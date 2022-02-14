Общество

Псковичи требуют построить крематорий в областном центре

Подписчики в Instagram-аккаунте губернатора Псковской области потребовали построить крематорий в Пскове.

Фото: pixabay.com

«Постройте в Псковской области хотя бы один крематорий, — рекомендовал мужчина. — В связи с естественной убылью населения, которая дальше будет только возрастать, размеры кладбищ растут чудовищными темпами».

Его поддержала женщина. «Отсталость какая-то в вопросе похорон: отвратительный бардак на кладбищах, нет домов для прощаний, нет крематория ни одного в области», — подчеркнула она.

«Да, я поддерживаю, — написала девушка. — Допустим, я бы не хотела лежать после смерти на участке, затопленном водой...»

Ответ последовал от представителя администрации Пскова: «Среднее количество запросов на захоронение урны с прахом на территории кладбищ города Пскова составляет 15 запросов в год. В связи с малым количеством запросов на захоронение урн с прахом в настоящее время необходимость строительства крематория на территории города Пскова отсутствует».

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитная зона от крематория составляет от 500 до 1000 метров, отметили в органе исполнительной власти.

«Земельных участков, для которых может быть обеспечена санитарно-защитная зона указанных выше параметров, на территории города Пскова нет», — добавили в городской администрации.

«Будет крематорий, возрастет и количество запросов. А строить не обязательно в центре, можно и на окраине», — подытожил инициатор беседы.