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Никому не нужный Плюшкин

Я сейчас вам назову человека и ставлю сто к одному, что лишь единицы поймут, о ком я. И так, Федор Михайлович Плюшкин. Могу даже дать небольшую подсказку – его годы жизни: 1837 -1911. Наверняка, кто-то уже включил эрудита и пробубнил в экран: «Так это ж прообраз Плюшкина в романе-поэме Гоголя «Мертвые души». Изи!». Но нет. Когда книга появилась на свет, Феде Плюшкину было всего пять лет, а его отец уж точно не помышлял ни о каком собирательстве.

Я же веду речь о купце первой гильдии, почетном гражданине Пскова, члене городской управы и представителе одной из крупных торговых фирм города. Но главное, это был известный не только в России, но и за ее пределами псковский коллекционер и меценат. Да у нас был свой Третьяков! Ему удалось собрать коллекцию из более миллиона исторических экспонатов. Она занимала третье место в России и одиннадцатое во всем мире – по количеству редкостей. Потомки говорят, что Федор Михайлович был еще и великодушен, трудолюбив и много благодетельствовал. Он являлся попечителем детских приютов для сирот и подкидышей, а в свой огромный музей пускал посетителей безо всякой платы.

«Мне очень хотелось бы знать: есть ли в современном Пскове хоть одна улочка, названная именем гражданина Плюшкина? Вряд ли! Ибо жители станут думать, что названа она в честь гоголевского Плюшкина… И пусть городские власти не листают тома громоздких энциклопедий: в них не нашлось места для того, чтобы сохранить память о нашем герое». Эти слова принадлежат Валентину Пикулю, который посвятил Федору Плюшкину одну из своих исторических миниатюр.

«Этот человек заслуживает внимания и уважения в любознательном потомстве», - писал он. Но увы, немногие псковичи знают об этом человеке, да и я, чего уж греха таить, имел знания о Федоре Плюшкине весьма поверхностные. Но наша ли вина в том, что нам с детской скамьи не рассказывают об интересных и даже почти культовых личностях земляков?

Хотя чего тут удивляться? В наше перманентно суровое время звание «Почетный гражданин Пскова» девальвировано похлеще национальной валюты. Раздают буквально направо и налево: человек, вроде, хороший, почему бы и не дать. И пусть толком ничего не сделал для города, пусть его имени даже соседи не знают, но кому-то же надо выдать почетный титул, раз он есть. Так и живем.

Федора Плюшкина знали все. Уважали и ценили. Даже в «этих ихних» Европах. Приезжали, сулили полцарства за коллекцию древних реликвий, который тот собирал по крупицам по всей Псковской области. Не отдал (потомки потом за несоразмерную ценностям сумму все продали русским музеям). Так что благодаря ему многие редкие вещи удалось сохранить, и теперь они являются украшением фондом наших музеев, включая Псковский, теперь уже объединенный. Фактически он спас для нашей культуры множество бесценных раритетов.

А еще он в свое время вмешался в грубую реставрацию знаменитых Поганкиных палат. С помощью документов из своего собрания он показал археологам, где они могли допустить фатальные ошибки.

А теперь, похороненный вместе с супругой на Дмитриевском кладбище в Пскове, Федор Плюшкин оказался недостойным памяти потомков. Государство не то, что популяризовать такую интересную личность не торопится, но и охранять захоронение не хочет, а общественники не имеют ни возможностей, ни прав по привлечению к ответственности вандалов, а те в свою очередь никогда не упустят возможности нагадить.

Вот и нагадили. Срезали кованую ограду с могилы Плюшкиных заподлицо и унесли в неизвестность. Неподалеку – как удобно! - расположен пункт металлоприемки. Правда, его хозяйка уверяет, что никакие оградки она не принимает. И зачем-то уточнила: «Тем более ночью». Мол, ей одной неприятной истории с кладбищенским имуществом уже с лихвой хватило, поэтому и включен режим неприступной принципиальности. Поверим на слово, но все же знают, что таких пунктов в городе у нас еще много. «Расхитителям гробниц» протащить несчастную ограду пришлось лишь на несколько сотен метров подальше.

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Почему за порядком на кладбище никто не следит? Хороший вопрос. Как вам такой ответ – потому что никто не хочет. Знали бы вы сколько отфутболиваний мне пришлось выслушать, когда я пытался выяснить, чьи в лесу шишки. Ничьи. Дмитриевское кладбище вообще горячая точка с точки зрения беспорядка, мародерства и безобразия. Какое-то время за кладбище отвечал комбинат благоустройства, но в последние лет десять этот комбинат так колбасило, что было «не до мелочей». А ныне и его нет.

В общем, гуляй, рванина - делай что хочешь, хоть на ушах стой. Потом родственники захороненных могут, конечно, обратиться в полицию, если отморозки конкретно на их могилах набедокурили, но с ожидаемым результатом, как вы понимаете. Разумеется, никакого результата не будет, если за могилой вообще никто не присматривает.

