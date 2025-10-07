Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: куда смотрит партия?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Загадка КПРФ. Что происходит в псковском обкоме и почему молчит ЦК партии?

Живее всех живых. Зачем ЛДПР возрождает «Блок Жириновского»?

«Политбюро» и «100 самых влиятельных». Что ждет читателей и слушателей в новом сезоне популярных проектов Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM»?

Эти и другие темы обсудим в обзоре событий минувшей недели, одной из особенностей которой стало то, что многие наши партийцы и депутаты провели ее не в Пскове, а в разъездах. Одни отправились в города Северо-Запада по линии парламентской ассоциации, другие поехали в столицу на съезд ЛДПР, третьи — туда же, но на форум сторонников «Единой России». Были тут и четвертые, и пятые. А вот псковские коммунисты остались дома и предались воспоминаниям об октябрьских событиях 1993-го. По этому случаю они даже провели в сквере на Четырех углах подобие акции. Привычка политобозревателя подталкивает к тому, чтобы добавить к этому дежурное определение «массовая», но у нас же программа не юмористическая. Это я к тому, что послушать персека обкома КПРФ Петра Алексеенко и его зама Дмитрия Михайлова про «преступные действия Бориса Ельцина» и расстрел Белого дома собралось всего несколько человек. Перефразируя шутку: много ли народу было? Сначала не очень, но потом пришел Александр Баев — и стало значительно больше.

- Торчим у всех на виду, как три тополя на Плющихе (из фильма «Джентльмены удачи»)

Провальное с точки зрения численности, абсолютно неактуальное и никому не интересное мероприятие стало еще одной иллюстрацией к охватившему обком кризису, разброду и шатаниям в рядах некогда сильной и монолитной организации. В последние годы в Псковской области из КПРФ выходят либо вытесняются из партийной жизни авторитетные и уважаемые лидеры - те, кто десятилетиями олицетворял областное отделение коммунистической партии (раньше — КПСС, потом - КПРФ): Анатолий Копосов, Владимир Никитин, Геннадий Бубнов, Аркадий Мурылев, Александр Ножка… Список могут продолжить теперь уже бывшие руководители райкомов КПРФ, которые сложили свои полномочия в знак несогласия с курсом верхушки обкома, а гдовские коммунисты чуть ли не всем отделением вышли из партии, и в чем только не обвинили руководителей областного отделения - в унижении достоинства, лжи, наглом обмане, пренебрежительном отношении, невыполненных обещаниях.

Другой важный момент — КПРФ в Псковской области теряет позиции, выборы за выборами ухудшает показатели, к примеру, по итогам завершившейся в сентябре муниципальной кампании партия потеряла в районах аж треть своих избирателей, в некоторых муниципальных образованиях она откатилась на четвертое место. Так плохо на выборах у КПРФ не было никогда.

В-третьих, активной деятельности коммунисты не ведут. Помимо прочего, это касается избирательных кампаний: скажем, кандидатов на выборы глав они перестали выставлять еще до муниципальной реформы и изменения принципа формирования органов МСУ.

В-четвертых, деятельность партии в Псковской области постоянно сопровождают скандалы. То там обнаруживается фальшивый диплом у кандидата в губернаторы Александра Баева и его в последний момент свои же снимают с дистанции. То второй секретарь обкома Дмитрий Михайлов клянчит трудоустройство в особой экономической зоне «Моглино» в обмен на отсутствие критики чиновников областного правительства от коммунистов в областном Собрании депутатов.

То коммунисты привычно косячат с документами выборах, и как показывает практика, не делают из ошибок никаких выводов… Всё это происходит не то, что неделю или месяц, а уже давно (считай, как ушел из жизни экс-первый секретарь обкома Александр Рогов — так и началось). Естественно, тут возникают вопросы: во-первых, почему это происходит, и во-вторых, отчего до сих пор нет реакции центральных партийных органов?

- Вот в чем вопрос! (Из фильма «Гамлет»).

