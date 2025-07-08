Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: беспилотная опасность, вырезанная статья и Брячак-джуниор

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска:

«Кто на новенького» и камбэки стареньких. Изучаем списки кандидатов от партий на муниципальные выборы — смотрим, что там интересного.

Нет статьи — нет референдума. Как власть лишает оппозицию возможности инициировать проведение голосования по вопросам организации местного самоуправления.

Династия Брячаков. Лидер псковских эсеров принял в партию сына — и мы фиксируем уникальную для псковской политики картину: уже третье поколение семьи партийцев-депутатов.

Сегодняшний обзор начинаем с констатации того факта, что минувшая неделя в наших палестинах выдалась необычной, неспокойной и тревожной. В отличие от центра у нас, слава богу, министры не стрелялись, но что такое практически полное отсутствие мобильного интернета и воздушный коллапс псковичи теперь знают не хуже, чем жители других регионов. В минувшие выходные российские аэропорты столкнулись с массовыми ограничениями на прием и выпуск самолетов из-за атак беспилотников. Про псковский аэропорт в СМИ вначале упомянули вскользь: дескать, прилетевший с юга и не принятый в Пулково борт покружил-покружил над Псковом минут сорок и в итоге улетел во Внуково. Ну а уже в воскресенье на территории Псковской области был объявлен режим «Беспилотная опасность» и план «Ковер». Воздушную гавань днем закрыли на взлет и посадку самолетов. Продолжалось это до позднего вечера, и в течение нескольких часов у застрявших путешественников, равно и у других лишенных возможности вести привычный образ жизни граждан, была возможность задуматься над тем, как в наше время относительна стабильность. С уверенностью что-то планировать на хоть сколько-нибудь долгосрочную перспективу и делать прогнозы — теперь уж точно дело неблагодарное. Сейчас общим местом стали рассуждения, в том числе представителей элит, об ухудшении качества жизни. К хорошему привыкаешь быстро, вот и наше общество быстро привыкло ко всем плюсам жизни с использованием многочисленных достижений, как раньше было принято говорить, научно-технического прогресса, включая мобильный интернет, современные технологии, возможность делать любые покупки дистанционно, отказ от наличных и т. д. А теперь люди вдруг почувствовали, что еще недавно казавшиеся им далекими события напрямую отражаются на их жизни - и это приводит к потере ставшего привычным комфорта и неудобствам. Осознали, что всё это не где-то далеко, а рядом, здесь — и, видимо, надолго. К этому добавляется еще и ухудшение социально-экономического положения. Власть заявляет, что всё стабильно, ситуация под контролем, а ее рейтинги как и прежде - высоки. Может, оно и так, конечно — пускаться в рассуждения про современную социологию здесь не стану. Однако понятно, что усталость от ограничений и прочих негативных факторов нарастает, а проведением разного рода форумов этого не лечится. У многих возникает вопрос: своими свободами и правами мы поступились, а где собственно обещанное благополучие и безопасность?

В контексте разговора о политике в этом смысле только то и можно прогнозировать, что обозначенные выше явления будут так или иначе отражаться на течении внутриполитических процессов, и в частности на сентябрьских выборах. А эти кампании почти в половине муниципальных образований Псковской области уже стартовали и постепенно набирают ход.

На минувшей неделе региональные отделения ведущих партий продолжили процесс представления своих команд. По понятным причинам особое внимание тут мы уделяем единороссам. Списки их кандидатов утверждал президиум регионального политсовета. Особое звучание этой встрече партийного «ареопага» придал приход губернатора Михаила Ведерникова, который, собственно, и отправил коллег на дистанцию — напутствовал в духе: идите и побеждайте.

Для политических обозревателей это мероприятие было ценно еще и тем, что единороссы представили весь список кандидатов в муниципальных образованиях. Всего утвержден 221 претендент. Среди них достаточно много тех, кто уже не первый созыв избирается в органы местного самоуправления. При этом видно и обновление рядов — и за счет участников СВО (о чем на президиуме политсовета говорилось не раз) и в связи с приходом представителей иных групп — это видно в том числе по лидерам списков в ряде муниципальных образований. Скажем, в Гдовском округе, где единороссов очевидно ждет одна из самых непростых кампаний, список кандидатов возглавил директор мега-фермы «Гдов-Молоко» Николай Трофимов.

— Огласите весь список, пожалуйста (Из фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика»)

«Яблоко» в Гдовском муниципальном округе традиционно ведет на выборы фермер и депутат Александр Конашенков. Соответствующее решение было принято в выходные на партийной конференции, проведенной председателем регионального отделения «Яблоко» Артуром Гайдуком и его заместителем Яной Ивановой.

А список ЛДПР, как мы уже отмечали в предыдущем выпуске, возглавит региональный координатор партии, депутат областного Собрания Антон Минаков. Кого там выдвинет КПРФ, пока вообще не понятно — из-за сложной ситуации в райкоме, скорее всего, гдовские коммунисты пойдут как самовыдвиженцы. То же самое происходит и в других проблемных для компартии округах — таких, как Псковский и Дедовичский.

