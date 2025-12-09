Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: Совпадение? Не думаю!

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Арест зампредседателя «Яблока» Льва Шлосберга*: как это отразится на перспективах партии?

Хайп, нейросети и... газета «Правда». Какими средствами политические партии собираются бороться за голоса избирателей на выборах-2026.

Перемены в областном правительстве: новый глава Минобра. Откуда приходят и куда исчезают госменеджеры?

На минувшей неделе в отношении зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*, ранее объявленного Минюстом иноагентом, а сегодня внесенного в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, завели еще одно уголовное дело, в этот раз - по статье за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил.

В пятницу Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание проходило в закрытом режиме, начали в полдвенадцатого дня — вынесли решение аж в восемь вечера.

Как было отмечено частью политической тусовки, вынесение этого решения практически совпало по времени с другим — об изменении меры пресечения экс-ректору ПсковГУ Наталье Ильиной, которую неожиданно отпустили из СИЗО под домашний арест, что вызвало у многих недоумение и даже возмущение. Один из псковских, лояльных власти, телеграм-каналов пишет, что только в одной популярной группе в соцсети «ВКонтакте» под соответствующей новостью появились сотни комментариев, в основном нелицеприятных для госпожи Ильиной.

И здесь следует напомнить, что весной этого года вокруг одной из самых одиозных фигур регионального бомонда разразился громкий скандал. Об аресте ректорши из Пскова и подозрениях силовиков в ее адрес сообщили едва ли не все ведущие федеральные СМИ, а представители правоохранительных органов охотно выдавали подробности этого резонансного дела и предоставляли масс-медиа многочисленные свидетельства жизни не по средствам. В дальнейшем экс-ректору неоднократно отказывали в изменении меры пресечения и освобождении из СИЗО.

В целом этот кейс на тему борьбы с коррупцией можно считать хрестоматийным. Безусловно, имеет это дело и политическое значение, в обществе сформировалось совершенно определенное мнение по данному поводу - неудивительно, что для многих стало неожиданностью, когда меру пресечения Ильиной изменили, причем, заседание проходило в закрытом режиме. Тема имела общественный резонанс, вызвала вполне определенные комментарии, которые четко коррелируют с результатами различных опросов, согласно которым значительная часть наших сограждан не доверяет судебной системе.

Однако вернемся к делу Льва Шлосберга*. Это тоже очень резонансный процесс, который попал в федеральные СМИ и рассматривается в них вместе с другими уголовными и административными делами в отношении членов партии «Яблоко», в которой объявили их политическими репрессиями. Некоторые увидели в этом совпадении (Ильина из СИЗО под домашний арест, Шлосберг* наоборот) некий месседж, сигнал, посчитали произошедшее с двумя публичными фигурами — экс-ректором, которую обвиняют в мошенничестве, и зампредседателя оппозиционной партии, в деле которого многие видят политическую составляющую, - показательным примером. Так или иначе, арест лидера псковских яблочников подтвердил правоту тех, кто уже давно говорил: региональные власти определили ему роль персоны нон грата и, более того, - врага, а врагов наша власть не прощает — доводит дело до конца, то есть действует в этом отношении последовательно и жестко. Напомню, что с приходом на пост руководителя Псковской области Михаила Ведерникова, с которым у лидера псковского «Яблока» не сложились отношения (причем они были лично окрашены), началось выдавливание Льва Шлосберга* из политического поля. В 2021-м яблочник утратил мандат депутата Псковского областного Собрания и не был допущен на выборы, в 2023-м получил статус иноагента, был лишен возможности заниматься политикой, неоднократно в его отношении возбуждались административные, а в последнее время и уголовные дела. Таким образом, уже достаточно давно Лев Шлосберг* был дистанцирован от региональной политической повестки, а затем утратил лидерство в региональном партийном отделении, которое до этого бессменно возглавлял более четверти века. В 2025-м он был помещен под домашний арест, то есть изолирован и ограничен в правах, а теперь отправлен в СИЗО, и это притом, что понятно: неоднократно заявлявший «Из Пскова не уеду» яблочник не сбежал бы. Такое радикально жесткое решение системы по псковскому оппозиционеру вкупе с преследованием его однопартийцев, на мой взгляд, свидетельствует еще и вот о чем: политической оттепели, о возможности наступления которой в либеральной среде заговорили в условиях активизации переговорного российско-американского процесса и появившихся надежд на окончание СВО, не прогнозируется. В этом отношении обозреватели в СМИ и телеграм-каналах проявляют редкое единодушие, а публикаций и комментариев в связи с вынесением решения псковского суда появилось немало. Говорили о нем и на заседании федерального совета «Яблока» в минувшую субботу, где обсуждали перспективы участия в избирательных кампаниях 2026 года, а это, напомню, прежде всего выборы в Государственную Думу.

