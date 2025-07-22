Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Бизнес В Великих Луках
Вкусно и полезно Гастрогид по Псковской области
Господин Рейтингомер
Псковская область 80-летие Победы
Плюсы РКО в банке ПСБ
Псков Летние террасы
Альберт Жалилов в отеле «Покровский»
80 лет качества Реставрационных мастерских
Вакансии в «Россетях»
Единство в памяти. Сила в подвиге!
новые возможности приобретения жилья в Пскове
В Детском парке 23 июля Фестиваль ЛДПР
островичи шагают в будущее
Мошенники под видом операторов
Легким десертам — легкая сметана
Александр Савенко Публикаций: 360
22.07.2025 17:450 «Гонки по вертикали»: тревожные доминанты, визит Слуцкого и «снова Ганза» 15.07.2025 17:411 «Гонки по вертикали»: страсти по медицине, КПРФ Vs ЛДПР и маятник общественных настроений 08.07.2025 17:541 «Гонки по вертикали»: беспилотная опасность, вырезанная статья и Брячак-джуниор 01.07.2025 18:050 «Гонки по вертикали»: тенденция, однако 24.06.2025 16:160 «Гонки по вертикали»: губернатор-орденоносец, сложные выборы ЕР и протесты против Турчака Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 15.07.2025 20:400 В кемпинге для фур в Красном Бору не проснулся уставший дальнобойщик из Пскова 15.07.2025 17:326 Постамент для нового памятника княгине Ольге устанавливают в Пскове 19.07.2025 17:000 Интерактив: Упавшее дерево на улице Школьной в Пскове не убирают уже почти месяц 17.07.2025 11:390 Фотофакт: Псковичи собирают чернику ведрами 18.07.2025 00:131 Интерактивную карту ближайших точек интернета разработали в Псковской области
Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: тревожные доминанты, визит Слуцкого и «снова Ганза»

22.07.2025 17:45|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Всем привет! Как наверняка знают наши постоянные слушатели, в «Гонках по вертикали» мы говорим не только о новостях и сиюминутном, но и обозначаем тенденции, фиксируем тренды, отслеживаем, что меняется в общественно-политической жизни. Вот и сегодня в нашей программе мы не только обсудим ход муниципальных избирательных кампаний и выясним, есть ли в наше время место празднику в партийной жизни, но и затронем тему изменений в общественных настроениях. Ибо каждому понятно: то, куда качается маятник этих самых настроений, так или иначе влияет на политические процессы, действия и властей, и оппозиции. Так вот, в июле российские социологи - причем как независимые, так и близкие к Кремлю - зафиксировали рост социального напряжения. К примеру, известный фонд «Общественное мнение» в своих «Доминантах» (это регулярные публикации результатов еженедельных исследований) отмечает увеличение количества тех, кто за последний месяц слышал от окружающих критические высказывания в адрес властей.

- Называли земляным червяком (из мультфильма «Маугли»).

Также стал больше процент тех, кто сам испытывает недовольство действиями властей. С одной стороны, цифры там не критические — скажем, количество тех, кто ничего такого от окружающих не слышал, по-прежнему в два с лишним раза больше. А тех, кто сам не испытывает недовольства, и вовсе больше аж в три раза. Но, как бы кто ни относился к современной российской социологии, тут, во-первых, важна сама тенденция — рост, и достаточно заметный, сразу на 3-5 процентов. Во-вторых, по мнению экспертов, в августе ситуация может стать более острой, и это заставляет власти пересматривать свою коммуникационную стратегию.

Насколько нам известно из собственных источников, политический блок правительства Псковской области тоже проводит социологические замеры.

В нашем регионе картина для властей весьма позитивная. Хотя наблюдатели и фиксируют ухудшение социально-экономического самочувствия граждан, рейтинги власти у нас сохраняются на достаточно высоком уровне. Во многом это объясняется инертностью населения.

Люди в большинстве своем напрямую не связывают ухудшение качества жизни с деятельностью власти. Тем не менее, тенденция существует — и есть опасность, что это может отразиться на ходе и результатах крупных избирательных кампаний, в частности, уже в следующем году, когда будут проходить парламентские выборы.

