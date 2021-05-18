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«Гонки по вертикали»: вся кандидатская рать

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Центральные темы этого выпуска.

Вся кандидатская рать. До начала праймериз «Единой России» остается несколько дней — и уже известны имена всех ста с лишним участников предварительного голосования в Псковской области.

И «Родина» щедро... В регионе побывал депутат Госдумы, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев — обещал решить проблемы многодетных, защитить экологию Псковской области, взять на контроль обращения местных жителей и дал много других обещаний.

50 оттенков красного. Псковские коммунисты пытаются начать новую жизнь и даже стать популярными в молодежной среде блогерами.

Всего несколько дней остается до старта предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на сентябрьские выборы депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. Традиционная процедура пройдет с 24 по 30 мая по открытой модели в онлайн-формате - участвовать в голосовании смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги». Что касается цифр, то в целом по стране кандидатов набралось больше семи с половиной тысяч. Около половины из них — беспартийные, треть – это молодые люди до 35 лет, а средний возраст кандидатов – 41 год. В Псковской области на праймериз зарегистрированы 108 участников — 95 из них хотят быть депутатами областного Собрания, а 13 претендуют на поддержку партии на выборах в Госдуму. Не в плане рекламы и агитации, а так — для общего сведения - расскажу, кто там участвует. Достаточно пестрая тусовка — как абсолютно новые лица в политике, так и действующие депутаты. Парламентарий Александр Козловский, экс-сенатор от Псковской области, ныне руководитель центрального исполкома партии Александр Борисов, депутат областного Собрания, бизнесмен Алексей Севастьянов, кому-то, наверное, больше известный как футбольный функционер и актер — исполнитель эпизодических ролей в таких фильмах как «Брат», «Особенности национальной рыбалки», «Улицы разбитых фонарей» и других. Все трое — Козловский, Борисов и Севастьянов — наряду с другими персонами участвуют в праймериз по определению кандидатов в депутаты Госдумы. На предварительное голосование по отбору на выборы в областное Собрание (состав которого, напомню, сокращается с 44 до 26 депутатов) заявилось, если никого не пропустил, 17 действующих депутатов — это немногим больше половины нынешней фракции «Единой России» в региональном парламенте. Естественно, в списке практически все руководители псковского парламента — спикер Александр Котов, его заместители Виктор Антонов, Юрий Сорокин, Виктор Остренко и другие. Заявился сити-менеджер Пскова Александр Братчиков, который ранее, с 2007 по 2017 годы уже был депутатом. При этом некоторые из известных единороссов и депутатов на праймериз не пошли — и здесь отмечу, что в предварительном голосовании не участвуют вице-спикер областного Собрания, патриарх региональной политики Борис Полозов, депутаты Собрания нескольких последних созывов Анатолий Тиханов и Владимир Яников и целый ряд других членов фракции «Единой России». А среди участников парламентских праймериз в Псковской области нет убитодорожника Александра Васильева, который десять лет был депутатом Госдумы по списку партии — то есть уже стопроцентно можно говорить, что депутат по списку от «Единой России» у нас будет другой. Естественно, в том случае, если единороссы получат такую поддержку избирателей, которая позволит представителю Псковской области пройти в Госдуму.

Впрочем, это задача уже следующего выборного этапа, а пока в актуальной повестке вопрос о том, как пройдет голосование. Следует сказать, что в этот раз предшествующая голосованию процедура прошла спокойно, без каких-либо скандалов и больших неожиданностей. Теперь важный вопрос — насколько активно проголосуют выборщики. Как заявляют в федеральном руководстве партии, около 4% от общего числа избирателей России – это около 4 млн – уже заявили себя в выборщики. Проведение предварительного голосования в онлайн-формате для одних удобно, для других, наоборот, создает определенные сложности. Понятно, что не все у нас на ты с компьютером, не у всех есть смартфоны, не все зарегистрированы на Госуслугах — так что в плане привлечения избирателей на онлайн-площадку предварительного голосования и увеличения количества выборщиков еще предстоит поработать. И насколько мне известно, такая работа сейчас идет. Какой результат будет — узнаем уже через пару недель, после завершения процедуры и подведения итогов. Так что об этом подробно поговорим в выпуске нашей программы 1 июня.

