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«Гонки по вертикали»: тревожные доминанты, визит Слуцкого и «снова Ганза»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Всем привет! Как наверняка знают наши постоянные слушатели, в «Гонках по вертикали» мы говорим не только о новостях и сиюминутном, но и обозначаем тенденции, фиксируем тренды, отслеживаем, что меняется в общественно-политической жизни. Вот и сегодня в нашей программе мы не только обсудим ход муниципальных избирательных кампаний и выясним, есть ли в наше время место празднику в партийной жизни, но и затронем тему изменений в общественных настроениях. Ибо каждому понятно: то, куда качается маятник этих самых настроений, так или иначе влияет на политические процессы, действия и властей, и оппозиции. Так вот, в июле российские социологи - причем как независимые, так и близкие к Кремлю - зафиксировали рост социального напряжения. К примеру, известный фонд «Общественное мнение» в своих «Доминантах» (это регулярные публикации результатов еженедельных исследований) отмечает увеличение количества тех, кто за последний месяц слышал от окружающих критические высказывания в адрес властей.

- Называли земляным червяком (из мультфильма «Маугли»).

Также стал больше процент тех, кто сам испытывает недовольство действиями властей. С одной стороны, цифры там не критические — скажем, количество тех, кто ничего такого от окружающих не слышал, по-прежнему в два с лишним раза больше. А тех, кто сам не испытывает недовольства, и вовсе больше аж в три раза. Но, как бы кто ни относился к современной российской социологии, тут, во-первых, важна сама тенденция — рост, и достаточно заметный, сразу на 3-5 процентов. Во-вторых, по мнению экспертов, в августе ситуация может стать более острой, и это заставляет власти пересматривать свою коммуникационную стратегию.

Насколько нам известно из собственных источников, политический блок правительства Псковской области тоже проводит социологические замеры.

В нашем регионе картина для властей весьма позитивная. Хотя наблюдатели и фиксируют ухудшение социально-экономического самочувствия граждан, рейтинги власти у нас сохраняются на достаточно высоком уровне. Во многом это объясняется инертностью населения.

Люди в большинстве своем напрямую не связывают ухудшение качества жизни с деятельностью власти. Тем не менее, тенденция существует — и есть опасность, что это может отразиться на ходе и результатах крупных избирательных кампаний, в частности, уже в следующем году, когда будут проходить парламентские выборы.

А ведь, помимо ухудшения социально-экономической ситуации, происходит еще и ухудшение качества жизни: имею в виду здесь и транспортные коллапсы, и тревожность по поводу прилетов в российские регионы беспилотников, и накопившуюся в обществе усталость от продолжающейся СВО. В последнее время социологи фиксируют увеличение числа тех, кто выступает за мирные переговоры; понятно, что люди хотят спокойной жизни и стабильности. Это самый важный момент, который должна понимать власть. Необходимо думать о том, что беспокоит людей, а не о том, что скажет вышестоящее начальство. В любой ситуации надо действовать, исходя из проблем граждан, а не по чиновничьему принципу. На многочисленных примерах мы видим, что те руководители на местах, которые проходили через избирательные кампании и имеют большой реальный опыт работы с населением, как правило, понимают, что необходимо делать и как реагировать в непростых ситуациях. Те, такого опыта не имеет, подходит к этому как к чиновничьей работе: мол, мне начальство такой задачи не ставило — я этого и не делал. Те же тенденции, кстати, видны и в работе государственных пропагандистов Псковской области. Если раньше — да, «лакировали действительность», но не действовали по принципу «тупо, холодно и в лоб», то теперь всё в госСМИ - просто отработка: вот вам залепуха про форум, вот — какая-нибудь абсолютно неправдоподобная новость из серии «Псковская область впереди России всей». Получите — и распишитесь!

Возвращаясь к выводам и прогнозам федеральных социологов и политологов, следует отметить: если июльский скачок недовольства они объясняют в основном увеличением тарифов на жилищно-коммунальные услуги и продолжающейся инфляцией, то в следующем месяце, когда россияне получат новые платежки и начнут подготовку к учебному году, недовольство может усилиться. Август — традиционно самый финансово нагруженный месяц для домохозяйств: сборы в школу, закупки к зиме, рост потребления. Кстати, мы в опросах на ПЛН и по комментариям наших читателей в прошлые годы тоже неоднократно отмечали, что на исходе лета нагрузка обычно становится выше — и настроение людей меняется. В этом году всё усугубляется еще ростом цен в непродовольственном сегменте и высокой закредитованностью. На этом фоне региональные и муниципальные власти вероятно активизируют пиар-работу. Как напоминают федеральные политические Telegram-каналы, запрос со стороны жителей — на конкретные улучшения: отремонтировать дорогу, восстановить мост, привести в порядок школу или поликлинику. Однако большинство команд глав регионов не стремятся ассоциироваться с решением локальных проблем — они перекладывают их на муниципальных руководителей, а сами предпочитают появляться в СМИ и в целом в публичной сфере с более значимыми, можно сказать, «стратегическими» темами — такими, например, как национальные проекты или же программы социально-экономического развития регионов. Такая тактика, по мнению экспертов, работает краткосрочно — при этом следует отметить, что у губернаторов нет острого страха перед ростом недовольства: в нынешних условиях оно хоть и влияет на ситуацию, но мало конвертируется в реальные политические действия, поэтому и отношение к этому со стороны команд региональных руководителей зачастую весьма равнодушное.

