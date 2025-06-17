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«Гонки по вертикали»: зачем власти реальная оппозиция?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Гонки по вертикали» с обзором событий региональной политики. Сегодня в выпуске обсудим, зачем власти нужна (причем, срочно!) реальная оппозиция, поговорим о подготовке псковских региональных отделений партий к муниципальным выборам и отметим очевидные проблемы, прежде всего, дефицит кандидатских кадров - отсутствие хоть сколько-нибудь заметного числа желающих участвовать в муниципальных выборах и в целом в работе органов местного самоуправления.

А начнем с одного из самых громких событий в общественно-политической жизни региона на минувшей неделе - задержания в Пскове заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*, ранее внесенного Минюстом в реестр иноагентов. Правоохранители предъявили оппозиционеру обвинения в повторной дискредитации армии, после обысков он был задержан и отправлен в изолятор временного содержания, а затем по решению суда помещен до 8 августа под домашний арест.

Подобного с политиком федерального уровня - а я повторюсь: самый известный псковский яблочник ныне зампредседателя всей партии - у нас еще не было.

Однако - возбудили новое дело и отправили под домашний арест. И это притом, что оппозиционер - да, выступал против курса власти, но был достаточно умеренным в критике, особенно в последнее время. Его публичная позиция принципиально отличалась от заявлений релокантов и политических эмигрантов, многие из которых сейчас занимают явно русофобскую позицию, шельмуют всех оставшихся в России и являются той самой «партией чужой крови», как их определил Лев Шлосберг*. Ныне он ограничен в правах и обвиняется не только в нарушении законодательства об иноагентах, но и в повторной дискредитации Вооруженных Сил.

Мнений и версий относительно происходящего высказывается несколько, отмечу две основные позиции. Сторонники первой точки зрения, прежде всего, из рядов партии власти, да и системной оппозиции тоже, исходят из того, что закон об иноагентах нужен, с иностранным влиянием надо бороться, как это делают во всем мире. Ну а в степени вины (или ее отсутствии) того или иного лица должны разбираться следственные органы и суд. О чем, собственно, на минувшей неделе заявил, отвечая на вопрос слушателя радио «ПЛН FM», председатель областного Собрания депутатов, один из руководителей регионального отделения «Единой России» Александр Котов.

Александр Котов, председатель Псковского областного Собрания депутатов: Иноагентов я не поддерживаю, отношусь к ним крайне отрицательно. Считаю, что закон об иноагентах полностью соответствует текущему времени. Государство должно реагировать на попытки иностранного вмешательства. В ряде стран есть негативные последствия такого вмешательства вплоть до государственного переворота… С материалами дела не знаком… Мне сложно говорить о последствиях. Я рассчитываю, что суд разберется в том, какое обвинение предъявлено Шлосбергу*, и примет правильное решение в отношении ограничений.

Вторая позиция - прежде всего, самих яблочников и сочувствующих им - заключается в том, что принятые в отношении однопартийца решения политически мотивированы, и за всем этим стоит региональная власть. А зампредседателя «Яблока» ни в чем не виноват, тут приведу цитату - «он не совершал никаких противоправных, антизаконных действий, и конечно, со стороны партии ему будет оказываться юридическая и моральная поддержка», об этом заявил приезжавший в Псков и присутствовавший на суде по мере пресечения председатель «Яблока» Николай Рыбаков. Он побывал в этой студии и дал интервью «ПЛН FM». Говорили не только о последних событиях, но и целом о том, насколько сложно политической оппозиции работать в современной России в условиях новой политической реальности.

Николай Рыбаков, председатель партии «Яблоко»: Есть ли проблемы? Конечно, есть проблемы, но это не проблема «Яблока», это проблема в целом России. Проблема нашей страны тяжелейшая, и эта проблема даже не сегодняшнего дня, она на будущее. Люди перестали верить в выборы, как в институт, который изменяет политические решения, потому что они видят, что они приходят на выборы парламента, а этот парламент ничего не решает. Решает правительство, которое они не выбирают, на которое они не влияют. Вот это очень тяжелая ситуация. Один из важнейших институтов, одна из важнейших возможностей людей участвовать в управлении государством практически перестает существовать. Псковская область – один из уникальных регионов, где такая активность больше, чем в других.

С председателем «Яблока» мы говорили и про иные проблемы, возникающие в условиях, когда возможностей для ведения политической деятельности у оппозиции остается всё меньше, она выдавливается властью из легальной политики, не допускается до выборов. А ведь есть еще и общие проблемы, характерные для всех, в том числе это дефицит кандидатских кадров, нежелание людей участвовать в политике и выборах.

Эту и другие темы мы обсуждали на круглом столе с участием руководителей региональных отделений партий и председателя псковского облизбиркома. Состоявшейся в прошлый вторник встречей в прямом эфире Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» дали старт циклу дебатов и круглых столов, посвященных муниципальным выборам в Псковской области. Напомню, ПЛН остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил, экспертам и многим другим.

- Танцуют всё! (фраза из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»)

Вот и в этот раз представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Новых людей» и «Яблока» говорили о стоящих перед ними задачах на муниципальных выборах, рассказывали о «болевых точках» и том, с чем идут к избирателю. Кстати говоря, поход к избирателям и подготовка к выборам уже стартовали. Скажем, псковские единороссы активизировались и начали распространение по области своей газеты «Действие». В Пскове можно увидеть пикеты с раздачей свежего номера этого издания, в котором, помимо материалов о жизни партии, присутствует большое интервью с Антоном Морозом. Напомню, ранее он стал победителем предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы.

Возвращаясь к теме круглого стола, отмечу, что председатель областной Избирательной комиссии Игорь Сопов в свою очередь рассказал о проведенном социологическом исследовании. Его результаты показывают, что молодежь, с одной стороны, знает, какие избирательные кампании проходят, где можно проголосовать и т. д. Но с другой стороны - и это несколько странно - будучи осведомленными о выборах, люди не видят партий и кандидатов, не знают фактически ничего об их позициях и деятельности.

Игорь Сопов, председатель Избирательной комиссии Псковской области: Нонсенс заключается в том, что где-то 40 процентов говорят: а мы не знаем политические партии, не знаем политических лидеров и т. д. Я неоднократно об этом говорил - и еще раз хочу повторить. Нам звонят избиратели и говорят: «Дорогие друзья, а вот где наши кандидаты, где политические партии, где можно познакомиться с программами политических партий?». Поэтому я бы вас призывал больше работать с избирателями, с населением, не сосредотачиваться на том, чтобы задавать неудобные вопросы чиновникам, а беседовать с избирателями о той проблематике, которая их волнует. Может быть, их и не волнуют вопросы, как работают чиновники, а другие вопросы волнуют.

Где партии и где кандидаты на муниципальные выборы? Вопрос актуальный и по-прежнему открытый. Ответы на него не дала и минувшая неделя. Хотя здесь были определенные ожидания. Скажем, псковские коммунисты проводили пленум обкома. Помимо прочего, говорили о выборах, но по итогам никаких решений не огласили - и фамилий не названо. Произойдет это либо в самом конце месяца, по итогам областной партийной конференции, либо - если конференцию перенесут, то уже в июле. А пока вместо партийных кандидатов - большой знак вопроса. И не только у них, конечно. Примеры затягивания процесса представления партиями своих кандидатов можно продолжать - это общая тенденция, которая возвращает нас к разговору о проблемах с поиском кандидатов. Ее обсуждали и на круглом столе с представителями партий.

И тут надо сказать, что у власти возникла реальная проблема, что отражается на электоральных процессах.

Когда в условиях зачищенной политической поляны и замены реальных демократических институтов на симулякры - нет оппозиции, нет желающих идти на выборы, нет интереса людей к политике, и есть понимание, что такие выборы - это не тот институт, который реально влияет на принятие политических решений, о чем говорил тот же Рыбаков. Проблема в том, что власть решает проблемы сегодняшнего дня и мыслит краткосрочными этапами. Провели выборы, обеспечили победу своего кандидата - и вроде как выполнили тактическую задачу. А что будет дальше - никто особо не задумывается.

- После нас хоть потоп (фраза из фильма «День выборов»)

Да, желание власти всё контролировать, с одной стороны, вполне объяснимо, но так ведь можно с водой выплеснуть и ребенка. Необходимость присутствия оппозиции, политическая конкуренция, выборы, сменяемость власти - это же не чья-то выдумка, это естественный путь развития общества. А если у вас все должны быть в одном строю и шагать в ногу, нельзя иметь свое мнение, нельзя выделяться - вот тут и начинаются проблемы. Нет кандидатов, нет заинтересованности людей, как следствие, тяжело обеспечить явку и легитимность выборов. На примере Псковской области видим, что такая модель работает, мягко говоря, не очень эффективно. И что-то здесь, конечно, надо менять. Это будет непросто, но делать это необходимо, иначе проблема с течением времени может приобрести катастрофический характер. Вот на этой, совсем не радостной, мысли сегодня поставлю точку.

Это были «Гонки по вертикали». Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами!

* Министерством юстиции внесен в реестр иностранных агентов