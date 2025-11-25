Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: бюджет, еще бюджет!

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! Сегодня в центре нашего внимания — основные события минувшей недели, в том числе принятие бюджета, а также первые неожиданности ежегодного проекта «100 самых влиятельных персон Псковской области» (голосование экспертов только начинается, а сюрпризы уже есть). Об этом чуть позже, а вначале по традиции совершим беглый обзор новостей минувшей недели, на которой в регионе во второй раз за месяц побывал новый полпред президента Владимира Путина в СЗФО Игорь Руденя, тем самым заставив наблюдателей гадать: с чем связано такое повышенное внимание к нашей области. Встречали его тут совсем недавно - и вот опять.

- Интересно, зачем он приезжал сюда, м? (из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера»).

Как следует из официальной информации от органов власти, приезжал полпред «в целях мониторинга исполнения поручений президента», и в компании губернатора Михаила Ведерникова посетил объекты промышленности и социальной сферы. Помимо прочего, побывал на сессии областного Собрания (я уже и не помню, когда у нас такое-то было, чтобы полпред на сессию приехал) и в Псково-Печерском монастыре, где встретился с псковским митрополитом Матфеем — можно сказать, одной из центральных персон минувшей недели.

Фото: pskov-eparhia.ru

Владыка участвовал во Всемирном русском народном соборе, сослужил патриарху Кириллу за литургией и был удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского. Всё это происходило во время его поездки в столицу. В продолжение темы визитов отмечу, что для региональных властей неделя прошла под знаком контактов с Белоруссией, а именно с Витебском, отчего невольно вспомнилась любимая присказка нашего прежнего губернатора «псковские да витебские — все мы люди питерские». У соседей побывали глава региона и его замы, спикер областного Собрания Александр Котов, чиновники, а также эксперты в различных сферах, от туризма до сельского хозяйства.

Общий лейтмотив заявлений, как водится: надо укреплять связи и развивать сотрудничество с близкими нам сябрами. Как уже лет тридцать не устают повторять сменяющие друг друга псковские губернаторы и неизменный президент Белоруссии Александр Лукашенко, псковичи и белорусы — самые близкие люди, давайте дружить.

- Предлагаю дружить домами.

- Согласен: встречное предложение — дружить семьями (из фильма «Москва слезам не верит»)

Как и в случае с Абхазией, о сотрудничестве с которой мы говорили пару недель назад, подводя итоги визита в Псков премьер-министра этой республики, планов и с псковско-белорусским сотрудничеством громадьё — смотрим, что из этого выйдет, как всё отразится на социально-экономическом положении и кошельках наших граждан. Кстати, о кошельках — наших общих, то есть о бюджете. На неделе эта тема была центральной в работе депутатов — как в Пскове, где областное Собрание принимало в первом чтении проект главного финансового документа, так и в Москве, где Государственная Дума в четверг уже в третьем, окончательном чтении приняла федеральный бюджет — дефицитный (доходы планируются на уровне 40,3 трлн рублей, а расходы составят порядка 44 триллионов), но при этом должен «решать все вопросы, стоящие перед страной» в это непростое время, о чем неоднократно в последние дни говорили в руководстве Госдумы.

Фото: duma.gov.ru

По словам председателя ГД Вячеслава Володина «несмотря на санкции, угрозы со стороны Евросоюза, такую задачу бюджет решает», а глава бюджетного комитета Андрей Макаров акцентировал внимание на трех приоритетах: во-первых, это выполнение социальных обязательств государства перед гражданами, во-вторых, финансовое обеспечение вопросов, связанных с обороной и безопасностью, включая социальную поддержку участников СВО и членов их семей, в третьих, реализация национальных целей, поставленных президентом, и, соответственно, реализация нацпроектов. При этом едва ли не каждый из парламентариев, прокомментировавших бюджет, обратил внимание на что-то свое - от выделения дополнительных средств на социальные стипендии, капремонт школ, развитие дорожной отрасли и лекарственное обеспечение (о чем говорил, например, депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский) до, скажем, заложенного в бюджете финансирования издательств и редакций СМИ, выпускающих специализированные книги и реализующие спецпроекты для инвалидов по зрению, на это обращал внимание глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. В целом бюджет был принят с учетом сотен поправок, «за» проголосовало абсолютное большинство депутатов из разных фракций (в ЛДПР сочли бюджет «непростым», но «прочным и сбалансированным»), ожидаемо не поддержали проект бюджета коммунисты, но там - на федеральном уровне — зюгановцы хотя бы внятно объяснили, почему поступили так.