А ведь, помимо ухудшения социально-экономической ситуации, происходит еще и ухудшение качества жизни: имею в виду здесь и транспортные коллапсы, и тревожность по поводу прилетов в российские регионы беспилотников, и накопившуюся в обществе усталость от продолжающейся СВО. В последнее время социологи фиксируют увеличение числа тех, кто выступает за мирные переговоры; понятно, что люди хотят спокойной жизни и стабильности. Это самый важный момент, который должна понимать власть. Необходимо думать о том, что беспокоит людей, а не о том, что скажет вышестоящее начальство. В любой ситуации надо действовать, исходя из проблем граждан, а не по чиновничьему принципу. На многочисленных примерах мы видим, что те руководители на местах, которые проходили через избирательные кампании и имеют большой реальный опыт работы с населением, как правило, понимают, что необходимо делать и как реагировать в непростых ситуациях. Те, такого опыта не имеет, подходит к этому как к чиновничьей работе: мол, мне начальство такой задачи не ставило — я этого и не делал. Те же тенденции, кстати, видны и в работе государственных пропагандистов Псковской области. Если раньше — да, «лакировали действительность», но не действовали по принципу «тупо, холодно и в лоб», то теперь всё в госСМИ - просто отработка: вот вам залепуха про форум, вот — какая-нибудь абсолютно неправдоподобная новость из серии «Псковская область впереди России всей». Получите — и распишитесь!

Возвращаясь к выводам и прогнозам федеральных социологов и политологов, следует отметить: если июльский скачок недовольства они объясняют в основном увеличением тарифов на жилищно-коммунальные услуги и продолжающейся инфляцией, то в следующем месяце, когда россияне получат новые платежки и начнут подготовку к учебному году, недовольство может усилиться. Август — традиционно самый финансово нагруженный месяц для домохозяйств: сборы в школу, закупки к зиме, рост потребления. Кстати, мы в опросах на ПЛН и по комментариям наших читателей в прошлые годы тоже неоднократно отмечали, что на исходе лета нагрузка обычно становится выше — и настроение людей меняется. В этом году всё усугубляется еще ростом цен в непродовольственном сегменте и высокой закредитованностью. На этом фоне региональные и муниципальные власти вероятно активизируют пиар-работу. Как напоминают федеральные политические Telegram-каналы, запрос со стороны жителей — на конкретные улучшения: отремонтировать дорогу, восстановить мост, привести в порядок школу или поликлинику. Однако большинство команд глав регионов не стремятся ассоциироваться с решением локальных проблем — они перекладывают их на муниципальных руководителей, а сами предпочитают появляться в СМИ и в целом в публичной сфере с более значимыми, можно сказать, «стратегическими» темами — такими, например, как национальные проекты или же программы социально-экономического развития регионов. Такая тактика, по мнению экспертов, работает краткосрочно — при этом следует отметить, что у губернаторов нет острого страха перед ростом недовольства: в нынешних условиях оно хоть и влияет на ситуацию, но мало конвертируется в реальные политические действия, поэтому и отношение к этому со стороны команд региональных руководителей зачастую весьма равнодушное.

- Мне это всё равно — что будет, что не будет. Разница-то какая? (из фильма «Облако-рай»)

Так или иначе, изменения в общественных настроениях дают дополнительную возможность представителям оппозиции. Одно дело — когда всё тихо, спокойно и стабильно, другое — когда ощущается напряженность и растет число недовольных. Вот и сейчас, когда в области стартовали избирательные кампании едва ли не в половине районов, ставших в процессе третьего этапа муниципальной реформы округами, казалось бы, оппозиционные партии и кандидаты должны действовать активнее, энергичнее, использовать этот шанс и дополнительный ресурс, переламывать ситуацию в свою пользу в условиях, когда интерес к выборам у многих потерян, и люди не хотят участвовать в этом процессе. Однако если мы посмотрим, что происходит на старте муниципальных выборов, что с партийными изданиями — по сути, агитационно-пропагандистскими материалами, то убедимся: акторы политического процесса не показывают ничего нового, интересного, яркого, креативного. Если ставка партии власти на стандартные формы работы понятна (тут главное — не агитация, а мобилизация своего электората вкупе с зачисткой предвыборной поляны), то инертность оппозиции в общем-то необъяснима, и удручает.

- Жалкое зрелище, душераздирающее зрелище (из мультфильма «Винни-Пух и день забот»)

Хуже всего в этом смысле дела обстоят у псковских коммунистов. Понятно, что для них, как и для единороссов, важнейшая задача — мобилизовать на выборах свой традиционный электорат. Однако он по естественным причинам сокращается, что показывают результаты всех выборов последних лет. При этом даже хоть сколько-нибудь заметных и серьезных усилий быть интересными тем, кто помоложе, красные не предпринимают. Ну не газетками же, как будто из прошлого века, привлекать молодежь и людей среднего возраста! А работать в интернете псковские зюгановцы так и не научились. И в целом привлекать внимание к событиям, происходящим в областном отделении партии — будь то визиты депутатов Госдумы или выдвижение кандидатов, не умеют или не хотят. В этом смысле интереснее выглядят псковские либерал-демократы.

И если бы ответ на вопрос избирательных кампаний последних лет «Кто будет вторым — КПРФ или ЛДПР» - зависел исключительно от того, кто проводит более заметные и креативные кампании, я думаю, жириновцы уже давно скинули бы зюгановцев со второго места.

