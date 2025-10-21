Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: 1001 способ укрепить вертикаль

Всем привет! У микрофона политический обозреватель, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко. В эфире программа «Гонки по вертикали», в которой мы уже 12-й год, неделя за неделей, обозреваем новости политики. А она, как говаривал еще старина Ривароль, подобна Сфинксу из сказки: пожирает всех, кто не может разгадать её загадок.

Вот и мы тут, дабы не быть съеденными, пытаемся разгадать загадки - анализируем, вспоминаем, еще и по сторонам глядим.

Обратив взор на происходящее вокруг, отмечаем: российские губернаторы начали включать мэров крупных городов в состав региональных правительств.

Например, в Вологде тамошний глава Георгий Филимонов (тот самый, заместитель которого намедни подрался в питерском ресторане с псковским бизнесменом) включил в состав областного правительства мэров двух крупнейших городов. Аналогичным образом поступили в некоторых других регионах - где-то уже сделали мэров членами правительства, где-то только готовятся. А если открутить подальше, то окажется, что еще лет пять назад тогдашняя глава Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова (кстати, уроженка Псковской области) ввела в состав правительства руководителей крупнейших города и района. До этого Владимир Якушев, который в прошлом году сменил бывшего псковского губернатора Андрея Турчака, ныне алтайского главу в «Единой России», - так вот он в бытность тюменским губернатором включил глав муниципальных образований в состав кабмина «на общественных началах».

Из всего этого можно сделать два вывода. Первый - о том, что наши псковские люди везде оставили свой след: в Москве, Ханты-Мантийске, на Алтае, еще и в Питере бьют официальные чиновничьи лица.

- Простите, часовню тоже я… развалил?

- Нет, это было до вас, в четырнадцатом веке (из кинофильма «Кавказская пленница»).

Второй вывод - посерьезнее будет: включение мэров в состав региональных правительств - это сейчас вроде как тренд, тенденция - и происходящее требует какого-то объяснения. В самих регионах говорят, что принимаемая мера должна повысить авторитет градоначальников в глазах номенклатуры, а также упростить взаимодействие чиновников друг с другом. Естественно, задача как-то объяснить происходящее встает перед провластными политологами, они что-то такое формулируют - и здесь сразу вспоминается анекдот про встречу двух экспертов.

- Что вообще происходит?

- Сейчас я тебе все объясню.

- Объяснить-то я и сам могу. Я тебя спрашиваю: что происходит?

Примерно так и тут. Собравшись с мыслями, политологи объяснили, что включение мэров в правительства - это способ укрепления властной вертикали - можно сказать, 1001-й способ. И далее следуют рассуждения о том, что градоначальники получают возможность работать в составе исполнительной власти, и это, дескать, позволяет им лучше понимать процессы регионального масштаба и реализовывать поставленные губернатором задачи. В ряде случаев это также увеличивает политический вес новых мэров, пришедших к власти с подачи губернаторов. Какой-либо дополнительной ответственности на них возлагаться не будет, что делает их присутствие в правительстве скорее формальным, но с прицелом на лояльность и следование в русле губернаторской политики - и так далее в том же духе.

- Крокодил больше зеленый, чем длинный (из фильма «Олигарх»).

Что тут скажешь? Нелегко быть лояльным политологом. Любое решение следует политически грамотно обосновать, а сделать это порой бывает крайне сложно. Ну да, определенная логика в этих решениях присутствует, она в дальнейшем «укрупнении» власти: в сложившейся системе муниципальные образования давно встроены в вертикаль - политически и экономически.

Муниципалитет в рамках бюджетной системы РФ, за рядом исключений, финансово несостоятелен, без помощи «верхнего» бюджета он не выживет. Откуда тут взяться нелояльности?

А что касается тезиса об усилении вертикали, так куда ее, спрашивается, еще усиливать-то? И что мешает муниципальным главам сегодня, вновь процитирую политологов, «реализовывать поставленные губернатором задачи»? Разве где-то главы региональных столиц шагают не в ногу с властью субъектов федерации? Да этого нет уже многие годы. Скажем, в нашем богоспасаемом Пскове - в далеком-далеком прошлом остались времена, когда мэры Александр Прокофьев и Михаил Хоронен в 1990-е и 2000-е могли позволить себе открыто фрондировать, не соглашаться с губернаторами Владиславом Тумановым, Евгением Михайловым и Михаилом Кузнецовым.

Хоронен, так тот вообще видел себя губернатором. Как говорится, к успеху шел, но не получилось, не фартануло. Однако когда всё это было!

Уже со времен градоначальника Яна Лузина (а это 2009 год) обрела жизнь концепция «Глава областного центра - вице-губернатор по Пскову». Не всегда всё там было гладко - можно вспомнить отдельные эпизоды чудачеств главы Пскова Ивана Цецерского и другие особенности работы тандемов в условиях двуглавой модели, но уже при Елене Полонской и Александре Братчикове (пожалуй, последнем, кто пытался сохранить относительную самостоятельность) всё происходило строго в рамках той самой вертикали. А в последние годы, в условиях измененной модели - уже с одним главой, членом команды губернатора Михаила Ведерникова Борисом Елкиным - наблюдаем апогей этого явления.

Как неоднократно отмечено обозревателями, глава Пскова позиционирует себя именно как замгубернатора по Пскову. И тут особенно интересно, будет ли решение о включение мэров в состав регионального правительства принято в Псковской области? С одной стороны, это вроде как наметившийся тренд, с другой - образно говоря, переход на «противоположную сторону улицы Некрасова» главы, который и так встроен в вертикаль, посещает планерки и получает установки от губернатора, едва ли что-то принципиально изменит в системе управления областной столицей.

Другое дело - если бы в состав областного правительства вошел глава Великих Лук Николай Козловский, а как мы уже не раз отмечали, руководству южной столицы удается сохранять даже в условиях вертикали власти относительную самостоятельность и при этом ему периодически «прилетает» из областного центра. Впрочем, это уже совсем другая история и другая глава из задачника региональных властей. А задач там остается немало. И как мы отметили на минувшей неделе на ПЛН в материале на 8-летие Михаила Ведерникова у руля Псковской области, менее чем через год пройдут выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание депутатов.

Традиционно результаты парламентских кампаний являются одним из важных индикаторов, по которым в федеральном центре судят об эффективности работы региональных управленцев - и вполне вероятно, что именно 2026-й может стать определяющим в отношении дальнейших перспектив губернатора. Это с одной стороны, а с другой - выборы-2026 важны и для представителей всех основных политических сил региона - и партии власти, и оппозиции. Подготовка к избирательным кампаниям следующего года уже началась.

Псковская Лента Новостей внимательно следит за этим и многими другими процессами в общественно-политической жизни страны и региона. Как и прежде, мы даем возможность высказываться всем и вместе обсуждаем самые актуальные темы. На днях в рамках проекта «Армрестлинг», в котором сталкиваются мнения и личности, сошлись представители псковского «Яблока» (Артур Гайдук) и партии «Новые люди» (Андрей Маковский).

