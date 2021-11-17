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Общество потребления животных

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы «Реплика», выходящей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает псковский журналист Дина Дабришюте.

В холодное время года бездомные звери чаще, чем обычно, вызывают жалость у прохожих эмпатичных людей. В социальных сетях активно распространяется информация, как можно и нужно помогать братьям нашим меньшим, что водителям следует быть внимательнее перед тем, как трогаться с места, потому что котики прячутся под капотом, и так далее.

Зимой и летом зоозащитные организации пытаются договориться с кем можно и нельзя о том, чтобы количество бездомных животных на улицах начало уже сокращаться, а не расти. На региональном уровне сейчас разрабатывается законопроект, согласно которому органы МСУ наделят полномочиями по обращению с безнадзорными животными. Местные власти смогут осуществлять отлов, транспортировку и передачу в приюты, размещение и содержание тех ничейных домашних животных, которые не могут быть возвращены домой. Областной комитет по ветеринарии, в свою очередь, должен контролировать происходящее.

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Не хочу сказать, что кто-то считает, что волостным, городским и районным властям нечего делать, потому теперь они будут заниматься еще и благоустройством жизни животинок. Однако мысль витает в воздухе. Мне сложно поверить, что этот региональный законопроект выстрелит. Скорее, только в воздух. В Госдуме сейчас тоже в очередной раз пекутся о создании человеческих условий для наших шерстяных братьев. Законодатели уверены, что надзирать и наказывать - один из самых действенных методов работы с населением. Потому среди комплекса мер по уменьшению количества бездомных животных числится штраф в 30 тысяч рублей за выброшенных на улицу любимцев.

Кроме прочего первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов опять поднял тему регистрации домашних животных. Подобная идея уже не раз возникала у законодателей, над ее воплощением в жизнь особенно много иронизировали заводчики рыбок гуппи и любители экзотических насекомых, типа мадагаскарских тараканов. Поди повесь чип на каждый рыбий хвост! До сих пор до конца не урегулировано исполнение последних законодательных актов в части содержания экзотических животных, которые уже давно перестали быть редкостью. Чиновники грозились прийти к каждому владельцу ящерицы или паука и лично посмотреть, в каких условиях живут эти создания, есть ли на них документы и при обнаружении нестыковок правил содержания и реальности отдельно взятой квартиры, животных изъять.

В Псковской области скандалов по этому поводу не было. А вот по России случаи, когда владельцев экзотических животных лишали их любимцев, увозя их буквально в неизвестном направлении, случались. И попробуй докажи людям в форме, что ты всех содержишь правильно. Одна жалоба соседей - и ты уже не опытный зоокипер, который пытается разводить редкие виды, сохраняя биоразнообразие планеты, а юный натуралист, к которому пришла полиция и избавила несчастных зверей от страданий.

Если старые законы уже несколько лет никак не заработают, не помогают в полной мере решать проблему ответственного содержания экзотических зверей, то смогут ли новые законодательные акты (если их примут) сократить число бездомных кошек и собак? Как доказать, что ты своего Шарика выкинул, а не потерял?

Вопросов больше чем ответов, хотя хочется уже, чтобы законы проблемы решали, а не создавали новые. Еще желательно, чтобы к живым существам люди хотя бы попытались относиться здраво, не впадая в крайность очеловечивания, но и не относясь к зверю, как к вещи. Рыба гниет с головы, а человеческая природа с совести. «Общество потребления», «культура потребления» - понятия, которые многие соотносят с текущей вехой истории человечества. Но кто, если не люди, могут отказаться от жизни по этим понятиям? Вопрос только в том, вынужденно или по собственному желанию.

Дина Дабришюте