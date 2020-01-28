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Скандал в благородном семействе

28.01.2020 14:09|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная региональной политике, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Как известно постоянным слушателям, в нашей программе о политике - как в Греции - должно быть все - и свежие новости, и анализ ситуации, и, конечно, «скандалы, интриги, расследования», куда ж без этого. С них сегодня и начнем, ибо начало недели преподнесло новый поворот в резонансном конфликте в Псковской городской Думе. Накануне члены фракции «Единая Россия» исключили из состава своей депутатской группы председателя бюджетного комитета, в недавнем прошлом кандидата на пост главы региональной столицы Григория Турчина. Как было заявлено на заседании фракции...

- Такую личную неприязнь испытываю к потерпевшему, что кушать не могу («Мимино»).

Нет-нет, на самом деле было заявлено другое - а именно то, что основанием для исключения господина Турчина стало несоблюдение им положения о фракции, а также совершение действий, дискредитирующих «Единую Россию». Говорилось, что муниципальный парламентарий в течение трех лет не проводил приемы и не участвовал в деятельности общественных приемных партии, что является нарушением положения о депутатской группе. Впрочем, отсечка в три года здесь, как мне представляется, явный перебор - я бы так долго разматывать клубок противоречий не стал, а акцентировал внимание на событиях последних месяцев. Поворотный момент - отставка не пришедшегося ко двору при новом губернаторе Михаиле Ведерникове Ивана Цецерского с поста главы города в мае 2019-го. После чего возникла интрига относительно того, кто займет кресло градоначальника. Исполняющей обязанности главы стала Елена Полонская, но при этом несколько месяцев было не понятно, кто в конечном итоге может возглавить муниципалитет. Назывались имена нескольких депутатов, в том числе Григория Турчина. Тем более, он сам хотел стать главой, явно демонстрировал свои намерения и, как показали дальнейшие события, даже пошел ва-банк. По итогам голосования на городской партийной конференции Турчин уступил Полонской, но вопреки решению партийцев все-таки принял участие в выборах на ноябрьской сессии. И вот тогда уже проиграл по-настоящему.

А перед этим он вынес сор из единороссовской избы, или как сейчас выражаются в партии «позволил себе публичные высказывания оскорбительного характера в адрес партии и ее членов, что является недопустимым, поскольку данное поведение наносит серьезный ущерб всей партии».

Уже по осени наблюдатели высказывали предположение, что всё это не пройдет для депутата бесследно, продолжение будет, выводы последуют - хватило бы и одной этой истории.

А ведь были еще и особая, отличная от единороссовской, позиция Турчина по многим городским вопросам, в том числе резонансная история с ремонтом улицы Фабрициуса, и декабрьский демарш депутата, когда возглавляемый им комитет не захотел выносить на сессию вопрос о бюджете, из-за чего перед самым Новым годом Псков рисковал войти в 2020-й без финансового документа и жить по одной двенадцатой. Но ситуацию оперативно разрулили - пронесло, так сказать, чего сейчас не скажешь о самом Григории Михайловиче.

- Четыре года по земле болтался - так качало, мам не горюй (кинофильм «Мама не горюй»)

Учитывая, что Григорий Турчин в прошлом моряк-подводник, не удержусь от этого образа: торпедировали судно, которое долгое время находилось в относительно свободном плавании. Короче, получил пробоину, с которой теперь сложно будет продолжать карьеру, в том числе участвовать в выборах - по крайней мере, в привычном формате и том же амплуа. Как известно, ранее Григорий Турчин был одним из руководителей регионального отделения ОНФ, при этом на выборы шел при поддержке «Единой России», членом фракции которой стал. Сейчас его смогли исключить (чему депутат достаточно долго и не без успеха сопротивлялся) - причем, произошло всё с навешиванием обидных ярлыков. Руководитель фракции единороссов в гордуме Денис Иванов назвал это решение беспрецедентным в истории городской думы. Беспрецедентное-то оно беспрецедентное, но надо сказать - вполне ожидаемое. Скорее, было бы странно, если б этого не последовало.

Тем более в нынешней ситуации, когда даже губернаторов могут исключить из ЕР за шутку над сотрудником МЧС, депутатов заставляют положить партбилет на стол за неудачное слово, а тут - публично пошел против партии.

От оценок вроде тех, что звучат в социальных сетях (мол, они единороссы - молодцы, раз так поступили, или, напротив, он депутат Турчин - молодец) воздержусь - отмечу другое: конец этой главы и уже обозначенные вероятные проблемы депутата при попытке участвовать в выборах в прежнем формате не означают обязательного заката его карьеры. Кадровый дефицит в партиях налицо, а история знает немало примеров, когда изгнанный из одного политического лагеря человек потом оказывался в стане неприятелей и долгие годы оставался в центре внимания. На память тут приходит пример ныне покойного Александра Рогова, тоже, кстати, в прошлом военного. Напомню, он в начале нулевых избрался на пост главы Печорского района, был членом партии власти, но затем в результате конфликта с группой тогдашнего неформального хозяина этого района, бывшего вице-спикера областного Собрания Михаила Гавунаса потерял пост главы и расстался с партией. В дальнейшем Рогов стал членом КПРФ и возглавил обком партии.

