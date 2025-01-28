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«Гонки по вертикали»: Лукашенко forever, плюс на минус и свод чиновничьих правил

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Зеркало белорусских выборов. По итогам избирательной кампании, финиш которой прошел под наблюдением псковской делегации, в седьмой раз победил Александр Лукашенко. Чему учит опыт соседей?

Плюсы и минусы вертикали власти. Какие проблемы она решает, а какие наоборот порождает?

Свод правил современного чиновника. Составляем шпаргалку, которая вообще-то больше похожа на сборник вредных советов. Но, как свидетельствует опыт государственных и муниципальных управленцев, так всё это сейчас и работает.

Начнем с президентских выборов, прошедших в минувшее воскресенье в Белоруссии. Почему с них? Разумеется, дело не только в том, что - соседи, и что на выборах там работали российские наблюдатели, в том числе делегация избирательной комиссии Псковской области во главе с председателем Игорем Соповым и бывший псковский «политический» вице-губернатор, ныне руководитель петербургского исполкома «Единой России» Александр Серавин. На самом деле белорусские выборы интересны тем, что там можно найти много общего с нашими реалиями. Начиная с, так сказать, декораций избирательного процесса и заканчивая составом участников: действующий президент с поддержкой в районе что-то около 85 процентов, а еще коммунист, либерал-демократ, председатель партии со словом «Справедливость» в названии… Какое-то дежавю испытываешь - ощущение, что где-то ты это уже видел, причем, совсем недавно.

- У вас не бывает?.. Вот вы приходите куда-нибудь в первый раз… А вам кажется, что вы здесь уже были? И всё вроде знакомо: запахи, звуки… У вас не бывает? (из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»)

Короче, белорусские выборы интересны и в определенном смысле полезны тем, что дают возможность посмотреть, как всё это выглядит со стороны — если вам, перефразируя Батьку, не фиолетово.

Фото: president.gov.by

Так или иначе, по результатам голосования, в полном соответствии со всеми сделанными прогнозами, победил бессменный президент Александр Лукашенко - политический долгожитель и тяжеловес. Как говорил другой тяжеловес - Виктор Черномырдин (и как раз в те времена, когда белорусский лидер впервые был избран, в 1994-м), «никогда такого не было - и вот опять». Уже в седьмой раз! За тридцать лет в Белоруссии отстроена такая вертикаль власти, что многим и не снилось. Явные аналогии и параллели с российской властной моделью подталкивают к тому, чтобы поговорить сегодня о преимуществах и недостатках вертикали.

Как у любой медали две стороны, так и здесь, наряду с плюсами - такими, как порядок, четкое исполнение поставленных задач, всем понятно, кто за что отвечает, с кого следует спрашивать и т. п., есть и минусы. Присутствуют они и в Белоруссии, то же самое наблюдаем и у нас.

Во-первых, в условиях жесткой подчиненности все звенья властной цепи - от уровня местного самоуправления до самого верха, беспокоит в первую голову позиция вышестоящего начальства, а не общественное мнение. Это мы наблюдаем и в Псковской области, в том числе на примерах глав районов и округов. В условиях, когда по итогам реформы руководителей муниципалитетов уже не избирают, а назначают депутаты местных собраний из числа участников конкурса - и такие управленцы зависимы и подотчетны областному руководству, они зачастую весьма нелепо реагируют на обращения граждан, ибо понятно, что главное - чтоб не нажаловались наверх. Без нагоняя и волшебного пенделя зачастую не могут разобраться на месте даже с локальной проблемой, уж точно не требующей вмешательства начальства. Можно вспомнить множество случаев, когда муниципальные главы в последние годы были не способны убрать упавшее дерево или решить иные вопросы без окрика губернатора. Справедливости ради замечу, что так не только у нас, но и в целом по стране.

Во-вторых, чем серьезнее выстраивается вертикаль - тем больше встраиваются в нее те, кто готов мимикрировать, подстраиваться, не иметь своего мнения. Принципы «Начальник всегда прав», «Инициативу лучше не проявлять» и прочие уже пора включать в сборник чиновничьих правил и учебник современного карьериста. В итоге фиксируем появление новой генерации управленцев - не готовых брать на себя ответственность, никогда не выступающих с инициативами, действующих по принципу «Как бы чего не вышло» и «Солдат спит - служба идет».