Как известно, недовольные политикой тандема Алексеенко-Михайлов коммунисты неоднократно обращались в ЦК КПРФ с жалобами, даже получали из Москвы какие-то обнадеживающие их вести, но — ничего не произошло. Это странно и удивительно.

Если бы нечто подобное происходило, скажем, у псковских эсеров — ну то есть: какой-нибудь справедливоросс или даже группа партийцев обращались бы к председателю СР Сергею Миронову с жалобами на руководителя реготделения Олега Брячака — вот там, с учетом особенностей «Справедливой России», формата взаимоотношений московского руководства с региональными отделениями, в данном случае: псковским — отсутствие очевидной реакции на такие жалобы было бы объяснимо и понятно. Но в КПРФ-то всё по-другому.

Как неоднократно напоминал за последнее время член ЦК партии Владимир Никитин, основа КПРФ — это демократический централизм. Де-мо-кра-ти-че-ский! И вот, несмотря на главные партийные установки, всё это в Пскове продолжается. Почему — загадка.

Версий тут может быть несколько.

Первая: Псковский регион — небольшой, не очень важный с электоральной точки зрения, и в ЦК до творящегося здесь просто нет дела. Если не считать партию «Яблоко», для которой Псковская область в силу ряда причин имеет особое значение, для большинства партий этот тезис о небольшом значении нашего региона тоже верен.

Согласно второй версии, тандему руководителей обкома удалось получить в Москве некое лобби, которое избавляет их от проверок и наказаний.

Третья версия подразумевает, что здесь имеет место некий договорняк между КПРФ и кураторами партии из администрации президента — возможно, команде псковского губернатора, благодаря его авторитету и связям, удалось договориться о сохранении псковского отделения КПРФ в нынешнем его состоянии и с вот этим руководством. Понятно же, что иметь такую оппозицию — беззубую и не способную даже без ошибок подготовить пакет документов на выборы — это мечта власти.

Пока коммунисты у нас такие - слабые, поделенные на фракции внутри областного отделения, лишенные финансовых, организационных, кадровых и других ресурсов, КПРФ в регионе будет только деградировать и падать.

А ведь Псковская область с ее непростым социально-экономическим положением, значительной долей пожилых людей в структуре населения и прочими особенностями — это, казалось бы, Клондайк для коммунистов. Если левым тут реально работать — можно не то, что сохранять позиции, но и улучшать показатели. Вместо этого все мы наблюдаем парадоксальную картину: псковские яблочники, несмотря на неблагоприятные условия (на то, что вроде как и электоральная база у них небольшая в Псковской области, и палки в колеса им вставляют - с ними власти реально борются), так несмотря ни на что, они не сдают позиций, добиваются своего. Кстати, на минувшей неделе, Артур Гайдук и компания выиграли очередные суды по компенсациям за снятие кандидатов с муниципальных выборов. В общем яблочники держатся, а коммунисты — сдают позиции. Повторюсь: несмотря на всё это, никакой реакции партийного руководства из Москвы не следует.

Удивительно, но даже авторитет члена ЦК КПРФ, экс-депутата Госдумы с двадцатилетним стажем Владимира Никитина не является здесь значимым фактором. Но думаю, бесконечно эта история продолжаться не будет.

Мой прогноз — выборы 2026 года станут решающими, и для коммунистов, и для представителей ряда других партий.

А подготовка к парламентской кампании уже началась, вот об этом сейчас уже думают в любой уважающей себя партии. ЛДПР провела предвыборный съезд, на нем побывал псковский региональный координатор, депутат областного Собрания Антон Минаков. Уже завтра — в среду, 8 октября, подробно расспросим его обо всем, что происходило на съезде (и о многом другом, разумеется, тоже), в первой программе нового сезона проекта «ПЛН FM» «Политбюро» - большого цикла интервью с партийными лидерами.

А пока отфиксируем, что либерал-демократы провели предвыборный съезд, по-новой избрали Леонида Слуцкого председателем партии и на следующий день еще возродили «Блок Жириновского», 80-летие которого будет широко отмечаться в будущем году.

