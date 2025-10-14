Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: кто на новенького?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Кто на новенького? В районах Псковской области, ставших муниципальными округами, уже определились с председателями собраний депутатов и готовятся избрать глав из числа участников конкурсов.

Партийные метаморфозы. За что неформальный лидер псковских коммунистов, член ЦК КПРФ Владимир Никитин хвалит либерал-демократов и почему он ставит председателя ЛДПР Леонида Слуцкого в пример своим однопартийцам.

- Спасибо Трампу за рекламу. Пока в блогосфере угорают над видео со странным рукопожатием американского и французского лидеров, больше напоминающим на борьбу на руках, радио «ПЛН FM» готовится к новому выпуску программы «Армрестлинг». Кто сойдется в словесном поединке уже завтра?

Сама жизнь подталкивает сегодня к тому, чтобы обратиться первым делом к муниципальным темам. Ибо центр политической жизни в регионе на время переместился из областной столицы в районы, которые в рамках третьего этапа муниципальной реформы стали округами.

Во-первых, там приступили к работе избранные в сентябре депутаты окружных собраний. Состав этих представительных органов местного самоуправления весьма любопытный. Где-то в собрании не представлена одна парламентская партия, где-то другая (скажем, КПРФ в Гдове или ЛДПР в Пушкинских Горах), а где-то (именно - в Псковском районе) второй политической силой неожиданно для всех стала «Родина», совершенно незаметная в масштабах области. При этом везде, во всех без исключениях собраниях депутатов, теперь всецело доминирует «Единая Россия». Напомню, в сумме по итогам сентябрьских выборов ЕР получила более 120 депутатских мандатов в новых окружных собраниях, и это в разы больше, чем у всех остальных партий вместе взятых.

Так что, власти в принципе вообще могут не запариваться и не обращать внимания на оппозицию. Парламентское большинство в округах, значительную часть которого составляют зависимые от этой власти бюджетники, поддержит всё, что будет спущено сверху. И что бы там ни говорили единороссы о преимуществах такой модели, в этом раскладе, конечно же, есть очевидные опасности и риски. На память сразу приходит ныне покойный патриарх псковской политики Юрий Анисимович Шматов со своим известным сравнением «Единой России» с КПСС. Ну а из более свежих заявлений напомню о недавнем предложении лидера псковских эсеров (кстати, провалившихся на выборах) Олега Брячака — дескать, давайте распустим все районные собрания.

И далее цитата из спича псковского политика: «Я бы ликвидировал депутатов не только волостных, но и районных. Никого не хочу обидеть, но чем сегодня занимаются депутаты партии власти? Просто голосуют за те инициативы, которые двигает исполнительная власть, по сути, обслуживая ее интересы. Нет дискуссии, партия власти в районах голосует единогласно. Отсутствие полемики всегда вредно».

- А свобода слова?

- А свобода есть только у одного слова, и слово это моё! (из фильма «День выборов»).

Второй момент, который заставляет нас обратиться к муниципальной политической жизни - в окружных собраниях уже избрали председателей. Где-то произошла смена спикеров (как, например, в Псковском округе — председателем здесь стала Валерия Фомина, проделавшая в своей относительно недолгой политической карьере путь от кандидата в волостные депутаты от оппозиции до председателя собрания большого и важного муниципального округа), но в целом видим среди избранных председателей собраний в основном всё тех же — можно сказать, тяжеловесов муниципальной политики, вроде Владимира Спиридонова в Великолукском округе, экс-депутата областного Собрания Александра Лебедева в Новосокольниках или Дмитрия Зарембо в Пустошке.

- Ба! Да это ж знакомые мне всё лица! (из фильма «Место встречи изменить нельзя»)

В-третьих, в новых муниципальных округах готовятся избрать глав. Запускаются конкурсные процедуры, в социальных сетях и Telegram-канал активно обсуждают, кто там из прежних районных руководителей уходит, кто на новенького. И тут напомню, что, по информации ПЛН, покидает пост, который занимал 15 лет, глава Себежского района Леонид Курсенков. В муниципалитете будет новый руководитель, его изберет собрание депутатов, но свое слово здесь должна сказать областная власть. Собственно, теперь главы подконтрольны ей, и само местное самоуправление встроено в вертикаль.

