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«Гонки по вертикали»: кто на новенькую, что у стареньких и зачем партийцам пиво

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска:

Кто на новенькую? Стало известно имя вероятной сменщицы Андрея Турчака в Совете Федерации — кто она, почему сделан такой выбор и какими могут быть последствия этого кадрового решения.

Дело иноагента Шлосберга* стало уголовным. Обыск, допрос и лучи поддержки от Ксении Собчак.

Новости и старости партийной жизни. Псковские коммунисты вспоминают октябрь 93-го, либерал-демократы — Жириновского, а Партия любителей пива пытается второй раз войти в ту же пенную реку - получится ли?

Итак, лед тронулся, господа - лед тронулся. Интрига относительно имени нового сенатора от Псковской области близка к своему разрешению. Интересно, что в предыдущем выпуске «Гонок по вертикали» мы актуализировали эту тему, на которую в последние пару месяцев мало кто говорил публично. Кстати, из-за затянувшейся паузы с назначением сенатора в псковской политтусовке возникали разные версии, и некоторые горячие головы даже говорили в этой связи про губернатора Михаила Ведерникова, на выборах в 2021-м возглавлявшего список кандидатов-единороссов и значит теоретически он мог бы оказаться сейчас в Собрании с тем, чтобы в дальнейшем отправиться в СФ – повторюсь, такая версия родилась в головах некоторых конспирологов по той причине, что вопрос долго не решался. Однако так совпало, что вскоре после нашего обращения к этой теме пришли новости. Как накануне стало известно Псковской Ленте Новостей, представителем областного Собрания в Совете Федерации может стать депутат, управляющая областным отделением Социального фонда России Наталья Мельникова. Для того, чтобы оказаться в Совете Федерации, ей предстоит пройти ряд прописанных в документах процедур, как на региональном уровне, так и на федеральном — в том числе кандидатура должна быть согласована руководством «Единой России», после этого придет время ее выдвижения фракцией партии власти в областном Собрании депутатов для утверждения на внеочередной сессии. Как стало известно сегодня утром, сессия пройдет через неделю, 15 октября, соответствующее постановление уже подписал председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. И он же внес на рассмотрение коллег кандидатуру Мельниковой, публично дал ей положительную характеристику и выразил уверенность, что «она сможет эффективно работать в Совете Федерации».

Если для кого-то эти новости и стали неожиданностью, то только не для читателей ПЛН и слушателей ПЛН FM. Мы еще в июне говорили о том, что делегирование в Москву именно Натальи Мельниковой — это один из наиболее вероятных вариантов. Почему? Во-первых, потому что она избралась в областное Собрание по партийному списку «Единой России», а раз так – после ее ухода не придется решать проблему поиска кандидата-одномандатника и проводить довыборы за два года до окончания срока полномочий нынешнего созыва регионального парламента. Во-вторых, Наталья Мельникова не обладает высоким уровнем политической субъектности, не относится к числу депутатов - «тяжеловесов» - таких, скажем, как заместители председателя Собрания Юрий Сорокин и Александр Братчиков, вице-спикер - руководитель фракции ЕР Армен Мнацаканян, глава комитета по законодательству и МСУ Алексей Севастьянов или кто-то еще из их коллег. Представительница социальной сферы, когда-то сменившая Елену Бибикову в Пенсионном фонде и сейчас идущая по ее стопам в Совфед, Наталья Мельникова не относится к той категории региональной политической элиты, которая сформировалась еще до прихода действующего губернатора. Она не отличалась особой активностью, не публичный политик, не трибун, не связана с различными политическими и группами— и это тоже сейчас ей в плюс. Давно прошли времена, когда сенаторы — это были чуть ли не обязательно политические «тяжеловесы».

И тут напомню, что всего регион в Совете Федерации за тридцать с лишним лет представляли 10 человек, среди них губернаторы Владислав Туманов и Евгений Михайлов, легендарный спикер областного Собрания Юрий Шматов, а еще Михаил Маргелов, Александр Борисов, тот же Андрей Турчак, из-за назначения которого главой Республики Алтай и возникла необходимость искать нового сенатора из числа депутатов Псковского областного Собрания. Собственно, потому что никто не готовился к такому повороту событий, Наталья Мельникова и отправляется в Совет Федерации - скорее всего, до конца срока полномочий собрания нынешнего созыва (понятно, что ее влияние в федеральном центре будет не сопоставимо с тем, что было у предшественника, являвшегося первым зампредседателя СФ, секретарем Генсовета «Единой России» и выступавшего мощным лоббистом интересов Псковской области, благодаря чему региону удавалось привлекать дополнительное финансирование). А что будет дальше – покажет выборный 2026 год.

- Москва — это большая лотерея. Здесь можно сразу всё выиграть (из фильма «Москва слезам не верит»)

В завершении этой темы отмечу, что, как всегда, мнение оппозиции никому не интересно, она о принятых решениях узнает постфактум. Система так устроена, что оппозиция сейчас никак не влияет – всё решает власть. Вместе с тем интересно, какой будет позиция депутатов — представителей фракций оппозиционных партий в региональном парламенте. В прежние времена они, бывало, не поддерживали кандидатуры, предлагавшиеся для назначения сенаторами от областного Собрания. Но с каждым разом таких несогласных было всё меньше. Впрочем, думаю, для представителей оппозиции сейчас важнее и актуальнее совсем другая повестка. Так, псковское «Яблоко» оказалось в очень непростой ситуации — у зампредседателя партии, внесенного Минюстом в список иноагентов Льва Шлосберга* прошел обыск, он побывал на допросе в качестве подозреваемого по уголовному делу за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Сам яблочник вину не признает, подчеркивает, что несмотря на «отрицание правового характера закона и действий Минюста», он выполняет все предусмотренные этим законом ограничения. Делает это в отличие от уехавших из страны иноагентов, в том числе бывших псковских журналистов и блогеров, которые сейчас выступают за эскалацию конфликта на Украине и обрушиваются на псковских яблочников из-за их антивоенной позиции. Напомню, в августе Лев Шлосберг* называл их пробившей очередное дно «Партией чужой крови» - из-за их радости по поводу боевых действий в Курской области и жертв среди военнослужащих и мирных граждан.