Вот и сейчас региональное отделение Либерально-демократической партии России во главе с координатором Антоном Минаковым готовится провести в Пскове мероприятие, по сути, федерального масштаба. К выборам это прямого отношения не имеет, это фестиваль с достаточно пафосным названием «Сила корней и крылья перемен» - по словам организаторов, он посвящен роли русской женщины в современном мире. Проведет мероприятие 23 июля Лига женщин ЛДПР совместно с Псковским региональным отделением партии. Организатор — сенатор Елена Афанасьева — уже дала интервью радио «ПЛН FM», в ближайшее время оно выйдет в эфир.

Особый интерес вызывает еще и то обстоятельство, что на этот форум планирует приехать председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Его ждали в Пскове года полтора назад, перед президентскими выборами, но в тот раз не срослось. Приехать преемник Владимира Жириновского — нынешний лидер ЛДПР должен уже завтра, и его визит с этим женским фестивалем накладывается на главные городские праздники. Они уже стартовали, программу намедни представил глава Пскова Борис Елкин — и он же сообщил, что уже в 2028 году в Пскове пройдут Русские Ганзейские дни. Невольно это рождает воспоминания о Ганзе шестилетней давности и том значении, которое ей придавал прежний глава Пскова Иван Цецерский. Впрочем, это, конечно, будет совсем другая Ганза — однако подробнее об этом поговорим как-нибудь в следующий раз.

А на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы! И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!