Как заявил лидер партии Григорий Явлинский, «Яблоко» намерено участвовать в думской кампании, невзирая на трудную ситуацию, в которой она оказалась в связи с административными и уголовными делами в отношении ее членов. На региональном уровне задача – сохранение представительства в законодательных органах субъектов РФ, где сейчас представлено «Яблоко» (Санкт-Петербург, Карелия, Псковская область), и получение депутатских мандатов в тех регионах, где, по определению Явлинского, имеется заметный общественный запрос на перемены. Вот, собственно, этот запрос и должен стать тем ветром, который задует в паруса «Яблока» - последней из партий демократической направленности, единственной из всех таких объединений, что смогла сохраниться в условиях новой политической реальности.

Все последние годы «Яблоко», с одной стороны, нещадно критикуется за западничество и пацифизм сторонниками режима, а с другой - за мягкотелость, чистоплюйство, инертность, политическую несговорчивость - более радикальной оппозицией и теми, кто уехал за границу, пополнив ряды политических эмигрантов и релокантов. Что касается Псковской области, то события, о которых мы сегодня говорим, безусловно негативно отразятся на перспективах псковского «Яблока». Региональное отделение этой партии — одно из немногих в России, которое не просто сохранилось, а могло добиваться результатов на выборах, неоднократно это доказывало и при прежнем руководителе, и уже тогда, когда он был лишен возможности заниматься политической работой. Во многом благодаря «Яблоку» выборы в Псковской области проходили конкурентно и остро. Последние события, к сожалению, печально отразятся на характере избирательной кампании - в том случае, если «Яблоко» не будет допущено до выборов, тогда ландшафт станет более серым. Посмотрим, как псковским яблочникам удастся участвовать в избирательных кампаниях в крайне непростых условиях, когда их партийный вождь и неформальный лидер находится в СИЗО.

Теперь к другим темам и другим партиям. Из-за опасений оказаться в том же положении, что и «Яблоко», системные политические структуры не могут перейти к жесткому оппонированию власти, и в целях предвыборной агитации у них остается лишь хайп - не сказать чтоб этим выводом на минувшей неделе «Независимая газета» открыла америку, но тем не менее зафиксировала одну из основных проблем системной оппозиции. При этом, как свидетельствует социология, избиратель не видит никаких принципиальных различий между партиями, а их электоральные ядра сильно уменьшились, что мы наблюдали и по итогам муниципальных выборов в Псковской области на примерах КПРФ, «Новых людей» и некоторых других участников кампании. А новые выборы — в Госдуму и Псковское областное Собрание депутатов - не за горами, до старта неофициальной кампании остается несколько месяцев. И значит, надо ускоряться, напоминать о себе, зарабатывать очки.

В связи с тем что системные партии фактически лишены возможности критиковать власть, поднимать острые проблемы, говорить о трудностях социально-экономического развития, не говоря уже про более значимые и масштабные темы, всем им что-то надо генерировать. Поэтому они сейчас начинают хайповать — заваливать эфир откровенно популистскими и демагогическими заявлениями, прекрасно понимая, что никаких шансов превратить эти предложения в законодательные инициативы (тем более, в принятые законы) нет, и всё это неминуемо отправится в мусорную корзину.

Сейчас мы находимся на стартовом этапе этого марафона популистских предложений и резонансных вбросов. Можно смело прогнозировать, что это станет лейтмотивом избирательной кампании 2026 года, и мы увидим бесконечный поток популистских заявлений и предложений. Более того, думские завсегдатаи научились ловить хайп на чем угодно, что лишний раз подтверждает их реакция на «эффект Долиной» - неоднозначную ситуацию с продажей квартиры известной певицы. На звучащую из каждого утюга тему не высказался только ленивый партиец, и не только, кстати, оппозиционер - единороссы тоже не отстают.

В целом у всех одна и та же матрица: не замечать острых проблем, не поднимать потенциально опасные темы, не замечать кризисные явления, а просто хайповать.

Так или иначе, в партийной среде сейчас повышается градус заявлений о себе и предложений для народа. Все парламентские силы отметились попытками выделиться на фоне кого-то другого или сразу всех остальных. При этом они уже готовятся к выборам и утверждают, что осваивают новые технологии, к примеру, учатся работать с искусственным интеллектом. Из последних новостей: как пишут федеральные масс-медиа, у эсеров будет, можно сказать, свой «Народный фронт» - всероссийское собрание солидарных сообществ.

