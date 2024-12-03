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Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: планка для партии власти, путь реформ и Победа-80 как вызов

03.12.2024 16:27|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска.

Планка 55+. Какую задачу ставит администрация президента перед «партией власти», и что может помешать достижению целевых показателей на грядущих парламентских выборах.
Путь реформ. В Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований.
80-летие Великой Победы как вызов. Подготовка к празднованию и проведение мероприятий 9 мая станут для региональных руководителей серьезным экзаменом.

В минувшее воскресенье исполнилось 23 года «Единой России» - или, как ее еще иногда называют, «партии власти». Впрочем, как вы понимаете, в этом определении есть большая неточность, ибо вся власть уже давно у вертикали - от президента до администраций на местах, а партия - она, скорее, при власти. Проводит курс Владимира Путина и который год стремится повысить собственную субъектность, в том смысле, что - «надо становиться сильнее, быть более независимыми от органов власти и повышать степень своей влиятельности». Так или иначе, «Единая Россия» отпраздновала 1 декабря свою днюху.

- Веселится и ликует весь народ («Попутная песня» Михаила Глинка).

Хотя как - «отпраздновала»... Лишний раз раздражать обывателя пафосными мероприятиями и высокопарными заявлениями, звучащими из каждого утюга, не стали. Ограничились констатацией фактов в духе «партия жила, партия жива, партия будет жить». Ну а лучшим из немногочисленных подарков единороссам следует признать ряд публикаций в Telegram-каналах и авторитетных федеральных СМИ вроде «Коммерсанта» и «Независимой газеты», ссылающихся на источники во власти. Если верить им (а не верить тут вроде нет оснований): на проведенном администрацией президента семинаре для политических вице-губернаторов впервые были названы ориентировочные целевые показатели на думские выборы 2026 года. И они таковы: 55% голосов за «Единую Россию» при явке в те же 55%. То есть - согласно желаемому властью сценарию - прежние результаты должны быть улучшены. Партии надлежит не только сохранить большинство, но и упрочить позиции - с тем, видимо, чтобы доминировать в парламенте совсем уж абсолютно. При этом обосновывать реалистичность таких сценариев демиургам политических процессов каждый раз непросто - тем более сейчас, когда можно с ходу обозначить целый ряд факторов, которые способны повлиять на результаты и помешать достижению заявленных целевых показателей.

Во-первых, это усталость населения, оно же - электорат, от не меняющейся консервативной политико-партийной системы. Она остается всё той же, что и десятилетия назад. Время другое, а она не меняется.

Мы неоднократно отмечали запрос российского общества, как минимум - его активной части, на перемены. Власть эту потребность прекрасно осознает (не зря же там работают многочисленные институты изучения общественного мнения), однако вынуждена ее игнорировать. Причина проста: никто не готов взять на себя риски, возникающие при модернизации существующей политической системы. Поэтому ее пытаются сохранить, производя не какие-либо серьезные изменения, а ограничиваясь декоративными реформами и созданием дополнительных подпорок. Проще говоря: лучше ее не трогать, а то всё посыплется. Поэтому и изобретаются квазиэлементы - то создается ОНФ, то происходит объединение партий - с участием «Справедливой России», «Родины» и прочих политобъединений, то запускается очередной «кремлевский проект», вроде «Новых людей». Всё это делается для сохранения существующей матрицы. А реформы - не, не надо. У нас же часто так бывает: задумали что-то переделать и улучшить - в итоге рухнуло здание, под которым оказались и сами «архитекторы перестройки».

Во-вторых, существующие партии уже давно очень слабо отражают интересы россиян, их чаяния.

Что касается «Единой России», то, как считают многие, идеологии у нее нет, главное для нее - это поддержка Владимира Путина, на этом всё и держится. За многие годы появились новые поколения, а подходы партий и их идеологические установки остаются всё теми же. Что у КПРФ, которая даже на президентских выборах не может обозначить образ будущего, а ориентирована исключительно на прошлое. Что у ЛДПР, которая и после смерти Владимира Жириновского держится за своего вождя. Про невнятных эсеров и говорить нечего.

