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«Гонки по вертикали»: итоги выборов, битва за Гдов и реабилитация Брячака

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте, дорогие друзья! В этом выпуске прежде всего подведем итоги муниципальных выборов. Они завершились трехдневным голосованием в конце минувшей недели — и в целом не принесли сенсаций и больших неожиданностей. Явка на круг невысокая, но вполне привычная для выборов такого уровня. Избирательные комиссии отработали четко, сами кампании и дни голосования прошли в целом спокойно, ровно, даже рутинно.

«Контрольный пакет» получила «Единая Россия», оппозиция может довольствоваться депутатскими мандатами в муниципалитетах.

Для сравнения: если у «Единой России» - 86 мандатов из более чем ста замещавшихся, то у «Яблока», которое несмотря на весь прессинг последних лет, смогло сохраниться и даже показать второй результат — 7 мандатов, у ЛДПР — 5, у «Партии пенсионеров» и очень слабо выступившей, находящейся в кризисе и ничего не организовавшей перед выборами, кроме автопробега, КПРФ — по 4, у «Справедливой России» - 2. Остальные партии не получили ни одного депутатского мандата.

- Это какой-то позор (из фильма «Собачье сердце»)

Таким образом, результаты выборов, с одной стороны, вроде бы полностью подтвердили истинность полушуточного утверждения о том, что избирательные кампании в условиях новой политической реальности — это такая игра, в которой участвуют все системные элементы, а побеждает только «Единая Россия». Действительно, партия власти снова выиграла везде и забрала львиную (ну или медвежью) долю депутатских мандатов плюс кресло главы Гдовского района. Однако именно выборы в Гдове заставляют взглянуть на ситуацию с другой стороны. В этой битве единороссов и яблочников в окрестностях места Ледового побоища, почти по классику, было всё — начиная острой конкурентной борьбой, исход которой до последнего был не ясен, и заканчивая обвинениями друг друга в нарушении избирательного законодательства, проявлениями черного пиара, в том числе впервые примененным на выборах в Псковской области приемом из арсенала черных политтехнологов — направленным против яблочного кандидата Васильева дипфейком.

- В моем доме попрошу не выражаться (из фильма «Кавказская пленница»)

Кто пока не усвоил, дипфейк — это методика синтеза изображения или голоса, основанная на искусственном интеллекте. Проще говоря, подделка с использованием нейросетей, призванная ввести в заблуждение. Вот и поддельный кандидат от оппозиции перед выборами заявил о снятии своей кандидатуры. Притом, что фейковый кандидат высказался в поддержку соперника — представителя «Родины», в «Яблоке» указали на основных оппонентов.

И в целом по итогам голосования назвали своего кандидата Васильева фактическим победителем выборов и заявили, что не признают официальные результаты выборов главы Гдовского района. Впрочем, повлияло ли это ноу-хау с поддельным кандидатом на исход голосования — это, как говорится, бабушка надвое сказала. Во-первых, сомневаюсь, что широкие круги избирателей так внимательно следили за ходом кампании в Telegram-каналах и соцсетях — так что, думаю, про дипфейк большинство ничего и не знали. По-моему, это было больше ориентировано на избирательные штабы, на посвященных и заинтересованных лиц. А-вторых, что касается избирателей «Яблока», то полагаю, они люди грамотные, могут разобраться в таких моментах.

Так или иначе, на выборах в Гдове мы увидели реальную борьбу (редкость по нашим временам, когда большинство кандидатов и партий, скорее, имитируют и руководствуются принципом: главное не победа, а участие), а еще много АПМ и жесткое соперничество двух команд. «Яблоко» показало что может собирать значительные суммы на выборы, мощно вложились, это была очень дорогая кампания — по оценкам наблюдателей, несколько десятков миллионов рублей.

А для власти результат в Гдовском районе был крайне необходим. Как в песне пелось, нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим. Поэтому это в большей степени результат работы всей системы. Вряд ли Иван Мешков смог бы победить в одиночку. То есть это результат не только кандидата, но и партии власти, и регионального руководства, для которого выборы в проблемном непростом Гдовском районе - после саботажа местных элит и проваленной муниципальной реформы - были принципиально важны и имели знаковое значение. Об их важности свидетельствовали помимо прочего и визиты в район первых лиц регионального отделения «Единой России», и областного руководства, в первую очередь губернатора Михаила Ведерникова.

Напоследок новость, которая дает основание выпить шампанского депутату областного Собрания, руководителю регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Олегу Брячаку. Он реабилитирован. Связанное с получением кредита уголовное дело в отношении эсера прекращено в связи с его непричастностью к совершению преступления. Напомню, ранее данное уголовное дело было передано из городского суда в прокуратуру с целью переквалификации на более тяжкое, однако Олег Брячак обжаловал данное решение в областном суде, который установил, что судья вышла за пределы обвинения, и оснований для переквалификации не имеется. По итогам следующего судебного процесса судья вынесла обвинительный приговор, Олег Брячак его также обжаловал, и приговор был отменен в связи с несоответствием обвинения закону.

- Да здравствует наш суд — самый гуманный суд в мире (из фильма «Кавказская пленница»)

В прошлом году данное дело прекращалось за истечением сроков давности, однако Брячак обжаловал и это прекращение, в связи с тем, что оно не является реабилитирующем основанием, продолжил добиваться оправдательной формулировки и достиг желаемого результата. Всего с момента возбуждения уголовного дела до момента его полного прекращения по реабилитирующим основаниям прошло 7,5 лет. Как полагают наблюдатели, реабилитация дает Олегу Брячаку массу интересных возможностей. Начиная с вопроса компенсаций морального вреда по реабилитирующим основанием в связи с незаконным уголовным преследованием и заканчивая возможностью попытаться перезагрузить политическую карьеру. Так или иначе, история эта интересная и необычная для нашего времени. Будет интересно последить за дальнейшим развитием сюжета. А самого Олега Брячака обязательно спросим об этом повороте уже завтра в ходе круглого стола, посвященного подведению итогов выборов. По традиции в студии ПЛН FM соберутся руководители региональных отделений ведущих партий — начнем как всегда в 13.05. Не пропустите.

А на сегодня это всё. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба правительства Псковской области, региональное отделение партии «Яблоко».