Фото: sobranie.pskov.ru

А в Пскове, где фракция КПРФ также воздержалась при голосовании на сессии областного Собрания за проект бюджета в первом чтении, представители партии откровенно позабавили - как выражался герой некогда популярного мема, втирали какую-то дичь.

- Когда вы говорите, впечатление такое, что вы бредите (из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»)

Вместо того, чтобы сформулировать собственное мнение о проекте регионального бюджета, руководитель фракции КПРФ в областном Собрании, второй секретарь обкома Дмитрий Михайлов зачитал кем-то написанный текст.

Нес какую-то ахинею, кивал в сторону Москвы, а потом уже и вовсе зачем-то обратился к событиям более чем вековой давности в далекой Америке. Говорит, «в разгар Первой мировой войны в США ставка подоходного налога для богатых выросла с 15% до 67%, год спустя она вновь увеличилась – до 77% - и держалась на этом уровне до конца войны».

Это, повторюсь, звучало при обсуждении проекта нашего областного бюджета. Понятно, что альтернативного проекта главного финансового документа от коммунистов мы не ждем, понимая, что на такие подвиги обком в нынешнем его состоянии не способен, но всё-таки абсолютная беспомощность псковского обкома КПРФ, неспособность объяснить собственные действия просто удручает. Так плохо и карикатурно псковские коммунисты не выглядели никогда — ни при покойных первых секретарях обкома Александре Рогове и Сергее Гоголеве, ни при Владимире Никитине. А что касается проекта закона «Об областном бюджете Псковской области на 2026 год и на плановый период 2027–2028 годов», то его областное Собрание в присутствии полпреда приняло в первом чтении. Доходы запланированы в размере более 68 млрд, а расходы – почти 71 миллиард рублей. Общий объём доходов консолидированного бюджета (с учётом муниципальных бюджетов) составит 78 млрд – это на 10 млрд рублей больше, чем в этом году. Из важного: накануне в Минфине России был подписан приказ о списании части долговых обязательств Псковской области по бюджетным кредитам, о чем сообщила вице-губернатор Татьяна Баринова. Что касается процесса принятия главного финансового документа области, то тут можно только повториться, что он проходит совсем не так, как еще лет десять назад. Остались в прошлом времена, когда обозреватели день за днем описывали «бюджетный марафон», который превращался в реальный политический процесс с публичными и виртуальными баталиями, общественными слушаниями, демаршами оппозиции — один уход в то время зарубавшегося с региональной властью эсера Олега Брячака и его сторонников с публичных слушаний чего стоил! Теперь всё иначе - власть разрабатывает и принимает проект бюджета, считай, без всякого публичного общественного обсуждения (оно теперь проходит в сети «Интернет», участвуют в процессе единицы), региональный парламент принимает бюджет, при этом острых вопросов и критических замечаний (ну вот таких, как прежде) нет даже от оппозиционных партий, которые просто воздерживаются при голосовании. Так или иначе, окончательно бюджет должны принять в декабре, к этому времени свою часть работы выполнит согласительная комиссия.

Тем временем другая группа — сформированная в рамках проекта ПЛН «100 самых влиятельных персон Псковской области», уже завершила свою работу, в итоге сформирован шорт-лист участников — тех, за кого в ближайшие недели будут голосовать сотни наших экспертов — помимо традиционных бумажных анкет, будет и дистанционное электронное голосование, еще и, шагая в ногу со временем, искусственный интеллект впервые подключим (ну а как иначе, когда роботы уже пляшут перед президентом, а в России создают штаб по управлению искусственным интеллектом). Так что впереди несколько недель очередного этапа работы, которой мы занимаемся ежегодно с 2018-го, составляем рейтинг и фиксируем изменения и стараемся сделать региональную политику более открытой, публичной и понятной людям.

Итоговый рейтинг составим в декабре, ближе к Новому году, но уже сейчас можем отметить одну из тенденций — рекордно низкий уровень ротации в этом символическом клубе ста самых влиятельных. Если в прежние годы сотня обновлялась на 12, 15, а то и 20 процентов, то в этом году показатель составил всего 6 процентов.

Подробнее об этом, а также о других трендах, тенденциях и закономерностях — читайте в итоговом материале, который в декабре выйдет на сайте ПЛН.

А на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами.