«Гонки по вертикали»: визит полпреда и медиафорум №6

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Две стороны одной медиатусовки. Что удалось организаторам псковского международного форума СМИ и чего на нем журналистам, как принято говорить на редакционных летучках, «не хватило»?

Первый приезд нового полпреда. О чем может свидетельствовать тот факт, что Игорь Руденя для одного из своих первых визитов выбрал Псковскую область?

Навстречу урнам. Что обсуждают на съездах одни партийцы, и почему другие отменяют свои форумы?

Перефразируя классика, можно сказать, что в провинциальном городе П. проводилось так много разных форумов, что казалось, жители города и его гости рождаются лишь затем, чтобы сходить на какое-нибудь мероприятие, послушать спикеров и сразу же... отправиться на следующий форум. Вторая половина октября в Пскове в этом смысле была весьма показательна: то у нас в университете съехавшиеся с постсоветского пространства ученые обсуждали процессы, происходящие на одной шестой части суши, то власти проводили инвестиционный форум гостеприимства, то еще происходило что-то такое из разряда «ударим саммитом по бездорожью и разгильдяйству».

Череду подобных встреч на минувшей неделе продолжил Псковский международный медиафорум. В отличие от других мероприятий, которые либо проводились в этом году впервые, либо вообще заявлялись как разовые, Псковский медиафорум - это проект, можно сказать, долгоиграющий. В 2025-м власти и журналисты собирались уже в шестой раз, а впервые в таком формате они встретились аж в 2018 году, вскоре после избрания губернатором Михаила Ведерникова. Он, собственно, и выступал инициатором проведения таких мероприятий. Тем самым в определенном смысле была продолжена традиция взаимоотношений псковской региональной власти с представителями СМИ.

Однако все отмечают, что раньше было больше живого общения между губернатором и журналистами.

Напомню, что при разных главах области каких только форм не было!

Тут тебе и неформальные «встречи без галстуков» с губернатором Андреем Турчаком (порой в походных условиях), и «Балы прессы» при нескольких региональных руководителях. Практиковались и другие форматы, например, Владислав Туманов в 1990-е перед выборами, помнится, даже в футбол играл с пишущей и снимающей братией.

Теперь - медиафорумы, в программу которых - да, входит пресс-конференция с участием губернатора, но это теперь не для всех, а только для представителей районок. В целом за годы проведения медиафорумов они изменились, как изменилось всё вокруг, сама политическая реальность стала иной.

Вот и тема нынешней встречи - «Информационные войны: факты против фейков» - сразу давала понять, о чем там будут говорить: как заявлялось организаторами, форум посвящен журналистике в условиях специальной военной операции и в новых регионах, механизмам противодействия фейкам и противостоянию информационной перегрузке.

Впервые участниками медиафорума стали переселенцы из Европы, которые теперь проживают в Псковской области. Были здесь и участники программ для ветеранов СВО.

Весьма символично, что самым известным и узнаваемым из приглашенных спикеров оказался военный спецкор Александр Сладков, с которым псковские журналисты и сотрудники пресс-служб наперебой делали селфи и выкладывали их в соцсетях. Отмечу, что, вопреки первоначальным планам, на форум не приехал известный российский медиаменеджер и пропагандист Александр Малькевич, который ранее неоднократно участвовал в нашем регионе в организованных властью мероприятиях и даже был удостоен звания «Заслуженный работник СМИ Псковской области». Пару недель назад он стал фигурантом уголовного дела о хищении крупной денежной суммы, что очевидно объясняет отсутствие на медиафоруме постоянного спикера.

Информация о псковском медиафоруме облетела многие федеральные СМИ, и в этом смысле мероприятие оправдало ожидания организаторов. И не только их.

Как заявил принимавший участие в медиафоруме губернатор Михаил Ведерников, подводя его итоги, «обратная связь, которую успел получить, подтверждает, что всё удалось: было интересно и полезно. У вас была возможность пообщаться с коллегами из разных государств, обсудить наиболее актуальные темы и построить общую траекторию работы с информацией».

Это с одной стороны, с другой - так и осталось не до конца понятным, на какую аудиторию форум ориентирован - на внешнюю, федеральную или внутреннюю.

Тематика из года в год примерно одна и та же. Спикеры - тоже. Если это рассчитано на федералов, на продвижение Псковской области, как региона, удачного для переселения соотечественников, - то тогда всё понятно. Но ведь среди участников псковские журналисты - и думаю, не ошибусь, если скажу, что они ждут от таких встреч прежде всего практически полезной информации, которая затем реально помогала бы в их каждодневной работе.

При этом на Псковском медиафоруме теперь преобладают темы идеологические, пропагандистские, а не практического характера - например, как не стать иноагентом, как работать в условиях ограничения интернета, изменений в законодательстве, касающихся СМИ, в условиях соперничества с новыми медиа, кардинальных изменений форм коммуникации и распространения информации и т.д.

Мало тем прикладного свойства, отчего журналисты могли бы сказать: «Идеологически вы нас загрузили, за это - спасибо, но расскажите, как выжить в нашей сегодняшней реальности? Как работать в условиях постоянных ограничений всего и вся? Как требовать от государственных органов оперативно и расширенно отвечать на запросы? Как не нарушить закон об авторском праве? И т. д.» Вот этого, как говорят в редакциях при разборе публикаций и программ, «не хватило». И организаторам следующего форума, считаю, было бы полезно это учесть - от внесения соответствующих корректив ежегодная встреча власти, экспертов и представителей СМИ только выиграла бы.

К другим темам. Так сложилось, что в день проведения медиафорума в Пскове побывал новый полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя. Напомню, прежнего полпреда Александра Гуцана он сменил совсем недавно - в конце сентября, поэтому понятно, что сейчас делает только первые шаги на новом поприще, погружается в проблематику и объезжает субъекты федерации, которые входят в СЗФО. Одним из первых регионов, куда приехал Игорь Руденя, стала Псковская область, что можно считать положительным моментом для региональных властей во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым.

Ждать приезда полпреда и читать в политических телеграм-каналах версии и разного рода конспирологию не пришлось. Визит состоялся.

Одним из центральных мероприятий в программе стало посещение недавно открытого Паломнического центра на базе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. На встрече полпреда и губернатора обсуждались основные направления развития Псковской области, реализация национальных проектов и то, какие результаты здесь показывает Псковская область. Всё это важнейшие критерии, по которым в аппарате полпреда президента и в федеральном центре судят об эффективности работы команд региональных управленцев. А еще один из важных индикаторов - результаты парламентских кампаний на территории региона. А выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание депутатов не за горами, они пройдут в следующем, 2026 году. Подготовка к ним уже началась, и об этом - в заключительном блоке нашей программы.

Серию партийных, по сути, уже предвыборных съездов, на минувшей неделе продолжила «Справедливая Россия» - и всё. Не в том смысле «всё», что сказать об этом форуме нечего, а в том, что теперь после «Справедливой России» не надо произносить этот довесок, появившийся после объединения эсеров с партиями «Патриоты России» и «За правду». Одним из главных решений съезда стало усекновение названия - таким образом, в очередной раз фиксируем, как Сергей Миронов и компания поглотили тех, с кем объединились некоторое время назад вроде как на паритетных началах. Такое мы наблюдали уже и раньше.

Короче, с названием прояснилось, с другим - ни фига. По-прежнему остается вопрос, каким образом эсеры будут исхитряться вновь пролезть в Госдуму и оставаться парламентской партией. Заявления председателя на съезде о том, что будем патриотами и социалистами, ничего в этом смысле не проясняют. А надо бы уже давать ответы, становиться более внятными, как-то себя четко позиционировать. Если и суждено увидеть у эсеров хоть какие-то изменения, то, думаю, это дело уже 2026 года.

Добавлю, что на следующий год перенесли свой съезд единороссы. Почему партия власти решила не проводить свой форум в 2025-м, в эфире «ПЛН FM» объяснил секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

Александр Козловский: «Единая Россия» в этом году съезд не проводит, потому что перенесли на следующий год. У нас будет два этапа одного съезда, чтобы утвердить кандидатов, и для того, чтобы утвердить повестку, народную программу, с которой мы пойдем. Поэтому в этом году решили не тратить деньги, а продолжать ту работу, которую мы проводим.

Так или иначе, и наша программа, и «ПЛН FM», и Псковская Лента Новостей продолжат внимательно следить за тем что происходит в партиях, и не только в них. Уже в ближайшее время слушателей ждут очередные встречи с лидерами региональных отделения партий в рамках проекта «Политбюро».

А уже в эту среду у нас новый выпуск программы «Армрестлинг» - новый баттл с участием председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова и депутата областного Собрания, руководителя регионального отделения «Справедливой России» Олега Брячака. Напомню, недавно по итогам муниципальных выборов мы наблюдали их заочную острую дискуссию, а теперь глава облизбиркома и псковский эсер сойдутся в прямом эфире. Не пропустите - начнем завтра в 13.05.

На этом всё на сегодня. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами!