- А то как же... Это уж само собой... В прошлом году, знаешь, мы ого-го (из фильма «Убить Дракона»)

В-третьих, продолжается специальная военная операция, и этот фактор значительно влияет на общественные настроения.

Говоря о возможных сценариях будущего, надо понимать: многое зависит от того, как будет продолжаться СВО. Пока, как следует из публикаций о том самом семинаре для политических вице-губернаторов, администрация президента исходит из того, что «конец СВО будет, и к нему надо быть готовым». Будущие результаты спецоперации должны расцениваться в обществе как победа, хотя разные социальные группы уже воспринимают ее по-разному: для «рассерженных патриотов» она означает одно, для «либералов» - совсем другое.

В верхах серьезно опасаются подъема волны общественного мнения после окончания СВО - причем, со стороны не только противников спецоперации, но и ее участников, и поддерживавших ее проведение, все они могут оказаться в лагере разочаровавшихся - тех, кого не устроит итог.

Поэтому, с точки зрения АП, надо ориентироваться на «спокойное большинство», которое будет довольно достижением обозначенных президентом целей, а также сохранением за Россией новых территорий. И это большинство необходимо сохранять и расширять, считают в АП, ставя перед партией задачи. Желание власти как минимум сохранить статус-кво и существующую модель вполне понятно - зачем ей изменения? Но сработает ли всё это в 2026-м? Возможно - да, как срабатывало и раньше. А возможно, и нет - просто «по законам жанра»: ведь всё когда-нибудь становится иным, а политическая система - не константа. Это я к тому, что если политическая система четверть века не меняется - безусловно, есть определенные риски - особенно в такую эпоху, как сейчас. Рано или поздно, так или иначе, политический пейзаж будет меняться - почему не после окончания СВО, в силу уже обозначенных причин?

К потенциальным переменам надо готовиться загодя - и власти, и оппозиции. Этим обстоятельством можно объяснить действия партии «Яблоко», которая явно хочет сохраниться до окончания СВО и занять определенную нишу. Благо, большинство соперников яблочников уехали за границу и не могут составить ей конкуренцию. За последние дни партия организовала заседания двух своих высших органов - политического комитета и федерального совета, участвовали в них и псковские яблочники.

В итоге Григорий Явлинский и Ко подтвердили, что их стратегией остается «борьба за мир», а вот тактические акценты смещаются с политпросвещения на реальную выборную работу. «Яблоко» уже называет те регионы, где оно надеется на успех в 2025 году, и анонсирует выход на кампанию в Государственную Думу. Лидер партии в публичном выступлении подтвердил, что «Яблоко» сохраняет в качестве идеологической платформы активный пацифизм. По мнению экспертов, в электоральном плане «Яблоко» сейчас делает ставку не на протест, а на недовольство общества, где могут сыграть роль разные факторы, от действий властей до общего ухудшения социальной и экономической ситуации в стране. То есть: «Яблоко» в крайне непростых для себя условиях, находясь между властным молотом и наковальней (если считать таковой уехавшую за границу оппозицию, нещадно критикующую яблочников), хочет сохраниться и выжить - в расчете на то, что когда произойдут перемены, партия окажется востребована. Хотя какими будут эти возможные изменения, куда качнется маятник общественных настроений, какие политические силы тогда будут востребованы - это и многое другое сейчас вообще никому неизвестно. Мы живем в такое время, когда горизонт планирования сократился до минимума. Неизвестно, что через неделю будет, поэтому говорить про события 2026 года можно, конечно, только весьма предположительно.

