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Александр Савенко Публикаций: 359
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«Гонки по вертикали»: страсти по медицине, КПРФ Vs ЛДПР и маятник общественных настроений

15.07.2025 17:41|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска.

Страсти по здравоохранению. Год реформ и парламентский час.
ЛДПР против КПРФ. Кому быть «партией №2»?
Задачка для власти и оппозиции. Куда качнется маятник общественных настроений?

На минувшей неделе в центре внимания псковского политического класса вновь оказалась реформа здравоохранения. Как известно, любая реформа, проводившаяся у нас за последние лет 25, если не больше, воспринимается населением как ухудшающая качество жизни. Хорошего от этих преобразований не ждут, по итогам всех реорганизаций люди чувствуют себя обманутыми. И это удваивает важность задачи, стоящей перед властью. Задача - не просто разъяснить, а убедить людей, заставить их поверить в необходимость очередной «перестройки» и ее положительный эффект. В случае с реформой сферы здравоохранения в Псковской области власть откровенно не доработала. Реорганизации больниц в муниципальных образованиях идут давно - между тем многим, в том числе региональным депутатам (и даже тем из них, кто пришел в Псковское областное Собрание из медицины) общая цель и конкретные шаги этой реформы не до конца понятны, в чем они не раз признавались. Разумеется, депутаты хотели получить ответы, идеально - из первых уст, то есть от регионального министра здравоохранения Марины Гаращенко. Долго этого не происходило — в целом власть молчала, по сути, не вела серьезную разъяснительную работу, и наличие проблемы вроде как не признавало, фактически отмахиваясь от вопрошающих.

- У меня только одна просьба — помоги найти врача.

- Ну вот опять — ну где я тебе его найду, ну где? (из фильма «Москва слезам не верит»).

И вот только после поездки представителей оппозиции в Москву и реакции, последовавшей из высоких столичных кабинетов, в регионе на самом высоком уровне, губернаторском, признали наличие этой болевой точки.

В минувший четверг на последней перед парламентскими каникулами сессии областного Собрания долгожданная встреча депутатов и главы министерства здравоохранения состоялась. Народные избранники серьезно «покачали» докладчицу, обозначили немало проблем и назадавали острых вопросов. Особо отмечу позицию единоросса Алексея Севастьянова, который, обращаясь к главе минздрава, сказал «Я очень сильно верю, что вы не просто верите, а знаете, куда ведете наше здравоохранение» - и тут же попросил о малости: хотя бы привести в порядок территории у ФАПов, как минимум - скосить траву, как максимум - убрать борщевик. На что Марина Гаращенко отреагировала: «Сделаем».

По итогу представители партии власти попеняли оппонентам — как выразился председатель областного Собрания Александр Котов, «к сожалению, в данном случае политика присутствует. Те, кто критикует процесс преобразования и, я бы даже сказал, дезинформирует людей, пытаются заработать на этом политические очки». Что касается критики со стороны оппозиции и желания заработать политические очки — извините! Что ж тут неестественного и плохого в том, что оппозиция хочет чего-то поднабрать, демонстрирует свое несогласие и выпускает стрелы критики, тем более - когда власть так подставляется и дает повод. Как говорится, на то и щука, чтобы карась не дремал.

- Один бежит, другой — догоняет… Таков непреложный закон жанра (из фильма «Берегись автомобиля»).

Понятно, что на уже стартовавших муниципальных выборах представители оппозиции могли бы разыграть эту карту — во всех отношениях козырную для них. По крайней мере, могли бы попытаться сделать это те, у кого кишка не тонка. В иной ситуации мы тут поглядели бы в сторону КПРФ — но не сейчас. Коммунистическая партия в целом переживает не лучшие времена — нет ярких лидеров, политологи и социологи фиксируют стагнацию и спад коммунистов, отсутствие у них своей повестки, соглашательскую позицию и очень слабое реагирование на темы, которые реально волнуют людей. Образа будущего нет, одни только разговоры о прошлом. Попытки играть на одном - патриотическом - поле с «Единой Россией», ЛДПР и другими партиями мало что дают. Соответственно, новых сторонников практически не появляется, а ядерный электорат по естественным причинам уходит. Это с одной стороны.

С другой — те же социологи фиксируют растущий рейтинг ЛДПР, которая при всех очевидных проблемах, в том числе связанных с уходом из жизни бессменного лидера Владимира Жириновского, демонстрирует рост и движение вперед, плюс пользуется поддержкой федеральной власти. Отчего, мне кажется, это уже не вопрос «Отберут ли жириновцы у зюгановцев статус партии №2», а вопрос времени - когда без лишних церемоний ЛДПР отодвинет компартию на третью позицию.

- Третьим будешь? (из фильма «Афоня»)

Возможно, это произойдет уже в этом году по итогам Единого дня голосования, и мы станем свидетелями победы ЛДПР над извечным соперником. Возможно, еще придется подождать. В Псковской области общие, характерные для партии в целом, проблемы КПРФ усугубляются еще и своими собственными. Прежде всего - раздраем в областном отделении и конфликтом между представителями разных групп, вследствие чего в ряде муниципальных образований члены КПРФ пойдут не под партийным знаменем, а в статусе самовыдвиженцев. В результате произошедшего раскола симпатии многих коммунистов оказались на стороне как раз раскольников, которые выглядят более радикально. При этом руководителей обкома — первого секретаря Петра Алексеенко и его заместителя Дмитрия Михайлова - эти раскольники раздражают, идти с ними на диалог верхушка обкома не хочет. Очевидно, что разброд и шатания за пару месяцев до трехдневного голосования шансов коммунистам не добавляют.

А что касается ЛДПР, то тут, напротив, уже сейчас демонстрируется заряженность на достижение результатов. В ходе той же сессии областного Собрания региональный координатор ЛДПР Антон Минаков обозначил ключевую тему программы партии на выборах — звучит она так: «Вернем величие русским — заставим уважать Россию». Среди ключевых проблем, поднятых в ней, социальное неравенство, демографическая проблема и миграция. Отмечу, что новая программа партии представлена в условиях, когда политологи фиксируют признаки переориентации общественного внимания: снижение интереса к военно-политической повестке в массовой аудитории, возвращение населения к вопросам социального и экономического характера. Авторы политических телеграм-каналов уже сейчас задаются вопросами, куда качнется маятник общественных настроений в ближайшее время и как эти изменения могут отразиться на политических процессах, в том числе на избирательных кампаниях этого года и парламентских выборах 2026-го. По их мнению, уже сейчас очевидны риски: обострение региональной конкуренции, выход на поверхность накопленных противоречий, актуализация ранее отложенной повестки. Особенно чувствительными могут стать темы социальной справедливости, перераспределения ресурсов и уровня реальной автономии субъектов. Так что будем внимательно наблюдать — уверен, мы еще неоднократно вернемся к этим темам.

А на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Источник: Псковская Лента Новостей
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