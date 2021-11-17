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Блоги / Дина Дабришюте

Колесо ЖЭК-арта

17.11.2021 09:07|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы «Реплика», выходящей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает псковский журналист Дина Дабришюте.

 

Пока автовладельцы дружно меняют летнюю резину на зимнюю, региональные операторы по обращению с ТКО напоминают: старые ненужные покрышки нельзя использовать для благоустройства родного двора. С этого года адептам ЖЭК-арта за изыски типа клумб из автомобильных шин грозит административная ответственность.

Индивидуальные творцы получат штраф от 1000 до 2000, а управляйка, которая не уследила за своими «очумелыми ручками», от 100 до 250 тысяч рублей. Поправки внесли в июле в КоАП РФ и ст.51 Федерального закона «О защите окружающей среды». В силу они вступили с 1 сентября.

Согласно обновленному законодательству отныне нельзя закапывать отработанные покрышки в землю, делать из них бордюры, использовать вместо качелей или тренажеров и вырезать из шин лебедей и любых других фантастических тварей. Запрещено все это не только в городе, но и на приусадебном участке. Такие меры призваны улучшить экологию.

При всем при том толковой системы утилизации старых автомобильных шин у нас нет. В обычную мусорку покрышку не выкинешь, а специальных контейнеров для сбора отработанных шин порядка четырёх сотен на всю страну. Единственный шанс законно отдать резину на переработку - оставить ее в шиномонтажке, которая имеет возможность утилизировать отслужившие запаски (есть информация, что это там делают не за «спасибо»). Меняешь резину на своем авто сам? Вот и решай теперь, куда запихнешь себе покрышку, чтобы не получить штраф.

Как часто и бывает, решая одну проблему, желая сделать хорошо будущим поколениям, мы утыкаемся в другую. Почему же нельзя созидать чистоту во всем мире, логично выстраивая систему работы: вначале создать больше спецплощадок для сбора особенного мусора, наладить систему утилизации отходов с фирмами по замене шин, а уже потом штрафовать тех, кто выкидывает покрышки на улицу, как бы культурно это не выглядело на первый взгляд? И почему пристальное внимание экоактивистов привлекли именно шины? Пальмы из пластиковых бутылок, игрушки всех мастей и размеров, заботливо посаженные на пеньки киснуть и в дождь, и в зной, как будто волнуют Чистомэнов из числа законодателей меньше. Какая-то дискриминация мусора получается.

После вступления в силу запрета использовать покрышки на клумбах все шедевры ЖЭК-арта из этого материала должны быть убраны с глаз долой. Ради интереса советую походить и понаблюдать, как работает данный закон на практике, особенно там, где активные граждане еще пару лет назад боролись за победу в очередном конкурсе по благоустройству дворовой территории. Шины как материал горячо любимы и детскими садиками, давно не видевшими денег на игровые комплексы и озеленение территории. Если подумать о покрышках шире, то есть ощущение, что с ними уходит целая эпоха. Все меньше и меньше артефактов постсоветского периода будут понятны новому поколению. Дети 1990-х, 2000-х и даже 2010-х придумывали, что можно сделать из мусора, а зуммеры и грядущие гунны теперь должны уметь бытовые отходы сортировать, а никак не использовать в качестве подручных материалов. Даже втулки туалетной бумаги, весьма экологичный и безобидный мусор, все чаще делают смываемыми. Никакого простора для творчества!

Может, возраст активных пользователей смартфонов и снижается стремительно, потому что детям больше руки и голову занять нечем?

Дина Дабришюте

Источник: Псковская Лента Новостей
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