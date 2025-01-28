Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Работа на «Горводоканале»
«Лёгкая кухня»
Готовим сами как в ресторане завтрак
Обследования без очередей и хамства
Господин Рейтингомер
Итоги 2024 Псковские медиа
100 самых Влиятельных псковичей
Платное лечение
Банная церемония «Русские напевы»
Отпечаталось В сердце
Расширение перекрестка Инженерной – Индустриальной
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Александр Савенко Публикаций: 337
28.01.2025 17:080 «Гонки по вертикали»: Лукашенко forever, плюс на минус и свод чиновничьих правил 21.01.2025 19:060 «Гонки по вертикали»: мифология против истории, выборы в КПРФ и «Яблоко» под прессингом 14.01.2025 17:380 «Гонки по вертикали»: новый старый президент, черные лебеди и Год красного шмеля 24.12.2024 17:330 «Гонки по вертикали»: итоги-2024, конец «триумвирата» и новые вызовы 17.12.2024 16:211 «Гонки по вертикали»: оптимизируй то, реформируй это Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 25.01.2025 17:240 Монах Псково-Печерского монастыря Агапит найден мертвым 26.01.2025 22:422 При падении с крыши многоэтажки в Пскове погибла 12-летняя девочка 24.01.2025 13:132 Ресторан «Строгановъ» в Пскове лишился своего названия 21.01.2025 21:430 Монах Агапит пропал в Печорах 21.01.2025 10:302 Электричество по лимиту
Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: Лукашенко forever, плюс на минус и свод чиновничьих правил

28.01.2025 17:08|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска.

Зеркало белорусских выборов. По итогам избирательной кампании, финиш которой прошел под наблюдением псковской делегации, в седьмой раз победил Александр Лукашенко. Чему учит опыт соседей?
Плюсы и минусы вертикали власти. Какие проблемы она решает, а какие наоборот порождает?
Свод правил современного чиновника. Составляем шпаргалку, которая вообще-то больше похожа на сборник вредных советов. Но, как свидетельствует опыт государственных и муниципальных управленцев, так всё это сейчас и работает.

Начнем с президентских выборов, прошедших в минувшее воскресенье в Белоруссии. Почему с них? Разумеется, дело не только в том, что - соседи, и что на выборах там работали российские наблюдатели, в том числе делегация избирательной комиссии Псковской области во главе с председателем Игорем Соповым и бывший псковский «политический» вице-губернатор, ныне руководитель петербургского исполкома «Единой России» Александр Серавин. На самом деле белорусские выборы интересны тем, что там можно найти много общего с нашими реалиями. Начиная с, так сказать, декораций избирательного процесса и заканчивая составом участников: действующий президент с поддержкой в районе что-то около 85 процентов, а еще коммунист, либерал-демократ, председатель партии со словом «Справедливость» в названии… Какое-то дежавю испытываешь - ощущение, что где-то ты это уже видел, причем, совсем недавно.

- У вас не бывает?.. Вот вы приходите куда-нибудь в первый раз… А вам кажется, что вы здесь уже были? И всё вроде знакомо: запахи, звуки… У вас не бывает? (из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»)

Короче, белорусские выборы интересны и в определенном смысле полезны тем, что дают возможность посмотреть, как всё это выглядит со стороны — если вам, перефразируя Батьку, не фиолетово.

Фото: president.gov.by

Так или иначе, по результатам голосования, в полном соответствии со всеми сделанными прогнозами, победил бессменный президент Александр Лукашенко - политический долгожитель и тяжеловес. Как говорил другой тяжеловес - Виктор Черномырдин (и как раз в те времена, когда белорусский лидер впервые был избран, в 1994-м), «никогда такого не было - и вот опять». Уже в седьмой раз! За тридцать лет в Белоруссии отстроена такая вертикаль власти, что многим и не снилось. Явные аналогии и параллели с российской властной моделью подталкивают к тому, чтобы поговорить сегодня о преимуществах и недостатках вертикали.

Как у любой медали две стороны, так и здесь, наряду с плюсами - такими, как порядок, четкое исполнение поставленных задач, всем понятно, кто за что отвечает, с кого следует спрашивать и т. п., есть и минусы. Присутствуют они и в Белоруссии, то же самое наблюдаем и у нас.

