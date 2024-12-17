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«Гонки по вертикали»: оптимизируй то, реформируй это

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! Мы начинаем обзор событий политической жизни за неделю. В числе основных таких событий - съезды двух парламентских партий. Да что там - «парламентских»… В Москве собирались «партия №1», или, как ее еще называют, «партия власти», «Единая Россия» и старейшая отечественная политическая организация, которая раз за разом на выборах претендует на статус «партии №2», ЛДПР. Уже понятно, что по замыслу демиургов политического процесса, обоим этим объединениям, видимо, предстоит играть ключевую роль на выборах в Госдуму в 2026 году.

В Псковской области параллельно с ними пройдут выборы депутатов областного Собрания - так что проецируем федеральную картинку и на наш пейзаж.

Тем интереснее было наблюдать за съездами, на которые отправились и псковские делегации: так, на съезде «Единой России» были и губернатор Михаил Ведерников, и депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский, и ряд других делегатов, а при фотографировании к ним еще и бывший политический вице-губернатор Александр Серавин присоединился - так что вышло массово.

В обоих случаях - на съездах и у единороссов, и у жириновцев - вроде бы продемонстрированы перемены. Но то ли это обновление, запрос на которое фиксируют социологи и политические эксперты, покажет время. Так или иначе, в «Единой России» сменивший Андрея Турчака на посту секретаря Генсовета партии Владимир Якушев провел оптимизацию руководящих органов партии - он более чем вдвое сократил число членов президиума и оставил лишь одного заместителя секретаря из шести прежних. Тут кто-то напомнит, что в нашей стране подобные реформы, как правило, приводят позже к еще большему числу сотрудников аппарата, а произошедшие изменения объяснит, во-первых, зачисткой кадров, появившихся в руководстве партии при предыдущих начальниках, начиная еще с Вячеслава Володина, а во-вторых, реализацией установки на включение в руководство участников СВО.

Опытный аппаратный игрок Владимир Якушев берет бразды правления в свои руки, он получил карт-бланш на проведение оптимизации и провел перестановки, которые обозреватели называют даже кадровой сенсацией.

Как пишут федеральные СМИ и Telegram-каналы, большинство попавших под реформу партийцев еще накануне ничего об этом не знали. Еще накануне съезда никто из источников масс-медиа в партии не прогнозировал таких масштабных кадровых перемен, касающихся заместителей секретаря генсовета. Хотя многие на всякий случай оговаривались, что некие решения могут быть согласованы буквально в последний момент. Так и вышло.

Говоря об изменениях, отмечу, что экс-сенатор от нашего региона Андрей Турчак, ныне глава Республики Алтай, сам обратился к руководству с просьбой не продлевать его полномочия в генеральном совете партии.

Теперь, к бабке не ходи, впереди новые изменения и встряска, в том числе в региональных отделениях. Что касается партийного курса на повышение уровня собственной субъектности и большей самостоятельности «Единой России» в отношениях с органами исполнительной власти (а при Турчаке это направление провозглашалось как один из приоритетов), то, судя по всему, этот проект можно считать свернутым.

- Финита ля комедия (из фильма «Джентльмены удачи»)

Такой вывод делаем из выступлений на съезде, а выступали там не только руководители партии во главе с ее председателем Дмитрием Медведевым, но и президент Владимир Путин. Приезд последнего вновь подтвердил особый статус единороссов. Ни к одной другой партии глава государства на съезды не приходит. Тем же либерал-демократам, собравшимся на форум по случаю 35-летия партии, было прислано только приветствие от Владимира Путина. И председателю ЛДПР Леониду Слуцкому пришлось, как сказано в пресс-релизах, заочно вручать президенту первую юбилейную медаль ЛДПР.

Впрочем, жириновцам в этом смысле грех жаловаться. На съезд к ним приехал заместитель руководителя кремлевской администрации, куратор внутренней политики Сергей Кириенко, на посвященную 35-летию ЛДПР выставку заглянул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков; как усиление партии можно рассматривать вступление в ее ряды певца Григория Лепса, который вообще-то когда-то был доверенным лицом на президентских выборах Владимира Путина, а не кандидата от ЛДПР. Наверное, логичнее ему было бы вступить в «партию власти», но там и своих певцов хватает.

Так что стал членом Либерально-демократической партии, чему новые соратники несказанно обрадовались, приняли как родного. Вот и лидер псковских либерал-демократов Антон Минаков не удержался - на личной странице в соцсетях сделал пост в духе «В семье ЛДПР пополнение!»

И, кстати говоря, не одно пополнение - в ряды жириновцев вступили крупный бизнесмен, руководитель «Ростсельмаша», лидер ликвидированной «Партии дела» Константин Бабкин со своими сторонниками. Полагаю, что именно под них создан так называемый Экономический совет ЛДПР - его-то и возглавил господин Бабкин. Интересных моментов тут несколько: начиная с того, что его заместителем в этом новом структурном подразделении ЛДПР стал бывший руководитель аппарата Псковской городской Думы Алексей Лапушкин, и заканчивая остающимся без внятного ответа вопросом, как всё это сочетается у либерал-демократов и бабкинцев. Ибо, как десятилетиями убеждал Владимир Жириновский, постулат об абсолютной свободе рынка - ошибочен и вреден, а приоритет интересов бизнеса над социальными целями государства - недопустим. И вообще, как мы помним из предвыборных агитационно-пропагандистских материалов, ЛДПР - это за бедных. А Бабкин - это, скорее, за богатых. Ориентирами его ныне ликвидированной Партии дела были развитие экономики и завоевание рынков. Так что противоречие в этом «союзе меча и орала» вроде бы очевидно, но видимо есть - есть! - тут объяснение.

- Жить захочешь - не так раскорячишься (из фильма «Особенности национальной охоты»).

Напоследок о теме, которая в последнее время является традиционной в нашей программе - о муниципальной реформе. В то время, как в Москве в Госдуме в очередной раз взяли паузу с принятием федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» - проще говоря, закона о муниципальной реформе, в Псковской области процесс преобразования районов в округа идет своим чередом. Как говорится, это шоу должно продолжаться. И если раньше о планах некоторых остающихся районами муниципальных образований мы могли говорить только предположительно (мол, все там будут - а как иначе), то теперь всё становится еще более очевидно. В 2025 году по пути реформы пойдут все 11 таких районов: Псковский, Великолукский, Островский, Гдовский, Дедовичский, Себежский, Новосокольнический, Куньинский, Палкинский, Пустошкинский и Пушкиногорский. Всё это означает, что муниципальная избирательная кампания в 2025 году будет большой - значительно масштабнее, чем муниципальные кампании прошлых лет. Напомню, в 2023-м выборы проходили в восьми реформируемых муниципальных образованиях, а в этом году - всего в пяти. Так что, такой кампании давно не было - в итоге уже к концу следующего года все эти районы должны стать округами.

Единственный вопрос, который пока остается без окончательного ответа - что с Великими Луками?

Напомню, ранее Псковское областное Собрание депутатов на внеочередной сессии внесло изменения в региональные законы «О статусе главы муниципального образования» и «О местном самоуправлении в Псковской области». Их смысл в том, чтобы установить единый порядок формирования органов МСУ в муниципальных образованиях, являющихся городскими округами. А их у нас всего два – это Псков и Великие Луки. В Пскове модель уже поменяли, а в Великих Луках пока нет. И непонятно, будут ли власти форсировать этот процесс - и тогда потребуется распускать городскую Думу, или всё пойдет эволюционным путем - и изменения произойдут только в 2027-м году. Как и прежде, будем внимательно следить за развитием событий.

На сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы! И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.