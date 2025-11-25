«Гонки по вертикали»: бюджет, еще бюджет!

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Здравствуйте! Сегодня в центре нашего внимания — основные события минувшей недели, в том числе принятие бюджета, а также первые неожиданности ежегодного проекта «100 самых влиятельных персон Псковской области» (голосование экспертов только начинается, а сюрпризы уже есть). Об этом чуть позже, а вначале по традиции совершим беглый обзор новостей минувшей недели, на которой в регионе во второй раз за месяц побывал новый полпред президента Владимира Путина в СЗФО Игорь Руденя, тем самым заставив наблюдателей гадать: с чем связано такое повышенное внимание к нашей области. Встречали его тут совсем недавно - и вот опять.
- Интересно, зачем он приезжал сюда, м? (из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера»).
Как следует из официальной информации от органов власти, приезжал полпред «в целях мониторинга исполнения поручений президента», и в компании губернатора Михаила Ведерникова посетил объекты промышленности и социальной сферы. Помимо прочего, побывал на сессии областного Собрания (я уже и не помню, когда у нас такое-то было, чтобы полпред на сессию приехал) и в Псково-Печерском монастыре, где встретился с псковским митрополитом Матфеем — можно сказать, одной из центральных персон минувшей недели.
Фото: pskov-eparhia.ru
Владыка участвовал во Всемирном русском народном соборе, сослужил патриарху Кириллу за литургией и был удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского. Всё это происходило во время его поездки в столицу. В продолжение темы визитов отмечу, что для региональных властей неделя прошла под знаком контактов с Белоруссией, а именно с Витебском, отчего невольно вспомнилась любимая присказка нашего прежнего губернатора «псковские да витебские — все мы люди питерские». У соседей побывали глава региона и его замы, спикер областного Собрания Александр Котов, чиновники, а также эксперты в различных сферах, от туризма до сельского хозяйства.
- Предлагаю дружить домами.
- Согласен: встречное предложение — дружить семьями (из фильма «Москва слезам не верит»)
Как и в случае с Абхазией, о сотрудничестве с которой мы говорили пару недель назад, подводя итоги визита в Псков премьер-министра этой республики, планов и с псковско-белорусским сотрудничеством громадьё — смотрим, что из этого выйдет, как всё отразится на социально-экономическом положении и кошельках наших граждан. Кстати, о кошельках — наших общих, то есть о бюджете. На неделе эта тема была центральной в работе депутатов — как в Пскове, где областное Собрание принимало в первом чтении проект главного финансового документа, так и в Москве, где Государственная Дума в четверг уже в третьем, окончательном чтении приняла федеральный бюджет — дефицитный (доходы планируются на уровне 40,3 трлн рублей, а расходы составят порядка 44 триллионов), но при этом должен «решать все вопросы, стоящие перед страной» в это непростое время, о чем неоднократно в последние дни говорили в руководстве Госдумы.
Фото: duma.gov.ru
По словам председателя ГД Вячеслава Володина «несмотря на санкции, угрозы со стороны Евросоюза, такую задачу бюджет решает», а глава бюджетного комитета Андрей Макаров акцентировал внимание на трех приоритетах: во-первых, это выполнение социальных обязательств государства перед гражданами, во-вторых, финансовое обеспечение вопросов, связанных с обороной и безопасностью, включая социальную поддержку участников СВО и членов их семей, в третьих, реализация национальных целей, поставленных президентом, и, соответственно, реализация нацпроектов. При этом едва ли не каждый из парламентариев, прокомментировавших бюджет, обратил внимание на что-то свое - от выделения дополнительных средств на социальные стипендии, капремонт школ, развитие дорожной отрасли и лекарственное обеспечение (о чем говорил, например, депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский) до, скажем, заложенного в бюджете финансирования издательств и редакций СМИ, выпускающих специализированные книги и реализующие спецпроекты для инвалидов по зрению, на это обращал внимание глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. В целом бюджет был принят с учетом сотен поправок, «за» проголосовало абсолютное большинство депутатов из разных фракций (в ЛДПР сочли бюджет «непростым», но «прочным и сбалансированным»), ожидаемо не поддержали проект бюджета коммунисты, но там - на федеральном уровне — зюгановцы хотя бы внятно объяснили, почему поступили так.
