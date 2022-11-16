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Несовершеннолетний труд

Современный мир имеет много соблазнов, развращает потребителя обилием ассортимента и буквально заставляет работать. Иначе как человеку получить то, что приглянулось на полках супермаркета или интернет-магазина? Покупать больше и чаще хотят и взрослые, и дети. Причем последние готовы работать уже с малого возраста.

Активные пользователи соцсетей согласятся со мной. Тысячи роликов с детьми ежедневно набирают просмотры в интернете. Ребята помладше на видео примеряют разные наряды, танцуют и устраивают распаковки игрушек, подростки хвастаются своей финансовой независимостью от родителей, поют песни и кривляются. Школьники с уверенностью говорят взрослым, что не хотят учиться, а пойдут в блогеры. Это уже проблема. Как с ней справляться, расскажут психологи, а депутаты Госдумы тем временем предложили упростить трудоустройство несовершеннолетних.

Идея вызвала бурное обсуждение в народе. Представители псковской общественности довольно позитивно отреагировали на возможные изменения в законодательстве, особенно специалисты сферы экономики. То ли потому, что рабочих рук в регионе всегда не хватало, а с мобилизацией стало еще меньше, то ли потому, что в нашем дотационном регионе пахать должны все от мала до велика. Федеральных субсидий, выплат и льгот на всех не напасешься!

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Я горячо поддерживаю идею доступного труда для подростков. Об очевидных плюсах наличия у детей собственных денег даже не стану распространяться. Ребенком был каждый, каждый помнит, на что конкретно ему не хватало. Найти работу несовершеннолетнему можно и сейчас. Ряд фирм готов пригласить к себе молодых сотрудников, правда, не всегда по закону и с учетом всех необходимых бюрократических процедур. Уж лучше закрепить документально юридические послабления, чем пытаться поймать всех нарушителей.

Абсолютно не понимаю тех, кто выступает против данной инициативы. Недобросовестные родители могут воспользоваться новыми правилами и сослать детей на работу вместо себя? Кажется, у нас есть органы, которые должны выявлять неблагополучные семьи и работать с ними. Вопрос в том, как соответствующие контролирующие структуры и общественники исполняют свои обязанности, а не в том, что новое законодательство может спровоцировать неприятные прецеденты.

Не понимаю я и критики раннего трудоустройства подростков из-за того, что детям надо получать образование. Вы уверены, что ваше кровиночка станет успешным человеком, если будет учиться на одни пятерки и четверки? Школьные грамоты и медали действительно открывают все двери в жизни, а, уважаемые взрослые? Так вот, если наша прекрасная система образования не дает возможности выборочно осваивать предметы и становится в них специалистом, нагружает ребенка огромным объемом никому ненужных знаний, только учащийся и его родители в состоянии «отфильтровать» все лишнее. Пусть подросток станет троечником и пойдет работать, но к 18 годам он будет иметь записи в трудовой, деньги и понимание того, что ему надо в жизни.

Любое образование должно быть на пользу. Не нужно просто так оканчивать 11 классов, не говорю уже о вузовском просиживании штанов. Не стоит тратить мамины и папины кровные на репетиторов по всем предметам, чтобы идти работать официантом в кафе. Считаю, что в развитии идеи трудоустройства подростков надо идти дальше – заставлять все крупные компании иметь у себя в штате минимальный процент сотрудников младше 18 лет. Особо отличившиеся работники могут получать, например, целевые направления на учебу на бюджет. Возможно, тогда получится быстро вырастить замену ныне уехавшим специалистам и удержать молодежь от отъезда даже из самых труднодоступных мест на карте России.

Дина Дабришюте