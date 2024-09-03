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«Гонки по вертикали»: Выборы на финишной прямой

03.09.2024 16:09|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Здравствуйте, дорогие друзья! До муниципальных выборов в Псковской области остается всего несколько дней, голосование стартует уже в эту пятницу - поэтому сегодня будем подводить предварительные итоги избирательной кампании. И сразу отметим, что проходила она достаточно вяло и не особо интересно для всех - избирателей, наблюдателей, самих кандидатов и партий, при общей пассивности политических сил. Причину этого видим в том, что выборы в этот раз - не большие общерегиональные, а муниципальные, на кону здесь мандаты депутатов в ряде муниципальных образований плюс кресло главы Гдовского района.

Как показывает практика, почти никому из более-менее серьезных политических сил места в органах местного самоуправления (может быть, кроме Пскова и Великих Лук) по большому счету неинтересны. Вкладываться в избирательные кампании и биться за места в теперь уже встроенных в вертикаль власти органах местного самоуправления, о тяжелом положении которого в последние годы не говорил только ленивый, желающих нет. Что выражается в том числе в сложностях при поиске тех, кто был готов и хотел идти на муниципальную службу и находиться потом под дамокловым мечом проверок и вполне реальных перспектив получить уголовку, что бывало не раз. Выражается это и в том, что партии - даже основные, из числа парламентских - не принимают серьезного участия - и обозреватели вынуждены анализировать такие вот выборы, какие подходят сейчас к своему завершению. Как говорил Ослик, жалкое зрелище, душераздирающее зрелище...

Символом этой кампании, на мой взгляд, можно считать отказ КПРФ от участия в досрочных выборах главы Гдовского района.

Напомню, что это единственный муниципалитет, где в этот раз всенародно избирают руководителя. В то время как другие районы дружно идут по пути муниципальной реформы и меняют модель формирования органов местного самоуправления, в Гдове всё остается по-прежнему. Проходят выборы главы - необходимость в их проведении возникла в связи с тем, что пост покинул избранный всего два года назад единоросс Алексей Васильев. Как мы не раз отмечали, партия власти оказалась тут в сложном положении, нередко при описании ситуации в рядах местных сторонников партии власти звучало «разброд и шатания» - казалось бы, в этой ситуации шансы оппозиции достаточно высоки - иди на выборы, борись, побеждай в районе. Но нет - коммунисты даже не стали выдвигать своего кандидата, мотивируя это решение, мягко говоря, странно для оппозиционной партии - дескать, не участвуем, потому что кандидатура не устроит региональную власть.

Петр Алексеенко: Принято решение не участвовать в выборах главы Гдовского района.

Александр Савенко: Почему принято такое решение?

Петр Алексеенко: Принято такое решение потому, что здесь должна быть кандидатура, которая, как говорится, устраивала бы всех, в том числе и исполнительную власть нашу.

В который уже раз наблюдаем слабую работу коммунистов на выборах. Очевидно, что КПРФ теряет позиции, и это очень жалко - многие годы была партия №2 и пока еще сохраняет этот титул. В целом оппозиция, за исключением псковского «Яблока», играет по предложенным правилам. В том числе в Гдовском районе, выборы в котором очень важны для регионального руководства. Важны по целому ряду причин. Начиная с того, что сам по себе муниципалитет крупный, приграничный, стратегически значимый и заканчивая тем, что многие годы это такая зона турбулентности - то там местные руководители косячат, и возбуждаются уголовные дела, то представители оппозиции побеждают на выборах, и район оказывается частью так называемой «яблочной аномалии», то избранный глава-единоросс, призванный навести порядок, спешно покидает свой пост, и ровно так же поступает посланный из областного центра его потенциальный сменщик. Кроме того, как я уже говорил, инициированная властями муниципальная реформа в Гдовском районе была сорвана, что можно считать и звонкой пощечиной областному руководству - произошло это по ряду причин, в том числе из-за позиции представителей местных элит, ориентированных на бывших глав района Михаила Разумнова и Николая Миронова, а также солидаризировавшихся с ними яблочников, прежде всего - депутата районного собрания, фермера Александра Конашенкова.

Гдовский район - как кость в горле, мешает «партии власти» в широком смысле жить спокойно, для нее решение гдовского вопроса имеет принципиальное и во многом символическое значение.