В очередной раз я почувствовал себя футбольным мячом, когда попытался выяснить, стоит ли могила Плюшкиных хоть на каком-нибудь балансе, говоря изуверским канцелярским языком. И все что я узнал – это ничего. Хочешь почувствовать себя Джоном Сноу – позвони чиновнику.

Управление культуры города, похоже, интересуют только воинские захоронения, управление городского хозяйства и специализированная служба Пскова, вроде как, вообще не при делах. Региональный комитет по охране объектов культурного наследия бодро отрапортовал, что могила Плюшкиных не является памятником культурного наследия, и что с этим делать они не знают.

В Псковском недавно объединенном музее-заповеднике ценность личности Федора Плюшкина отрицать не стали, но отбились встречными вопросами в духе «Почему за все должен отвечать музей?! У нас не на каждой выставке есть достаточное количество смотрителей, не можем мы их держать еще и на кладбище». У ВООПИиК, тоже, видимо, не сто рук, чтобы заняться этим вопросом.

А ведь есть у нас и положительные, пусть и единичные примеры. Могила архитектора Спегальского у нас поставлена на охрану. Это памятник истории регионального значения. А на том самом Дмитриевском кладбище могила декабриста Назимова - памятник уже федерального значения. Это значит, что если там что-то нехорошее происходит, то органы охраны, которые отвечают за их охрану, извините за тавтологию, имеют право по крайней мере заявить в полицию, чтобы те могли провести необходимые оперативные действия.

Могила Плюшкина на охрану не поставлена. Ни в каких региональных или федеральных списках, как и многие другие мемориальные могилы, не значится. Я же говорю - никому нет дела! Но все сочувствуют. Если завтра вездесущие (так и хочется вставить букву «р» после «с») вандалы сломают надгробие, уверен, история повторится: «Да, нам всем очень-очень жаль, но мы ничего не можем поделать».

Единственные, кто следит за такими могилами – общественники. В меру сил и возможностей, конечно же, поэтому требовать от них еще и охраны официально непризнанного культурного наследия, конечно, некорректно. Спасибо, что убирают мусор, и в свое время ту самую несуществующую более оградку даже покрасили.

Неправда ли, показательная история? Сейчас всякие громкие звания раздают куда более заурядным персонам, чем Федор Плюшкин, но его памяти не уделяется ни малейшего внимания. В том числе и со стороны ныне обремененных почетногражданскими титулами. А ведь, что посеешь, то и пожнешь!

Ну, хорошо, с точки зрения культуры и этики, у нас плохо получается мыслить. Давайте тогда рассуждать, как нам более привычно, - меркантильно. Это же интересный туристический объект, который можно внести в любопытный туристический маршрут, даже легенд придумывать не надо. Они уже есть!

И денег-то особо вбухивать не надо. Просто кладбище в порядке содержать. Правда, теперь придется восстанавливать ограду. И желательно не по такому принципу, как у нас ограду на Троицком мосту восстанавливают. Чего доброго, еще просто сеткой Рабица обнесут несчастных всеми позабытых Плюшкиных.

Туристам всегда интересно что-то большее, чем эта заезженная вдоль и поперек схема Псков – Изборск – Печоры – Пушгоры, по которой купоны, конечно, ежегодно стригутся, но это явно неполное использование того одиозного туристического потенциала, о котором у нас так много говорят. Люди, которые приехали в Псков должны по нему гулять, причем не бесцельно, а вот по таким интересным необычным маршрутам, куда вполне может быть включены и псковские некрополисы. Ближнее Запсковье – это вообще непаханое поле с точки зрения туризма, но тут все в таком запустении и разрухе, что последняя надежда на локальный ренессанс уже готова выйти в окно.

А из Дмитриевского кладбища, где похоронен не только Федор Плюшкин, а еще много выдающихся псковичей, ведь вполне можно создать свой, если хотите, Пер-Лашез! Появилось бы место туристического притяжения, где можно было бы проводить экскурсии, создать специальные аудиогиды (модный нынче тренд - гиды-мобильные приложения), так люди могли бы знакомиться с историей нашего города, с его интересными личностями. Ах, да, никому же ничего не нужно…

Известный псковский краевед Натан Левин в свое время сказал, что «Без имени Федора Михайловича Плюшкина история Пскова намного бы обеднела». Что ж, Натан Феликсович, боюсь, это уже произошло.

Почти все чиновники, с которыми я общался на тему никому ненужной могилы четы Плюшкиных пытались свести проблему не к собственному равнодушию, а к отсутствию культуры у горожан. Ну знаете все эти любимые формулировки врачей «А что вы хотели в вашем-то возрасте (при вашем-то весе, при вашем-то образе жизни, с вашей-то наследственностью – нужное подчеркнуть, обвести и заплакать)»? Вот то же самое!

Но, друзья, если мы не готовы брать на себя обязательства по защите могил наших выдающихся предков, то намного ли больше в нас культуры, чем у вандалов? Как уж тут Пер-Лашез...

Алексей Овчинников