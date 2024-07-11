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Александр Елисеев Публикаций: 5
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Блоги / Александр Елисеев

Ретроспектива: как поменялся Псков за последние сто лет

11.07.2024 10:00|ПсковКомментариев: 0

Еще будучи школьником, я запомнил одну фразу, сказанную нашим учителем. Она звучала так: «Вы сейчас все запоминайте. Что сколько стоит, что вас окружает. Записывайте. Не заметите, как все быстро поменяется. Потом будете перечитывать, вспоминать». Наверное, истинную ценность высказывания я понял в более-менее зрелом возрасте, когда наткнулся на комментарии в одном из пабликов. Аудитория обсуждала старую фотографию, на которой, как оказалось, были запечатлены дома, навсегда исчезнувшие с карты города. Они остались только в воспоминаниях этих людей. Верные старожилы Пскова буквально выхватывали из памяти каждую деталь: кто жил в этих домах, какие деревья росли во дворе. Все это было для них невероятно близко и дорого сердцу.

 

Облик Пскова меняется с каждым годом: что-то появляется, что-то исчезает. И если археологи или историки стараются увидеть и разгадать всю более чем тысячелетнюю историю города, то мы затронем лишь небольшой его период примерно в сто пятьдесят лет. С того момента, как Псков начал появляться на своих первых фотографиях. Во вступительном материале мы разберем пять дореволюционных снимков с общими планами. И сравним их с пятью современными фотографиями, сделанными с того же ракурса. Если вы заметите что-то, чего не заметил я - дополняйте в комментариях.

Первой разберем старейшую из известных фотографий Пскова, которая датируется примерно 1869 годом. Она была обнаружена в 2019 году в одном из музеев Санкт-Петербурга, а ее автор Август Гейст.

Сразу же бросается в глаза цвет Троицкого собора. Мы видим не привычный нам белый, а мраморный. Именно в такой цвет выкрашен собор в XIX веке. Второе - конечно же, Благовещенский собор. Он расположился между колокольней и Смердьей башней. Этот собор в стиле позднего классицизма был построен в камне на месте более раннего в 1835 году. И выполнял роль зимнего храма. Т.е. службы велись зимой. Почему? Потому что его было легче отапливать, чем огромный Троицкий собор. И даже мощи святого князя Всеволода-Гавриила на зиму переносили в Благовещенский собор, выполнявший в это время роль кафедрального. В годы революции и Гражданской войны храм был занят обновленцами. Закончилась история собора в 1933 году. Его не признали памятником архитектуры и взорвали. Сейчас на месте бывшего Благовещенского собора стоит поклонный крест.

Еще одно не менее удивительное сооружение, попавшее в кадр - мост через Пскову, прозванный в народе «американским». Как так вышло? Все дело в том, что немногим ранее, в 1849 году было завершено строительство крытого деревянного моста решетчатой системы американского инженера Тауна. Раз инженер американский, то и мост, стало быть, тоже. Однако и он просуществовал недолго. На рубеже веков, в 1899 году был построен новый металлический арочный мост. Который, впрочем, тоже не сохранился до наших дней. Но об этом как-нибудь потом. Что еще мы видим на фото? Плотная малоэтажная застройка, чуть ли не пересохшая Пскова. Невероятно.

Следующее фото принадлежит, пожалуй, самому известному дореволюционному фотографу Пскова - Михаилу Герасимову. О его жизни и трагической судьбе его семьи следовало бы написать книгу.

Здесь - вид на Великолуцкую улицу. Для тех, кто не понял, сейчас это улица Советская. А здание слева - всем известный ныне ЦУМ. Да-да. Несмотря на то, что он не раз перестраивался, свою историю берет с далекого 1910 года. В то время здесь на втором этаже располагалось Общество взаимного кредита. На первом этаже находились магазины, в которых, например, можно было купить себе домой рояль.

Из интересного - здание под надзором архитектора Гермейера было построено всего за один год. Для нашего времени это нонсенс. Справа - здание акционерного коммерческого банка, построенное псковскими и прибалтийскими бизнесменами. Строительством занимался банкир, сын дерптского бургомистра Александр Брок. Теперь обратим взгляд еще правее и увидим плотную застройку возле храма Михаила и Гавриила Архангелов с Городца. Кстати, внешний вид колокольни храма тоже изменился. Но об этом позже.

Сейчас мы видим обновленный ЦУМ, в котором находятся магазины, пусть теперь и не роялей, а также различные кафе. На месте коммерческого банка появился жилой дом, построенный уже в советское время.

Теперь обернемся и увидим другую часть улицы. На нашей третьей фотографии снова вид на улицу Великолуцкую. Кстати, название Великолуцкой произошло не от Великих Лук, а от «Великой улицы». Одна из самых древних и центральных улиц, в конце которой находились Великие ворота для въезда в город.

Малоэтажная застройка впритык к храму. Кстати, узнали храм? Да, это церковь Николы со Усохи. Она сохранилась до наших дней. Но вместо колокольни обрела звонницу. А вот рядом стоящие дома не сохранились. После войны на их месте под руководством известного архитектора Алексея Ларкина был построен Дом профсоюзов.

Сейчас это место выглядит так. Храм скрывают кроны деревьев, вместо булыжной мостовой асфальтированная дорога. Вместо аккуратных столбиков проржавевший забор, который, подобно борщевику, распространился на весь город.

Запсковье - еще один исторический район города. На четвертой фотографии мы видим как трамвай идет по Дровяной улице, берущей свое начало от Троицкого моста и заканчивающейся у церкви Косьмы и Дамиана с Примостья. Датировка фото - примерно 1913 год. Здесь, как и на предыдущей фотографии, мы видим утрату храмом колокольни. Но с одним отличием. У храма Косьмы и Дамиана звонница появилась совсем недавно, во время реставрации храма несколько лет назад. Колокольня была утрачена в годы Великой Отечественной войны.

Улица и ее детали за век сильно поменялись. Хотя до сих пор узнаваема. Снова на место мостовой пришел асфальт, а вместо трамваев уличную сеть бороздят автобусы. Точка съемки фактически становится своего рода перекрестком. Направо пойдешь - на улицу Герцена попадешь. Налево - на Леона Поземского. Ну а если прямо - то улицу Труда увидишь.

Последняя фотография на сегодня. Вид на Запсковье со стороны парка Куопио. Еще не построен мост через Пскову, а на месте парка Строителей стоят жилые дома. Да и глава храма Богоявления Господня слегка видоизменилась.

Кстати, храм Богоявления, как и предыдущие храмы на фотографиях, в 2019 году был внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теперь к наследию пройти стало проще. Ведь речку можно перейти по бетонному пешеходному мосту, появившемуся уже в советское время. Плотина, что справа, появилась в 1974 году в целях поддержания уровня воды в реке. Всего, по замыслу архитекторов, их должно было быть три: в устье Псковы, за пешеходным мостом и выше по течению. Но до сегодняшнего дня уровень воды поддерживает лишь одна плотина.

Дом справа - он же дом псковского губернского архитектора Данишевского - один из двух уцелевших в этой части улицы. Хороший и аккуратный пример новодела.

На сегодня все. Любите свой город и сохраняйте в памяти важные детали его повседневного быта.

Александр Елисеев

Источник: Псковская Лента Новостей
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