Блоги / Дина Дабришюте

Семейное бессилие

Лев Николаевич Толстой бессовестно наврал потомкам. Его роман «Анна Каренина» начинается с известной фразы «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

Ложь! Все людские невзгоды повторяются из поколения в поколение. Во-первых, история идет по спирали, во-вторых, никто не учится на чужих ошибках, в-третьих, всякий мнит себя самым умным, уж в части выстраивания взаимоотношений с ближним точно. Так что беды у нас всех одинаковые.

Если сейчас вам кажется, что я не права, подумайте еще раз. С каждым годом мои предположения о тотальном семейном бессилии только растут. Статистика разводов впечатляющая, причины вступать в брак у большинства решившихся гормональные. Новое поколение, к чести своей, говорит прямо, что их никто не учит нормальным отношениям, а родительский дом, скорее, пример того, как точно делать не стоит. Цифры показывают следующую картину: на каждые 10 браков сейчас приходится 7 разводов. Такой расклад сохраняется уже не один год, о чем рассказала зампред Госдумы, глава комиссии «Единой России» по защите семьи и детства Анна Кузнецова.

Количество разводов естественным образом сказывается на рождаемости, что тоже не радует ни государство, ни общество. Я считаю, что озвученные госпожой Кузнецовой цифры указывают на реальные причины затянувшегося демографического кризиса.

Дело не в том, что понятие семьи утратило ценность у людей, или загнивающий Запад пустил свои корни в нашем отечестве. Знаете, кто воспитал молодежь брачного возраста? Да вы сами и воспитали, вместе с поколениями родственников.

Никто не умеет друг с другом разговаривать, слушать собеседника, сочувствовать ему. Мало кто понимает, на чем вообще держится брак, кроме полового влечения и перечня взаимных болей, бед и обид. Что, помимо чувств, удерживало семью от распада в советское время? Общественные нормы.

Хотим мы признавать или нет, за несколько десятилетий они поменялись, предварительно обнулившись в 90-е. Сегодня не обязательно жениться через полгода, если вам друг с другом хорошо в постели. Можно спокойно разойтись, если больше ничего не клеится или в жизни разные цели. Вот только не надо упрекать нынешнее поколение в эгоизме.

Народ сейчас потихоньку учится любить себя (и это нормально!), потому жизнь с идиотом/идиоткой уже не кажется женщине/мужчине вершиной жизненных устремлений. Надо не просто выйти замуж или жениться, чтобы как у всех было, надо радоваться сложившемуся союзу, сохранять его обоюдно и вкладываться в него.

Если кто-то в семье не готов этого делать, такая пара распадается. И хорошо! Потому что людей на планете более 8 миллиардов по последним подсчетам. Явно кто-то адекватнее бывшего попадется. Радует, что псковичкам везет - почти 40% невест в Псковской области повторно вышли замуж в 2021 году.

Смотрите также Повторно вышли замуж почти 40% невест в Псковской области

Главное, не терять веры в личное светлое семейное будущее. А там уж и демографические показатели подтянутся.

Дина Дабришюте