Во-первых, в условиях жесткой подчиненности все звенья властной цепи - от уровня местного самоуправления до самого верха, беспокоит в первую голову позиция вышестоящего начальства, а не общественное мнение. Это мы наблюдаем и в Псковской области, в том числе на примерах глав районов и округов. В условиях, когда по итогам реформы руководителей муниципалитетов уже не избирают, а назначают депутаты местных собраний из числа участников конкурса - и такие управленцы зависимы и подотчетны областному руководству, они зачастую весьма нелепо реагируют на обращения граждан, ибо понятно, что главное - чтоб не нажаловались наверх. Без нагоняя и волшебного пенделя зачастую не могут разобраться на месте даже с локальной проблемой, уж точно не требующей вмешательства начальства. Можно вспомнить множество случаев, когда муниципальные главы в последние годы были не способны убрать упавшее дерево или решить иные вопросы без окрика губернатора. Справедливости ради замечу, что так не только у нас, но и в целом по стране.

Во-вторых, чем серьезнее выстраивается вертикаль - тем больше встраиваются в нее те, кто готов мимикрировать, подстраиваться, не иметь своего мнения. Принципы «Начальник всегда прав», «Инициативу лучше не проявлять» и прочие уже пора включать в сборник чиновничьих правил и учебник современного карьериста. В итоге фиксируем появление новой генерации управленцев - не готовых брать на себя ответственность, никогда не выступающих с инициативами, действующих по принципу «Как бы чего не вышло» и «Солдат спит - служба идет».

В целом едва ли не на всех этажах власти в стране упал уровень чиновников - не только профессиональный, но и интеллектуальный. Салтыков-Щедрин по ним плачет. Самостоятельно мыслящих и инициативных людей система не приемлет - ей нужны исполнители. Как уже неоднократно отмечали обозреватели Псковской Ленты Новостей и «ПЛН FM», если на первом этапе это позволило решить некоторые локальные задачи и в чем-то даже пошло в плюс - по крайней мере, стало меньше противоречий и конфликтов, то по прошествии ряда лет стали очевидны минусы - начиная с того, что вышестоящим начальникам приходится постоянно вмешиваться и указывать, что надо делать, и заканчивая общей деградацией чиновничества, и это приводит к весьма печальным последствиям, вплоть до уголовного преследования управленцев.

- Вот это вертикаль власти? Это вертикаль безвластия! И началось это очень-очень давно. Когда на должности стали ставить удобных людей, не по принципу профессиональной пригодности, а по принципу личной преданности, бессовестности и никчемности.

- И в этом ты обвиняешь нас?

- Я никого не обвиняю - я недоумеваю (из фильма «Ментовские войны»).

Очевидно, что до тех пор, пока принцип «Набрали верных, а спрашивают, как с умных» будет оставаться актуальным, кадровый вопрос так и останется ахиллесовой пятой власти. В общем, эффективно решать задачи таким чиновникам сложно, можно сказать, и по другому: они не в состоянии делать это, а вот имитировать бурную деятельность, отчитываться в духе «Перестроились досрочно» - это всегда пожалуйста, это у нас доведено до совершенства!

Карикатура из журнала «Крокодил» советских времен

Отсюда - такое количество рабочих совещаний, заседаний оргкомитетов, дорожных карт, отчетов, пустых пресс-релизов и прочих проявлений как бы напряженной работы, когда процесс оказывается не то что важнее результата, а просто подменяет собой результат. На самом деле это очень опасная тенденция, в итоге парализуется работа и ставится крест на здравых идеях и важных задачах, спущенных сверху.

Уж сколько раз за последние годы сотрудники областного правительства откровенно «косячили», срывали сроки, не выполняли поставленную задачу, а виноватых так и не было. Разве что наказывали какого-нибудь нерадивого подрядчика.

Вспоминаю, как в свое время бывший псковский губернатор Андрей Турчак, став большим партийным начальником, пытался вдохнуть в «Единую Россию» новую жизнь и отмечал, что основная проблема партии - сама партия. То же самое и здесь: главный враг системы - она сама: от нее исходят основные риски. Как невозможность человека воспринимать критику со стороны и самому непредвзято оценивать свои действия является симптомами серьезных психических заболеваний, так и неспособность системы критично относиться к себе свидетельствует о существующих проблемах.

Отсутствие внутренней критики мы отмечаем и на региональном уровне. Доходит до того, что любые критические замечания - что со стороны, что внутри системы - публично фактически запрещены. Что и наблюдаем, к примеру, на парламентских часах в областном Собрании, когда руководители определенного уровня защищены от критики. А когда в последний раз глава региона устраивал жесткую публичную выволочку подчиненным? Было это давным-давно, еще в первый срок губернаторства Михаила Ведерникова.

Вместе с тем надо отдать системе и должное: как может она борется с этими негативными процессами, на всех уровнях введены KPI, иначе говоря - ключевые показатели эффективности, которые позволяют более высоким уровням вертикали контролировать и оценивать эффективность работы более низких этажей. Напомню, что в конце прошлого года президент России Владимир Путин утвердил перечень ки-пи-ай для губернаторов. В перечне, как и в предыдущие годы, остались показатели доверия к власти и демографические показатели, но появились и новые.

