«Гонки по вертикали»: Лукашенко forever, плюс на минус и свод чиновничьих правил

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Центральные темы выпуска.
Начнем с президентских выборов, прошедших в минувшее воскресенье в Белоруссии. Почему с них? Разумеется, дело не только в том, что - соседи, и что на выборах там работали российские наблюдатели, в том числе делегация избирательной комиссии Псковской области во главе с председателем Игорем Соповым и бывший псковский «политический» вице-губернатор, ныне руководитель петербургского исполкома «Единой России» Александр Серавин. На самом деле белорусские выборы интересны тем, что там можно найти много общего с нашими реалиями. Начиная с, так сказать, декораций избирательного процесса и заканчивая составом участников: действующий президент с поддержкой в районе что-то около 85 процентов, а еще коммунист, либерал-демократ, председатель партии со словом «Справедливость» в названии… Какое-то дежавю испытываешь - ощущение, что где-то ты это уже видел, причем, совсем недавно.
- У вас не бывает?.. Вот вы приходите куда-нибудь в первый раз… А вам кажется, что вы здесь уже были? И всё вроде знакомо: запахи, звуки… У вас не бывает? (из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»)
Короче, белорусские выборы интересны и в определенном смысле полезны тем, что дают возможность посмотреть, как всё это выглядит со стороны — если вам, перефразируя Батьку, не фиолетово.
Фото: president.gov.by
Так или иначе, по результатам голосования, в полном соответствии со всеми сделанными прогнозами, победил бессменный президент Александр Лукашенко - политический долгожитель и тяжеловес. Как говорил другой тяжеловес - Виктор Черномырдин (и как раз в те времена, когда белорусский лидер впервые был избран, в 1994-м), «никогда такого не было - и вот опять». Уже в седьмой раз! За тридцать лет в Белоруссии отстроена такая вертикаль власти, что многим и не снилось. Явные аналогии и параллели с российской властной моделью подталкивают к тому, чтобы поговорить сегодня о преимуществах и недостатках вертикали.
Во-первых, в условиях жесткой подчиненности все звенья властной цепи - от уровня местного самоуправления до самого верха, беспокоит в первую голову позиция вышестоящего начальства, а не общественное мнение. Это мы наблюдаем и в Псковской области, в том числе на примерах глав районов и округов. В условиях, когда по итогам реформы руководителей муниципалитетов уже не избирают, а назначают депутаты местных собраний из числа участников конкурса - и такие управленцы зависимы и подотчетны областному руководству, они зачастую весьма нелепо реагируют на обращения граждан, ибо понятно, что главное - чтоб не нажаловались наверх. Без нагоняя и волшебного пенделя зачастую не могут разобраться на месте даже с локальной проблемой, уж точно не требующей вмешательства начальства. Можно вспомнить множество случаев, когда муниципальные главы в последние годы были не способны убрать упавшее дерево или решить иные вопросы без окрика губернатора. Справедливости ради замечу, что так не только у нас, но и в целом по стране.
Во-вторых, чем серьезнее выстраивается вертикаль - тем больше встраиваются в нее те, кто готов мимикрировать, подстраиваться, не иметь своего мнения. Принципы «Начальник всегда прав», «Инициативу лучше не проявлять» и прочие уже пора включать в сборник чиновничьих правил и учебник современного карьериста. В итоге фиксируем появление новой генерации управленцев - не готовых брать на себя ответственность, никогда не выступающих с инициативами, действующих по принципу «Как бы чего не вышло» и «Солдат спит - служба идет».
В целом едва ли не на всех этажах власти в стране упал уровень чиновников - не только профессиональный, но и интеллектуальный. Салтыков-Щедрин по ним плачет. Самостоятельно мыслящих и инициативных людей система не приемлет - ей нужны исполнители. Как уже неоднократно отмечали обозреватели Псковской Ленты Новостей и «ПЛН FM», если на первом этапе это позволило решить некоторые локальные задачи и в чем-то даже пошло в плюс - по крайней мере, стало меньше противоречий и конфликтов, то по прошествии ряда лет стали очевидны минусы - начиная с того, что вышестоящим начальникам приходится постоянно вмешиваться и указывать, что надо делать, и заканчивая общей деградацией чиновничества, и это приводит к весьма печальным последствиям, вплоть до уголовного преследования управленцев.
- Вот это вертикаль власти? Это вертикаль безвластия! И началось это очень-очень давно. Когда на должности стали ставить удобных людей, не по принципу профессиональной пригодности, а по принципу личной преданности, бессовестности и никчемности.
- И в этом ты обвиняешь нас?
- Я никого не обвиняю - я недоумеваю (из фильма «Ментовские войны»).
Очевидно, что до тех пор, пока принцип «Набрали верных, а спрашивают, как с умных» будет оставаться актуальным, кадровый вопрос так и останется ахиллесовой пятой власти. В общем, эффективно решать задачи таким чиновникам сложно, можно сказать, и по другому: они не в состоянии делать это, а вот имитировать бурную деятельность, отчитываться в духе «Перестроились досрочно» - это всегда пожалуйста, это у нас доведено до совершенства!
Карикатура из журнала «Крокодил» советских времен
Отсюда - такое количество рабочих совещаний, заседаний оргкомитетов, дорожных карт, отчетов, пустых пресс-релизов и прочих проявлений как бы напряженной работы, когда процесс оказывается не то что важнее результата, а просто подменяет собой результат. На самом деле это очень опасная тенденция, в итоге парализуется работа и ставится крест на здравых идеях и важных задачах, спущенных сверху.
Вспоминаю, как в свое время бывший псковский губернатор Андрей Турчак, став большим партийным начальником, пытался вдохнуть в «Единую Россию» новую жизнь и отмечал, что основная проблема партии - сама партия. То же самое и здесь: главный враг системы - она сама: от нее исходят основные риски. Как невозможность человека воспринимать критику со стороны и самому непредвзято оценивать свои действия является симптомами серьезных психических заболеваний, так и неспособность системы критично относиться к себе свидетельствует о существующих проблемах.
Отсутствие внутренней критики мы отмечаем и на региональном уровне. Доходит до того, что любые критические замечания - что со стороны, что внутри системы - публично фактически запрещены. Что и наблюдаем, к примеру, на парламентских часах в областном Собрании, когда руководители определенного уровня защищены от критики. А когда в последний раз глава региона устраивал жесткую публичную выволочку подчиненным? Было это давным-давно, еще в первый срок губернаторства Михаила Ведерникова.
Вместе с тем надо отдать системе и должное: как может она борется с этими негативными процессами, на всех уровнях введены KPI, иначе говоря - ключевые показатели эффективности, которые позволяют более высоким уровням вертикали контролировать и оценивать эффективность работы более низких этажей. Напомню, что в конце прошлого года президент России Владимир Путин утвердил перечень ки-пи-ай для губернаторов. В перечне, как и в предыдущие годы, остались показатели доверия к власти и демографические показатели, но появились и новые.
Свои показатели эффективности введены и для работы муниципальных чиновников - областное руководство спрашивает с них по целому ряду критериев. Однако вопрос, как всё это решает существующие проблемы, остается открытым - органы власти и местного самоуправления, как и прежде, изобилуют серыми и малоэффективными приспособленцами, которые только то и умеют делать, что выдавать имитацию деятельности за реальную работу, обходить острые углы, в отчетах наверх превращать недостатки в достижения.
Вот таким вышел сегодняшний выпуск, в котором мы оттолкнулись от президентских выборов в Белоруссии и глядя на соседей, в очередной раз задались вопросами: а что у нас? Какие проблемы есть у власти, и как она их решает? Обязательно будем задаваться этими вопросами и впредь, сохраняя объективный и критичный взгляд на происходящее.
А на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Если досмотрели программу на канале интернет-телевидения ПЛН-ТВ - ставьте лайки, подписывайтесь на нас. Если не устали от праздников - поздравляю с Новым годом по восточному календарю, он наступит уже завтра. В год Змеи, спешащей на смену Дракону, будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.