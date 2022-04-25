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Учебная неделя в псковской школе началась с поднятия флага РФ и исполнения гимна

Учебная неделя в средней школе №24 имени Льва Малякова в Пскове началась с поднятия флага РФ и исполнения гимна. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на мероприятии присутствовал исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Право поднять флаг Российской Федерации сегодня, 25 апреля, предоставили ученице Алене Тягуновой, флаг города Пскова – ученику Владимиру Алексееву, флаг школы №24 – ученице Арине Морозовой.

«Это возрождение прекрасной традиции, которую вместе с нами возобновляют во многих регионах. Убежден, что каждую неделю она будет доставлять все больше удовольствия, и ваши голоса будут исполнять гимн ярко и звонко. Следует понимать. что школа – важнейший социальный институт, и отождествление с государством мы должны растить с младых ногтей. Очень приятно, что школа стала центром притяжения доброго, светлого и важного. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый понедельник вы чувствовали себя оплотом страны, нашего завтра», – поприветствовал учеников 1-11 классов и сотрудников школы Андрей Ермаков.

«Сегодня мы даем обещание любить историю своей страны и бережно относиться к ее символам. Уверена, что традиция будет передаваться от одного класса к другому», – отметила директор школы №24 Светлана Котова.

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Также она добавила, что в преддверии грядущих праздников – Дня весны и труда и Дня Победы – работники учреждения решили заложить в школе «Аллею мира и солидарности». В прошлом году, накануне 9 мая, они посадили «Сад Победы».

Первые деревья аллеи посадили почетные гости: исполняющий обязанности председателя комитета по образованию и представитель совета отцов школы. Также к высадке деревьев присоединились одиннадцатиклассники.