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Блоги / Александр Савенко

Даешь молодежь

01.09.2020 17:27|ПсковКомментариев: 1

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической повестки, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Как обычно в этот день и в это время, приступаем к обзору событий общественно-политической жизни. Что произошло за неделю, каковы причинно-следственные связи и что будет дальше - во всем этом давайте разбираться вместе.

Вначале - о некоторых актуальных темах этой недели. В регионе стартуют предвыборные форумы «Единой России». В среду, 2 сентября, большое мероприятие с участием кандидатов от партии на муниципальных выборах пройдет в Великих Луках. А в конце недели местом встречи другой части команды кандидатов-единороссов станет Псков. Напомню, выборы в органы местного самоуправления пройдут в середине сентября, впервые в три дня, с 11-го по 13-е. На кону более тысячи депутатских мандатов. «Единая Россия» выставила кандидатов везде, а общее количество участников кампании (от партий и самовыдвиженцев) превышает две тысячи человек. На выборах представлены все основные российские партии, помимо Единой России, это КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, Яблоко и другие.

При этом общее количество участвующих в выборах политических объединений сократилось почти вдвое, до восьми партий - напомню, на предыдущих выборах пятилетней давности их было 14.

Между тем в сентябре стартует очередной парламентский сезон. Для Псковского областного Собрания депутатов нынешнего созыва он будет последним, пятым по счету - выборы запланированы уже на следующий 2021 год. Причем, скорее всего, выбирать мы будем уже меньшее количество депутатов. Возможно сокращение количества народных избранников - чуть ли не вдвое. Сейчас их, напомню, 44: одна половина избирается по одномандатным округам, другая - по партийным спискам. Идея сокращения числа народных избранников активно обсуждается все последние месяцы - в поддержку этой инициативы выступают и избиратели (свидетельством тому - результаты опроса на сайте Псковской Ленты Новостей), и многие региональные парламентарии, в том числе представители «Единой России» (свою позицию обозначали председатель Собрания Александр Котов, члены фракции ЕР, секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский), а также - других фракций, особо отмечу тут ЛДПР. Лидер партии Владимир Жириновский еще по весне выступал за двукратное сокращение чиновников и депутатов. Против сокращения количества депутатов областного Собрания выступает псковское «Яблоко» во главе со Львом Шлосбергом. Аргументы тут у каждого свои - и в ближайшее время мы в «Гонках по вертикали» обязательно вернемся к этому вопросу.

В продолжение темы деятельности областного Собрания отмечу, что перед выходом с парламентских каникул о законодательной инициативе объявила фракция «Справедливой России». Псковские эсеры подготовили проект регионального закона «О единовременных выплатах для детей в возрасте от 16 до 18 лет». Ранее руководство партии обратилось к региональным парламентам с просьбой поддержать идею назначить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей, которые летом не получили права на материальную помощь.

Тем временем Псковский обком КПРФ опубликовал призывы и лозунги к всероссийской протестной акции «За честные выборы! За достойную жизнь!». Акция запланирована на ближайшие выходные, 5-6 сентября. Наряду с другими лозунгами, есть тут ряд призывов, обращенных к молодежи: «бесплатное образование - для всех», «путь России - вперед, к социализму» и «молодежь - за КПРФ!». Получив вот такую подачу, предлагаю перейти к главной теме этого выпуска - поговорить про молодежь и политику, тем более что тут есть информационный повод.

На минувшей неделе в нашем регионе по инициативе Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов прошел первый слет муниципальных молодежных советов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Его участников приветствовали чиновники и депутаты, в том числе спикер регионального парламента Александр Котов. Гостьей форума стала председатель молодежного парламента при Государственной думе России Мария Воропаева, и с ней встретился губернатор Михаил Ведерников - сам в прошлом выпускник молодежного парламента при Госдуме. Договорились реализовать в регионе проект под названием «В политике. Выборы» - будут готовить кандидатов в возрасте от 18 до 35 лет к участию в избирательных кампаниях. Еще обсудили возможность международного сотрудничества Псковской области с молодежными парламентами разных стран. Что до слета - то он назывался «С властью на равных». Как говорится, всё не по-детски: юных учили взаимодействовать с муниципальной властью - в общем, форум актуализировал тему «молодежь и власть» - и шире: «молодежь и политика». Совершенно очевидно, что власть реально беспокоит рост протестных настроений в молодежной среде (тем более, если поглядеть по сторонам, легко заметить, что именно молодые становятся движущей силой важнейших процессов в общественно-политической сфере и кардинально меняют жизнь своих стран).

На снимке: сторонник белорусской оппозиции. Фото: социальные сети

При этом оппозиция пытается притягивать юных, ибо партии стареют и требуется новая кровь. Сколько работаю в политической журналистике, столько и слышу разговоры политиков о необходимости заниматься молодежью и вижу попытки что-то такое организовать в этом направлении. В меньшей степени это было заметно в конце 1990-х, еще при президенте Борисе Ельцине, когда не было серьезных попыток создать, образно говоря, «новый комсомол» - иначе говоря, провластное молодежное объединение с какими-то идеологическими установками. Но уже в начале нулевых, при Владимире Путине, такая работа стала заметна. Так вышло, что одна из моих первых командировок в Москву как раз и была связана с этой темой - в столице проходил некий всероссийский форум молодежных инициатив. Примерно тогда же, уже в первую годовщину инаугурации президента, его поддержку молодежью было призвано демонстрировать только-только созданное движение «Идущие вместе» во главе с экс-сотрудником управления внутренней политики администрации президента Василием Якеменко. Помимо акций в поддержку президента, запомнилось движение какими-то странными акциями, просуществовало под этим названием недолго, и в дальнейшем было реорганизовано и получило название «Наши». Это была середина нулевых - время появления и других молодежных объединений. Выросшая из «Молодежного единства» «Молодая гвардия Единой России», рулил которой во второй половине нулевых будущий псковский губернатор Андрей Турчак, вначале координатор молодежной политики партии, а затем председатель координационного совета «МГЕР».

