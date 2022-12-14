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Юные смешные голоса

Взросление человека предполагает расширение его гражданских прав и свобод. Обычно подростки стремятся вырасти как можно скорее. Вожделенное совершеннолетие открывает двери клубов, баров и гостиниц, МФЦ, налоговой и пенсионного фонда. Родительское согласие ни на что больше не нужно, ответственность за проступки делить не с кем.

Хороший способ почувствовать себя самостоятельным - принимать участие во всенародном голосовании за что-нибудь. Ходят легенды, что это влияет на будущее родной страны. Депутаты от ЛДПР предложили подарить детям ощущение взрослой жизни на два года раньше. На выборы в 16 - такой законопроект направили парламентарии в Госдуму.

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Депутаты уверены, что ребята сейчас взрослые не по годам, с 16 лет по закону они могут и семью создавать, и бизнес вести, и трудовой договор заключать. Так чего ж тянуть с остальными гражданскими правами? Кроме того, либерал-демократы считают, что нынешняя молодежь заинтересована в избирательном процессе (не то, что остальные, ага). И последний жирный аргумент в пользу документа - возможность увеличения количества граждан, задействованных в голосованиях. Чем больше населения РФ принимают участие в выборах, тем процесс легитимнее. И пенять потом не на кого - сами выбирали, кого захотели.

С точки зрения партийного продвижения, идея дать больше свобод традиционно не понятым и не принятым никем подросткам совершенно прекрасна. Будь мне 16, и кто-то вдруг всерьез захотел узнать мое мнение о чем-либо, я была бы счастлива и голосовала исключительно за своих благодетелей. Политическая программа при этом не играла бы роли. Когда кто-то большой и влиятельный проявляет интерес к определенной возрастной группе, он в каком-то смысле обречен на успех. Не вестись на политтехнологические выкрутасы могут только люди взрослые, дееспособные и работающие. Юные и пожилые представители нашего общества более ведомы. Внимание депутатов к себе они могут расценивать всерьез, ожидая понимания в отношениях с властью и после выборов.

Но пенсионерам я все равно больше бы доверяла. Молодежь же в политическом плане считаю беспомощной. Жизненный опыт у подростков не наработан, все депутаты у них на одно лицо, что российские, что европейские. Как они будут выбирать, за кого отдать свой голос? Также не думаю, что для всех регионов страны возможное понижение возраста участия в голосовании поможет поднять явку на избирательные участки. Например, Псковская область - регион стареющий, многие выпускники школ уезжают. Не молодежь у нас творит настоящее и будущее. Тем более она не в силах это сделать с 16 лет. Школьные уроки обществознания явно недостаточная база для выстраивания партийных ориентиров. Выборы - это же не просто какой-то знак поставить в какой-то графе, съесть пирожок и насладиться патриотическими песнями. Тут надо думать головой.

А вот что действительно стоит предложить 16-летним будущим избирателям, так это внедрить политтехнологию в образовательные программы, с обязательным экзаменом.

Дина Дабришюте