Свои показатели эффективности введены и для работы муниципальных чиновников - областное руководство спрашивает с них по целому ряду критериев. Однако вопрос, как всё это решает существующие проблемы, остается открытым - органы власти и местного самоуправления, как и прежде, изобилуют серыми и малоэффективными приспособленцами, которые только то и умеют делать, что выдавать имитацию деятельности за реальную работу, обходить острые углы, в отчетах наверх превращать недостатки в достижения.

Вот таким вышел сегодняшний выпуск, в котором мы оттолкнулись от президентских выборов в Белоруссии и глядя на соседей, в очередной раз задались вопросами: а что у нас? Какие проблемы есть у власти, и как она их решает? Обязательно будем задаваться этими вопросами и впредь, сохраняя объективный и критичный взгляд на происходящее.

А на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Если досмотрели программу на канале интернет-телевидения ПЛН-ТВ - ставьте лайки, подписывайтесь на нас. Если не устали от праздников - поздравляю с Новым годом по восточному календарю, он наступит уже завтра. В год Змеи, спешащей на смену Дракону, будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
К кому вы обращаетесь за помощью в решении своих проблем?
В опросе приняло участие 33 человека
28.01.2025, 17:350 «В фокусе»: Проблемы и перспективы догазификации Псковской области. ВИДЕО 28.01.2025, 17:260 Сократить численность персонала в 2025 году планируют 21% компаний СЗФО — опрос  28.01.2025, 17:220 В школьную программу вернут предмет «Основы духовно-нравственной культуры» 28.01.2025, 17:180 Производство автомобилей в России по итогам 2024 года выросло на 33%
28.01.2025, 17:180 Михаил Ведерников поручил усилить поддержку НКО в работе по социальной адаптации участников СВО 28.01.2025, 17:110 В Пскове побит температурный рекорд 2020 года 28.01.2025, 17:080 «Гонки по вертикали»: Лукашенко forever, плюс на минус и свод чиновничьих правил 28.01.2025, 17:020 Два человека пострадали при столкновении двух машин на улице Чудской в Пскове
28.01.2025, 16:570 До +8 градусов прогнозируют в Псковской области 29 января 28.01.2025, 16:470 Случаи свиного гриппа продолжают фиксировать в Псковской области 28.01.2025, 16:450 Антон Дымов: Символично, что в области в 2025 году появятся два новых Вечных огня 28.01.2025, 16:320 Свыше 3 тысяч человек заболели ОРВИ в Псковской области на прошлой неделе
28.01.2025, 16:220 Мужчина упал под колеса автомобиля на остановке «Торговый центр» в Пскове 28.01.2025, 16:090 Минздрав поддержал запрет на оборот вейпов 28.01.2025, 15:590 К мемориалу бойцам спецоперации возложили цветы руководители региона 28.01.2025, 15:540 Библиотеку в бывшем здании кинотеатра «Октябрь» в Пскове планируют открыть 20 февраля
28.01.2025, 15:430 Более 200 человек побывали в Пушкинском заповеднике в рамках акции «Музейная неделя» 28.01.2025, 15:400 ДТП произошло на перекрестке улиц Красноармейской и Юбилейной в Пскове 28.01.2025, 15:380 Евгений Панферов: Мы вынуждены привлекать специалистов извне 28.01.2025, 15:300 «Дневной дозор»: Как бороться с несанкционированными свалками?
28.01.2025, 15:290 Донорская акция проходит в Псковской области под эгидой Союзмаша 28.01.2025, 15:240 Андрей Козлов: Некоторые люди все еще выбрасывают мусор, где попало  28.01.2025, 15:100 Краткий задачник для нового «мусорного» регоператора 28.01.2025, 15:080 Состояние единственного выжившего в ДТП в Гдове остается без изменений
28.01.2025, 14:570 Евгений Панферов: Уведомления о сокращениях, которые получили сотрудники двух псковских отделений, - это юридическая процедура 28.01.2025, 14:500 Роспотребнадзор в очередной раз выявил фантомное производство ядовитой омывайки в Пушкинских Горах 28.01.2025, 14:430 Официальный патриот 28.01.2025, 14:400 Ремонт морга в псковской областной больнице планируют закончить весной
28.01.2025, 14:330 Более 90 мероприятий проведут к 80-летию Великой Победы в Великих Луках 28.01.2025, 14:200 ГД приняла во II и III чтении закон об электронном извещении о ДТП 28.01.2025, 14:070 Интерактив: Мясник в псковской стоматологии 28.01.2025, 14:001 Борис Елкин: В рамках празднования 80-летия Победы мы охватим каждого ветерана
