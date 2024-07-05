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Блоги / Александр Елисеев

Дураки и дороги, тропинки и дурочки

05.07.2024 16:11|ПсковКомментариев: 0

Новелла о несовершенстве пешеходной инфраструктуры целого города на примере одной тропинки.

 

Василий надел футболку и вышел из квартиры. В спешке ищет ключи в карманах шорт, но не находит их. «Куда делись? Только что в руках держал», – вопрошает он и находит, конечно, в левой руке вместе со смартфоном. В парке у гостиницы его ждет жена и дочь.

У подъезда Василия встречает соседка и просит помочь поднять сумку.

- Вась, помоги, так устала. Еще и чуть не сбили. Хорошо, машина притормозила.

- Где это вас так, Галина Егоровна?

- Так на тропинке у нашего дома.

- Ааа, так острожнее надо.

Галина Егоровна ничего не ответила. Тропинкой возле дома она называла неофициальный переход через дорогу, ведущий во двор. Пешеходного перехода там нет, но все местные ходят, потому что идти до перекрестков с переходами в конце квартала дураков нет. Обычное дело.

- ...Так а чего они там ездят? Почему въезд во двор сделали, а переход тут сделать не могут?

- А что теперь, въезд во двор убрать?

- А пусть бы и убрать. Тоже пусть кругами ездят.

Василий помог соседке и побежал на встречу с семьей. По пути он вспоминал про эту тропинку, по которой точно так же перебегал дорогу еще подростком. «Васюш, собьют ведь, и что мне прикажешь тогда делать? Я же плакать буду», – вспомнил он слова матери, когда она впервые застала его за преступлением.

Шли годы, мама тоже успела стать пенсионеркой. Она редко выбирается в город и в основном гуляет по парку или во дворе, потому что боится: «Все вокруг как с ума посходили!».

- Папа! Папа! – крик дочери заставил Василия вернуться в реальность.

- Привет, заяц! Ну что, как на аэробике?

- Хорошо, тренер меня похвалил!

- Ладно, пойдемте с мамой домой. Я вам тортик купил.

Семья дошла до перекрестка. Пока ждали зеленый сигнал светофора, Василий услышал разговор двух мужиков, что-то громко обсуждавших.

- Да она самоубийца. Под колеса бросилась. Надо было припугнуть ее, конечно. Из ума выжила бабка.

Василий понял, что речь о той ситуации с его соседкой и решил встать на ее защиту.

- Простите, но ей же тяжело ходить, – робко возразил он.

- И что? – удивился один из мужчин. Если тяжело – пусть дома сидит.

- Еще раз простите, не унимался Василий, а почему вы на зеленой зоне автомобиль припарковали?

- А где мне его поставить? Чо ты лезешь?

«Зеленый. Пойдем», – шепнула жена и умело вывела супруга из начинавшейся потасовки.

- Вась, тебе больше всех надо, что ли?

- Да просто ну чего они?

- Пусть разговаривают, зачем лезть.

Дома семья поужинала и съела тот самый торт. Вкусный, со сливками.

- Когда еще такой поедим, с такими-то ценами, – пошутил Василий и пошел в комнату.

Он включил ноутбук и решил посмотреть карту. А заодно померить расстояние между пешеходными переходами.

- Так, до одного перехода 206 метров, до другого - 110 метров, – сказал он сам себе.

Незаметно в комнату вошла супруга. И, увидев, чем занят ее муж, решила как-то его приободрить.

- Вась, может, раз ты так переживаешь, напишешь обращение в коллегию по рассмотрению дорожных вопросов?

Глаза Василия на секунду загорелись, и он решил, что это выход. Ведь коллегия рассматривает множество вопросов. И, если удастся, то может получиться сделать легальный переход, чтобы все жители соседних домов могли переходить дорогу безопасно и там, где им действительно удобно.

- Так и сделаю, – заметил Василий. Знаешь, я видел в интернете, что в некоторых городах специалисты смотрят, как ходят люди, и где они проходят чаще всего – там и делают пешеходные дорожки и переходы.

Василий написал обращение и отправил его на электронную почту коллегии.

Утром жена, первым делом, поинтересовалась, не пришел ли ответ. Василий ответил, что так быстро такие дела не рассматриваются. Ведь нужно выехать на место, все посмотреть.

...Спустя неделю Василию пришел ответ, что согласно ГОСТам оборудовать переход в данном месте нецелесообразно, т.к между ними должно быть расстояние 200 метров, а так как вблизи находятся два перекрестка, то жители могут дойти до них, а потом идти куда им захочется.

- Получается, что ничего не выйдет? Значит, все снова останется, как было?

У Василия стали опускаться руки. Он снова попытался найти в интернете какое-то статьи о том, что при необходимости пешеходные переходы допускается располагать менее чем через 200 м. Начал выписывать ГОСТы, СП, какие-то сложившиеся в один ряд цифры. Но затем понял, что ничего не изменится, не поменяется. Все будет так, как было год назад, пять лет назад, десять.

Он словно снова вернулся в свое беззаботное детство, где не было никаких чисел и условностей и все проблемы решались будто сами собой. Он взял в руки томик Блока и выглянул в окно. Слабый дождь падал на листья черемухи. Через час начинался футбол.

Александр Елисеев

Источник: Псковская Лента Новостей
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