В целом едва ли не на всех этажах власти в стране упал уровень чиновников - не только профессиональный, но и интеллектуальный. Салтыков-Щедрин по ним плачет. Самостоятельно мыслящих и инициативных людей система не приемлет - ей нужны исполнители. Как уже неоднократно отмечали обозреватели Псковской Ленты Новостей и «ПЛН FM», если на первом этапе это позволило решить некоторые локальные задачи и в чем-то даже пошло в плюс - по крайней мере, стало меньше противоречий и конфликтов, то по прошествии ряда лет стали очевидны минусы - начиная с того, что вышестоящим начальникам приходится постоянно вмешиваться и указывать, что надо делать, и заканчивая общей деградацией чиновничества, и это приводит к весьма печальным последствиям, вплоть до уголовного преследования управленцев.

- Вот это вертикаль власти? Это вертикаль безвластия! И началось это очень-очень давно. Когда на должности стали ставить удобных людей, не по принципу профессиональной пригодности, а по принципу личной преданности, бессовестности и никчемности.

- И в этом ты обвиняешь нас?

- Я никого не обвиняю - я недоумеваю (из фильма «Ментовские войны»).

Очевидно, что до тех пор, пока принцип «Набрали верных, а спрашивают, как с умных» будет оставаться актуальным, кадровый вопрос так и останется ахиллесовой пятой власти. В общем, эффективно решать задачи таким чиновникам сложно, можно сказать, и по другому: они не в состоянии делать это, а вот имитировать бурную деятельность, отчитываться в духе «Перестроились досрочно» - это всегда пожалуйста, это у нас доведено до совершенства!

Карикатура из журнала «Крокодил» советских времен

Отсюда - такое количество рабочих совещаний, заседаний оргкомитетов, дорожных карт, отчетов, пустых пресс-релизов и прочих проявлений как бы напряженной работы, когда процесс оказывается не то что важнее результата, а просто подменяет собой результат. На самом деле это очень опасная тенденция, в итоге парализуется работа и ставится крест на здравых идеях и важных задачах, спущенных сверху.

Уж сколько раз за последние годы сотрудники областного правительства откровенно «косячили», срывали сроки, не выполняли поставленную задачу, а виноватых так и не было. Разве что наказывали какого-нибудь нерадивого подрядчика.

Вспоминаю, как в свое время бывший псковский губернатор Андрей Турчак, став большим партийным начальником, пытался вдохнуть в «Единую Россию» новую жизнь и отмечал, что основная проблема партии - сама партия. То же самое и здесь: главный враг системы - она сама: от нее исходят основные риски. Как невозможность человека воспринимать критику со стороны и самому непредвзято оценивать свои действия является симптомами серьезных психических заболеваний, так и неспособность системы критично относиться к себе свидетельствует о существующих проблемах.

Отсутствие внутренней критики мы отмечаем и на региональном уровне. Доходит до того, что любые критические замечания - что со стороны, что внутри системы - публично фактически запрещены. Что и наблюдаем, к примеру, на парламентских часах в областном Собрании, когда руководители определенного уровня защищены от критики. А когда в последний раз глава региона устраивал жесткую публичную выволочку подчиненным? Было это давным-давно, еще в первый срок губернаторства Михаила Ведерникова.

Вместе с тем надо отдать системе и должное: как может она борется с этими негативными процессами, на всех уровнях введены KPI, иначе говоря - ключевые показатели эффективности, которые позволяют более высоким уровням вертикали контролировать и оценивать эффективность работы более низких этажей. Напомню, что в конце прошлого года президент России Владимир Путин утвердил перечень ки-пи-ай для губернаторов. В перечне, как и в предыдущие годы, остались показатели доверия к власти и демографические показатели, но появились и новые.

Свои показатели эффективности введены и для работы муниципальных чиновников - областное руководство спрашивает с них по целому ряду критериев. Однако вопрос, как всё это решает существующие проблемы, остается открытым - органы власти и местного самоуправления, как и прежде, изобилуют серыми и малоэффективными приспособленцами, которые только то и умеют делать, что выдавать имитацию деятельности за реальную работу, обходить острые углы, в отчетах наверх превращать недостатки в достижения.

Вот таким вышел сегодняшний выпуск, в котором мы оттолкнулись от президентских выборов в Белоруссии и глядя на соседей, в очередной раз задались вопросами: а что у нас? Какие проблемы есть у власти, и как она их решает? Обязательно будем задаваться этими вопросами и впредь, сохраняя объективный и критичный взгляд на происходящее.

А на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Если досмотрели программу на канале интернет-телевидения ПЛН-ТВ - ставьте лайки, подписывайтесь на нас. Если не устали от праздников - поздравляю с Новым годом по восточному календарю, он наступит уже завтра. В год Змеи, спешащей на смену Дракону, будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.