Фото: Псковская Лента Новостей, pskov.ldpr.ru

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас транспортный коллапс?
В опросе приняло участие 53 человека
22.07.2025, 18:400 Псковское региональное отделение «Деловая Россия» подписало соглашение, которое привлечёт новых инвесторов 22.07.2025, 18:300 Псковичей приглашают принять участие в библиотечном фестивале «Осень в Михайловском - 2025» 22.07.2025, 18:200 Площадка «Живая история» начала свою работу в изборском музее 22.07.2025, 18:200 ФК «Псков» сыграет 7-й матч в рамках Чемпионата СЗФО 23 июля
22.07.2025, 18:090 «Кузница»: Самочувствие бизнеса в нынешних реалиях. Как работать? ВИДЕО 22.07.2025, 18:000 Александр Козловский о штрафах за поиск экстремистских материалов: Закон непростой и вызвал много споров 22.07.2025, 18:000 Состоялся детский экологический поход «Родник» в Полистовском заповеднике Псковской области 22.07.2025, 17:500 Псковскому бизнесу выгодно размещать точки Wi-Fi – Аркадий Мурылев
22.07.2025, 17:500 Алеся Михачева: Пусть 1 сентября станет настоящим праздником для каждого ребенка 22.07.2025, 17:450 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 23 июля 22.07.2025, 17:450 «Гонки по вертикали»: тревожные доминанты, визит Слуцкого и «снова Ганза» 22.07.2025, 17:400 «Гайд-парк»: Константин Болотин о проблемных вопросах дальнего Завеличья. ВИДЕО
22.07.2025, 17:370 Псковичке присвоили звание мать-героиня 22.07.2025, 17:300 Божественную литургию провел митрополит Матфей в Острове 22.07.2025, 17:230 Книжный памятник времён Великой Отечественной размещён на сайте «Михайловского» 22.07.2025, 17:210 12 500 человек посетило военно-исторический фестиваль «Островский рубеж»
22.07.2025, 17:100 Госдума приняла закон о назначении пенсий участникам СВО и их семьям 22.07.2025, 17:000 Компания «Реставрационная мастерская»: новые возможности приобретения жилья в Пскове 22.07.2025, 16:480 Псковские школьники принимают участие в инженерном форуме «СпектрУм» 22.07.2025, 16:360 Пскович Григорий Шаранков победил в шахматном турнире в честь Международного дня шахмат
22.07.2025, 16:300 Псковичей приглашают поучаствовать на форуме молодёжи коренных народов Севера 22.07.2025, 16:250 Псковичи вошли в тройку главных ценителей кваса в России 22.07.2025, 16:160 Путин: адвокатский корпус в РФ насчитывает 75 тыс. человек 22.07.2025, 16:090 Аркадий Мурылев: Цены на услуги в строительной отрасти выросли в два раза в Псковской области
22.07.2025, 16:000 Присутствие наблюдателей на избирательных участках делает выборы прозрачными - ТИК 22.07.2025, 15:450 Константин Болотин обозначил главную проблему жителей дальнего Завеличья 22.07.2025, 15:380 Фотофакт: Памятник княгине Ольге устанавливают возле аэропорта 22.07.2025, 15:350 Госдума поддержала введение штрафов за разглашение гостайны в СМИ
22.07.2025, 15:280 Пскович обокрал магазины на 22 тысячи рублей и попал под суд 22.07.2025, 15:200 Воду отключат на улице Дружбы в Великих Луках 23 июля 22.07.2025, 15:120 «Ростелеком» объединил технологии, музыку и кибербезопасность на городском празднике в Пскове 22.07.2025, 15:030 60 тонн зараженных молдавских яблок уничтожат в Псковской области
22.07.2025, 14:550 Вкусно, полезно и экзотично: краткий гастрогид по Псковской области 22.07.2025, 14:530 Зону игр организуют на пляжном фестивале «Псков молодой - 2025» 22.07.2025, 14:430 МегаФон ускорил на 12% мобильный интернет в России 22.07.2025, 14:380 Госдума приняла закон о признании использования VPN отягчающим обстоятельством
22.07.2025, 14:300 Детский фонд приглашает псковичей поучаствовать в акции «Здравствуй, школа!» 22.07.2025, 14:200 ГД поддержала отмену экзамена по русскому для работающих по квоте мигрантов 22.07.2025, 14:120 Выставки и мастер-классы пройдут в библиотеках Пскова в День города 22.07.2025, 13:590 На «Госуслугах» начался прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы
22.07.2025, 13:470 Борис Елкин вручил паспорта юным псковичам 22.07.2025, 13:450 Около 180 человек из Псковской области отправили заявки на участие в проекте «Флагманы образования» 22.07.2025, 13:360 В финал конкурса «Битва талантов» вышло более 150 человек 22.07.2025, 13:330 Ремонт теплоцентрали на улице Новоселов в Пскове прошел успешно благодаря резервной схеме водоснабжения
22.07.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о самочувствии бизнеса в нынешних реалиях 22.07.2025, 13:000 Просто и выгодно: плюсы рассчетно-кассового обслуживания в банке ПСБ 22.07.2025, 12:530 Великолучанин не смог опровергнуть обвинение в вождении без прав 22.07.2025, 12:480 Ушел из жизни пропавший преподаватель ВЛГАФК
22.07.2025, 12:390 Экстремальная жара в мире усиливается 22.07.2025, 12:310 Исполняющим обязанности председателя Верховного суда России назначен Юрий Иваненко 22.07.2025, 12:300 Вечерняя беговая тренировка пройдет по набережной реки Великой 22 июля 22.07.2025, 12:200 До +27 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 23 июля
22.07.2025, 12:100 «Макушку лета» отметили в Овсище в четвертый раз 22.07.2025, 12:080 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк»: Константин Болотин о проблемных вопросах дальнего Завеличья 22.07.2025, 12:000 Сразу две выставки откроются в рамках XV Василевских чтений в Пскове 24 июля 22.07.2025, 11:550 Путь хлебного зернышка смогут проследить гости «Михайловского»
22.07.2025, 11:450 Антон Мороз подал документы для регистрации на довыборы в псковскую Гордуму 22.07.2025, 11:390 В Эстонии россиянин получил тюремный срок якобы за передачу данных в РФ 22.07.2025, 11:280 Выставка «Беларусь непобедимая» откроется в Псковском музее-заповеднике 22.07.2025, 11:150 «Кузница»: Самочувствие бизнеса в нынешних реалиях. Как работать? 
22.07.2025, 11:040 Дом и хозпостройка горели в Опочецком округе 22.07.2025, 10:550 Правительство выделит средства на инфраструктуру для матерей и детей 22.07.2025, 10:440 14 человек эвакуировали при взрыве газа в Великих Луках 22.07.2025, 10:380 «Гайд-парк»: Константин Болотин о проблемных вопросах дальнего Завеличья
22.07.2025, 10:320 Самозанятые должны уплатить налог на профессиональный доход до 28 числа 22.07.2025, 10:250 57% псковичей не станут покрывать коллег, сливающих информацию конкурентам 22.07.2025, 10:200 Пыталовский округ отмечает 81-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков 22.07.2025, 10:160 Мошенники обещают списать банковские долги
22.07.2025, 10:080 Вторые сутки продолжается поиск пенсионера из новоржевской деревни 22.07.2025, 10:000 Программа для юных псковичей и народные гулянья пройдут в Пскове на выходных 22.07.2025, 09:480 Большинство респондентов ПЛН полагают, что ограничение на продажу алкоголя сделает его привлекательнее для молодежи 22.07.2025, 09:450 На финишной прямой: в Великих Луках завершается капремонт на одной из главных дорожных артерий
22.07.2025, 09:310 Умерла глава Верховного суда Ирина Подносова 22.07.2025, 09:260 Авиарейс Сочи - Псков - Сочи отменен 22.07.2025, 09:000 В Совфеде предложили установить в подъездах камеры для фиксации курильщиков 22.07.2025, 08:400 Эксперт объяснил условия оформления кредитных каникул при рождении детей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru