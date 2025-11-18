Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: про симулякры и бабло

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Всем привет! В этом выпуске будем считать чужие бабки, кинем взгляд на оппозицию, а еще обсудим, кто упал, а кто поднялся в партии власти, и зачем на ее форум приходили священники. Об этом в ближайшие 10 минут, а начнем с беглого обзора событий недели.

Накануне жители нашего богоспасаемого городка в кои-то веки могли видеть проезд по улицам правительственного кортежа, с дорогими авто и в сопровождение полиции, с мигалками.

В Пскове побывал премьер-министр Абхазии Владимир Делба, он заключил с псковским губернатором Михаилом Ведерниковым соглашение о сотрудничестве. Псковичами и членами абхазской делегации подписаны и другие документы. Планов громадье - посмотрим, что из всего этого выйдет.

13 ноября завершилось общественное обсуждение областного бюджета. Теперь оно проходит в интернете, и участвуют в нем единицы. При том, что власти уверяют: это по-прежнему важно, и у всех есть возможность высказать свои предложения, в обществе сформировалось мнение, что общественное обсуждение главного финансового документа - это бутафория, декорация, симулякр, короче, лишь имитация участия общественности в процессе. Так или иначе, уже в этот четверг, 20 ноября, пройдет «бюджетная» сессия областного Собрания депутатов - и проект документа будет принят в первом чтении, после чего к работе приступит согласительная комиссия.

Тем временем коллеги региональных парламентариев - депутаты в одиннадцати вновь образованных муниципальных округах избрали глав и тем самым подвели черту под реформой органов местного самоуправления, которое ныне уже встроено в вертикаль власти. «Муниципальная революция», о которой так долго говорили в Доме Советов, свершилась. Теперь глав избирают уже не всенародно, а местные депутаты практически единогласно поддерживают предложенные губернаторской командой кандидатуры. Именно главе региона подотчетны и подконтрольны руководители на местах. Подробнее о том, как власть 30 лет эволюционно поглощала МСУ и как она революционным путем закрепила это в последние годы, читайте на сайте ПЛН.

Между тем в политических партиях уже стартовала подготовка к парламентской кампании 2026 года, и эту тему следует обсудить подробнее. В субботу, 15 ноября, перед региональными отделениями КПРФ, в том числе перед псковским обкомом, руководство поставило цели.

Фото: kprf.ru

На пленуме ЦК партии ее бессменный лидер Геннадий Зюганов и компания определили задачу-минимум на ближайших выборах - не ухудшить результат 2021 года, когда КПРФ заняла второе место. Как говорил Никита Хрущев, «наши цели ясны, задачи определены - за работу, товарищи!» Заодно в компартии пообещали по итогам думской кампании ниспровергнуть миф о «псевдо вторых партиях», передает «Коммерсант».

А вообще побороться за второе место на выборах в Госдуму намерены сразу три парламентские партии - помимо КПРФ, это ЛДПР и, как ни удивительно - «Справедливая Россия», для которой, по-моему, сейчас актуальнее вопрос преодоления пятипроцентного барьера и сохранения статуса парламентской партии. Не до жира - быть бы живу.

А вот «Новые люди» на второе место вроде как не замахиваются, но выражают готовность вступить в борьбу за электорат КПРФ и ЛДПР, при этом главная задача «Новых людей», по словам партийных боссов, «выстраивание внутренней структуры и отладка партийных механизмов». Без этого - дело дрянь, что мы и наблюдали в Псковской области по итогам сентябрьских выборов. Последнее место и всего один депутатский мандат, который, если судить по тратам на региональное отделение партии, вышел поистине золотым. И тут мы обращаемся к опубликованным облизбиркомом сведениям о поступлении и расходовании средств региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений политических партий, представленных в Избирательную комиссию Псковской области (отчетный год - 2025-й, отчетный квартал - третий). «Новые люди» потратили 1 млн 145 тысяч, всё это пошло в избирательные фонды - и при этом, повторюсь, получили всего один депутатский мандат (а на кону их было, напомню, порядка ста семидесяти). Для сравнения: ЛДПР в Псковской области на содержание регионального отделения потратила всего около трехсот сорока тысяч рублей, на выборы особо не тратилась - а получила 12 депутатских мандатов.

- Учись студент! (из фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика»)

Псковское «Яблоко» потратило порядка 7 миллионов рублей, значительная часть пошла на выборы - ну и результаты видны: 6 мандатов. Удивили коммунисты: потратили три миллиона, львиная доля ушла на содержание областного отделения партии, но и на выборы - тоже.

Однако на что потратили - не очень понятно. Традиционно у КПРФ самые блеклые кампании, хотя деньги есть. Плачутся из-за их недостатка. При этом, как говорят, периодически «продают» места в своем списке, но на что тратят - не ясно. При этом сейчас на счетах обкома остается ни много ни мало 15 миллионов с лишним. Вопрос: для чего или для кого они копят бабки?

- Как говорится, когда видишь деньги - не теряй времени. Куй железо не отходя от кассы (из фильма «Бриллиантовая рука»)

Самая большая сумма - более 18 миллионов - у единороссов. Оно и понятно: крупная партийная организация, тысячи членов, много статей расходов, что касается выборов - то единороссы всегда участвуют во всех кампаниях, «закрывают» все округа, в результате в том же сентябре у них избрано в разы больше депутатов, чем у других партий вместе взятых - больше 120 человек. И вот эта, можно сказать, армия депутатов съехалась в минувшую пятницу на партийный форум, а до него прошла региональная партийная конференция. Как отметила ПЛН по горячим следам, при всей традиционности и даже предсказуемости подобных встреч в этот раз не обошлось без неожиданностей. Их было несколько, отмечу здесь только одну: наряду с партийцами в зале присутствовали священнослужители.

По словам секретаря регионального отделения партии, депутата Госдумы Александра Козловского, впервые к работе партийного отделения присоединились представители Псковской митрополии Русской православной церкви. Обсуждали совместные проекты, направленные на укрепление традиционных ценностей, уважение к семье, культуре и духовности, среди них - «Дружина Довмонта» (конец цитаты).

Что касается внутрипартийных дел, то тут самое интересное, на мой взгляд, в произошедшей плановой ротации в руководстве. Из регионального политсовета вывели группу партийцев, на их места пришли новые персоны, в том числе сенатор от Псковской области Наталья Мельникова и депутат Псковской городской Думы Антон Мороз. Последний вместе с великолучанином - протеже замглавы города Сергея Гусева Константином Максимовым избраны в региональный политсовет вместо двух Елен - экс-сенатора Бибиковой и депутата областного Собрания из Великих Лук Даньшовой - как отмечают обозреватели, она, в прошлом году голосовавшая вопреки позиции великолукского руководства за изменение двуглавой модели управления городом, ныне теряет позиции в партийном отделении, и ее шансы переизбраться в региональный парламент в следующем году минимальны.

- Мы чужие на этом празднике жизни (из фильма «12 стульев»)

А вот фишки свежеиспеченных членов президиума политсовета, вошедших в региональную политическую элиту, напротив ползут вверх.

Прежде всего это касается Антона Мороза, чье продвижение в партии, на мой взгляд, говорит о его серьезных амбициях. Почти наверняка в 2026-м увидим Антона Мороза среди участников выборов.

Программа «Гонки по вертикали», радио ПЛН FM и Псковская Лента Новостей продолжат внимательно следить за тем, что происходит в региональной политике. Как и прежде будем помогать слушателям и читателям находиться в курсе и держать руку на пульсе событий.

А на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы! И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.