То есть: надо взять ситуацию полностью под контроль, жестче встроить муниципалитет в вертикаль - что пока не особо получалось, как раз из-за достаточно сильных местных элит, которые не хотят преобразований. Они раньше хоть и присягали, но жили своим укладом - очевидно, что хотели, чтобы так и продолжалось. Как говорилось в «Белом солнце пустыни», давно здесь сидим.

В ситуации, когда традиционно слабое районное отделение «Единой России» не смогло выдвинуть из своих рядов кандидата, который устраивал бы и местных, и региональную власть, партия власти сделала ставку на человека из областного центра - депутата Псковской городской Думы, директора «Северо-Западной промышленной компании» Ивана Мешкова. Так как коммунисты на выборы не пошли, а остальные кандидаты участвуют скорее по известному олимпийскому принципу, главным оппонентом кандидата от «Единой России» видится яблочник Евгений Васильев (оговорюсь - в отсутствие электоральной социологии, основываюсь в этом выводе об основной паре кандидатов на их активности и количестве агитационно-пропагандистских материалов). Ожидаемо кандидат от псковского «Яблока» раздражает власть. В последние недели видим, что Васильев подвергается нападкам в социальных сетях и Telegram-каналах - где-то по делу (как в случае со штрафом за нарушение избирательного законодательства, допущенное при выпуске печатного АПМ), где-то - основания для наездов представляются более сомнительными. Так или иначе, кандидат от «Яблока» официально зарегистрирован и по-прежнему находится на предвыборной дистанции, в связи с чем отмечаем один из сюрпризов этой кампании - за последние годы мы привыкли к тому, что кандидатов от оппозиции часто снимают, для чего на выборы идут так называемые «электоральные киллеры», а в этот раз происходит иначе - по крайней мере, яблочный кандидат добрался до финишной прямой.

Естественно, ведется работа по административной линии, чтобы способствовать победе кандидата-единоросса. Тут мы наблюдали визиты в Гдовский район первых лиц региона - в том числе губернатора Михаила Ведерникова и председателя областного Собрания Александра Котова, а также секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», депутата Госдумы от Псковской области Александра Козловского. Отметим, что и сам Иван Мешков ведет деятельность в районе, пишет в социальных сетях о том, чем занят, при этом очевидно, что он опирается на поддержку региональной власти и «Единой России».

Кампании в других муниципальных образованиях проходят более скромно и почти незаметно, это касается даже Пскова, где предстоит доизбрать депутата городской Думы по округу №5, который традиционно является «единороссовским»: когда-то тут побеждал экс-глава Пскова Иван Цецерский, потом - Валерий Тюменцев, ныне переквалифицировавшийся в фермера, до недавних пор округ представляла в гордуме управляющий областным отделением Социального фонда России Наталья Мельникова.

Она вернулась в областное Собрание депутатов - отчего и возникла необходимость в довыборах. Если не считать агитационно-пропагандистских материалов кандидата от «Единой России» Анны Дмитриевой и баннеров представителя ЛДПР Владимира Ефимова в разных концах города, предвыборной агитации особо не видно. Может быть, она и есть, где-то в почтовых ящиках, но, на взгляд со стороны, кампания проходит почти неприметно.

На мой взгляд, одним из центральных событий здесь стали дебаты кандидатов в прямом эфире ПЛН FM. Примерно также, спокойно, ровно и не особо заметно, проходят выборы в районах, которые становятся муниципальными округами - там избирают депутатов окружных собраний первого созыва, которые потом по итогам конкурса назначат глав. По информации ПЛН, в некоторых муниципальных образованиях возможна ротация руководителей, и не исключены неожиданности.

А сентябрьские выборы в целом, по прогнозам экспертов, больших неожиданностей не принесут, серьезных кардинальных перемен не произойдет, партия власти сохранит доминирующее положение по результатам абсолютного большинства кампаний. Так что сенсаций не будет, разве что до последнего с интересом будем следить за Гдовским районом, который, как свидетельствует электоральная история, умеет удивлять - и там всякое бывает.

На этом всё на сегодня. Будьте здоровы! И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба правительства Псковской области, областное отделение КПРФ

Источник: Псковская Лента Новостей
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