Лидер псковских яблочников требования закона старался соблюдать, прекрасно понимая, что уже давно, еще до включения в реестр иноагентов, его пытаются подловить. Так или иначе, сейчас есть вероятность, что он окажется на скамье подсудимых – а там или штраф, или даже срок. Авторы некоторых Telegram-каналов высказывают мнение, что таким образом иноагента Льва Шлосберга*, который не раз заявлял, что не собирается уезжать, пытаются выдавить или заставить замолчать. Так, например, считает журналист и общественно-политический деятель Ксения Собчак, которая недавно приезжала в Псков и взяла пока неопубликованное интервью у зампредседателя «Яблока», а на днях она — одна из немногих - в своей программе послала ему «лучи поддержки» и высказала мнение относительно последних событий в Пскове.

Ксения Собчак, тележурналист: Мне кажется, всё это как бы прямой совет и намек Льву уезжать из страны… Очень хотелось бы ошибаться, но пока я вижу из этого дела два самых вероятных выхода. Это либо отъезд, либо тюрьма.

К сказанному добавлю, что обвинение псковскому яблочнику до настоящего времени не предъявлено, он остается в статусе подозреваемого, подписка о невыезде с него не взята. Как полагают некоторые авторы Telegram-каналов, если бы его собирались «закрыть», то вероятно сделали бы это уже в день проведения обыска и допроса. Если представить, что история будет развиваться по негативному для яблочников сценарию, то, конечно, это отразится на псковском отделении партии. Не сомневаюсь, что оппоненты будут раскручивать тему иноагентов. То есть, с одной стороны, партия остается легальной, она представлена в законодательных собраниях нескольких субъектов федерации, в том числе в Псковской области, а с другой стороны — создается представление о ее «иноагентстве» и о том, что она теперь чуть ли не вне закона. Яблочникам будет очень сложно, потому что для местных элит и всех, кто мог бы сотрудничать с партией, идти от «Яблока» на выборы, это будет сигнал – сотрудничать нельзя, это чревато неприятными последствиями. И естественно, люди будут бояться или опасаться, что у них возникнут проблемы. Так или иначе, мы продолжим наблюдать за развитием этого сюжета и той частью оппозиции, которая сейчас с одной стороны находится под ударом властей, а с другой — нещадно критикуется политическими эмигрантами.

Напоследок о событиях партийной жизни, прежде всего о «стареньких» - представителях старейших российских партий, о необходимости обновления которых в условиях очевидного общественного запроса на перемены говорят давно, но воз и ныне там. На неделе псковские коммунисты провели митинг в память о трагических событиях октября 1993 года. Как тут не вспомнить, что неделю назад мы в «Гонках» вспоминали о другой акции — проведенном несколько лет назад митинге против строительства завода «Титан — Полимер», организованном псковскими коммунистами и другими оппозиционными партиями. Теперь зюгановцы своей позиции против строительства второй очереди завода никак публично не проявляют, а если и митингуют, то по вопросу, который, во-первых, не актуален, во-вторых, не вызовет недовольства региональной власти. Что вписывается в общую линию поведения коммунистов, которые уже не раз объясняли: время сложное, нельзя раскачивать лодку, президента надо поддерживать и тому подобное. Кстати, и на митинге на Четырех углах Владимира Путина снова хвалили. Тем временем в партии продолжаются отчетно выборные мероприятия, проходят в муниципалитетах — на днях на новый срок избрали первого секретаря Великолукского горкома КПРФ, экс-депутата областного Собрания Николая Чувайлова. До выборов областного руководства очередь дойдет в начале следующего года — и судя по всему, на пост руководителя областного отделения вновь будет претендовать Петр Алексеенко, являющийся компромиссной фигурой. Тем временем псковские либерал-демократы побывали в столице на большом форуме депутатов от ЛДПР. Задачи ставил новый председатель Леонид Слуцкий, но как и прежде в партии оглядываются на Владимира Жириновского и только учатся жить без него.

Telegram-канал Партии любителей пива

А в выходные в Москве прошел учредительный съезд Партии любителей пива. Как пишут СМИ, воссоздать политический проект, почивший в 1990-е без шумных проводов, взялся один из его тогдашних основателей политтехнолог Константин Калачев. Участвовали в учредительном съезде с элементами политического перформанса и представители Псковской области. Главный вопрос сейчас - зарегистрируют партию или нет, удастся ли Калачеву и компании второй раз войти в ту же реку — но уже не в лихие и вольные 1990-е, а в условиях новой политической реальности.

- Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями (из фильма «Кавказская пленница»)

Подробнее об этом читайте на ПЛН, а мы к теме запроса на обновление партийной системы вернемся в одной из следующих программ. На этом всё на сегодня. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политикой займется вами.

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов