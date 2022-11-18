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Блоги / Дина Дабришюте

«Дабришутинг»: Блоги, свобода, стрит-арт

18.11.2022 15:05|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска новой радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.


 

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

По-прежнему я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Поцелованный блогом: как государство ищет управу на сетевых инфлюенсеров.
  • На свободу - с чистой совестью и социальными навыками?
  • Город под подошвой, или Новые псковские красоты.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: meme-arsenal.com

Лидеры общественных мнений – персонажи, к которым давно стоит относиться серьезно. Блоги заменили телевизор для большей части прогрессивного человечества. Те, кто не смотрят «ящик», наверняка имеют пару-тройку подписок на YouTube, RuTube или Telegram-каналы известных авторов.

Не хочу сказать, что создатели популярного контента сплошь и рядом транслируют не свои идеи. Но купить их мнение, хотя бы на некоторые время, реально. Часть из них заявляют об этом публично, рассказывая истории, как их пыталось использовать государство в своих целях (выборы и прочая актуальная повестка). Другие интернет-люди молча отрабатывают свой гонорар, время от времени подозрительно резко задавая вектор определенного общественного мнения. Подчас и не разберешься, с чего это человечек-миллионник вдруг начал горячо убеждать своих подписчиков в чем-то. В этом году блогерская общественность, впрочем, как и вся остальная, на любые геополитические действия России реагировала столь бурно, что читать или смотреть многие авторские каналы стало невыносимо. Некоторые публичные личности выдавали одинаковые фразы, даже не пытаясь адаптировать явно проплаченное техническое задание под свою аудиторию. Совет по правам человека при президенте РФ предложил хоть как-то сдерживать блогерскую активность и алчность – наделить Союз журналистов полномочиями регулировать деятельность интернет-инфлюенсеров.

СПЧ, наконец-то, признал блог новой формой журналистики и заявил, что профильная общественная организация должна определить права и обязанности авторов часто просматриваемого контента. Смешно и грустно читать такие заявления под конец 2022 года. Они красочно иллюстрируют работу большинства общественных организаций. К сожалению, часть этих институтов морально находится в году своего создания. Хорошо, если это конец прошлого века. А, например, Союз журналистов возник в 1918 году. Какие ценности он пронес через сотню лет? Насколько СМИшные скрепы прошлого актуальны сейчас?

Пожалуй, читателям и зрителям все равно, они свободные пользователи и выберут тот формат, который им нравится. Будет это старейшее федеральное радио, газета с полувековой историей, относительно независимое издание или модный в этом месяце блог – неважно. Информация найдет своего адресата. Непопулярные законодатели общественного мнения просто исчезнут. Что же касается регулирования деятельности блогеров, то тут надежда только одна – Роскомнадзор. Можно его любить и/или ненавидеть, на то он и карающий орган. Но пусть он будет один. Общественные организации могут жаловаться и ныть, иногда даже на высшем государственном уровне, но никак не регламентировать серьезную работу, от которой зависит лицо страны и настроения ее населения. Замечу, что жаловаться и ныть могут и должны и обычные люди, если они чем-то недовольны. Впрочем, с этим народ справляется отлично. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на количество обращений на сайт псковского губернатора.

Источник: Cheb.ru

Осужденные как условно, так и реально портят свою трудовую репутацию на всю жизнь. Исключение – отбывшие срок богатые люди, ведь, как известно, деньги нивелируют любые жизненные коллизии. Кто и за что отсидел и вышел, вопрос, который волнует общественность только если речь идет о соседе по этажу или небольшому поселку. Даже если отбывший наказание преступник не особо афиширует свое прошлое, знающие люди быстро смекнут, где он был последние 8 или более лет. Социальные навыки, какими бы элементарными они ни казались, имеют свойство утрачиваться. Как и социальные связи. Правительство РФ внесло в Госдуму предложение решить проблему возвращения сидельцев к нормальной жизни – создать систему ресоциализации.

Сами осужденные в фильмах и программах, посвященных жизни за колючей проволокой, не раз говорили о необходимости такого института. Жизненные ситуации бывают разные, а если еще вспомнить, что в наше время от сумы и от тюрьмы не зарекаются, получится, что новая система автоматически принесет пользу даже самым законопослушным элементам общества. Предполагается, что ресоциализация будет идти по индивидуальному плану для каждого заключенного. Радует, что Минюст и ФСИН не говорят, что смогут работать по новым правилам сразу же. Новых специалистов еще предстоит обучить, саму систему наладить, заполнить.

