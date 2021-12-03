Блоги / Дина Дабришюте

«Ну какава красота!»

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы «Реплика», выходящей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает псковский журналист Дина Дабришюте.

Новогодние украшения города стали внеочередным поводом задуматься о том, что есть красивого в нашем дремучем древнем урбанистическом пространстве.

Как я уже неоднократно подмечала, людям никогда ничего не нравится. Поставили буквы на набережной Великой - плохо, ничего не стояло - пусто. Нарисовали портрет Виктора Цоя на стене здания - а зачем Пскову Цой? Стоят обшарпанные стены панелек - а что так все уныло?

Смотрите также К критике Виктора Цоя

Угодить всем в вопросе организации пространства не удастся никогда и никому, впрочем, как и обойти стороной вечную дискуссию о том, что сделает Псков красивее для «уважаемых жителей и гостей города». Начнем с близкого - с новогодней иллюминации. Городские власти обрадовали еще в ноябре: в этом году крысы не съели главную елку! Ну, спасибо, конечно, за еще одно событие в копилку сомнительных достижений УГХ.

Смотрите также Николай Баринов: В этом году новогоднюю елку крысы не съели

Вид праздничного дерева все же вызывает вопросы: оно похоже на конус, украшений не так много, по мнению некоторых адептов прекрасного, уж лучше бы его съели, был бы повод прикупить новое, поэстетичнее.

Ставший традиционным набор светящихся животных, карет и арок подвергается хейту меньше. Звери инстаграмны, гирлянды на деревьях симпатично мерцают, шарики-фонарики и карусель радуют глаз. Достается разве что большой светящейся подарочной коробке, которую в народе окрестили БДСМ-клеткой. Ну, тут уж каждый мыслит в меру своей испорченности.

Новый год проходит быстро, у общественников, озабоченных историческим видом города, не успевает подгореть чувство прекрасного, вместе с праздником уносят три белых коня остатки былой иллюминации и упаковки из-под петард. Другое дело творится остальные месяцы года.

Современные урбанисты говорят: давайте сделаем городское пространство как в Европе, чтобы было для людей, красиво, функционально и актуально. ВООПИиК и ему сочувствующие возражают: у нас древний город, вы сейчас в центре понаставите всякого, никаких открыточных видов не останется. До сих пор город разделен на два лагеря по поводу уже родной для набережной инсталляции «Россия начинается здесь». Во-первых, надпись приятная. Во-вторых, в темноте светится, а значит, не бесполезна (с нынешним-то уличным освещением точно!). Подобно маяку на другой стороне реки Великой у недоделанного кампуса ПсковГУ стоит осмеянная «Любовь Пс(к)ов». Нам обещали, что разноцветные буквы там временно. Часики тикают, арт-объект стоит и пользуется большой популярностью у туристов. Лично я с утра до вечера наблюдаю около него очередь из желающих сделать фото, даже в проливной дождь. Пути людского вкуса воистину неисповедимы!

Еще несколько пламенных сердец с признанием в любви к Пскову есть в городе, но они попадают в объектив, разве что когда на них обращают внимание вандалы. Сквер Искусств на 4-х углах хорош в разных смыслах, кованые арт-объекты там и красивые, и фотогеничные. Детский парк со Скобарем тоже ничего. Две Ольги живут с нами уже много лет, разные, но любимые многими, не то, что Ленин у главного здания ПсковГУ. Вписался в городское пространство и никому не мешает памятник Савве Ямщикову. Хотя мне кажется, он стоит так, что еще попробуй найди. Не уверена, что каждый пскович его видел своими глазами.

Со скульптурами и фигурами, т. н. «малыми архитектурными формами», вопрос более-менее понятный. Их сложно найти, легко потерять и невозможно забыть. Жаль, что у нас в городе пока не сильно прижилась культура атмосферных двориков, каких очень много, например, в Петербурге. Правда, в центре города и на Запсковье есть пара адресов с Эйфелевой башней, дизайнерскими скворечниками и любопытными граффити. Однако последние радуют не каждый глаз. После фестиваля «Плеск» стены зданий стали расписывать у нас часто, но почему-то самые красивые рисунки скрыты в спальных районах, а вот муралы с ужасающими лицами спасателя или двух капитанов попадаются на глаза всякому, кто едет по центральным улицам города. Интересно выглядят некоторые надписи на стенах домов и гаражей, так скажем, несанкционированные сверху. Например, огнедышащий змей на обгоревшем здании близ Финского парка. Признаюсь, я люблю любые надписи на стенах, если они содержат концепцию.

Правда, таких почитателей, как я, немного даже среди моих подписчиков в Инстаграм (так показал опрос). Сейчас вся арт-культура Пскова выглядит как лоскутное одеяло, которое то и дело пытаются перетянуть на себя современные урбанисты и адепты классического взгляда на стены, парки и пейзажи. Этому городу явно нужен новый герой - главный художник. Хорошо бы, чтобы с ним в комплекте образовался уже какой-то дизайн-код, который не ограничится снятием рекламных вывесок на центральных улицах Пскова. Тогда и о(б)суждать новые арт-объекты станет интереснее.

Дина Дабришюте