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«Гонки по вертикали»: перестрелка, перестройка, пересадка

20.05.2025 17:27|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска.

Стрельба по Лукам. Продолжение противостояния областных властей и руководства «южной столицы»: обмен выстрелами за неделю.
Реформа в правительстве региона. Слияния, поглощения и министерства вместо комитетов.
Навстречу урнам. Что происходит в региональных отделениях партий перед стартом избирательных кампаний в муниципалитетах?

Третью неделю подряд мы наблюдаем за противостоянием областного правительства и великолукского городского руководства. Напомню, поводом к очередному витку напряженности послужило апрельское решение муниципальных властей об окончании отопительного сезона. Губернатор Михаил Ведерников несколько раз публично отчитывал руководство южной столицы, говорил, что ему стыдно, ставил в пример Псков и другие муниципалитеты, грозил прокуратурой. То есть губернаторская команда атаковала, принуждая городские власти подчиниться и встроиться в вертикаль. Глядя на это и вслушиваясь в грозную риторику областной власти, самые горячие головы даже прогнозировали некие страшные кары для великолукских начальников и предрекали нешуточные последствия.

- Чует мое сердце, шо мы накануне грандиозного шухера (из фильма «Свадьба в Малиновке»).

Городское руководство Великих Лук отвечало, вот и на минувшей неделе стороны обменялись выстрелами, вновь привели свои доводы и аргументы. Однако в целом при наблюдении за «южанами», за тем, как они держат этот боло-панч по вертикали, вспоминалось известное высказывание Льва Толстого об одном из коллег-писателей: «Он нас пугает, а мы не боимся». Ну вот, собственно, и великолучане не испугались. И в целом, подводя предварительный итог этой истории на промежуточном финише, надо сказать: если кто ожидал несколько недель назад каких-то крутых мер и страшных последствий для великолукских властей, то ничего этого не произошло.

Анализ перестрелки показывает следующее. Губернатор трижды заходил на цель. Все его критические заявления были весьма эмоциональными, жесткими, с непривычными для общения с чиновниками лексическими конструкциями.

На всё это великолучане отвечали - не промолчали ни разу. При этом их ответ был ассиметричным: выступали достаточно сдержанно, ссылаясь на нормативные акты, без особой конкретики, и с доказательствами безосновательности претензий в свой адрес. Наездов на областную власть не допускали.

При этом обращало на себя внимание, что великолукское руководство решило опереться на общественную поддержку. Организовали и заседания местной общественной палаты, и заявления в социальных сетях представителей городского актива. Таким образом, пытались влиять на общественное мнение и показывали, что существует единая городская позиция по этой проблемной теме. Понятно, что действия были срежиссированы. При этом было очевидно, что условную красную линию великолучане не переходят.

Лет 10-15 назад на это никто не обратил бы особого внимания, однако в условиях, когда все муниципалитеты встроены в вертикаль и готовы выполнить любое указание центра, такое поведение выглядит отличным от других - демонстрацией того, что стоим на своем.

Ситуация до конца не разрешилась. Напряжение сохраняется, что помимо прочего подтверждает публикация на ресурсе государственного медиахолдинга Псковской области о том, что из-за действий великолукских властей в городе выросло число заболеваний ОРВИ.

Что в сухом остатке? По сообщению прокуратуры, в отношении руководителя ресурсоснабжающей организации возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения в комитет по региональному контролю и надзору Псковской области. Добавим, нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей. Как говорится, занавес - тем более, что вопрос отопительного сезона потерял свою актуальность, участники противостояния и запасшиеся попкорном наблюдатели могут расходиться.

- А чёй-то вы, здесь делаете, а? Кино-то, уже кончилось! (из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»)

Короче, похоже на конец этой серии, но не на конец сериала. Эпизод завершен, но не сомневаюсь, что проявлений напряженности в отношениях областной власти и сохраняющего относительную самостоятельность руководства Великих Лук в ближайшую пару лет, до 2027-го - года выборов в гордуму и смены модели управления городом - будет еще немало. Впереди новые поводы, а этот эпизод, очевидно, отыгран - едем дальше.

Тем временем изменения происходят в правительстве области. 16 мая губернатор издал указ «О системе и структуре исполнительных органов Псковской области».

Что меняется? Во-первых, комитеты переименовываются в министерства. Во-вторых, упраздняется управление проектной деятельности - его функции передаются министерству конкурентной политики, в которое переименован комитет по закупкам. В третьих, реорганизуется министерство регионального контроля и надзора путем присоединения к нему комитета по ветеринарии.

