Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
модульный отдых
Кабельный потенциал
выход есть профилактика суицида
дело ФАПное
обзор
Оплатить ЖКХ через Госуслуги
баня «Гельдт» долгожданное открытие
на пороге перезагрузки
карта отдыха и туризма
кадры решают всё
творог правда и мифы
вкусное Пушкиногорье
топ заведений для выпускников
оксана филиппова интервью
где в Пскове получить права
ковать кадры пока горячо
 
 
 
ещё Общество 21.06.2024 12:380 Антитеррористические учения прошли на аэродроме в Псковской области 24.06.2024 14:060 Антициклон расположился на Северо-Западе 24.06.2024 13:540 Зачем высыпали землю в русло реки Псковы в Любятово, объяснили власти 24.06.2024 13:280 Поддельное сливочное масло нашли в онкодиспансере в Пскове 24.06.2024 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Кровавое воскресенье и неделя катаклизмов 24.06.2024 12:510 Что делать, если подросток адреналиновый наркоман - советы психолога
 
 
 
Самое популярное 20.06.2024 14:580 Муж убил жену в доме на улице Юности в Пскове 20.06.2024 10:450 Пятый этаж дома на улице Юности в Пскове залит кровью. ФОТО 21.06.2024 10:580 Женщина умерла на площади Ленина в Пскове 19.06.2024 20:560 Торнадо срывает крыши с домов в Невельском округе 17.06.2024 11:590 Умер псковский природоохранный прокурор Павел Михайлов
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Что делать, если подросток адреналиновый наркоман - советы психолога

24.06.2024 12:51|ПсковКомментариев: 0

На железнодорожной станции Дно с моста упал 17-летний подросток. Мальчика доставили в больницу. Как выяснилось позднее, он занимается паркуром, решил пройтись по перилам моста и оступился. Несколькими днями позже желание прокатиться на крыше электрички унесло жизнь подростка в Подмосковье. Почему молодые люди выбирают экстремальные увлечения, как уменьшить их тягу к риску или хотя бы направить эту энергию в менее опасное русло, Псковской Ленте Новостей рассказал семейный психолог Сергей Калинин.

 

Риск - это врожденное

- В последнее время участились случаи травм подростков, связанных с «тренировками» на потенциально опасных объектах. Все ли дети в переходном возрасте склонны к экстриму? Что заставляет их рисковать жизнью?

- Склонность к риску достаточно активно изучается в психологии последние лет пятьдесят. Есть, действительно, и возрастные особенности. Чуть ли не самая высокая предрасположенность к риску в подростковом возрасте. Постепенно с возрастом склонность к риску снижается, но у подростков и в молодом возрасте она достаточно высокая.

Говорить про одну причину, конечно, нельзя. Всегда существует комплекс причин. Например, можно говорить о физиологических, врожденных причинах - об особенностях нервной системы. Например, есть люди гиперчувствительные, кто достаточно сильно, ярко переживает любые впечатления, любые эмоции. А есть люди с притупленной чувствительностью, которым этой стимуляции не хватает. Им нужны какие-то сверхсильные стимулы просто для того, чтобы не засыпать на ходу, чтобы их нервная система функционировала. Я подчеркиваю, это врожденная особенность. Эти люди постоянно придумывают себе острые ощущения, в буквальном смысле слова ищут их, становятся своего рода адреналиновыми наркоманами. Потому что, когда есть риск, есть опасность, есть непредсказуемость, такая жизнь на грани, только тогда они чувствуют себя живыми, энергичными.

В подростковом возрасте происходят физиологические процессы взросления - тот самый гормональный взрыв. Поэтому они очень предрасположены к поиску острых ощущений в силу просто возрастных особенностей. При этом склонность к риску связана с такой особенностью личности, как импульсивность.

Импульсивность противоположна самоконтролю. Когда у нас возникают какие-то желания, потребности, мы их контролируем, планируем, выбираем время и место, чтобы свои потребности реализовать. Импульсивные люди действуют, не подумав, несмотря ни на что, пытаются воплотить свои желания в жизнь. Таким образом, у людей с высокой импульсивностью присутствует рискованное поведение.

- То есть склонность к риску возникает чаще у импульсивных подростков?

- У подростков это все еще умножается на желание получать признание среди сверстников.

Ведущий тип деятельности у них - общение со сверстниками. Для них самое важное - быть принятыми в коллектив, занимать там определенный статус, получать определенное признание. А вариантов, как самоутвердиться, показать, что ты крутой, не так много. Поэтому они выполняют любые челленджи, даже самые дурацкие: повисеть на крыше, совершить немыслимый прыжок в воду или сделать какой-то трюк на байке. Причина такого поведения проста: «мной будут восхищаться», «я сразу завоюю популярность, признание среди сверстников». Причем, если подросток это сделает в рамках общепризнанной системы, например, как волонтер совершит какой-то поступок, это будет круто для взрослых, для родителей, но не для его компании. А, совершая необдуманные рискованные поступки, подросток чувствует себя героем, принятым, уважаемым в своей среде, поэтому готов рисковать дальше.

- Как родителям, педагогам вести себя с такими детьми? Может, сразу в спорт отдать?

- Тут противоречивая история. С одной стороны, это решение напрашивается интуитивно: если ребенок получает адреналин за счет какого-то непонятного экстрима, может, отдать его в секцию, где он будет получать адреналин на тренировках, под присмотром? Это могут быть единоборства, для того же паркура есть центры, оборудованные с учетом требований безопасности, страховками и т.д. Отчасти это может быть выходом. Но есть и исследования, которые показывают, что кто-то адреналин там тратит, а у кого-то наоборот повышается уровень риска. Привыкнув рисковать на тренировках, человек в обычной жизни может рисковать еще больше. Появляется ложная уверенность: «Я смогу, я справлюсь». И, если не теряется мотивация хвастовства перед сверстниками, риск становится более тяжелым.

Нужно разрешать

- Тогда что делать? Как уговорить детей бережно относиться к своей жизни и здоровью? Есть ли какие-то проверенные инструменты?

- В психологии есть так называемая процессуальная модель риска. Это уравнение с тремя переменными. Когда человек совершает рискованные действия, есть три фактора. Первый - уверенность в себе: «Я могу это сделать, у меня это получится». Понятно, что такая самооценка у подростков может быть неадекватной и завышенной. Они элементарно не рассчитывают свои силы. Откуда берется такая оценка? Человек оценивает себя в реальных делах и оценивает себя глазами других людей. И здесь от степени осознанности - от того, насколько человек реально себя понимает и представляет, будет зависеть, выберет он рискованное поведение или нет.

Сразу возникает вопрос, кто с ребенком общается, кто формирует ему эту оценку и каким образом? Если эта самооценка завышена, в том числе благодаря родителям, ребенок будет рисковать. Например, классическая история, когда дети из благополучных семей идут и тырят шоколадки по магазинам. Зачем это надо, если у них все это есть? Дело именно в риске.

Другая ситуация, когда, наоборот, эта самооценка занижена, когда ребенок живет в дисфункциональной семье, где его унижают, обижают. Тогда склонность к риску носит характер компенсации. То есть подросток стремиться доказать, что он на самом деле крутой и что-то может.

Если у ребенка адекватная самооценка, он знает, что его любят и ценят таким, какой он есть, и ему не надо ничего доказывать, склонность к риску снижается.

Второй компонент в формуле риска - представление о том, что все под контролем. В психологии есть такой термин как «иллюзия контроля». Люди, которые выбирают рискованное поведение, просто не понимают, что ситуация может выйти из-под контроля, и все может пойти не так, как им кажется.

- Как можно это предотвратить?

- Психологи называют это методом сценария. Прежде чем что-то совершить, нужно подумать, каким видится идеальное развитие событий, но в то же время придумать 10 способов на случай, если что-то пойдет не так. Пожарные, спасатели, чья работа связана с высоким риском, как раз этот метод сценария используют, чтобы не возникало иллюзии контроля и, соответственно, излишней смелости, храбрости и необдуманности в действиях.

Родители, как правило, боятся рискованного поведения, они просто пытаются все запрещать. И у ребенка получается нереалистичное представление о риске. А на самом деле нужно разрешать, даже если есть какие-то опасения. Но по возможности эти сценарии проговаривать, чтобы ребенок понимал, что ситуация может развернуться совершенно не тем идеальными образом, как ему кажется. Даже знание таких сценариев снижает готовность рисковать.

