Блоги / Дина Дабришюте

Темные времена

В темные времена лучше видно светлых людей, гласит популярная интернет-поговорка. Что лучше, больше светлых голов или меньше темных времен?

Минпросвещения РФ решило этот вопрос для себя в пользу первого утверждения. Сеять зерна российской исторической правды, во многом определяющей настроение человека в современном меняющемся мире, министр Сергей Кравцов предложил с первого класса. Предполагается, что просвещаться школьники будут в рамках уроков по «Окружающему миру». Для тех, кто не видел современных учебников, подобная инициатива может показаться чем-то очень хорошим или очень спорным.

Для того, чтобы определиться, стоит сходить в любой книжный магазин и посмотреть на учебники или учебные программы для первоклашек. Истории там много в разных курсах, и в том, что некогда назывался «Природоведением», и в новом ОПК (Основы православной культуры), от которого еще болит душа неверующего родителя. Увеличение объема информации обычно напрямую связано с увеличением часов, что для первоклашек явно не станет радостной новостью. Зачем нагружать ребенка с порога образовательного процесса? Или прививка патриотизма нынче настолько нужна, что делать ее пора в принудительном порядке, дабы не разгонять лет через десять очередные митинги?

Если уроки православной культуры некоторыми родителями до сих пор воспринимаются как религиозная пропаганда в светском государстве, то уроки истории могут трактоваться взрослыми как госпропаганда. Кажется, сейчас точно не стоит рисковать и вызывать негатив в адрес методов патриотического воспитания. Пока инициатива не принята, и решения по ней нет, есть красивые слова в подходящее время. Но беда идея не приходит одна! С первого сентября повсеместно, а в некоторых регионах уже сейчас учебная неделя в школах начинается с поднятия российского триколора и исполнения государственного гимна. Это одновременно и меньшее, и большее, что можно ввести в образовательных учреждениях для воспитания законопослушных граждан, любящих свою страну.

Смотрите также Учебная неделя в псковской школе началась с поднятия флага РФ и исполнения гимна

Подобный опыт существует во многих странах, где он не вызывает никаких вопросов. Действительно, ничего такого в этом нет. Ребенок живет в России, одних только государственных праздников явно не хватает, чтобы он успел запомнить и понять российскую символику. Странно, что никто не додумался раньше массово воспитывать гордость за свою страну самым безобидным способом, через символику, которая для того и создана.

Однако сейчас эта безобидная и в общем-то здравая идея выглядит скорее как отчаянная попытка государства заявить о себе. Но люди-то любят страну, Россию. Только гордость за нее и дает понимание истории и культуры, формирует народ, который вне зависимости от того, кто во главе, без всякой госпропаганды искренне рад своей национальной принадлежности.

Сейчас говорить о том, как нам всем хорошо там, где и кто мы есть, не у всякого язык повернется. Время, когда можно было органично воспитывать патриотизм, прошло. Теперь любовь к стране государству придется насаждать.

Дина Дабришюте