б. Каменского. Военную службу начал очень рано – в пятнадцать лет – юнкером, в 1817 году он уже был прапорщиком, в 1820 году дослужился до подпоручика. В 1825 году уже имел чин штабс-капитана.

Именно вращаясь в кругу столичных офицеров, Назимов услышал о тайных офицерских организациях. Близким другом Назимова в это время стал полковник Тарутинского полка Михаил Нарышкин. Именно он в 1823 году принял Назимова в Северное тайное общество. Впоследствии Назимов вовлек в Общество Нила Кожевникова, племянника жены поэта Гавриила Державина. Это впоследствии и сыграло с ним злую шутку.

В самом восстании декабристов 14 декабря 1925 года на Сенатской площади Михаил Назимов участия не принимал, так как был в это время болен и находился в своем имении Быстрецово под Псковом. О восстании он узнал из письма Пущина. Выехал в Петербург, но приехал только 21 декабря.

Впоследствии был арестован 27 декабря 1825 года и в тот же день допрошен лично Николаем I. Дело в том, что конно–пионерный батальон, где служил Назимов, был детищем великого князя Николая Павловича, ставшего впоследствии императором. Николай Павлович создал этот род войск, был шефом батальона и поэтому прекрасно лично знал Назимова.

Через несколько дней Назимов был освобождён, но менее чем через месяц снова арестован. 24 января он был доставлен на главную гауптвахту и вскоре переведен в Петропавловскую крепость. Назимов был единственным из декабристов, кто видел казнь своих пятерых товарищей. Окно его каземата находилось напротив вала - места исполнения приговора.

Верховный уголовный суд причислил Назимова к VIII разряду преступников за то, что он «участвовал в умысле бунта, принятием в тайное общество одного товарища», того самого Нила Кожевникова. В итоге был приговорен к лишению чинов и дворянства, а также ссылке в Сибирь на вечное поселение. По просьбам матери 22 августа 1826 года срок сокращен до 20 лет. Михаил Александрович в сопровождении жандармов был выдворен из Петербурга и поселен в Витиме, ныне носящей название Иркутск. Позже был переведен в Курган.

В ссылке Михаил Назимов занимался общественно-полезными делами: обучал детей, хлопотал об открытии школ, помогал населению, участвовал в строительстве общественных зданий. Часть денег, которые ему присылали, раздавал нуждающимся товарищам по ссылке и бедным. В Кургане по его проектам строились дома горожан и был возведен Богородице-Рождественский собор.

Родственники не раз просили перевести Назимова рядовым на Кавказ. Но император всякий раз отклонял прошения: «Он более виновен, чем другие, ибо мне лично во всём заперся». Государю было трудно простить офицера, которого он лично отбирал для своего полка. Но все-таки в июне 1837 года было получено разрешение направить Назимова и других декабристов из Кургана рядовыми на Кавказ.

По дороге на Кавказ Назимов сдружился с поэтом-декабристом Александром Одоевским, который также был определен рядовым в действующую армию на Кавказе. В Ставрополе состоялось знакомство Назимова с Лермонтовым. Любопытно, что у них были разные взгляды на одни и те же вещи. При этом современники отмечали, что Михаил Юрьевич глубоко уважал Назимова и в разговоре с ним не позволял себе обычный свой насмешливо-пренебрежительный тон.

На Кавказе Назимов быстро дослужился до поручика и в 1846 году по состоянию здоровья попросил отставку и получил разрешение проживать в Пскове под секретным полицейским надзором. На тот момент ему было 45 лет.

Родные сразу же предложили ему взять любое из их имений. Он выбрал Быстрецово, расположенное в 35 верстах от Пскова. Примерно через год он женился на сестре жены Пущина Варваре Яковлевне Подкользиной. Варвара Яковлевна была моложе мужа на 18 лет, но они они прожили в счастливом браке 16 лет, до ее смерти.

Первые годы жизни в Быстрецово были наполнены заботами о перестройке дома. На месте деревянного Назимов построил каменный двухэтажный с двумя флигелями. В 1856 году Михаил Александрович открыл и содержал за свой счет первую и единственную в уезде начальную школу для детей крепостных крестьян.

Спустя два года стал членом губернского дворянского комитета, который разрабатывал проект освобождения крестьян Псковской губернии.

После Манифеста 1861 года в июне был учрежден институт мировых посредников. Назимов, как один из самых уважаемых людей губернии, был назначен мировым посредником Псковского уезда. Должность была очень ответственна. Им предписывалось составлять и вводить в действие Уставные грамоты, которые определяли размеры помещичьих владений, величину наделов и повинностей крестьян. Мировые посредники также разбирали жалобы и недоразумения.

Кроме того, после земской реформы 1864 года Назимов в течение многих лет переизбирался председателем Псковской губернской земской управы. В этом качестве он в особенности способствовал равномерной раскладке земских сборов, лучшей организации народного образования, помощи неимущим. В 1866 году Назимов был избран почетным мировым судьей Псковского уезда. Много внимания уделял он строительству школ и устройству домов престарелых.

Михаил Александрович был известен и как литератор. Он подготовил к печати в журнале «Русская старина» стихи своего друга Одоевского, переписывался с друзьями-декабристами. Биограф Лермонтова Висковатов посетил Назимова в Пскове и использовал его рассказы в своей книге о поэте. Сам Михаил Александрович написал мемуары о своей жизни «Записки», не дошедшие, скорее всего, до наших дней.

После смерти любимой жены Назимов постепенно отходит от общественной жизни. В связи с ухудшающимся здоровьем, плохо видящий, он вынужден продать свое имение в Быстрецово. Покупателем стал чиновник из Петербурга Николай Федорович Фан-дер-Флит. Одним из условий при продаже имения была просьба Назимова, чтобы его дело было продолжено. И покупатель на собствен­ные средства содержал школу для сельских детей. Николай Федорович сдержал обещание, в 1870 году он построил новое здание школы в самом Быстрецово, где могли обучаться 60 детей.

После продажи имения Назимов поселился в Пскове, на Великолуцкой улице. Здесь, неподалеку от Церкви Успения с Полонища, построенной на средства его бабушки Анны Лукиничны Шишковой, у него был свой домик. Каждый год 14 декабря (день восстания декабристов на Сенатской площади) он постился и весь день проводил в молитве, а если позволяло здоровье, то заказывал в Успенской церкви заупокойную обедню.

Михаила Александровича не стало 9 (21) августа 1888 года. Он умер на 88-м году жизни и был похоронен на Дмитриевском кладбище в Пскове.

В 1960 году на его могиле была установлена мраморная могильная плита с надписью: «Здесь похоронен декабрист Михаил Александрович Назимов. 1801 - 1888».

Александр Елисеев

Источник: Псковская Лента Новостей
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