И третий элемент в этой формуле - результат. Есть исследования, что склонность к риску, связана с высокими достижениями. Людям, которые рискуют, кажется, что они достигнут крутого замечательного результата. Они чрезмерные оптимисты. Но результат на самом деле может их разочаровать или будет не совсем таким, как представлялось.

И здесь тоже можно задать вопросы: «Для чего ты это делаешь? Чего хочешь добиться? Ты уверен, что будет именно такой результат? А представь, что ты попытаешься исполнить этот трюк, у тебя не получится, и твои друзья вместо того, чтобы говорить тебе «респект и уважуха» будут показывать на тебя пальцем, ржать и говорить, какой ты неуклюжий». Риск на то и риск, что результат непредсказуем. И таким образом, снизить его уровень можно просто реалистичным представлением о том, какие результаты могут получиться.

Беседовала Светлана Синцова

Теги: #дети #риск
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Принимаете ли вы участие в многочисленных фестивалях?
В опросе приняло участие 191 человек
24.06.2024, 14:060 Антициклон расположился на Северо-Западе 24.06.2024, 13:540 Зачем высыпали землю в русло реки Псковы в Любятово, объяснили власти 24.06.2024, 13:410 «Шоколадное озеро»: авария на канализации произошла в псковской деревне Неелово 24.06.2024, 13:390 Охлобыстин, Shaman и Гагарина попали под санкции ЕС
24.06.2024, 13:280 Поддельное сливочное масло нашли в онкодиспансере в Пскове 24.06.2024, 13:100 Движение автотранспорта временно ограничили в Гаражном проезде в Пскове 24.06.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Кровавое воскресенье и неделя катаклизмов 24.06.2024, 12:510 Что делать, если подросток адреналиновый наркоман - советы психолога
24.06.2024, 12:490 Резервные дни ЕГЭ завершились в Псковской области 24.06.2024, 12:480 Карьера, добро и спорт: как, работая, приносить пользу обществу 24.06.2024, 12:430 В кабмине одобрили освобождение от наказания за мятеж в случае отказа от участия в нем 24.06.2024, 12:410 Ряд объектов Псковского музея закроют на санитарный день 25-27 июня
24.06.2024, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Да будет свет! Освещение псковских улиц 24.06.2024, 12:320 Постройка сгорела на улице Фестивальной в Острове 24.06.2024, 12:290 Великолучанин на автомобиле сбил полицейского и провез его на капоте 150 метров 24.06.2024, 12:260 В Госдуме предложили лишать прав за незаконную установку знака «Инвалид»
24.06.2024, 12:260 «Постскриптум»: Кровавое воскресенье и неделя катаклизмов 24.06.2024, 12:220 Путин поручил кабмину проанализировать практику изымания органами опеки детей из семьи 24.06.2024, 12:100 Развитие автомобильного туризма в Псковской области обсудят с федеральным экспертом 24.06.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»
24.06.2024, 11:500 Полицейские сбили пешехода на «зебре» в Пскове 24.06.2024, 11:480 Мужчина на седане и женщина на внедорожнике в Пскове получили травмы в результате ДТП 24.06.2024, 11:340 Фестиваль колокольного искусства состоялся в Пскове 24.06.2024, 11:250 «Экопром» оштрафовали за незаконное складирование ТКО в Новоржевском округе
24.06.2024, 11:110 Подрядчика не стали признавать недобросовестным по заявлению псковской колонии 24.06.2024, 11:000 «ГорДозор»: Да будет свет! Освещение псковских улиц 24.06.2024, 10:540 Полнолуние сфотографировали над Покровской башней в Пскове 24.06.2024, 10:460 Двух детей сбила в Пскове водитель Suzuki
24.06.2024, 10:340 Во сколько обойдется свадьба в 2024 году, выяснил ВТБ 24.06.2024, 10:260 Умерла спортивный телекомментатор Анна Дмитриева 24.06.2024, 10:200 Мусор и контейнерную площадку подожгли на улице Труда в Пскове 24.06.2024, 10:191 Уж замуж не хотят, или «Ох уж эти «разведёнки»