- Мне это всё равно — что будет, что не будет. Разница-то какая? (из фильма «Облако-рай»)

Так или иначе, изменения в общественных настроениях дают дополнительную возможность представителям оппозиции. Одно дело — когда всё тихо, спокойно и стабильно, другое — когда ощущается напряженность и растет число недовольных. Вот и сейчас, когда в области стартовали избирательные кампании едва ли не в половине районов, ставших в процессе третьего этапа муниципальной реформы округами, казалось бы, оппозиционные партии и кандидаты должны действовать активнее, энергичнее, использовать этот шанс и дополнительный ресурс, переламывать ситуацию в свою пользу в условиях, когда интерес к выборам у многих потерян, и люди не хотят участвовать в этом процессе. Однако если мы посмотрим, что происходит на старте муниципальных выборов, что с партийными изданиями — по сути, агитационно-пропагандистскими материалами, то убедимся: акторы политического процесса не показывают ничего нового, интересного, яркого, креативного. Если ставка партии власти на стандартные формы работы понятна (тут главное — не агитация, а мобилизация своего электората вкупе с зачисткой предвыборной поляны), то инертность оппозиции в общем-то необъяснима, и удручает.

- Жалкое зрелище, душераздирающее зрелище (из мультфильма «Винни-Пух и день забот»)

Хуже всего в этом смысле дела обстоят у псковских коммунистов. Понятно, что для них, как и для единороссов, важнейшая задача — мобилизовать на выборах свой традиционный электорат. Однако он по естественным причинам сокращается, что показывают результаты всех выборов последних лет. При этом даже хоть сколько-нибудь заметных и серьезных усилий быть интересными тем, кто помоложе, красные не предпринимают. Ну не газетками же, как будто из прошлого века, привлекать молодежь и людей среднего возраста! А работать в интернете псковские зюгановцы так и не научились. И в целом привлекать внимание к событиям, происходящим в областном отделении партии — будь то визиты депутатов Госдумы или выдвижение кандидатов, не умеют или не хотят. В этом смысле интереснее выглядят псковские либерал-демократы.

И если бы ответ на вопрос избирательных кампаний последних лет «Кто будет вторым — КПРФ или ЛДПР» - зависел исключительно от того, кто проводит более заметные и креативные кампании, я думаю, жириновцы уже давно скинули бы зюгановцев со второго места.

Вот и сейчас региональное отделение Либерально-демократической партии России во главе с координатором Антоном Минаковым готовится провести в Пскове мероприятие, по сути, федерального масштаба. К выборам это прямого отношения не имеет, это фестиваль с достаточно пафосным названием «Сила корней и крылья перемен» - по словам организаторов, он посвящен роли русской женщины в современном мире. Проведет мероприятие 23 июля Лига женщин ЛДПР совместно с Псковским региональным отделением партии. Организатор — сенатор Елена Афанасьева — уже дала интервью радио «ПЛН FM», в ближайшее время оно выйдет в эфир.

Особый интерес вызывает еще и то обстоятельство, что на этот форум планирует приехать председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Его ждали в Пскове года полтора назад, перед президентскими выборами, но в тот раз не срослось. Приехать преемник Владимира Жириновского — нынешний лидер ЛДПР должен уже завтра, и его визит с этим женским фестивалем накладывается на главные городские праздники. Они уже стартовали, программу намедни представил глава Пскова Борис Елкин — и он же сообщил, что уже в 2028 году в Пскове пройдут Русские Ганзейские дни. Невольно это рождает воспоминания о Ганзе шестилетней давности и том значении, которое ей придавал прежний глава Пскова Иван Цецерский. Впрочем, это, конечно, будет совсем другая Ганза — однако подробнее об этом поговорим как-нибудь в следующий раз.

А на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы! И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!

Фото: Псковская Лента Новостей, pskov.ldpr.ru