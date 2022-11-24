Общество

Повторно вышли замуж почти 40% невест в Псковской области

Повторно вышли замуж почти 40% невест в Псковской области в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

«За 2021 год 3,7 тысячи женщин нашли свою вторую половину и оформили отношения в органах ЗАГС. Из них впервые заключили брак 60,2%, уже имели опыт семейной жизни – 39,8%», – отметили статистики.

По данным на 1 января 2022 года, в Псковской области проживало 327,8 тысячи женщин, из них 127,1 тысячи составляли женщины репродуктивного возраста от 15 до 49 лет, или 38,8% от общей численности женщин региона.