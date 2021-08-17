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«Гонки по вертикали»: Десять к одному

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Центральные темы этого выпуска.

Один к десяти. На единственный мандат депутата Государственной Думы от Псковской области претендуют 10 кандидатов. Увеличиться список уже не может, а вот уменьшится - вполне.

Лучшая защита - нападение. В эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове прошел третий круглый стол с участием руководителей региональных отделений политических партий. Было жарко и необычно.

До выборов депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания остается всего месяц. Еще немного - и кандидаты выйдут на финишную прямую, когда кампания очевидна и интересна не только заинтересованным наблюдателям, но и всем-всем-всем. А пока, на минувшей неделе, избирательная комиссия Псковской области завершила регистрацию кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатному избирательному округу №148 - это, напомню, вся Псковская область. Регистрацию на предстоящие выборы в Госдуму прошли 10 кандидатов - примерно столько все и ожидали.

- Ну в общем-то я где-то так и предполагал («День выборов»)

Если серьезно, то в список вошли практически все те, кого мы и ожидали там увидеть, - имена большинства из них можно было достаточно уверенно называть еще несколько месяцев назад, а то и раньше. В этом смысле показательно, что большинство кандидатов от партий большой парламентской четверки - те же, что и пять лет назад, на предыдущих парламентских выборах. «Единую Россию» представляет действующий депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Напомню, что мандат депутата он получил пять лет назад, когда набрал более сорока процентов голосов. Все пять лет работал в округе, был включен в так называемый премиум список депутатов-одномандатников, которых поддержит партия. А весной этого года вполне ожидаемо Александр Козловский победил по итогам праймериз «Единой России и теперь делегирован партией на избирательную кампанию.

ЛДПР на выборах, как и в 2016 году, представляет региональный партийный координатор, руководитель фракции либерально-демократической партии России в областном Собрании депутатов Антон Минаков. Пять лет назад получил более девяти процентов голосов и стал четвертым. Предположу, что в этот раз может рассчитывать на место в тройке. «Справедливая Россия», которая в этом году после объединения добавила к своему названию хвост «Патриоты - За правду», выдвинула руководителя регионального отделения, депутата Псковской гордумы Олега Брячака. Он тоже участвовал в предыдущих парламентских выборах, занял тогда третье место, набрав порядка 12 с половиной процентов - на два меньше, чем было тогда у ставшего вторым кандидата от КПРФ, ныне покойного Александра Рогова. В этот раз коммунисты сделали ставку на второго секретаря обкома, депутата областного Собрания Дмитрия Михайлова. Однако на минувшей неделе пошли разговоры, что он может быть исключен из списка кандидатов по причине якобы имевшего место нарушения, допущенного в агитационно-пропагандистском материале. Если верить этим разговорам, то речь идет о неком материале, где содержатся фотографии детей, что запрещено избирательным законодательством. Так или иначе пока никакой официальной информации на данный счет нет - поглядим, будет ли у этой истории продолжение, и если да, то - какое.

Теперь о кандидатах от других партий. Как и у коммунистов, сменился кандидат у псковского «Яблока». Ранее дважды в выборах депутата Госдумы по псковскому одномандатному округу от этой партии участвовал бессменный лидер организации Лев Шлосберг. В этот раз он пытается баллотироваться в Госдуму в Москве, по 207-му одномандатному округу, но там, как мы знаем, возникли сложности - яблочника снимают с выборов, он это решение оспаривает, возможно, аналогичное решение будет принято и в Пскове, где Лев Шлосберг возглавляет список партии на выборах в областное Собрание. Отмечу, что на минувшей неделе глава псковского облизбиркома Игорь Сопов заявил в эфире нашей радиостанции, что Избирательная комиссия Псковской области примет взвешенное и юридически выверенное решение по регистрации Льва Шлосберга.

«Мы изучаем документы, будем их внимательно смотреть, после совместных консультаций с Центральной избирательной комиссией будем принимать решение», - сказал Игорь Сопов.

Что до Шлосберга, то по нему на минувшей неделе был нанесен новый информационный удар в федеральных СМИ - в этот раз в эфире телеканала РЕН. Ну а в Псковской области партией «Яблоко» выдвинут депутат областного Собрания Артур Гайдук. К уже сказанному остается добавить, что также в кампании по выборам депутата Госдумы в Псковской области участвуют руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов, сотрудник облсовпрофа Андрей Маковский (от партии «Новые люди»), Вячеслав Евдокименко от организации под названием «Коммунистическая партия Коммунисты России», экс-депутат Псковской городской Думы Михаил Лебедик (от партии «Родина») и руководитель регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов. Присутствие в списке последнего, известного тем, что снимает других кандидатов, позволяет сделать прогноз, что возможны неожиданности.