28.01.2025, 13:520 Три причины создать портал для согласования работ псковских ресурсоснабжающих организаций назвал Антон Дымов 28.01.2025, 13:470 Температурный рекорд был побит в Пскове 28.01.2025, 13:440 Псковичи обеспокоены реорганизацией отделений в областной и городской больницах 28.01.2025, 13:280 Год защитника Отечества торжественно открыли в Псковской области
28.01.2025, 13:190 Присоединиться к онлайн-акции «Жизнь в нас» предлагают псковичам 28.01.2025, 13:100 В 2025 году газификация в регионе будет проходить равномерно — Антон Дымов 28.01.2025, 13:080 Студенты псковского колледжа познакомились с новинками короткометражного кино 28.01.2025, 13:000 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о реорганизации, успехах и планах Псковской областной больницы
28.01.2025, 12:530 Киберпонедельник в билайне: скидки до 35% на смартфоны, наушники, умные часы и многое другое 28.01.2025, 12:500 Более трех тысяч домовладений планируют подключить к газу в Псковской области в 2025 году 28.01.2025, 12:440 Дом культуры Ленинского комсомола в Великих Луках: новая глава истории 28.01.2025, 12:400 Цикл выставок из работ художников-фронтовиков готовит «Михайловское» в год 80-летия Великой Победы
28.01.2025, 12:280 Антон Дымов: Есть ряд обстоятельств, которые не дают увеличить темпы газификации 28.01.2025, 12:240 Выпускникам школ Псковской области предлагают поступить в вуз МЧС 28.01.2025, 12:210 МегаФон и «Мария мама» обучили родителей основам первой помощи детям 28.01.2025, 12:160 Что способствовало наращиванию темпов газификации в Псковской области, рассказал Антон Дымов
28.01.2025, 12:120 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о проверке гибели Михаила Лермонтова 28.01.2025, 12:110 Трамп заявил о заинтересованности Microsoft в покупке TikTok 28.01.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «В фокусе»: Проблемы и перспективы догазификации Псковской области 28.01.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 28 января
28.01.2025, 11:590 Укравшего продукты великолучанина задержала Росгвардия 28.01.2025, 11:580 Отпевание найденного мертвым монаха Агапита пройдет в Успенском храме в Печорах 29 января 28.01.2025, 11:560 Фотофакт: Семью чернушек нашли в псковском лесу 28.01.2025, 11:450 «Единая Россия» проведет в Пскове неделю приемов по вопросам соцподдержки
28.01.2025, 11:410 Грузия в 2024 году вдвое нарастила поставки коньяка в Россию 28.01.2025, 11:290 Игорь Иванов предложил включать в коллективные договоры дни для диспансеризации 28.01.2025, 11:220 В Госдуме подготовили законопроект о запрете ввоза вейпов в Россию 28.01.2025, 11:210 65% жителей области привержены здоровому образу жизни — Псковстат
28.01.2025, 11:121 Произведения Вивальди и Чайковского прозвучат на органно-скрипичном концерте в Пскове 28.01.2025, 11:090 Псковичей приглашают на вечернюю пробежку 28.01.2025, 10:570 Последствия ночного ДТП устраняют на улице Труда в Пскове 28.01.2025, 10:570 Климатолог связал аномально теплый январь с подрывом «Северных потоков»
28.01.2025, 10:430 Фотофакт: Новые граффити появились на мосту имени 50-летия Октября в Пскове 28.01.2025, 10:370 Более 270 псковских водителей наказали за тонировку стекол автомобиля с начала года 28.01.2025, 10:360 XIV Открытая студенческая краеведческая конференция пройдёт в Великих Луках 28.01.2025, 10:310 «Кузница»: Евгений Панферов о реорганизации, успехах и планах Псковской областной больницы
28.01.2025, 10:290 Предприниматель из Пскова заплатит 10 тысяч рублей за подмену договоров 28.01.2025, 10:240 Подозреваемого в краже кофе задержали в Великих Луках 28.01.2025, 10:190 Как строили ДОТы «Линии Сталина» в 1938-1939 годах на Псковщине? 28.01.2025, 10:190 Ремонт проездов вдоль домов №1 и №9 на улице Алтаева в Пскове начнется весной
28.01.2025, 10:170 «В фокусе»: Проблемы и перспективы догазификации Псковской области 28.01.2025, 10:100 Пассажир попал в реанимацию после столкновения Audi-100 с опорой освещения в Пскове 28.01.2025, 10:090 Псковичей приглашают стать участниками конкурса-фестиваля, посвященного 80-летию Победы 28.01.2025, 10:020 ГД рассмотрит законопроект о защите от навязывания дополнительных услуг
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru