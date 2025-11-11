Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: новые главы и партийный расклад

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! По традиции начнем с самых свежих новостей. В эти дни - вот буквально: вчера, сегодня, завтра - во вновь образованных муниципальных округах Псковской области избирают глав. Теперь - не всенародно. По итогам муниципальной реформы депутаты местных собраний голосуют за предложенные командой губернатора Михаила Ведерникова кандидатуры. Происходит этот процесс едва ли не в половине муниципальных образований, в том числе в таких крупных и важных, как Псковский, Великолукский, Островский, Гдовский, Себежский и других теперь уже не районах, а округах. В былые годы - в 1990-е, нулевые, и даже позднее, аналогичный процесс - уход одних руководителей и приход им на смену других - однозначно был бы не просто центральной темой, а широко и горячо обсуждался бы. Комментаторы использовали бы громкие определения вроде «Битва за районы», задаваясь вопросами, как смена глав отразится на жизни, куда поведет территорию тот или иной руководитель, как на работе и взаимоотношениях с местными элитами будет сказываться его партийная принадлежность (а как мы помним, жители районов неоднократно избирали главами кандидатов от оппозиции, в конце 2010-х на карте Псковской области даже появилась так называемая «яблочная аномалия»).

Теперь всё по-другому. Начиная с того, что по итогам муниципальной реформы оппозиционеры не могут оказаться в креслах глав (как считают некоторые, в этом и есть одна из основных целей изменения модели избрания руководителей). И заканчивая тем, что сам процесс в условиях, когда МСУ уже фактически встроено в вертикаль власти, не вызывает повышенного интереса, ибо каких-то больших неожиданностей здесь быть не может в принципе. Понятно, что кресла займут губернаторские назначенцы.

- Огласите весь список, пожалуйста (из фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика»).

Кто-то из действующих глав - как, например, Наталья Федорова в Подпсковье, Алексей Кузьмин в Великолукском округе, Дмитрий Быстров в Острове, Олег Лебедев в Кунье, Юрий Кравцов в Пустошке и другие их коллеги - фактически пролонгируют свои полномочия и продолжат работу. А где-то приходят новые руководители: как это произошло, например, в Гдове, где вместо избранного год назад экс-депутата Псковской гордумы Ивана Мешкова главой стала также приехавшая из областного центра, экс-замминистра культуры нашего региона Вера Алексеева, или в Новосокольниках: там одного из старейших муниципальных глав, ныне фигуранта уголовного дела о превышении полномочий Виталия Соловьева сменил его первый зам Виктор Новиков. В Себеже на смену Леониду Курсенкову, об уходе которого ПЛН сообщала ранее, приходит Виктор Егоров, ранее возглавлявший сельское поселение «Себежское». Так или иначе, спущенные сверху кандидатуры неминуемо поддерживаются депутатским корпусом, в котором абсолютно доминируют представители партии власти. Напомню, в сентябре везде и всюду на выборах победила «Единая Россия» - снова «жахнули всех», как некогда выражался бывший партийный лидер, экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак.

При том, что из более 170 депутатских мандатов по области коммунисты получили всего 15, либерал-демократы - 12, единороссы заняли без малого 130 депутатских кресел.

Кстати, уже в конце этой недели «Единая Россия» планирует провести в Пскове форум муниципальных депутатов. В дальнейшем партия проведет всероссийский сбор (притом, что традиционного съезда в этом году решили не проводить), а пока такие встречи проходят на местах. Понятно, что говорить партийные лидеры с мундепами будут об итогах 2025-го, который в партии как раз и был объявлен Годом муниципального депутата, но наверняка будут ставить и новые задачи, обсудят основные направления работы в 2026-м. Уже не за горами, парламентская кампания - выборы депутатов Государственной Думы, а у нас параллельно будут избирать и новый состав Псковского областного Собрания. Сейчас партии и потенциальные кандидаты находятся перед стартом неофициальной кампании. Относительно того, как пройдет парламентская кампания и какими будут ее результаты, высказываются различные прогнозы. Многие эксперты убеждены, что «Единая Россия» даже в инерционном сценарии без особых усилий обеспечит себе на выборах в Государственную Думу 55% голосов по партийным спискам (а 55% голосов за ЕР при явке в 55% - это, как ранее писали со ссылкой на источники во власти авторитетные федеральные СМИ, целевые показатели для партии власти от администрации президента). Более того - как убеждены политологи, в отсутствие внезапных вызовов и при сохранении эффекта консолидации общества в условиях продолжающейся СВО «Единая Россия» сможет претендовать и на более высокие результаты.

Но тут возникают вопросы - начиная с того, как будет меняться общественно-политическая ситуация? Не следует исключать варианты «черных лебедей», изменения, связанные с положением на фронте, возможным урегулированием конфликта на Украине, социально-экономической экономической ситуацией и т.д. И еще вопрос: а надо ли власти, чтобы процент поддержки ЕР достиг каких-то заоблачных высот и доминирование одной партии в парламенте стало уж совсем абсолютным, что у одних будет рождать сомнения в легитимности выборов, а у других - воспоминания о КПСС. Надо ли всё это власти - большой вопрос. А если все-таки не надо - то как условные 40 с лишним «неединоросовских» процентов могут быть поделены системной оппозицией, кто окажется в Госдуме следующего созыва, все ли парламентские партии сохранят этот статус, появится ли там кто-то новый?