То есть новелл несколько, но обсуждается в основном переименование комитетов в министерства. С одной стороны, это общероссийская практика - региональные администрации стали правительствами, и в их структуре - министерства. В республиках или крупных областях это воспринимается более естественно, в небольших и небогатых регионах это выглядит непривычно и даже гротескно. Ибо в нашем представлении министерство - это нечто большое и статусное, а когда в каком-нибудь министерстве работает всего несколько десятков сотрудников (а то и вовсе меньше десяти) - это воспринимается как нонсенс. Ну да привыкнем - понятно, что от этого не уйдешь, это общая практика, всё приводится к единому знаменателю. Это в какие-нибудь 1990-е в субъектах рядились кто во что горазд - были тут и свои президенты, и структура органов власти создавали как бог на душу положит - а теперь всё должно быть унифицировано, все встроены в вертикаль, структуры региональных правительств создаются по образу и подобию федерального правительства - понятно, чтобы проще работать с профильными министерствами: а то ж дай регионам волю - где-нибудь в Вологде создадут министерство счастья.

Собственно, и псковский губернатор, поясняя смысл всех этих нововведений, отметил, что новая структура правительства «призвана оптимизировать внутренние процессы и упростить взаимодействие с федеральным центром по возрастающему объему задач». Конец цитаты. Так или иначе, преобразования в Доме Советов вызвали в Telegram-каналах, социальных сетях, в высказываниях представителей прежней псковской элиты и экс-чиновников администрации пересуды, скепсис по отношению ко всем этим пертурбациям, а еще состязания в остроумии и воспоминания о былых переименованиях - вроде милиции в полицию в надежде на то, что со сменой вывески структура заработает эффективнее, и имидж ее станет иным.

- Как вы яхту назовете - так она и поплывет (из мультфильма «Приключения капитана Врунгеля»)

Ну а яхты псковских региональных отделений партий тем временем подходят к старту муниципальных избирательных кампаний, финиш которых придется на единый день голосования в сентябре. А у некоторых уже началось. В «Единой России» на этой неделе проходит предварительное голосование по определению кандидатов. В Псковской области основное внимание приковано к праймериз в региональной столице, где определяют кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по третьему округу. Участников было шестеро, потом самый юный и стартовавший первым - Дамиан Мисун - слился. Осталось пятеро - при этом в публичном пространстве заметен из них только один - Антон Мороз.

По весне мы наблюдали его достаточно яркий старт в региональной политике, а уже завтра в эфир выйдет программа с участием господина Мороза. Подробно расспросим его о мотивации, целях, встречах в Пскове, видении путей решения городских проблем - и еще о том, как к решению руководителя компании-застройщика отнеслась его семья - а она большая, у потенциального кандидата пятеро детей. Начало программы в среду в 13.05 - не пропустите.

А на минувшей неделе в эфире ПЛН FM мы встретились с региональным координатором ЛДПР Антоном Минаковым. В отличие от коллег из других оппозиционных партий, которые взяли за моду до последнего темнить с обозначением потенциальных кандидатов (часто из-за того, что и сказать нечего - попробуй еще найди кандидата), так вот либерал-демократ юлить не стал - прямо назвал ряд конкретных фамилий потенциальных кандидатов. Так, претендентом от ЛДПР может стать экс-доверенное лицо председателя партии Леонида Слуцкого на президентских выборах, псковский активист Владимир Ефимов.

Любопытно, что в Новый год либерал-демократ перевоплощается в Деда Мороза и от лица партии поздравляет сограждан с Новым годом. Так что, если предположить, что победителем праймериз ЕР станет фаворит, то на выборах в округе, включающем в себя улицу Николая Васильева, Любятовскую набережную, часть улицы Льва Толстого и много чего, еще встретятся сразу два Мороза - единоросс, руководитель строительной компании Антон Мороз и элдэпээровский Дед Мороз Владимир Ефимов. И это мы еще не знаем, кого выдвинут другие - левые молчат, «Новые люди» радуются открытию нового офиса, а в псковском «Яблоке» в выходные избирали новое руководство - но по факту практически ничего не изменилось: на новый срок председателем избран депутат областного Собрания Артур Гайдук.

А еще одного руководителя регионального отделения партии - пенсионеров - зампредседателя Псковской гордумы Михаила Иванова на неделе в Москве избрали членом Высшего совета этой политической организации. Остается только поздравить назначенцев недели - теперь бы побольше активности в регионе.

Это были «Гонки по вертикали». Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы правительства Псковской области и регионального отделения ЛДПР

Источник: Псковская Лента Новостей
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