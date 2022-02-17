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Прах на ветер

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы «Реплика», выходящей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает псковский журналист Дина Дабришюте.

Чего не хватает Псковской области? Памятников? Эффективных менеджеров? Денег? Ответ может показаться не очевидным: для полного счастья недостает крематория. Иначе как объяснить, что с такой просьбой псковичи обратились к губернатору Михаилу Ведерникову через его Инстаграм-аккаунт? Дескать, естественная убыль населения есть, дальше она будет только нарастать, а кладбищам уже некуда расти.

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Понятно, что муниципальная земля не резиновая, и рано или поздно похоронный вопрос встанет ребром. Есть мнение, что сложности уже существуют. Мертвые не имут ни срама, ни проблем, так что разруливать ситуацию нужно живым. Пока в Пскове не то чтобы очень много вариантов пристроить свое бренное тело после смерти: только классика, только могила в полный рост с массивным или не очень памятником.

21 век - век выбора и возможностей, вот псковичи и говорят, что неплохо бы организовывать и в провинции альтернативные способы захоронения. Православный человек, скорее всего, возмутится, подобной бесовщине. По церковным традициям хоронят нынче и крещеного атеиста, и ортодокса - деньги свечи не пахнут. Решающим в вопросе строительства крематория у нас является низкий спрос на его услуги. Во всяком случае, в этом уверяют власти областного центра.

С 2019 года в Госдуме обсуждаются изменения в законопроект о погребении и похоронном деле. Согласно нему у регионов будет право самостоятельно решать вопросы строительства крематориев и создания частных кладбищ. Пока наверху Минстрой дорабатывает соответствующие документы, на земле почти не осталось живого места.

Недавно выяснилось, что, вероятно, эти бумажные проволочки имеют еще одну причину - закон может быть не просто доработан, а полностью заменен, если похороны сделают госуслугой. Такое предложение озвучили в Госдуме, заместитель председателя комитета по экономической политике Артем Кирьянов подчеркнул, что решение давно уже назрело. Депутаты указывают на несколько проблем: черный похоронный бизнес и необходимость защиты прав людей, потерявших близких. И добавляют, что неплохо бы применить достижения цифровизации и в этой отрасли.

Очевидные проблемы с функционалом рынка ритуальных услуг действительно давно пора решать, а вот насчет получения справок через хорошо известный портал Госуслуг хочется пошутить, хотя на деле живым будет явно не до смеха.

Псковичам в ближайшее время точно не светит возможность сжечь свое тело, физически не покидая границ региона. Оставляя такую просьбу в завещании потомкам, есть риск, что она останется не исполненной, особенно с учетом уже имеющихся долгостроев и зданий на «вечной» реконструкции, прикрытых тряпочкой, которые как бы намекают, что у псковичей не всегда получается со строительством и ремонтом.

«Гpядущее - пепел, пpошлое - мpак», - поется в одной известной песне группы «Крематорий». И пока это единственный крематорий, который доступен в Псковской области.

Дина Дабришюте