А в ЛДПР сегодня дали старт предвыборному слету, о чем сообщил региональный координатор партии в Псковской области Антон Минаков. Говорит, ЛДПР готовит федеральную избирательную кампанию и знакомит участников мероприятия в Москве с новейшими методами работы: от управления избирательными штабами и цифрового продвижения, до современных вариантов взаимодействия с избирателями. Тем временем свое мероприятие — правда, регионального уровня — провели псковские коммунисты. И, честно говоря, несколько озадачили.

При том, что ранее они же сами признали работу на выборах неудовлетворительной, в этот раз на пленуме обкома первый секретарь Петр Алексеенко выразил благодарность районным отделениям КПРФ за результаты выборов, прошедших в этом году, и наградил в том числе второго секретаря обкома Дмитрия Михайлова, первого секретаря псковского горкома Александру Баеву и других. По-моему, как-то нелогично получается.

- Ничего не понимаю (из мультфильма «Следствие ведут колобки»)

А в целом — да, они занимаются «очень важной» работой: изменили полное наименование Псковского областного отделения партии, потребовали соблюдения устава КПРФ и партийной дисциплины всеми коммунистами (из чего делаем ввод, что соблюдают устав не все) и еще приняли решение «разработать стратегии и карту для распространения специальных выпусков газеты «Правда».

Пытаюсь представить себе обычного жителя Псковской области средних лет, не говоря уже про молодежь, который читал бы газету «Правда». Нет, не получается...

Напоследок - о кадровых переменах в региональной власти. Как мы уже сообщали, вслед за своим первым заместителем Гором Брутяном покинул пост министра образования Псковской области Андрей Ермаков. Оба ушли по-английски, когда работа по ремонту школ в этом году завалена, и власть вообще не разродилась по этому поводу комментариями, которые проясняли бы причины отставок. При этом уже назначен временно исполняющий обязанности главы министерства образования. Еще до официального объявления об этом фамилию нового начальника первой назвала Псковская Лента Новостей. В полном соответствии с информацией ПЛН, руководящий пост занял Александр Сорокин. Как и предшественник, он приехал из-за пределов региона - раньше работал в Санкт-Петербурге, Архангельске и Хабаровске.

С новым врио министра образования уже встретился губернатор. Обсудил с ним первоочередные задачи, стоящие перед системой образования Псковской области. Особое внимание обращено на, цитирую релиз пресс-службы правительства, «необходимость жесткого контроля за строительством и реконструкцией учреждений образования, на важность оперативного решения проблем, требующих приоритетного подхода». Наблюдая за тихим уходом бывших руководителей Минобра и приездом из-за пределов региона свежеиспеченного врио, общественность пребывает в недоумении и в очередной раз задается вопросами.

Откуда появляются и куда уходят чиновники? Почему - из-за пределов региона? Что не так с ушедшим предшественником, которого не так давно депутаты от партии власти дружно защищали при публичной критике и даже нападках со стороны эсера Олега Брячака?

Чтобы быть правильно понятым поясню: мы тут не против ни Сорокина, ни Ермакова, ни кого-то еще, дело вообще не в конкретных фамилиях и персонах - просто хотелось бы ясности. Если молодец покидающий пост госменеджер — так не стесняйтесь, поблагодарите, дайте медаль и расскажите, каких результатов он добился и в чем его достижения.

- Он, конечно, ничего хорошего не сделал, но и плохого тоже ничего не сделал, а это, между прочим, редко когда бывает (из фильма «День выборов 2»)

А если чиновник накосячил и отправлен в отставку, так тоже не держите в себе, расскажите обществу, дайте публичную оценку. А то было у нас и такое, что ответственный за ЖКХ и строительство чиновник уходил в разгар очередного мусорного коллапса, обещанный экотехнопарк до сих пор не построен, а вроде как так и надо, ноу коммент. А ведь если виноват, запорол важное направление, так надо прямо сказать об этом — а так получается, с одного места поперли, объявился в другом регионе, наверное, точно так же косячит там. Про то, что у нас нет института репутации, я уж и не говорю. Так и сейчас — это, получается, уже система, отчего вспоминается известное «Совпадение? Не думаю» А если чиновник уходит не абы куда — так тоже сообщите об этом, объясните. Тем более, иной раз действительно есть что сказать — как было, например, в случае с покинувшим правительство области в этом году Денисом Салием.

Оказывается, сразу после того, как он ушел с поста первого вице-губернатора — куратора представительства региона в Москве, менеджер был назначен вице-президентом транснационального конгломерата «Полипластик» - крупнейшего в России производителя полимерных труб, решений для очистки воды, цифровых сервисов.

Оборот компании поболе бюджета Псковской области, а глава «Полипластика» ходит на доклады к премьер-министру России.

Чего б и не сказать было об этом? Не понимаю… На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали». Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!

* Решением Министерства юстиции внесен в реестр иностранных агентов. Лев Шлосберг внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.