Отправят ли коммунисты кого-то на довыборы в Псковскую гордуму по округу №3 — тоже пока неизвестно. Так что можно только гадать, кого они выставят (если вообще заявят) против единоросса Антона Мороза — прошлогоднего кандидата на выборах по другому округу «яблочного коммуниста» Ивана Гориславского или кого-то другого. Между тем на неделе стало известно имя кандидата в Пскове от «Справедливой России — За правду» - и тут наблюдаем попытку камбэка, иначе говоря — возвращения в политику экс-депутата Госдумы от ЛДПР Виктора Яшина, который аж в 1996-м году сменил в парламенте избранного псковским губернатором Евгения Михайлова. А вообще господин Яшин участвовал в региональной политике и придавал ей эдакой карнавальности в девяностые и нулевые - в те времена, когда в псковской политике на первом плане были тот же Михайлов, Михаил Гавунас, Виктор Бибиков, Михаил Брячак... Последнего, кстати, на неделе тоже вспомнили, ибо внук экс-депутата Госдумы, бывшего руководителя «Справедливой России» вступил в партию — естественно, пополнил ряды справедливороссов. Про то, что дедушка, Михаил Васильевич, еще в 2017-м вышел из СР лишний раз подробно вспоминать не будем — это было связано со сменой места работы, как я понимаю, родоначальник династии посчитал неэтичным работать с единороссами, будучи представителем другой партии.

Партийный билет Дмитрию Брячаку вручил его отец — депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии Олег Брячак.

Пресс-служба областного отделения партии «Справедливая Россия - За правду»

Таким образом, мы фиксируем уникальную для псковской (да и не только для псковской) политики картину: уже третье поколение семьи партийцев. Да и в масштабах всей федерации это крайне нечастое явление — такая преемственность и династии. Тем интереснее будет наблюдать за тем, каким окажется продолжение карьеры Брячака-джуниора, как скоро он получит депутатский мандат и доживем ли мы до новой «тандемократии» — теперь в рядах регионального партийного отделения. Попутно отметим, что в политику младший из династии приходит в совершенно иное время. Нынешнюю политическую реальность не сравнишь ни с тем периодом, когда больше десяти лет назад начинал Олег Брячак. И уж тем более — со временами старта его отца, девяностыми-нулевыми, когда была острая политическая борьба, реально конкурентные выборы, публичная активность многих оппозиционных сил, которые в частности могли даже организовать проведение референдума. И здесь можно вспомнить известную попытку яблочников провести такое голосование в Пскове. В наше время попытки того же псковского «Яблока» с помощью инициативных групп жителей районов — в ответ на муниципальную реформы - провести референдумы по вопросу организации МСУ заранее были обречены на неудачу. А теперь это станет вообще невозможно. Очевидно, уже в четверг Псковское областное Собрание депутатов поддержит предложение губернатора по изъятию из областного закона «О местном референдуме в Псковской области» статьи 75, которая и позволяла оппозиции собирать инициативные группы и выступать с идеей проведения референдума. Теперь статью вырежут.

— Сделай мне монтаж (из фильма «Человек с бульвара Капуцинов»)

Наблюдатели комментируют властную инициативу в том духе, что всё гениально и просто, как лом: раздражают яблочные инициативы и попытки оспорить решения властей — давайте уберем статью и лишим людей права на референдум. Впрочем, у власти — свой аргумент: законопроект разработан в целях приведения областного закона в соответствие с положениями федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который устанавливает, что местный референдум проводится в целях решения населением вопросов непосредственного обеспечения его жизнедеятельности. А в перечень указанных вопрос об определении структуры органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования не входит. И возможность проведения местного референдума по вопросу определения структуры органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования федеральным законом No 33-ФЗ не предусмотрена. Как говорится, ничего личного… Правда, у тех же наблюдателей возникает вопрос: а почему, собственно, вопрос определения структуры МСУ не относится к числу тех, что непосредственно связаны с обеспечением жизнедеятельности населения? А с чем он тогда связан? И где здесь логика? Тем не менее нет никаких сомнений, что эта инициатива найдет поддержку у депутатов.

А что касается яблочников, то окрыленные недавним успехом в Конституционном суде, они теперь пытаются получить компенсацию за снятые с муниципальных выборов в 2023-м списки кандидатов. Как сообщила газета «Ведомости», региональное отделение партии рассчитывает получить порядка 340 тысяч рублей. Однако вскоре в партии уточнили, это сумма — только по одному из муниципальных образований, а их всего семь — в целом выходит около 2,5 млн рублей. Будет интересно посмотреть, как себя поведут суды и чем разрешится этот политико-правовой казус. Впрочем, вне зависимости от исхода, инициатива псковского «Яблока» еще больше разозлит губернаторскую команду, подтверждения чему, думаю, мы увидим совсем скоро в ходе муниципальной избирательной кампании.

На этом всё на сегодня. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!