Как объясняют эксперты, наследие основателя для ЛДПР остается главным козырем, с которым партия может идти к избирателям и решать задачу — обходить коммунистов и становиться «партией №2». «Постепенно имя Жириновского стирается из памяти населения, но оно нужно скорее для сохранения узнаваемости ЛДПР, хотя пока мощного потока энергии не дает», сказал «Ведомостям» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. При этом, по результатам социологических исследований, рейтинг Владимира Жириновского после смерти стал выше, чем был при жизни.

Так или иначе, учреждением общественного движения, название которого повторяет имя предвыборного блока в далеком 1999-м, либерал-демократы могут расширить свою электоральную базу. В «Блок Жириновского» зовут представителей самых разных политических сил; в подчеркивают, что деятельность организации будет носить неполитический характер, и этом смысле элдэпээровцы, похоже, взяли пример со «старших товарищей», а не то, что это какое их «ноу-хау».

Напомню, партия власти почти пятнадцать лет назад, и тоже перед парламентскими выборами, создала Общероссийский народный фронт.

Напомню, партия власти почти пятнадцать лет назад, и тоже перед парламентскими выборами, создала Общероссийский народный фронт. Кстати, у коммунистов тоже были подобные попытки — помнится, создавали разного рода альянсы и союзы левых. Другое дело, что в дальнейшем это выходило им боком — представители разных течений лево-патриотического движения оказывались амбициозными, радикально настроенными, в определенном смысле куда большими коммунистами, чем сами псковские зюгановцы. Так или иначе, создание общественного движения — не бог весть какая новость. Но ситуация в нашей политике настолько статична, что любое движение становится заметным событием и так или иначе изменяет ситуацию в общественно-политической жизни.

А то, как она меняется в целом, фиксирует Псковская Лента Новостей - и каждый день в режиме нон-стоп, и в рамках больших ежегодных исследований, которые мы проводим вместе с представителями экспертного сообщества. По итогам в декабре составляем свежую версию рейтинга 100 самых влиятельных персон Псковской области. Параллельно представляем большой аналитический материал, в котором отмечаем тенденции и тренды.

Так вот, новый сезон проекта стартовал 1 октября. Принимаем предложения от читателей. В первые дни по количеству заявлений о выдвижении вперед вырвались…. спортсмены, а именно популяризатор здорового образа жизни, бегущий комментатор, не побоюсь этого громкого определения, «псковский Губерниев» Александр Кузьмин и директор псковского фитнес-клуба «Супер фитнес», ведущий программы «Железные люди» на «ПЛН FM» Георгий Пономарев. Причем, за последнего уже сейчас массово отдают свои голоса в письмах в редакцию другие псковские спортсмены и родители юных футболистов из одного известного клуба. Полагаю, что скоро подтянутся и другие — спортсмены, и, разумеется, не только они.

- А что, «Динамо» бежит?

- Все бегут (из фильма «Джентльмены удачи»).

Если говорить более серьезно, то мы продолжаем принимать от читателей ПЛН предложения по кандидатурам. Последний срок приема писем — 31 октября, и значит, у вас еще есть три с половиной недели подумать и прислать нам сообщение с именем, фамилией, статусом человека, который, по вашему мнению, влиятелен, иначе говоря, способен оказывать реальное воздействие как на общественно-политическую ситуацию в целом, так и на принятие управленческих решений в различных сферах.

Подключать знакомых и организовывать массовое голосование за кого-то необязательно — каждую предложенную кандидатуру рассмотрит рабочая группа, затем будет составлен шорт-лист, фамилии вошедших в него персон окажутся в анкете, которую затем заполнят сотни экспертов. Вот по результатам этой работы и будет составлен очередной рейтинг 100 самых влиятельных персон Псковской области. Узнаем в декабре, кто пошел в рост, кто упал, кто на новенького.

А на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба областного отделения КПРФ, страница Олега Брячака в социальной сети «ВКонтакте», Telegram-канал Антона Минакова.