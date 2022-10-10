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Одиночество государственной важности

Живем сейчас в какой-то книге. Многие убеждены, что это забористая антиутопия.

Думаю, нужно уточнить границы жанра. На взрослую проза жизни уже не тянет, слишком много законов, диктующих обращение с информацией, духовных скреп и морализаторства по принуждению. То, что происходит с российским обществом, – сатирический рассказ для детей, повествование с элементами научной фантастики. Пример такого произведения в литературе – роман-сказка «Незнайка на Луне» Николая Носова. Очередную отсылку к этой книге дали главные графоманы нашей страны – депутаты Госдумы. На днях зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов предложил создать Агентство по делам одиночества.

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Почему комитет федерального парламента по аграрным вопросам до сих пор не предложил организовать «Общество по выращиванию гигантских растений»? Еда – одна из главных потребностей человека, благодаря ей мы вообще живем. Может, власть имущим стоит хотя бы сделать вид, что они задумываются о том, как повысить покупательную способность россиян? Хотя бы в продуктовом магазине. Нет, в нашей детской книжке заботятся исключительно о высоком.

По замыслу авторов идеи, структура для поддержки одиноких людей будет оказывать населению психологическую помощь (а лучше бы гуманитарную!). Сейчас у многих бессонница, депрессия, люди в городах страдают от тотального одиночества, не видят ничего, кроме работы и телика. Тут на страницах романа появляется супергерой в костюме психолога и уносит всякого страждущего в новый прекрасный мир.

Не спорю, многим людям необходима помощь специалиста, по некоторым вообще психушка плачет. Но не государственное это дело – измерять уровень одиночества населения. Во-первых, у нас и так хватает служб психологической поддержки, горячих линий и желающих дать офигенный совет. Кто ищет, тот найдет. Во-вторых, одинокий человек – это вовсе не офисный клерк, который работает 24/7, с перерывом на сон и телик. Одинокие - это бабушки и дедушки, которые продают у псковских ТЦ букеты с дачи и комнатные цветы, сезонные овощи и домашнюю библиотеку. В остальных случаях мы имеем дело с нытиками.

Вас прибила депрессия, и не можете читать новости? Идите к специалисту. Мучает бессонница? Врач вам в помощь. Одолевает желание поговорить? Достаньте людей в общественном месте, обязательно найдете пару таких же, как и вы. Вы останетесь несчастны и душевно уязвлены, но будете не одни!

Вообще мне странно, что государственные мужи заикнулись о неважном психологическом состоянии народа. Даже если оценивать идею создания Агентства по делам одиночества как популистскую, она не работает. Сейчас актуальнее вопрос, чем среднестатистический гражданин будет обедать, если его зарплата едва покрывает постоянно растущую коммуналку, а вторую и третью работу он потерял одновременно с первым пакетом санкций против России.

Нашим дорогим депутатам на всех уровнях пора уже реализовывать любые жизнеспособные идеи экономической поддержки населения. Слов о светлом будущем и путях к нему уже слишком много. Хотя какие к кому могут быть претензии, какая осязаемая реальность, если мы живем в фантастическом романе. Лишь бы конец был хорошим.

Дина Дабришюте