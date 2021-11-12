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Блоги / Дина Дабришюте

Велик могучим русский языка!

12.11.2021 15:27|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы «Реплика», выходящей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает псковский журналист Дина Дабришюте.

 

Русскоговорящие люди по всему земному шару и в России в частности оказались на пороге серьезной реформы - Минпросвещения страны подготовило проект новых правил орфографии и пунктуации русского языка. Когда чиновники покушаются на святое правописание, поневоле становится несколько тревожно за будущее устной и письменной коммуникации.

О том, что нам якобы грозят фатальные тотальные изменения в языке, поговаривали уже давно. Несколько последних лет нет-нет да и попадались встревоженные адепты русской культуры, пугающие прохожих серьезными необратимыми переменами. Теперь все опасения родителей школьников, сдающих ОГЭ и ЕГЭ, стали реальностью: к 2023 году увидит свет новый полный свод правил русской орфографии и пунктуации.

Звучит кошмарно, согласитесь? С 1956 года не было ничего подобного. Воображение рисует страшные картинки новых учебников, новых норм ударений в словах для дикторов радио и ТВ, которых слушать образованным людям и сейчас порой невыносимо. Мало чиновникам, что систему образования развалили, тестирование ввели и под камеры всех посадили, так теперь еще и весьма сомнительные знания будут вкладываться в неокрепшие умы школьников.

На самом деле, все не совсем так (с образованием тоже, но об этом в другой раз). Как бы пользователям языка не хотелось выучить правила раз и навсегда, язык меняется. С этим фактом давно пора смириться, для ощущения стабильности в жизни нужно опираться не на ударения в словах, а на другие вечные ценности. Глупо отрицать, что новые явления (тот же коронавирус), растущий процент общения в социальных сетях, глобализация и увеличение количества людей, владеющих иностранными языками, не сказываются на устной и письменной речи. Так вот именно эти изменения и хотят задокументировать лингвисты совместно с чиновниками.

Корректировки в произношении, новые слова и смыслы - все это постепенно находило отражение в словарях и школьных учебниках, студенты-филологи тоже всегда были в курсе последних новостей. Никакого эффекта неожиданности. Не будет так, что мы проснулись, а говорить теперь надо иначе, а как именно, никто не знает, нужно свод новых правил дружно учить.

Положив правую руку на свой диплом филфака, выскажу личное мнение о происходящем в языковой среде русскоговорящего общества. Речь стремится к упрощению и вариативности норм. Язык становится легче и понятнее: можно говорить и так, и этак и прослыть образованным.

Новый свод законов орфографии и пунктуации позволит реже звонить знакомым филологам в поиске ответов на вопрос, будет в предложенной коммуникативной ситуации работать общепринятое правило или исключение из него. Систематизация произошедших за годы перемен в языке мне нравится, а вот его унификация и все возрастающая вариативность ударений в словах нет.

Есть мнение, что в жизни есть более интересные занятия, чем уточнение правописание слов по словарям (но это не точно). Какой точки зрения в этом вопросе не придерживайся, по-настоящему напрягает не реформа языка, а то, что многие люди у нас этого слова боятся. Не доверяют чиновникам и власти, не разбираясь, критикуют любую инициативу. Народ живет с уверенностью, что государство ему пакостит.

Бедный народ, бедные люди! Бедный русский язык, который через пару лет с принятием нового свода правил орфографии и пунктуации не раскритикует разве что ленивый.

Дина Дабришюте

Источник: Псковская Лента Новостей
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