О Печорах вспоминаю, естественно, не просто так. Это и один из наиболее значимых муниципалитетов нашего региона, и его «визитная карточка» (монастырь - обязательный пункт в программе любого визита), и граница, и сфера интересов различных групп.

Уже стартовавшие выборы главы Печорского района открывают муниципальную кампанию 2020 года. До дня голосования остается немногим более двух месяцев - выборы пройдут в начале апреля. Необходимость провести их возникла в связи с отставкой прежнего главы Дмитрия Сопотова, которая последовала на фоне скандала вокруг матерного видео. Сейчас партии определяются со своими кандидатами, и на днях стало известно, кого могут двинуть на выборы в Печорах коммунисты. По словам первого секретаря обкома Петра Алексеенко, вероятно, ставка будет сделана на товарища Михайлова. Нет, не на второго секретаря обкома, депутата областного Собрания и одного из самых боевитых псковских зюгановцев Дмитрия Михайлова, а на его однофамильца, 40-летнего бизнесмена и экс-директора псковского кинотеатра «Победа» Олега Михайлова.

Личность эта, может быть, и не широко известная в масштабах области, но тем, кто внимательно следит за общественно-политической жизнью, - фигура знакомая. Некогда Олег Михайлов был руководителем регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», но в дальнейшем ушел к оппозиционерам. В последние годы участвовал в выборах под знаменем компартии, в 2013-м баллотировался на пост главы Псковского района - правда, неудачно: если мне память не изменяет, стал только пятым. Несколько лет назад был осужден по статье «Преднамеренное банкротство» (условно). По словам самого Михайлова, судимость погашена и ограничений по участию в выборах у него нет. А раз так...

- Лед тронулся, господа присяжные заседатели!.. Командовать парадом буду я! («Золотой теленок»)

В завершение портрета потенциального кандидата нарисую еще и его большую семью: товарищ Михайлов - многодетный отец. Настолько многодетный, что даже товарищи по партии сбились со счету, сколько же у него сыновей и дочерей - то ли пять, то ли четыре. На самом деле - четыре, как выяснилось. И вот Олега Михайлова КПРФ собирается выдвинуть на выборы - теперь в Печорах. Уже в среду, 29 января, его кандидатуру будут рассматривать на бюро обкома. Как по мне, всё это - лишнее подтверждение тому, что в партиях серьезный кадровый дефицит. Причем, речь не только о КПРФ и прочих оппозиционных объединениях. У единороссов фаворитом праймериз является Сергей Тарасик, который еще в 2017-м представлял на выборах главы Печорского района «Справедливую Россию». Теперь идет от партии власти. Предварительное голосование — уже в это воскресенье, никаких сомнений относительно того, кто победит, нет. После чего останется дождаться позицию «Яблока» (будут ли выдвигать кандидата, и если да - то кого). Именно яблочник Лев Шлосберг и Ко в последние годы являются главным соперником «Единой России» на муниципальных выборах.

Завершая разговор на эту тему, обращу ваше внимание на то, что совсем скоро на сайте Псковской Ленты Новостей выйдет материал, посвященный избирательной кампании 2020 года. Так что если хотите лучше понимать, что происходит, - не пропустите публикацию на сайте ПЛН.

Напоследок - коротко о том, что будет происходить в ближайшие дни. Уже в четверг, 30 января, на первую в этом году сессию соберутся депутаты Псковского регионального парламента. Интересно, что первый вопрос в проекте повестки - о назначении члена областной избирательной комиссии. Напомню, что состав избиркома уже обновился - и этот процесс продолжается. Ранее пост председателя покинул Михаил Иванов, из состава комиссии выведен бывший вице-губернатор Николай Цветков. В конце минувшей недели должность заместителя председателя покинул Иван Патлач. Новым председателем облизбиркома в декабре был избран экс-советник губернатора Михаила Ведерникова Игорь Сопов. Его заместителем, если верить близкому к региональным властям телеграм-каналу, должен стать Сергей Кулаков (на фото).

Полтора года назад он участвовал в губернаторских выборах от Партии пенсионеров - так сказать, придавал кампании экшна, красок и частушек на тему пенсионной реформы. Получил почти четыре процента голосов и занял четвертое место. В дальнейшем был назначен руководителем аппарата администрации Псковского района. Теперь, как пишут, дан приказ ему в облизбирком, на позицию зампредседателя. Впрочем, прежде господину Кулакову предстоит войти в состав комиссии.

На этом на сегодня всё. Я с вами прощаюсь. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко.

Источник: Псковская Лента Новостей
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