Фото: sobranie.pskov.ru
А в Пскове, где фракция КПРФ также воздержалась при голосовании на сессии областного Собрания за проект бюджета в первом чтении, представители партии откровенно позабавили - как выражался герой некогда популярного мема, втирали какую-то дичь.
- Когда вы говорите, впечатление такое, что вы бредите (из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»)
Вместо того, чтобы сформулировать собственное мнение о проекте регионального бюджета, руководитель фракции КПРФ в областном Собрании, второй секретарь обкома Дмитрий Михайлов зачитал кем-то написанный текст.
Это, повторюсь, звучало при обсуждении проекта нашего областного бюджета. Понятно, что альтернативного проекта главного финансового документа от коммунистов мы не ждем, понимая, что на такие подвиги обком в нынешнем его состоянии не способен, но всё-таки абсолютная беспомощность псковского обкома КПРФ, неспособность объяснить собственные действия просто удручает. Так плохо и карикатурно псковские коммунисты не выглядели никогда — ни при покойных первых секретарях обкома Александре Рогове и Сергее Гоголеве, ни при Владимире Никитине. А что касается проекта закона «Об областном бюджете Псковской области на 2026 год и на плановый период 2027–2028 годов», то его областное Собрание в присутствии полпреда приняло в первом чтении. Доходы запланированы в размере более 68 млрд, а расходы – почти 71 миллиард рублей. Общий объём доходов консолидированного бюджета (с учётом муниципальных бюджетов) составит 78 млрд – это на 10 млрд рублей больше, чем в этом году. Из важного: накануне в Минфине России был подписан приказ о списании части долговых обязательств Псковской области по бюджетным кредитам, о чем сообщила вице-губернатор Татьяна Баринова. Что касается процесса принятия главного финансового документа области, то тут можно только повториться, что он проходит совсем не так, как еще лет десять назад. Остались в прошлом времена, когда обозреватели день за днем описывали «бюджетный марафон», который превращался в реальный политический процесс с публичными и виртуальными баталиями, общественными слушаниями, демаршами оппозиции — один уход в то время зарубавшегося с региональной властью эсера Олега Брячака и его сторонников с публичных слушаний чего стоил! Теперь всё иначе - власть разрабатывает и принимает проект бюджета, считай, без всякого публичного общественного обсуждения (оно теперь проходит в сети «Интернет», участвуют в процессе единицы), региональный парламент принимает бюджет, при этом острых вопросов и критических замечаний (ну вот таких, как прежде) нет даже от оппозиционных партий, которые просто воздерживаются при голосовании. Так или иначе, окончательно бюджет должны принять в декабре, к этому времени свою часть работы выполнит согласительная комиссия.
Тем временем другая группа — сформированная в рамках проекта ПЛН «100 самых влиятельных персон Псковской области», уже завершила свою работу, в итоге сформирован шорт-лист участников — тех, за кого в ближайшие недели будут голосовать сотни наших экспертов — помимо традиционных бумажных анкет, будет и дистанционное электронное голосование, еще и, шагая в ногу со временем, искусственный интеллект впервые подключим (ну а как иначе, когда роботы уже пляшут перед президентом, а в России создают штаб по управлению искусственным интеллектом). Так что впереди несколько недель очередного этапа работы, которой мы занимаемся ежегодно с 2018-го, составляем рейтинг и фиксируем изменения и стараемся сделать региональную политику более открытой, публичной и понятной людям.
Подробнее об этом, а также о других трендах, тенденциях и закономерностях — читайте в итоговом материале, который в декабре выйдет на сайте ПЛН.
А на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами.