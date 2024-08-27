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«Гонки по вертикали»: задержание Дурова, награда Козловскому и выборы на финишной прямой

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! Этот выпуск начнем, вопреки обыкновению, не с наших внутренних дел, а с событий в Европе, которые, впрочем, имеют отношение и к нашей жизни. В Париже задержан предприниматель и программист, основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров. В деле, по которому его задержали, содержатся обвинения в 12 преступлениях - среди них: соучастие в создании веб-платформы для незаконной сделки в организованной группе; отказ предоставить по запросу правоохранительных органов информацию и так далее, включая соучастие в отмывании денежных средств, хранении порнографии и сбыте наркотиков. Тут почти как в советском фильме: «Часовню тоже я развалил?»

Комментариев в Сети по этому поводу не счесть - все, так или иначе, пытаются дать ответ на вопрос: что это значит?

И что бы ни говорил французский президент об отсутствии в деле политической подоплеки, распространенное мнение: Дурова «закрыли», чтобы получить ключи от шифрования мессенджера Telegram. То есть в чистом виде шантаж и атака на свободу слова. И здесь следует сказать, что идея защиты гражданских и политических прав как базовой ценности окончательно и показательно дискредитирована западным обществом. То, что в нашей стране свобода слова - это не такая уж и ценность - давно аксиома, и тут я вспоминаю, как мы, журналисты, каждый раз пытали приехавших в Псков известных федеральных политиков-либералов, мэтров журналистики, общественных лидеров - неизменно спрашивали о том, а являются гражданские и политические права и свободы большой ценностью для нашего общества, или нет, отчего они так легко отдаются. У нас это так, при этом у многих существовала иллюзия, что в Европе-то всё по-другому, но после событий последних трех лет, все, кто следит за западными СМИ, прекрасно видят, что на самом деле эти представления - исключительно работа пропаганды. Принцип: «Все, кто нам не подчиняется, кто имеет собственное мнение, кто не сотрудничает с нашими спецслужбами - это враги», - абсолютно одинаков по обе стороны железного занавеса.

Теперь вернемся в границы нашей области. На минувшей неделе сразу в двух столицах региона - в Пскове и Великих Луках - пришло время праздновать. Отмечали 80 лет Псковской области и День города в Великих Луках. Накануне праздника Великолукская гордума приняла решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Великие Луки» главе южной столицы Николаю Козловскому.

Отметить таким образом его вклад в социально-экономическое развитие города предложили общественные организации, инициативу дружно поддержали граждане и, образно говоря, все-все-все в городе. И уже в дни главного городского праздника главе вручили нагрудный знак и удостоверение.

В ряде пабликов в интернете на главу Великих Лук была организована атака, но в целом со стороны области последовала достаточно вялая реакция, без задействования тяжелой артиллерии.

Государственной медиахолдинг просто проигнорировал решения Великолукской городской Думы и награждение. Похоже, в правительстве региона решили не переходить раньше времени «красные линии», однако напряжение безусловно сохраняется. Это подтверждает и тот факт, что губернатор и в целом правительство региона публично, можно даже сказать, демонстративно проигнорировали праздник в Великих Луках. Видимо, это показательная реакция недовольства на присвоение Николаю Козловскому звания почетного гражданина. А весь центр внимания в конце минувшей недели Дом Советов перенес на празднование 80-летия региона. И это, как выражался герой известного произведения, был просто праздник какой-то.

Губернатор Михаил Ведерников в Москве у кремлевской стены проводил торжественную церемонию возложения венка к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата. Судя по фотоотчету, мероприятие напоминало те, что там традиционно проходят с участием первых лиц государства. Ну а в Пскове тем временем в рамках празднования 80-летия Псковской области открыли выставку «Россия начинается здесь», ее центральным элементом стали презентационные площадки муниципальных образований.

Рядом с ними на центральной сцене праздника проходят выступления артистов - концерт приглашенной певицы Елки спровоцировал небольшой скандальчик. Как и год назад, против выступления артистки выступил певец с псковскими корнями Ян Осин. Напомню, что в июле 2023-го перед главными городскими праздниками он записал видеообращение к руководству Пскова. Мотивом стало то, что для выступления в дни праздников планировали пригласить поп-звезду - причем, естественно, за нехилый гонорар, против чего Осин и выступал, намекая на неправильную гражданскую позицию певицы. Впрочем, тогда еще до обращения господина Осина решение о выступлении Елки было переиграно, и ее имя в концертной афише не значилось. Так что, по большому счету, и поводов для горячих споров не было. С другой стороны, обозреватели отмечали, что Осин напомнил о себе, выразил свою позицию, получил одобрение от сторонников.

В этот раз вышло по-другому - Елка выступила, Ян Осин вновь высказал в сетях свою критическую позицию, однако широкого резонанса история не получила, всё прошло тихо и почти незаметно.

Напоследок о муниципальных выборах. До трехдневного голосования 6-8 сентября остается немногим более недели. Кампания уже на финишной прямой. Идет агитационный период - правда, идет достаточно вяло - заметно, что в кампанию никто не вкладывается на всю силу, не вбухивает ресурсы, особо не креативит. И это так не только в Псковской области, где выборы - муниципального уровня, но и там, где выбирают губернаторов и законодательные собрания, то есть уровень кампаний значительно выше. Там тоже ажиотажа не заметно. Общая ситуация такова, что выборы - не главная тема, в новой политической реальности результаты голосования не содержат большой интриги - всё понимают и сами участники, которые не особо вкладываются, и избиратели. Тем не менее приметы приближения выборов очевидны. Вот и на минувшей неделе губернатор Михаил Ведерников побывал в Гдовском районе, где в сентябре пройдут выборы главы, и встретился с местным активом.

Тем временем на финише взбодрились коммунисты - провели автопробег в рамках всероссийской акции и затем, комментируя акцию, наехали на областные власти из-за того, что не зарегистрировали кандидатов от КПРФ в Бежаницком, Дновском, Плюсском и Усвятском районах. Причем, всё это подается под соусом того, что «необходима консолидация всего нашего общества в борьбе с внешним врагом», а тут такое — «коммунистов блокируют - возмутительно».

- Наших бьют! (из фильма «Мы из джаза»).

Если серьезно, то на фоне ставшей привычным инертности и беззубости коммунистов этот выпад с выводом - цитирую: «Общая Победа будет лишь тогда, когда у нас будет честная и легитимная власть», - выглядит дерзко и смело. Посмотрим, что будет дальше. Тем временем в прямом эфире «ПЛН FM» продолжается серия программ, посвященных сентябрьским выборам.

В минувшую среду прошли предвыборные дебаты с участием кандидатов на довыборов депутата Псковской городской думы по округу №5 - это Иван Гориславский (КПРФ), Анна Дмитриева («Единая Россия»), Владимир Ефимов (ЛДПР), Алексей Канищев («Яблоко»), Игорь Романов («Новые люди») и Павел Сидоров («Справедливая Россия - За правду»). Обсуждали с ними главные проблемы округа и ход избирательной кампании. А уже на следующей неделе в среду, 4 сентября, соберем в студии кандидатов на пост главы Гдовского района. Начнем дебаты, как обычно, в 13.05. Не пропустите!

На этом всё на сегодня. Я с вами прощаюсь.

Будьте здоровы - и помните: если вы не занимаетесь политикой, политика обязательно займется вами!

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы правительства Псковской области, администрации города Великие Луки, областного отделения КПРФ