Судя по всему, перемены ждут Гдовский округ, где год назад приступил к работе экс-депутат Псковской гордумы Иван Мешков, но как и у предшественника - тоже единоросса Алексея Васильева, как-то не задалось.

Как уже написала Псковская Лента Новостей, на утверждение депутатов окружного собрания, вероятно, будет представлена кандидатура недавно направленной в Гдовскую администрацию на позицию заместителя главы экс-замминистра культуры Псковской области Веры Алексеевой. В целом, глядя на работу муниципальных глав, видим совершенно разные примеры — есть сильные руководители (такие, например, как глава Псковского района Наталья Федорова или ее коллега из Острова Дмитрий Быстров), есть откровенные неудачники, у которых едва ли не каждую неделю косяки и ошибки, отчего, кстати, они регулярно попадают в обзоры ПЛН и в них летят стрелы критики.

Есть тут и главы, проходившие через процедуру всенародных выборов, и те, кто получил кресло уже по итогах конкурса. И как здесь не вспомнить известное высказывание политолога Евгения Минченко — хоть говорил он про губернаторов, но верно и в этом случае: «Нам заявляют, что на выборах люди могут выбрать кого-то не того… Но ведь и назначить могут кого-то не того!»

Теперь к другим темам — партийным. Тут весьма интересно, что на днях с критикой однопартийцев выступил известный псковский коммунист, член ЦК КПРФ Владимир Никитин. Он написал статью под названием «Выборы и восприятие идей Русского Лада властью и политическими партиями», тем самым напомнил о себе, попал на страницы федеральных СМИ и даже породил внутрипартийную дискуссию. Помимо прочего, Владимир Никитин подчеркнул, что на сентябрьских выборах в муниципалитеты России по числу набранных голосов избирателей «Единая Россия» заняла первое место, значительно увеличив свою поддержку, а ЛДПР вышла на второе место, опередив КПРФ, которая потеряла 148 тысяч голосов. Эти цифры приводит коммунист Никитин и объясняет неудачу компартии, помимо прочего, тем, что коммунисты уделили недостаточное внимание к наработкам движения «Русский лад» - призывам укреплять «мировоззренческий потенциал русскости». А вот либерал-демократы, по мысли автора статьи, восприняли это полно - и даже отразили в документах ЛДПР. Отчего и улучшили результаты. С этими, прямо скажем, дискуссионными высказываниями можно и поспорить, но вот что очевидно, так это ухудшение показателей КПРФ, из-за чего ее уже обходит ЛДПР. Напомню, соперничество представителей этих партий становится едва ли не главной интригой на выборах последних лет, зюгановцы и жириновцы постоянно пикируются, обмениваются колкостями. Вот и в Пскове представители этих партий неоднократно встречались в студии «ПЛН FM», вели дискуссию, спорили, в том числе происходило это в рамках предвыборных дебатов, круглых столов и проекта «Армрестлинг», в котором сталкиваются личности и мнения.

Кстати, уже завтра - в среду, 15 октября - участниками словесного поединка в прямом эфире станут представители двух других партий, тоже соперничающих между собой.

На словесную дуэль приглашены депутаты Псковского областного Собрания — руководитель псковского «Яблока» Артур Гайдук и региональный парламентарий от «Новых людей» Андрей Маковский.

Тут, кстати, интересно вышло: рекордсменом по числу просмотров в последние сутки стало видео, на котором американский президент Трамп устроил своеобразный армрестлинг при встрече с французским лидером Макроном. Их рукопожатия на саммите продлилось почти 30 секунд. Трамп сильно сжимал и удерживал руку Макрона, а тот в ответ хлопал президента Америки по плечу, пытаясь скрыть напряжение. Что они там такого обсуждали - непонятно, но, как мне кажется, вышла такая неожиданная реклама нашего «Армрестлинга». Если серьезно, то начнем программу завтра, как обычно, в 13.05. Не пропустите — и если у вас есть вопросы к участниками «Армрестлинга», обязательно позвоните во время прямого эфира по телефону студии: 56-73-72.

На этом всё. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!