И в продолжение разговора о неожиданностях. Одну из них все мы могли наблюдать в ходе прошедшего на минувшей неделе круглого стола с участием руководителей и представителей региональных отделений политических партий. Обсуждали причины спада политической активности россиян и искали ответ на вопрос, как повысить явку. Напомню, что это была уже третья встреча в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Две предыдущих прошли достаточно спокойно - примерно по одному сценарию: представители оппозиции львиную долю времени своего времени в эфире тратят на критику партии власти. Единороссы (а их представляли Виктор Остренко, а затем Алексей Севастьянов) дают ответы во время программы, а после нее шутят в том смысле, что господа оппозиционеры, вот если бы «Единой России» не было - наверное, вам и поговорить было бы нечем. И вот в ходе третьего круглого стола эта схема была сломана. Приехавший на эфир депутат Госдумы, руководитель регионального отделения партии Александр Козловский выбрал тактикой ту, что описывается фразой «Лучшая защита - это нападение». Вот как это выглядело.

Вначале единоросс высказал мнение, что в пассивности граждан на выборах виноваты сами политические партии. Мол, мы-то со своей стороны делаем все, чтобы с гражданами работать. У нас нет такого, что до выборов работаем, а после выборов забываем про своих избирателей, говорил Александр Козловский, - и тут посоветовал оппозиции больше работать. Яблочник Дмитрий Пермяков с таким объяснением причин низкой электоральной активности граждан ожидаемо не согласился.

Дмитрий Пермяков: Люди не верят, что они могут это изменить, когда придут на избирательные участки. Это закономерное явление, и никак не связано с оппозицией. Всё, что делается - делается «Единой Россией»...

Александр Козловский: Совершенно верно. Всё, что делается, делается «Единой Россией». Всё, что не делается, не делается вами.

Дмитрий Пермяков: Александр Николаевич, не перебивайте меня - я вас не перебивал.

Вот так проходили эта встреча в нашей студии. Подобные эпизоды, когда Козловский напирал и по выражению его визави напоминал бульдозер, происходили не раз. Кому-то - прежде всего симпатизирующим оппозиции радиослушателям и самим представителям оппозиционных партий это не нравилось - руководители областных отделений КПРФ и ЛДПР в один момент даже выражали готовность покинуть студию. Но все-таки остались до конца, думаю, не пожалели - по крайней мере, получили возможность донести свою позицию до слушателей, а затем и до читателей ПЛН (а на ПЛН традиционно публикуется всё самое важное прозвучавшее в эфире). Тот же «либерал-демократ» Антон Минаков предложил свой способ повысить явку на выборах.

«Для увеличения явки на выборах нужно, чтобы избиратели видели, что у них действительно есть выбор, что их голоса не будут украдены, не допускать ситуации, чтобы в парламенте было верховенство одной партии», - сказал региональный координатор ЛДПР.

Кроме того, считает Антон Минаков, необходимо уравнять условия, в которых находятся кандидаты. Что до позиции коммунистов, то Петр Алексеенко заявил: политическая активность масс определяется текущей обстановкой, социально-экономическим положением и законами.

«В последнее время, в последнее пятилетие, принято множество законов, которые ограничивают активность масс. Люди стали осторожно высказываться», - сказал он.

Кроме того, на явке сказывается тот факт, что не все предвыборные обещания исполняются, отметил Петр Алексеенко. В свою очередь эсер Владислав Абрамов сравнил оппозицию с собакой из басни Ивана Крылова «Слон и Моська» и заключил, что оппозиционные партии уделяют мало внимания работе с населением.

«Все ушли в какое-то подполье. А высказывания в Telegram обезличены. Если выбираетесь для народа, выходите и работайте с людьми», - призвал коллег представитель «Справедливой России».

Вот такие мнения прозвучали. Ну а выводы, кто тут смотрелся выигрышнее, как проявила себя оппозиция и сработала ли тактика единоросса Александра Козловского, каждый пусть делает сам. В завершении остается добавить, что встречи политиков в студии «Эхо Москвы» в Пскове будут продолжаться. Скоро вас ждут предвыборные дебаты. Не пропустите!

А я с вами прощаюсь. Это была программа «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политика - политика обязательно займется вами.