Экс-руководители «Молодой гвардии Единой России» Андрей Турчак и Иван Демидов. Фото: РБК 

Вспоминаю, насколько популярна тогда была идея предоставить молодым некий политический лифт - в 2006 году «Молодая гвардия» запустила федеральный проект «ПолитЗавод», в рамках которого объявлялось о предоставлении 20% мест для молодежи в партийных списках партии «Единая Россия». Был там и свой «Политический совет» - под председательством Надежды Орловой, которая впоследствии по приглашению Турчака приезжала в Псков и пыталась вдохнуть жизнь и в региональный исполком «Единой России», и в местную «Молодую гвардию».

Впрочем, продолжалось это недолго - и изменить общее представление о «молодежке», которое традиционно описывалось известной фразой «Пациент скорее мертв, чем жив», не получилось - даже притом, что команда экс-губернатора, в которой работали бывший «молодогвардейцы», уделяла этому направлению большое внимание - по крайней мере, на первом этапе работы в Пскове.

А до этого в Псковской области были и попытки реализовать свои собственные молодежные проекты - естественно, в рамках федерального тренда и при кураторстве областных властей. Как тут не вспомнить движение «Первый рубеж» - проект середины нулевых годов. «Фронтмены» движения провозглашали своей целью - тут дословно - «объединение здравомыслящей молодежи, которая любит свой край, свою страну, понимает ответственность за ее настоящее и будущее и не хочет прозябать в зависимой, отсталой стране», а еще «поддержку всех здоровых начинаний региональных и федеральных властей». Среди учредителей движения были и Александр Машкарин, ныне известный псковский медиаменеджер, и экс-депутат областного Собрания, сотрудник администрации области Сергей Анисимов, и Олег Михайлов, карьера которого в политике пошла по замысловатой траектории: от провластных молодежных объединений (в свое время он возглавлял региональный штаб «Молодой гвардии», а до него там, кстати, руководила Наталия Соколова, ныне региональный детский омбудсмен) - в стан оппозиции.

Напомню, что в последние годы Михайлов представляет на выборах КПРФ, несколько месяцев назад едва не стал кандидатом на пост главы Печорского района. В общем, тут много чего интересного приходит на память. И не только про объединения, создаваемые властью. Свои молодежные организации есть и у едва ли не всех оппозиционных партий. И какие надежды в разное время возлагали на молодых, да ранних! Взять тех же коммунистов - в свое время в обкоме на Павла Николаева и Армена Бениаминова.

Последний, как мы помним, водружал знамя на Дом Советов в Пскове и Госдумы в Москве. Теперь - занят бизнесом, производит мороженое, а если и попадает в новостные хроники - то лишь с комментарием по поводу каких-то безумных нападок ревнителей нравственности, видящих в радужной упаковке пломбира гей-пропаганду.

В целом, если посмотреть на биографии тех, кто некогда проходил по категории «политических вундеркиндов» и «надежд партии», то почти никто из них яркой карьеры не сделал, на политический Олимп не забрался, то есть участие в молодежных общественно-политических проектах или квазиинститутах гражданского общества тем самым лифтом для большинства не стало.

Да, есть какие-то исключения. Например, Денис Матвеев, экс-председатель молодежного парламента - ныне руководитель управления в администрации региона. Или кто-то из тех, кого уже упомянули в сегодняшнем разговоре. Но это, конечно, скорее исключения. Всё естественно - политическими лидерами, как и вообще вожаками, ни по блату, ни по путевке какого-нибудь очередного «комсомола» не станешь. Да и наставники зачастую напоминали героиню известного фильма Карена Шахназарова.

- У нас прекрасная молодежь, можно сказать - героическая. Я каждый день смотрю телевизор и уверяю вас, что очень хорошо знаю нашу молодежь («Курьер»)

Всё это я к тому, что выстроить эффективную работу с молодежью можно только, понимая ее истинные запросы, говоря с ней на одном языке. Идеально - когда это делают близкие ей по возрасту и взглядам люди.

У нас же чаще всё по-другому: надо создать молодежку - создали, отчитались, поставлена задача провести мероприятие или организовать массовку - сделали. То есть: выполняем задачу, при этом, полагаю, в головах многих всё равно сидит этот стереотип: типа, правильная работа с молодежью - это организовать для них одну большую организацию, чтоб не пили - не курили, глупостями не занимались, чтоб все аккуратно пострижены и ходили лучше строем, и чтоб всё тут было понятно взрослым, уж мы-то лучше понимаем.

- Я, мы, наше поколение желает знать, для кого мы жили и боролись, в чьи руки попадет воздвигнутое нами здание («Курьер»).

Думаю, пока эти, в общем-то простые и лежащие на поверхности, истины не станут руководством к действию, пока общественно-политические силы не перестанут просто заигрывать с молодежью или пытаться использовать ее при решении своих сиюминутных задач (а когда необходимость отпадет, то просто попросят: не мешайся под ногами) - ситуация вряд ли принципиально изменится. И до тех пор мы будем постоянно слышать, что, мол, проигрываем молодежь, не идет она под знамена очередного объединения, аполитична и «ведется» совсем на другое.

На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До встречи через неделю.

Источник: Псковская Лента Новостей
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