Всё это вопросы и дилеммы, стоящие перед демиургами политического процесса в России.

Одна из основных интриг - кто в сентябре 2026-го по итогам голосования станет вторым - сумеет ли опередить коммунистов ЛДПР, при очевидной поддержке власти и в год 80-летия своего вождя Владимира Жириновского, которое по указу президента Владимира Путина будет отмечаться на государственном уровне и во всероссийском масштабе. Так или иначе, едва ли не любая активность представителей этих двух партий сейчас рассматривается сквозь призму парламентских выборов и соперничества - вот и в начале ноября, когда отмечалась очередная годовщина Октябрьской революции, КПРФ и ЛДПР публично обменялись противоположными мнениями. Компартия традиционно напомнила о «великих завоеваниях» большевиков и Советской власти, а ЛДПР раскритиковала коммунистов, разрушивших «великую государственность» и их «преступные идеи». Сошлись конкурирующие партийцы в одном, сравнив своих исторических оппонентов с современными несистемными противниками власти. Помимо прочего партийцы постарались удивить: коммунисты даже с помощью нейросети создали видео, на котором музыкальную композицию исполняют совместно вожди революции и нынешние лидеры КПРФ. Но то на федеральном уровне, а в Псковской области всё было более тускло и рутинно. Обком КПРФ организовал традиционные встречи под памятниками Ильичу в областном центре и районах.

Опубликованный коммунистами фотоотчет в очередной раз продемонстрировал, что, во-первых, актив КПРФ в Псковской области - это в абсолютном большинстве очень пожилые люди. А, во-вторых, их крайне мало - счет участников мероприятий по случаю годовщины революции в каждом из нескольких районах шел буквально на единицы.

- Жалкое зрелище. Душераздирающее зрелище. Кошмар (из мультфильма «Винни-Пух и день забот»)

Что касается ЛДПР, то в Пскове местный партийный актив провел автопробег - естественно, в честь не годовщины Октябрьской революции, а по случаю отмечавшегося 4 ноября Дня народного единства. А 7 ноября руководство регионального отделения ЛДПР уже встречало куратора Псковской области по партийной линии, депутата Госдумы Сергея Леонова.

Он вновь побывал в Великих Луках, именно там провел прием граждан и ряд встреч - как с руководителями сферы здравоохранения области, так и с местным активом ЛДПР. Не боясь ошибиться, можно предполагать, что на последней встрече говорили помимо прочего о выборах следующего года - и в Госдуму, и в областное Собрание депутатов. При этом, кажется, никаких сомнений относительно того, что ЛДПР, как и КПРФ, преодолеют пятипроцентный барьер и пройдут в российский и региональный парламент ни у кого нет. А вот с другими партиями сложнее. Скажем, «Новые люди», которые на федеральном уровне заметны и достаточно уверенно могут смотреть в 2026-й, в Псковской области провалили недавнюю избирательную кампанию.

Они получили всего один депутатский мандат (из тех самых ста семидесяти с лишним), то есть уступили всем другим участникам кампании, включая практически незаметных в Псковской области «Партию пенсионеров» и «Родину».

Далеко не очевидно, что работа над ошибками «новыми людьми» проведена и соответствующие выводы сделаны. Как и прежде, не очень понятно, кто там реально рулит в региональном отделении - и не тянут ли секретарь организации - выходец из «Партии роста» Игорь Романов, присланный из столицы председатель отделения Арсений Чжан и депутат областного Собрания от партии Андрей Маковский в разные стороны, как те Лебедь, Рак и Щука? Что касается другой партии, которая так же, как и «Новые люди» претендует на голоса сторонников либеральных ценностей и демократии - «Яблока», то, по прогнозам экспертов, ждать возвращения Григория Явлинского и компании в Госдуму не стоит. Не пустят - партия является раздражителем для властей. Не закрывают, но препятствуют. Весьма показателен в этом смысле пример Псковской области, где на прошлой неделе суд признал виновным в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента заместителя председателя партии, до недавнего времени бессменного лидера псковских яблочников Льва Шлосберга, ранее внесенного Минюстом в реестр иноагентов, и приговорил его к 420 часам обязательных работ.

Напомню, что ранее он был отправлен под домашний арест и ограничен в действиях. Впрочем, если кто-то полагал, что без него псковское «Яблоко», грубо говоря, сольется и провалит сентябрьские выборы, то этот расчет не оправдался. Яблочники получили 6 мандатов и выступили значительно лучше, чем те же «Новые люди». Но, разумеется, и проблем хватает - об основных из них поговорим завтра (в среду, 12 ноября) в прямом эфире радио ПЛН FM c одним из руководителей псковского «Яблока» - зампредседателя регионального отделения Яной Ивановой в рамках нового сезона проекта «Политбюро». Напомню, эта программа - место для свободных дискуссий, споров, размышлений, острых вопросов и диалога со слушателями в прямом эфире. Начнем в 13.05 - не пропустите.

А на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами!

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы Псковского областного отделения КПРФ и регионального отделения ЛДПР.