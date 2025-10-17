Блоги / Александр Елисеев

Треугольник невидимости

В начале недели на Октябрьском проспекте сбили женщину, которая шла по пешеходному переходу. Наверное, можно было бы сказать, что в то утро не работал светофор и списать все на несчастный случай. Мол, вот из-за этого-то все и случилось, а так все было бы хорошо. Но давайте посмотрим на ситуацию более масштабно и в очередной раз поговорим о безопасности на пешеходных переходах.

Пешеходные переходы в Пскове, как и во многих городах, сполна хлебнули экзотики в плане инноваций. То светодиодные светящие лампы над ними прикрутят, то человечков поставят, то еще что-нибудь придумают. В последнее время стали особенно популярны бело-лунные сигналы светофоров. Только вот насколько это способствует безопасности - большой вопрос.

Бело-лунная секция «на просачивание» предупреждает водителей, что перед поворотом сначала нужно пропустить пешеходов. Чаще всего их ставят там, где нет отдельной фазы для пешеходов. Логика проста: водитель может привыкнуть, что пешеходы идут на свой зеленый, а когда загорается зеленый ему, то он может спокойно ехать. А такой светофор напоминает, что отдельной фазы нет, и нужно пропустить.

Это может быть эффективным в городах, где практически на всех светофорах есть отдельная фаза для пешеходов. Но в Пскове пока что далеко не на всех перекрестках есть такая фаза. И водители по умолчанию понимают, что нужно пропустить, прежде чем ехать (ну, в идеале). А лишние мигания, скорее, сначала смущают, а спустя время и вовсе не воспринимаются.

Зато у нас в городе есть хороший пример использования островка безопасности. Речь про пешеходной переход на улице Кузнецкой, рядом с мостом. Островок был установлен в январе 2022 года после череды наездов на пешеходов. После его установки количество таких происшествий кратно уменьшилось.

Этот переход вообще настоящий баловень судьбы. Помимо островка безопасности он получил качественное освещение и проекцию, которая дублирует светом разметку.

Островки безопасности могли бы появиться и на других переходах города. Тем более, что они не чья-то прихоть, а регулируются ГОСТом. Благодаря небольшому сужению проезжей части, он помогает выделить из потока пешехода, сделать его более заметным. Особенно в плотном потоке автотранспорта. В некоторых случаях их можно даже соединить со светофорным объектом. Например, на том же Октябрьском проспекте. Это помогло бы увидеть человека автомобилистам из второго ряда. И, возможно, аварий с пешеходами было бы меньше. Но почему-то пока островки скорее исключение, и в них особо никто не заинтересован.

Но, пожалуй, самое главное, что влияет на безопасность, - это освещение. Оно актуально всегда, но особенно осенью, когда начинает рано темнеть. В такие моменты может быть особенно тяжело увидеть человека. Поэтому должны быть хорошо освещены как пешеходный переход, так и пути подхода к нему.

Простой пример. Помогут ли бело-лунные секции на таком переходе? Фотография сделана на днях.

Плохое освещение, как эффект бабочки, может запустить цепочку ужасных событий для многих людей, искалечить судьбы пешехода и водителя, нанести вред городской инфраструктуре. Именно поэтому необходимо не только следить за тем, чтобы все «горело как надо», но в некоторых случаях и устанавливать дополнительные мачты освещения.

Иногда, помимо освещения, нужно учитывать и другие нюансы, про которые почему-то забывают. Например, парковка вблизи пешеходных переходов. Это актуально везде, но особенно у школ и других образовательных учреждений. Например, переход может быть хорошо освещен, но низкого ребенка может быть не видно из-за припаркованной машины. Ведь автомобили могут быть громоздкими, да и не всегда автомобилисты соблюдают ПДД. И могут припарковаться практически вплотную, невзирая на знаки.

Поэтому лучший способ сделать так, чтобы у перехода было физически невозможно припарковаться.

Хорошим примером служит треугольник видимости, который устанавливается перед пешеходным переходом и не дает припарковаться слишком близко. В Пскове он, увы, единственный. И установлен возле гуманитарного лицея. Если не ошибаюсь, на этом переходе вообще последние несколько лет не было зафиксировано ни одного ДТП с участием пешеходов.

Может быть, стоит осмотреть город на предмет мест, где нужно усилить меры безопасности на пешеходных переходах. Где-то не хватает освещения, где-то мешают припаркованные автомобили, где-то не хватает островка. И образуется уже своеобразный треугольник невидимости.

Но если удастся хотя бы что-то исправить, то, возможно, в будущем это спасет кому-то жизнь.

Александр Елисеев