Теперь к другим темам политической жизни — к условной номинации «Визит недели». Здесь вне конкуренции приезд лидера партии «Родина», депутата Госдумы, достаточно яркого и неоднозначного политика Алексея Журавлева. Следует сказать, что некоторые после ареста экс-руководителя регионального отделения партии Константина Вилкова и общей пассивности регионального отделения партии успели списать псковскую «Родину» со счетов и поставить на ней крест. Между тем в уик-энд партия напомнила о себе — благодаря визиту своего лидера. За пару выходных дней Алексей Журавлев в компании руководителя областного отделения, депутата Псковского районного собрания Павла Бикташева и прочих однопартийцев успел объехать чуть ли не всю область. Может, что-то упущу, но так по памяти - места, где побывал Журавлев — Псковский кремль, городской рынок, памятник 6-й роте в Черехе, городской рынок, но уже в Великих Луках, достопримечательности этого города, монастырь в Печорах, Священный холм под Изборском — кто не помнит, это детище публициста Проханова. Еще Журавлев был в Опочке, Порхове, Пустошке, да где он только не был. В неизменном костюме-тройке и при галстуке ходил по рынкам, общался с фермерами и волонтерами и всюду охотно давал комментарии — в том смысле, что проблемы в нашем регионе такие же, как и в целом по регионам, «Родина» знает, как их надо решать — и вообще поможет, позаботится, возьмет на контроль. Даром что ли позиционирует себя «партией российских регионов». Такой в классическом виде предвыборный визит. Думаю, что не последний в этом сезоне — хотя вполне может статься, что лидеров партий, первых лиц — скажем, Зюганова, Жириновского, Миронова — может, больше и не будет. Но в любом случае представители партий поедут — чтобы, как говорится, дать всем, всё, всегда.

- Надо слоган убедительный придумать типа «Я дам вам...». Что он может дать?

- Смотря, чего у них нет.

- Ничего у них нет.

- Значит: я дам вам всё! («День выборов»).

Понятно, что перед свежеиспеченными партпроектами и относительно новыми политическими объединениями перед парламентскими выборами стоит задача — хотя бы просто заявить о себе, дать знать, что по-ленински «есть такая партия», повысить степень своей узнаваемости в массах. А у старых партий — свои проблемы. Свои минусы - зачастую как продолжение достоинств и конкурентных преимуществ. Взять тех же коммунистов — история, раскрученный узнаваемый бренд, все их знают, как следствие — что бы ни происходило свои плюс минус 15 процентов на выборах берут. Но есть тут и обратная сторона медали. «Коммунисты? Да ну всё с ними понятно. Всё в прошлом. Бессменный Зюганов тридцать лет, ностальгирующие пенсионеры как ядро коммунистического электората, и как типичный агитпродукт — кондовая газетка о том, как хорошо было жить в стране советов и как плохо сейчас — вот взять бы и всё вернуть. Однако понятно, что легче фарш затолкать обратно в мясорубку, а Джинна загнать в бутылку, чем вернуться в это прошлое и убедить избирателя (говорю, прежде всего, о молодежи и людях среднего возраста) в том, что это в принципе возможно — и необходимо. А раз так - коммунистам надо менять мнение о себе, необходимо меняться самим, становиться понятными молодым, искать новые формы работы. Судя по всему, понимание этого в Псковском обкоме сейчас присутствует — и деже делаются определенные шаги. Может быть, не очень уверенные, но всё же. Кстати, накануне обозреватель ПЛН — Господин Рейтингомер — обратил внимание на то, что второй секретарь Псковского обкома КПРФ, самый молодой из лидеров обкома Дмитрий Михайлов продолжает повышать градус публичной активности, осваивает новые формы работы в социальных сетях и даже делает первые шаги в «ТикТоке». Всё тут - в полном соответствии с девизом «Перекрасим интернет в наш любимый красный цвет!» А в воскресенье вместе с молодыми соратниками Пскова Дмитрий Михайлов провел акцию «Красные в городе». В ходе прогулки комсомольцы и коммунисты, кандидаты в депутаты раздавали агитационно-пропагандистские материалы. На одной из спортивных площадок города провели что-то вроде мастер-класса по здоровому образу жизни.

Не боясь ошибиться, предположу, что в будущем подобных проявлений активности и попыток заговорить на понятном молодым языке у коммунистов будет больше. Тут и выбора-то нет. Посмотрим, насколько удачными окажутся эти попытки — и в будущем обязательно вернемся к разговору о нынешних псковских коммунистах в нашей программе в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

- Если хочешь всё понять, ну даже ради смеху - что на зеркало пенять? Подключайся к «Эху»! Слухай «Эхо»! Слухай «Эхо»! Слухай «Эхо» чаще всех. Ё-хо-хо.

На этом всё на сегодня. Я с вами прощаюсь. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. В следующий раз подведем политические итоги недели во вторник, а уже в этот четверг, как всегда в 13.05, обсудим главные темы общественно-политической жизни в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове в программе «Сообразим на троих» - вместе с моими коллегами Максимом Костиковым и Константином Калиниченко и вместе с вами, уважаемые радиослушатели. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.