К другим темам. В минувший четверг в Пскове прошла очередная сессия областного Собрания депутатов. К числу основных решений, принятых на ней, отнесу прежде всего утверждение единого способа избрания глав районов и округов. То есть муниципальная реформа продолжается - вслед за изменением модели управления Великими Луками (за это депутаты голосовали на предыдущей сессии) теперь установлен единообразный способ избрания глав местными депутатами из числа участников конкурса. При этом чуть ли не ежедневно следуют заявления из районов, которые пока не стали участниками муниципальной реформы, - главы заявляют о необходимости преобразований. Таким образом власти различными методами решают задачу по окончательному выстраиванию вертикали. Линия понятная и четкая, всё скоординировано - надо отдать должное политическому блоку регионального правительства, теперь преобразования проводят не кавалерийским наскоком, за что их ранее неоднократно критиковали и что зачастую давало результат обратный ожидаемому, а действуют более грамотно, проводят обсуждения, круглые столы, подготавливают общественное мнение.

Возвращаясь к решениям, принятым на сессии регионального парламента, также отмечу утверждение в первом чтении регионального бюджета на следующий год. Как мы отмечали в предыдущем выпуске, теперь принятие главного финансового документа проходит совсем не так, как еще лет десять назад. Остались в прошлом времена, когда обозреватели день за днем описывали «бюджетный марафон», который превращался в реальный политический процесс с публичными и виртуальными баталиями, общественными слушаниями, демаршами оппозиции и так далее. Теперь всё иначе - власть разрабатывает и принимает проект бюджета, считай, без всякого публичного общественного обсуждения.

- Прекратим эту бесполезную дискуссию (из фильма «Кавказская пленница»).

Так или иначе, за бюджет в первом чтении депутаты проголосовали, параллельно утвержден состав согласительной комиссии, впереди окончательное принятие. Впрочем, понятно, что каким бы ни приняли основной финансовый документ, по которому области жить в 2025-м, - комментарии со стороны властей будут традиционными: дескать, да, времена непростые, но бюджет хороший - бюджет развития, социально ориентированный, позволяющий выполнить все обязательства перед населением и т. д. Словом, не стоит волноваться - в будущий год глядим уверенно.

Всматриваясь в горизонты, уже сейчас видим в следующем году и ряд важных событий, одно из них стоит особняком - я про 80-летие победы в Великой Отечественной войне. На федеральном уровне этой дате придается огромное значение, что неудивительно в нынешних условиях противостояния России с коллективным Западом, когда первые лица государства регулярно напоминают о том, что как и тогда, в годы войны, важнейшая задача сейчас - сохранить суверенитет и победить.

На минувшей неделе губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание оргкомитета «Победа», темой которого стала подготовка к празднованию 9 мая. Уже обозначен ряд мероприятий - от мультимедийного спектакля, который будет показан на стенах Псковского кремля, до традиционных Кургана Дружбы и книжного форума. Всё это правильно - традиционный набор мероприятий обязательно должен присутствовать в программе, однако пока в ней не видно чего-то очень яркого и экстраординарного, что соответствовало бы дате и ее значению. Празднование 80-летия Великой Победы должно стать заметным и грандиозным событием, благодаря которому область могла бы попасть в федеральную повестку и быть отмечена в столице. Можно предложить: то, как регионы проведут 80-летие Великой Победы и какую патриотическую работу проведут в юбилейный год, станет одним из важных индикаторов оценки деятельности региональных руководителей. Впервые юбилей победы в Великой Отечественной войне будет отмечаться в условиях, когда страна ведет боевые действия и появляются новые герои.

Если региональные власти не прочувствуют этот момент, ограничатся привычным набором мероприятий, то в Москве за такое по голове точно не поглядят. Безусловно, это серьезный вызов для команды губернатора.

И неслучайно Михаил Ведерников на оргкомитете дважды повторил мысль о необходимости уделить особое внимание подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы и провести всё на высочайшем уровне. Будем наблюдать за решением этой задачи.

На сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

Источник: Псковская Лента Новостей
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