Для начала, конечно, необходимо принятие соответствующего законопроекта. Пока же это все просто красивые, хоть и своевременные слова. Не факт, что они станут реальностью. Как показывает практика последних лет, даже рекомендации на уровне президента не всегда исполняются. Например, кроме работы с осужденными, надо наладить систему вытрезвителей и куда-то пристроить бомжей. Под занавес прошлого года в Пскове обсудили даже финансирование проекта вытрезвителя, а толку? Сейчас о проблеме снова говорят федералы. Ну говорят и говорят.

Бомжи и вовсе никому не сдались, редкие общественники их подкармливают. При этом опрос ВЦИОМа показывает, что 77% россиян готовы жертвовать в пользу бездомных.

Смотрю на это все и создается ощущение, что в России как будто есть еще одна страна. Там живут доброжелательные сердобольные жители, помогающие ближнему, сочувствующие чужой человеческой беде и живущие по человеколюбимым законам. Выхожу на улицу или в соцсети – все любят только котиков и собачек, а соседа своего готовы съесть заживо. Интересно, где в этой сложной системе обосновались диванные войска?

Источник: t.me/arkhlikbez

После трех недель пребывания в Новосибирске скажу: в Пскове работать негде. Всякий у нас тупо тянет свою найденную лямку. Вы же тоже видите эти лица в общественном транспорте по утрам? Вот, на них все написано. Зато у нас в областной столице красиво. Объективно! Есть чему душевно порадоваться заезжему любителю старины или почитателю провинциального колорита. Исторические приметы региона все больше проникают в городское пространство. Памятник водной твари, напоминающей судака, и солнечные часы с рыбаком – хорошо. А дизайнерские люки со снетками еще лучше.

Наконец-то в туристическом городе есть свои милые арт-объекты. И места много не занимают, и исторический облик города не портят. Удобно. Канализационные люки с рыбками - это так же мило и презентабельно, как украшения с барсами на столбах.

Туристу сразу ясно, куда он приехал (если по лицам прохожих вдруг не понял). Так как центр Пскова исхожен всеми, культура и туризм озаботились украшательством окраин города. Этот коммерческий ход, как мне кажется, повышает шансы увеличить пребывание гостей в областном центре. С другой стороны, стоят ли прекрасные новые муралы, написанные по картинам из собрания Псковского музея-заповедника, того, чтобы ради них задерживаться в гостинице на лишнюю ночь? Вопрос риторический. Идея концептуально разукрасить очередную порцию зданий хороша лишь сама по себе, но не в сравнении с опытом других регионов.

Я целенаправленно выискивала муралы и граффити в двух крупных городах – Новосибирске и Самаре. Скажу, что впечатление от подобных арт-объектов в большом урбанистическом пространстве совершенно другое. Предметы в картинной галерее или частном собрании расположены на расстоянии друг от друга. Иначе как их оценить и разглядеть? Вот и любая достопримечательность должна быть сама по себе, доступная для взгляда. В противном случае, получается эклектика и смешение стилей. Местным, псковичам, которых не удивишь обилием церквей и крестов, может, на все хватает взгляда. Приезжему с той стороны Урала я не позавидую. Нереально уловить все краски Пскова враз. Не думаю, что ради изучения местных достопримечательностей туристы толпами попрут к нам по второму и третьему кругу.

Распространение муралов по городам и весям Псковской области мне нравится больше, как идея. Все помнят печорскую солнечную систему? Летний свежий стрит-арт! Надеюсь, он еще цел.

Это миниатюрные граффитти, которые, сейчас, кажется, везде рисуют. Не все районы могут похвастаться большими арт-объектами. Но есть и хорошие новости. Полноразмерные муралы совсем скоро появятся в Гдове. Авторы проекта обещают нарисовать три картины.

Ради того, чтобы посмотреть на новые художества, я готова съездить в Гдов. И знаю немало людей, которые сделают то же самое. Так может это и есть развитие внутреннего туризма, когда проекты не сконцентрированы в одной точке на карте?

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте

Теги: #ПЛН #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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