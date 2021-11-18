Общество

Николай Баринов: В этом году новогоднюю елку крысы не съели

Новогодняя елка на главной площади Пскова будет та же, что и в прошлом году. «Крысы ее не съели», - сказал руководитель управления городского хозяйства Николай Баринов в ходе заседания комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы сегодня, 18 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам Николая Баринова, к 15 декабря УГХ ожидает команду для начала установки новогодней елки на Октябрьской площади. В настоящее время, по его словам, в Пскове на 90% готовы к этой работе. Сейчас идет закупка украшений еще на 10 миллионов рублей.

Украшения появятся на улице Пушкина и площади Ленина. Кроме того, новогодняя зона будет обустроена в парке на пересечении улицы Труда и проспекта Энтузиастов.