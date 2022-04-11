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Знак свыше

О сколько раз твердили миру, что высшее образование уже давно не билет в светлое и безбедное будущее! Но многие работодатели продолжают его требовать в качестве гаранта профессиональных компетенций соискателя до сих пор.

Никого при этом не смущает, что устройство на работу молодого специалиста начинается с «забудьте все, чему вас учили в ваших университетах», которое предваряет вузовско-ссузовское «забудьте все, чему вас учили в школе».

Дабы уменьшить бездну между научным вымыслом и жизненной необходимостью, министерство науки и высшего образования решило отдать определение круга научных исследований в регионах в руки руководителям субъектов. Соответствующее распоряжение уже подписал глава ведомства Валерий Фальков.

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При выборе тем научных изысканий должны будут учитываться приоритеты развития местной экономики в условиях санкций. Предполагается, что главы регионов будут заверять тематику ещё до направления научной работы на экспертизу в РАН.

С одной стороны, губернаторы, конечно, знают о проблемных точках местного развития, как никто. Но с другой, науке и технике для настоящего развития нужны свобода и деньги. Расстановка приоритетов сверху ограничивает, как минимум, первое, масштабы финансирования образовательных программ и научной деятельности - второе.

На первый взгляд кажется, что новое распоряжение погубит на корню ныне существующие приоритеты развития науки в регионах, подорвет связи, которые выстраивались годами, если глава субъекта сочтет, что какие-то направление работы больше не нужно, неактуально в данный момент. Боюсь, первыми шапки полетят у гуманитариев. Кому сдался очередной сборник псковских говоров или серьезное краеведческое исследование, если сейчас время поднимать экономику с колен? Знания региональной этнографии не накормят псковичей, и без того народ всякими сказками сыт. Так что же теперь, похоронить всю гуманитарную научную деятельность?

Думаю, реквием для нее разучивать точно пора. Но новому поколению школьников, будущим абитуриентам, мне кажется, наоборот, повезло. Велик шанс, что учить отдельным направлениям наук, востребованным в Псковской области, будут теперь качественнее, углубленнее. Это значит, что поводов уехать со своей малой Родины у молодежи будет меньше, так как и здесь получится неплохо устроиться (если душа лежит к востребованным специальностям, конечно).

Непонятно, как и что сработает в реальности, но в теории новое распоряжение указывает на очевидный денежный передел в финансировании отдельных направлений. А там, как мы знаем, человеческий фактор часто бежит впереди актуальности научных изысканий.

Дина Дабришюте