24.06.2024, 10:100 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Крепостное зодчество Псковской земли 24.06.2024, 10:000 На Ольгины именины и на Купальские гуляния ждет гостей июльское «Михайловское» 24.06.2024, 09:540 Мужчина пострадал при возгорании кровати в Новосокольниках 24.06.2024, 09:501 В торговую сеть «Бизон» требуются сотрудники
24.06.2024, 09:400 Фотофакт: Землю с валунами высыпали в реку Пскову в Любятово 24.06.2024, 09:340 Завод по производству растительных масел зарегистрировали в ОЭЗ «Моглино» 24.06.2024, 09:300 Эксперт предупредил об уязвимости систем «умный дом» для злоумышленников 24.06.2024, 09:130 Для кого сохранят семейную ипотеку, раскрыла экономист
24.06.2024, 09:000 Сервисы по трудоустройству рассказали о росте спроса на IT-специалистов 24.06.2024, 08:400 Великолучанин предстанет перед судом за кражу телефона из забытой сумочки 24.06.2024, 08:190 День Святого Духа отмечают православные христиане 24.06.2024, 08:000 Как поколение зумеров относится к работе, рассказала специалист
24.06.2024, 07:400 Арендодатели смогут получать профессиональный вычет по НДФЛ 24.06.2024, 07:190 Великолучанина приговорили к обязательным работам за вождение без прав 24.06.2024, 07:002 Коммунальщиков заставят вкладывать средства в обновление ЖКХ-инфраструктуры 23.06.2024, 22:000 В России разработали систему, передающую информацию о здоровье сотрудников
23.06.2024, 21:400 Полиция продолжает розыск псковича с «шишкой» на руке 23.06.2024, 21:200 Кому противопоказан гипноз, объяснил психолог 23.06.2024, 21:000 Жителям Псковской области напомнили действия при обнаружении пожара 23.06.2024, 20:540 Вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале
23.06.2024, 20:460 Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким погибших в Севастополе и Махачкале 23.06.2024, 20:400 Эксперт рассказал о правилах пользования пляжами с домашними питомцами 23.06.2024, 20:230 Пенсионер в камуфляжной кепке пропал в Пскове 23.06.2024, 20:011 Всех желающих приглашают потрудиться на подворье обители в поселке Замошье Псковского района
23.06.2024, 19:400 Вакансии полицейского и полицейского водителя открыты в полиции Пскова 23.06.2024, 19:200 В РВИО рассказали об операции «Багратион» 23.06.2024, 19:000 Митрополит Арсений возглавил престольное торжество в Троицком соборе 23.06.2024, 18:430 Изготовить кольчугу сможет каждый желающий на фестивале «Довмонт Псковский»
23.06.2024, 18:200 Псковские футболисты забили 8 мячей на первенстве юношеской лиги Северо-Запада 23.06.2024, 18:000 Кулинары поделились рецептами, в которые стоит добавлять черешню 23.06.2024, 17:402 Закрытый погранпереход в Нарве спровоцировал очереди на границе с Псковской областью 23.06.2024, 17:200 Юрист рассказал о рисках приобретения апартаментов
23.06.2024, 16:580 Около 150 гребцов принимают участие в соревнованиях по академической гребле «Псковская регата» 23.06.2024, 16:420 Псковские школьники защитили исследовательские проекты 23.06.2024, 16:210 Более 120 человек пострадали в результате ракетного удара ВСУ по пляжу в Севастополе 23.06.2024, 16:011 Раскрыто, как вырастут тарифы на ЖКУ после долгих «каникул»
23.06.2024, 15:400 Умерла почетный работник сферы образования РФ, педагог псковского лицея Елена Горохова 23.06.2024, 15:200 Продолжаются текущие ремонтные работы в Куньинском филиале Псковской областной больницы 23.06.2024, 15:000 Эксперт напомнила, на какие льготы могут рассчитывать пенсионеры 23.06.2024, 14:400 Профильная смена для психолого-педагогических классов Псковской области завершилась в центре «Вега»
23.06.2024, 14:220 Похожий на снаряд предмет нашли ягодники в лесу по направлению к Гдову 23.06.2024, 14:030 Один ребенок заразился боррелиозом после укуса клеща в Псковской области 23.06.2024, 13:400 Audi столкнулась с фурой вблизи Опочки 23.06.2024, 13:250 Врач назвала безопасную длительность купания
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru