Общество

Что делать, если подросток адреналиновый наркоман - советы психолога

На железнодорожной станции Дно с моста упал 17-летний подросток. Мальчика доставили в больницу. Как выяснилось позднее, он занимается паркуром, решил пройтись по перилам моста и оступился. Несколькими днями позже желание прокатиться на крыше электрички унесло жизнь подростка в Подмосковье. Почему молодые люди выбирают экстремальные увлечения, как уменьшить их тягу к риску или хотя бы направить эту энергию в менее опасное русло, Псковской Ленте Новостей рассказал семейный психолог Сергей Калинин.

Риск - это врожденное

- В последнее время участились случаи травм подростков, связанных с «тренировками» на потенциально опасных объектах. Все ли дети в переходном возрасте склонны к экстриму? Что заставляет их рисковать жизнью?

- Склонность к риску достаточно активно изучается в психологии последние лет пятьдесят. Есть, действительно, и возрастные особенности. Чуть ли не самая высокая предрасположенность к риску в подростковом возрасте. Постепенно с возрастом склонность к риску снижается, но у подростков и в молодом возрасте она достаточно высокая.

Говорить про одну причину, конечно, нельзя. Всегда существует комплекс причин. Например, можно говорить о физиологических, врожденных причинах - об особенностях нервной системы. Например, есть люди гиперчувствительные, кто достаточно сильно, ярко переживает любые впечатления, любые эмоции. А есть люди с притупленной чувствительностью, которым этой стимуляции не хватает. Им нужны какие-то сверхсильные стимулы просто для того, чтобы не засыпать на ходу, чтобы их нервная система функционировала. Я подчеркиваю, это врожденная особенность. Эти люди постоянно придумывают себе острые ощущения, в буквальном смысле слова ищут их, становятся своего рода адреналиновыми наркоманами. Потому что, когда есть риск, есть опасность, есть непредсказуемость, такая жизнь на грани, только тогда они чувствуют себя живыми, энергичными.

В подростковом возрасте происходят физиологические процессы взросления - тот самый гормональный взрыв. Поэтому они очень предрасположены к поиску острых ощущений в силу просто возрастных особенностей. При этом склонность к риску связана с такой особенностью личности, как импульсивность.

Импульсивность противоположна самоконтролю. Когда у нас возникают какие-то желания, потребности, мы их контролируем, планируем, выбираем время и место, чтобы свои потребности реализовать. Импульсивные люди действуют, не подумав, несмотря ни на что, пытаются воплотить свои желания в жизнь. Таким образом, у людей с высокой импульсивностью присутствует рискованное поведение.

- То есть склонность к риску возникает чаще у импульсивных подростков?

- У подростков это все еще умножается на желание получать признание среди сверстников.

Ведущий тип деятельности у них - общение со сверстниками. Для них самое важное - быть принятыми в коллектив, занимать там определенный статус, получать определенное признание. А вариантов, как самоутвердиться, показать, что ты крутой, не так много. Поэтому они выполняют любые челленджи, даже самые дурацкие: повисеть на крыше, совершить немыслимый прыжок в воду или сделать какой-то трюк на байке. Причина такого поведения проста: «мной будут восхищаться», «я сразу завоюю популярность, признание среди сверстников». Причем, если подросток это сделает в рамках общепризнанной системы, например, как волонтер совершит какой-то поступок, это будет круто для взрослых, для родителей, но не для его компании. А, совершая необдуманные рискованные поступки, подросток чувствует себя героем, принятым, уважаемым в своей среде, поэтому готов рисковать дальше.

- Как родителям, педагогам вести себя с такими детьми? Может, сразу в спорт отдать?

- Тут противоречивая история. С одной стороны, это решение напрашивается интуитивно: если ребенок получает адреналин за счет какого-то непонятного экстрима, может, отдать его в секцию, где он будет получать адреналин на тренировках, под присмотром? Это могут быть единоборства, для того же паркура есть центры, оборудованные с учетом требований безопасности, страховками и т.д. Отчасти это может быть выходом. Но есть и исследования, которые показывают, что кто-то адреналин там тратит, а у кого-то наоборот повышается уровень риска. Привыкнув рисковать на тренировках, человек в обычной жизни может рисковать еще больше. Появляется ложная уверенность: «Я смогу, я справлюсь». И, если не теряется мотивация хвастовства перед сверстниками, риск становится более тяжелым.

Нужно разрешать

- Тогда что делать? Как уговорить детей бережно относиться к своей жизни и здоровью? Есть ли какие-то проверенные инструменты?

- В психологии есть так называемая процессуальная модель риска. Это уравнение с тремя переменными. Когда человек совершает рискованные действия, есть три фактора. Первый - уверенность в себе: «Я могу это сделать, у меня это получится». Понятно, что такая самооценка у подростков может быть неадекватной и завышенной. Они элементарно не рассчитывают свои силы. Откуда берется такая оценка? Человек оценивает себя в реальных делах и оценивает себя глазами других людей. И здесь от степени осознанности - от того, насколько человек реально себя понимает и представляет, будет зависеть, выберет он рискованное поведение или нет.

Сразу возникает вопрос, кто с ребенком общается, кто формирует ему эту оценку и каким образом? Если эта самооценка завышена, в том числе благодаря родителям, ребенок будет рисковать. Например, классическая история, когда дети из благополучных семей идут и тырят шоколадки по магазинам. Зачем это надо, если у них все это есть? Дело именно в риске.

Другая ситуация, когда, наоборот, эта самооценка занижена, когда ребенок живет в дисфункциональной семье, где его унижают, обижают. Тогда склонность к риску носит характер компенсации. То есть подросток стремиться доказать, что он на самом деле крутой и что-то может.

Если у ребенка адекватная самооценка, он знает, что его любят и ценят таким, какой он есть, и ему не надо ничего доказывать, склонность к риску снижается.

Второй компонент в формуле риска - представление о том, что все под контролем. В психологии есть такой термин как «иллюзия контроля». Люди, которые выбирают рискованное поведение, просто не понимают, что ситуация может выйти из-под контроля, и все может пойти не так, как им кажется.

- Как можно это предотвратить?

- Психологи называют это методом сценария. Прежде чем что-то совершить, нужно подумать, каким видится идеальное развитие событий, но в то же время придумать 10 способов на случай, если что-то пойдет не так. Пожарные, спасатели, чья работа связана с высоким риском, как раз этот метод сценария используют, чтобы не возникало иллюзии контроля и, соответственно, излишней смелости, храбрости и необдуманности в действиях.

Родители, как правило, боятся рискованного поведения, они просто пытаются все запрещать. И у ребенка получается нереалистичное представление о риске. А на самом деле нужно разрешать, даже если есть какие-то опасения. Но по возможности эти сценарии проговаривать, чтобы ребенок понимал, что ситуация может развернуться совершенно не тем идеальными образом, как ему кажется. Даже знание таких сценариев снижает готовность рисковать.

И третий элемент в этой формуле - результат. Есть исследования, что склонность к риску, связана с высокими достижениями. Людям, которые рискуют, кажется, что они достигнут крутого замечательного результата. Они чрезмерные оптимисты. Но результат на самом деле может их разочаровать или будет не совсем таким, как представлялось.

И здесь тоже можно задать вопросы: «Для чего ты это делаешь? Чего хочешь добиться? Ты уверен, что будет именно такой результат? А представь, что ты попытаешься исполнить этот трюк, у тебя не получится, и твои друзья вместо того, чтобы говорить тебе «респект и уважуха» будут показывать на тебя пальцем, ржать и говорить, какой ты неуклюжий». Риск на то и риск, что результат непредсказуем. И таким образом, снизить его уровень можно просто реалистичным представлением о том, какие результаты могут получиться.

Беседовала Светлана Синцова